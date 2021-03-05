News / 牌圖集合
Time Spiral Remastered Promo and Bonus Sheet
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
多色 | 神器 | 地 | 所有牌張
白
阿耶尼的群伴
驅逐明光
圍護僧侶
空靈鎧
明滅翔靈
無形美善
徘徊靈魂
鏡身靈
宮殿獄卒
流放之徑
復歸天使
虛位印記
封口
資深建築師斯勒姆
石角顯貴
瑟班巡檢官
藍
監察長巴羅
倨傲擊
迷途的夫畢佐
實驗室狂人
珍珠三叉戟大師
漂念精
秘法交匯
深夜忍者
矛盾結果
沉思
奉還
撤回
空召師陶嵐
寶船巡遊
瑣物法師
真名宿敵
黑
肢解
安福陵的暗賈
谷爾瑪釣客
索命惡魔
虛空地脈
莉蓮娜得勝
解讀骨卦
無情鼠群
血色羈絆
尖吼怪
臭草小惡魔
金牙塔西格
攫取思緒
邪術吸血鬼
索藍醫師約格莫夫
筑拉波割喉客
紅
蔑死者阿列莎
眾神之怒
騷亂歡魔
震懼軍奧術師
始嘯埃泰力
精巧火術
蹊徑會的費頓
鬼怪技師
裂鏡奇奇幾奇
熔岩擊
融鐵雨
寺院迅矛僧
過往成焰
鐵木爾戰怒
蠻野衝擊
年輕烈焰術士
狂熱民兵
綠
喚醒古物
獸群語者
體內野獸
巨身咒
克羅芬斯的駿馬
妖精秘教徒
不朽見證人
飛躍進化
遠眺
還諸自然
太古泰坦
復碧智者
森林占卜
犄牙獸
危急時刻
多色
突發衰敗
智龍阿卡迪
血辮妖精
碎雲裂片妖
吞噬畸變體
多溫的否決
壯絕實驗
復耀飛羽
地牢典獄長格倫佐
聖物騎士
俄佐立變節者拉溫妮
羞愧
珍奇拼合怪
夸薩群法師
拉鐸司護符
秘密計劃
寄艙客黏足
鐵木爾霸權
潮窟渡船伕
掠食飛鰩
神器
虛空聖杯
傳染扣
顱骨護甲
水晶碎片
汩汩聖杯
晶石檔案
空殼石槨
夷平者
多相鑰匙
萬和琴
黯色幻影
巫視望遠鏡
得勝者戰旗
盛開蓮花
地
遠古獅穴
歐拉茲卡拱門
枯萎林地
泊卒卡腐沼
戰場遺跡
神秘聖地
拉慕拿遺跡
荒野