War of the Spark Card Image Gallery
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白
阿耶尼的群伴
戰場晉陞
守律璧合
援護巨人
迷人野貓
無畏揮擊
神箭穿心
執法獅鷲
榮光終時
烏鋒基定
基定的犧牲
基定得勝
永生煞神歐柯塔
感德亡靈
燃亮信標
披甲克瓦獸
律印執法官
象族軍士長
雜牌大隊
大義烈士
幻日二號
撲擊山貓
拘禁地境
飛翼集結
戰亂拉尼卡
起義民眾
單挑
旭刃天使
盾法師泰佑
泰佑的幻光盾
傑出倡議人托米克
推倒塑像
可靠飛馬
飄萍
飄萍斬
戰鳴獵鷹
藍
安梭苛的潛夢魔
波拉斯卜算師
永生艾文
洞察璧合
冷酷驅散
終謀始動
爭議計劃
打壓異見
古怪幻視師
永生空領主
迷途的夫畢佐
預示終時
量束聯能師
永生煞神刻法涅
博奧傑斯
傑斯得勝
莫測導師克蜜娜
克蜜娜的易質術
奇奧拉的夷壩怪
拉佐特石護體
永生那伽
揭帷娜爾施
娜爾施的挪移術
無路可逃
無情進軍
救援史芬斯
靜航潛水艦
空舞戰陣烈梟
火花替身
咒返怪奇
秘密行動
多美代的頓悟
泰菲力的曲時術
雷霆龍獸
完全迷途
符文牆
黑
救護亡者
災禍獵犬
刀刃喋血
波拉斯尊殿
復生璧合
搾善騎士
統領震懼軍
離群影法師達夫黎
達夫黎的昏亂攫
屈從邪惡
震懼軍入侵
恐怖斑貓
暮篷特務
至尊咒
永生工頭
永恆終時
永生煞神芭圖
震懼軍先鋒
卡婭的魂體
拉佐特貝西摩斯
拉佐特裂肢獸
震懼軍將莉蓮娜
莉蓮娜得勝
殺戮女郎
忿恨歐尼希茲
歐尼希茲的酷行
背叛的代價
尖嘯俯衝鳥
索霖的飢渴
收割火花
火花掠奪客
徵稅巨人
戰亂憂愁
意外援助
投機吸血鬼
蠍毒維齊爾
瓦絲卡的終命客
紅
阿恩祀群入侵者
眩目衝擊
咒擊偏折
熱情璧合
灼熱先知
鏈鞭獨眼巨人
炎技茜卓
茜卓的旋炎咒
茜卓得勝
獨眼巨人電流術士
毀壞
吞噬地獄獸
震懼軍奧術師
震懼軍雙子
允諾終時
逞凶鬼怪
鬼怪突襲隊
殘酷祀徒
心源烈焰
崇敬法老神
蠻野豬神衣哈格
侵攻蠍獅
焰法明範雅亞
雅亞的問候
錫街頭目克崙可
米捷戰車
娜希麗的石劍
震懼軍鬥士內赫布
狂怒恐騏獸
撒姆特的衝刺
破箝薩坎
薩坎的淨穢
咒潤怪奇
放浪煽動者提勃
提勃的躁鬼
炮台食人魔
綠
樹棲食草獸
狼群之聲雅琳
雅琳的凶狼
維圖加基醒轉
攜手出擊
綻花巨體
茁壯璧合
半人馬滋養師
好鬥巨魔
臨危不懼
演化智者
幻滅終時
強令著陸
變巨術
永生煞神羅納斯
塑野師姜暘谷
螫刺刻洛
恐騏獸馴師
忠誠旅伴默武
新天地
撼世妮莎
妮莎得勝
天堂德魯伊
普世歡騰
孢光德魯伊
原初亞龍
回返自然
織陷蛛
沉穩瞄準
攻襲尊殿
雷動冠角牛
荒野鬥士薇薇安
薇薇安的方舟神弓
薇薇安的幻熊
鱗護鱷魚
多色
至善阿耶尼
安戈斯的狂憤
菁粹多頭龍
戰爭傷亡
殘酷主祭
命絕機生
滅除火花
波拉斯逆豎多密
多密的伏擊
多溫的否決
震懼軍屠夫
精英衛法師
永生煞神降臨
復耀飛羽
金光督軍
溫馨救贖
華特莉的迅猛龍
入侵城市
地脈遊掠獸
生體龍捲
破壞魔鬼
躍空人魚
形體一新
龍尊尼可波拉斯
新生尼米捷
卡婭的誓約
齊心誓言
召雷拉爾
拉爾的爆發
無上綜源羅列茨
角色反轉
瓦礫區喧鬧人
烈陽炙焰
復仇血領索霖
占魂師
戴卡林巫妖司陀娃
寰錄多美代
理時泰菲力
第十區軍團兵
時間抹除
狼友托西密
暴君的輕蔑
暴行四竄
混沌船長安戈斯
裂夢師安梭苛
操控之手多溫
烈陽之心華特莉
亡者災禍卡婭
巨怪喚師奇奧拉
飛石暴娜希麗
非凡神器師莎希莉
暴君抗爭人撒姆特
群落顯貴瓦絲卡
渡橋大師泰茲瑞
著色
萬創卡恩
休論烏金
烏金的變幻僧
神器
炎靈皿
法老神塑像
公會示球
鑄鐵惡霸
魔法力晶球
虹彩魔像
莎希莉的銀翼獸
地
爆裂地帶
傳襲地帶
門前廣場
跨時空信標
卡恩關堡
動員城區
平原
平原
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海島
海島
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沼澤
沼澤
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山脈
山脈
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樹林
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