立即查看Warhammer 40,000指揮官套牌已揭曉的最新牌張。請注意，典藏版Warhammer 40,000指揮官套牌內含翻湧閃卡，如圖所示。

Warhammer 40,000指揮官套牌將於10月7日上市，並將在您當地的遊戲店、亞馬遜網路上，以及任何販售魔法風雲會產品的地方出售。

白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠

多色 | 神器 | 地 | 所有牌張

白

他們無所畏懼

活聖人塞萊斯汀

人類衛士

為了帝皇！

灰騎士楷模

星際戰士破壞者

星際戰士偵察兵

雷狼騎兵

凱旋之聖凱瑟琳

極限戰士榮譽衛隊

戰旗執行官

風天使

堡壘鐵衛

攜手合力

整裝上陣

誘捕計略

以弱制強

報應時刻

艦隊啟航

軍事壯舉

化劍為犁

藍

基因竊取者基衛

基因竊取者族長

奸奇先鋒

萬變魔君

斯卡里安滲透者

寂靜修女

先鋒壓制者

Fabricate

乙太化

腦力激盪

偵察任務

黑

沉默之王薩雷赫

風暴領主伊摩特克

旅行者安拉克

深孽苦修者

生物質轉化

枯萎手榴彈

時間巫師

墓穴技師

剝皮者

大不淨者

巫印毀滅者

光耀者斯澤拉斯

洛克哈斯特重裝毀滅者

巫妖衛士

阿巴頓的敕令

惡魔原體莫塔里安

太空死靈死印戰士

太空死靈霸主

納垢徵召

納垢之腐

古墓甦生

瘟疫蜂兵

能量巫師

瘟疫行屍

原鑄殲滅者

精神巫師

皇家主管

聖血祭司

索泰克不朽者

擁夜者碎片

虛空龍碎片

斯科爾比克毀滅者

斯科爾比克領主

雀躍樂手

納垢書記官

機械巫師

死為其名

數如繁軍

古墓之刃

無限者特拉金

三聖禁衛

三聖追獵者

劇毒爬行者

天堂之戰

風暴領主伊摩特克

沉默之王薩雷赫

不息信標

枯膽惡疾

黑暗祭禮

黑暗

苦痛的宣判

染污

顫慄再現

直刺咽喉

行屍走肉

殘肢毀傷

紅

混血信徒

野心勇士

恐虐碎血者

嗜血魔

混沌終結者領主

黑暗使徒

離子炮獸

色孽先鋒

守密者

背叛者卡恩

肆虐者騎士

焚滅銀河

噪音戰士

紅色恐怖

尖嘯殺手

色孽探索者

瀆神行徑

混沌歪曲

過往成焰

令其回響

流星暴

暴戰翻騰

綠

畸變體

生物噬變師

堅骨利刃

族群之主

傳教員

巨噬獸

惡像怪生物泰坦

刀蟲大群

刀斧蟲

指揮員

老獨眼

純血基因竊取者

孢囊要塞

槍蟲大群

母蟲

毒鞭獸

泰倫蟲族入侵

暴君護衛

豐衣足食

栽培

亡者存形

探索大地

遠眺

堅固鱗甲

整地

振奮呼號

新天地

過度生長

徒長

多色

掠奪者阿巴頓

審判官格雷法克斯

蟲群領主

黑暗之主比拉克爾

占星師露西婭．凱恩

瑪爾涅斯．寇卡爾

突襲仲裁者

阿塔蘭豺狼摩托手

貝利薩留斯．考爾

帝國誕生

血祭血神！

卡利都司刺客

混沌褻瀆者

混沌異變

塞弗麗娜．雷恩政委

連隊指揮官

智控數據技師

恐懼武器死亡躍襲者

抗禦巫法

德拉克尼恩

智庫編修長

奸奇至尊火妖

滅絕令

第一次泰倫戰爭

血肉苦弱

石像鬼群

三槍俠吉爾森．史塔恩

地獄獸

荷魯斯之亂

審判官艾森霍恩

殺！殘！燒！

迷失和被詛咒者

不朽者盧修斯

紅魔馬格努斯

馬蘭腦蟲

沙蟒

異變漩渦獸

妮婭．薩伊．穆拉德

粉色懼妖

原鑄教士

蛇蟲

毀滅大能

亞空間陰影

醫療修女

贖罪修女

掘蟒王蟲

泰倫蟲族飛龍獸

泰倫王蟲

薩滿飛盤

毒煙蟲

有翼蟲巢暴君

腦蟲

掠奪者阿巴頓

黑暗之主比拉克爾

審判官格雷法克斯

占星師露西婭．凱恩

瑪爾涅斯．寇卡爾

蟲群領主

瀝青衝擊

培育獵者

否認現實

艦身衝撞

羞愧

徹底終結

神器

墓穴聖甲蟲群

墓穴蜘蛛

墓穴陵哨衛

墓穴幽魂

支配聚合

神秘奴工

幽靈方舟

黃金王座

格利亞卡車

審判庭玫瑰結

聖堂騎士

太空死靈巨石堡壘

暗夜之鐮

掠奪者級泰坦

救贖者無畏機甲

復生之球

永恆榮耀權杖

雷鷹炮艇

秘法印記

秘法印記

秘法印記

突擊裝

遭囚太陽

五彩宮燈

指揮官法球

指揮官法球

指揮官法球

顱骨護甲

無垠圖集

汩汩聖杯

金箔蓮花

晶石檔案

傳令號角

先祖繪像

記憶面具

心靈石

心靈石

神秘熔爐

塑型鋼

備忘夾

陽光戒

陽光戒

陽光戒

陽光戒

創新飾符

控馭飾符

控馭飾符

階層飾符

不羈飾符

精進飾符

思想容器

不穩定石碑

旅人飾品

旅人飾品

受損的魔力石

地

古墓堡壘

玄秘聖所

灰燼瘠地

貧瘠濕地

誘魅洞窟

阻滯河口

燼火林地

指揮塔

指揮塔

指揮塔

崩毀古陵寢

黑水陵墓

榮光神荒漠

陰沉死水

成形野地

異國果園

惡兆遺跡

遺世山洞

邊疆營地

狩獵小徑

勇行紀念碑

渣滓熔堆

繁茂地境

清輝宮殿

祖靈徑道

污泥沼

港鎮

沃原溪流

聖物塔

崎嶇高地

侵蝕荒漠

天雲曠野

沉落幽谷

急流山崖

離棄殿堂

頓悟殿堂

神秘殿堂

偽神殿堂

地塑曠野

棘林瀑布

靜謐海灣

無主領地

細語黯窖

平原

海島

海島

海島

沼澤

沼澤

沼澤

沼澤

沼澤

山脈

山脈

樹林

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