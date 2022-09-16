立即查看Warhammer 40,000指揮官套牌已揭曉的最新牌張。請注意，典藏版Warhammer 40,000指揮官套牌內含翻湧閃卡，如圖所示。

Warhammer 40,000指揮官套牌將於10月7日上市，並將在您當地的遊戲店亞馬遜網路上，以及任何販售魔法風雲會產品的地方出售。

 

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多色 | 神器 | | 所有牌張

他們無所畏懼
他們無所畏懼

活聖人塞萊斯汀
活聖人塞萊斯汀

人類衛士
人類衛士

為了帝皇！
為了帝皇！

灰騎士楷模
灰騎士楷模

星際戰士破壞者
星際戰士破壞者

星際戰士偵察兵
星際戰士偵察兵

雷狼騎兵
雷狼騎兵

凱旋之聖凱瑟琳
凱旋之聖凱瑟琳

極限戰士榮譽衛隊
極限戰士榮譽衛隊

戰旗執行官
戰旗執行官

風天使
風天使

堡壘鐵衛
堡壘鐵衛

攜手合力
攜手合力

整裝上陣
整裝上陣

誘捕計略
誘捕計略

以弱制強
以弱制強

報應時刻
報應時刻

艦隊啟航
艦隊啟航

軍事壯舉
軍事壯舉

化劍為犁
化劍為犁

基因竊取者基衛
基因竊取者基衛

基因竊取者族長
基因竊取者族長

奸奇先鋒
奸奇先鋒

萬變魔君
萬變魔君

斯卡里安滲透者
斯卡里安滲透者

寂靜修女
寂靜修女

先鋒壓制者
先鋒壓制者

Fabricate
Fabricate

乙太化
乙太化

腦力激盪
腦力激盪

偵察任務
偵察任務

沉默之王薩雷赫
沉默之王薩雷赫

風暴領主伊摩特克
風暴領主伊摩特克

旅行者安拉克
旅行者安拉克

深孽苦修者
深孽苦修者

生物質轉化
生物質轉化

枯萎手榴彈
枯萎手榴彈

時間巫師
時間巫師

墓穴技師
墓穴技師

剝皮者
剝皮者

大不淨者
大不淨者

巫印毀滅者
巫印毀滅者

光耀者斯澤拉斯
光耀者斯澤拉斯

洛克哈斯特重裝毀滅者
洛克哈斯特重裝毀滅者

巫妖衛士
巫妖衛士

阿巴頓的敕令
阿巴頓的敕令

惡魔原體莫塔里安
惡魔原體莫塔里安

太空死靈死印戰士
太空死靈死印戰士

太空死靈霸主
太空死靈霸主

納垢徵召
納垢徵召

納垢之腐
納垢之腐

古墓甦生
古墓甦生

瘟疫蜂兵
瘟疫蜂兵

能量巫師
能量巫師

瘟疫行屍
瘟疫行屍

原鑄殲滅者
原鑄殲滅者

精神巫師
精神巫師

皇家主管
皇家主管

聖血祭司
聖血祭司

索泰克不朽者
索泰克不朽者

擁夜者碎片
擁夜者碎片

虛空龍碎片
虛空龍碎片

斯科爾比克毀滅者
斯科爾比克毀滅者

斯科爾比克領主
斯科爾比克領主

雀躍樂手
雀躍樂手

納垢書記官
納垢書記官

機械巫師
機械巫師

死為其名
死為其名

數如繁軍
數如繁軍

古墓之刃
古墓之刃

無限者特拉金
無限者特拉金

三聖禁衛
三聖禁衛

三聖追獵者
三聖追獵者

劇毒爬行者
劇毒爬行者

天堂之戰
天堂之戰

風暴領主伊摩特克
風暴領主伊摩特克

沉默之王薩雷赫
沉默之王薩雷赫

不息信標
不息信標

枯膽惡疾
枯膽惡疾

黑暗祭禮
黑暗祭禮

黑暗
黑暗

苦痛的宣判
苦痛的宣判

染污
染污

顫慄再現
顫慄再現

直刺咽喉
直刺咽喉

行屍走肉
行屍走肉

殘肢毀傷
殘肢毀傷

混血信徒
混血信徒

野心勇士
野心勇士

恐虐碎血者
恐虐碎血者

嗜血魔
嗜血魔

混沌終結者領主
混沌終結者領主

黑暗使徒
黑暗使徒

離子炮獸
離子炮獸

色孽先鋒
色孽先鋒

守密者
守密者

背叛者卡恩
背叛者卡恩

肆虐者騎士
肆虐者騎士

焚滅銀河
焚滅銀河

噪音戰士
噪音戰士

紅色恐怖
紅色恐怖

尖嘯殺手
尖嘯殺手

色孽探索者
色孽探索者

瀆神行徑
瀆神行徑

混沌歪曲
混沌歪曲

過往成焰
過往成焰

令其回響
令其回響

流星暴
流星暴

暴戰翻騰
暴戰翻騰

畸變體
畸變體

生物噬變師
生物噬變師

堅骨利刃
堅骨利刃

族群之主
族群之主

傳教員
傳教員

巨噬獸
巨噬獸

惡像怪生物泰坦
惡像怪生物泰坦

刀蟲大群
刀蟲大群

刀斧蟲
刀斧蟲

指揮員
指揮員

老獨眼
老獨眼

純血基因竊取者
純血基因竊取者

孢囊要塞
孢囊要塞

槍蟲大群
槍蟲大群

母蟲
母蟲

毒鞭獸
毒鞭獸

泰倫蟲族入侵
泰倫蟲族入侵

暴君護衛
暴君護衛

豐衣足食
豐衣足食

栽培
栽培

亡者存形
亡者存形

探索大地
探索大地

遠眺
遠眺

堅固鱗甲
堅固鱗甲

整地
整地

振奮呼號
振奮呼號

新天地
新天地

過度生長
過度生長

徒長
徒長

多色

掠奪者阿巴頓
掠奪者阿巴頓

審判官格雷法克斯
審判官格雷法克斯

蟲群領主
蟲群領主

黑暗之主比拉克爾
黑暗之主比拉克爾

占星師露西婭．凱恩
占星師露西婭．凱恩

瑪爾涅斯．寇卡爾
瑪爾涅斯．寇卡爾

突襲仲裁者
突襲仲裁者

阿塔蘭豺狼摩托手
阿塔蘭豺狼摩托手

貝利薩留斯．考爾
貝利薩留斯．考爾

帝國誕生
帝國誕生

血祭血神！
血祭血神！

卡利都司刺客
卡利都司刺客

混沌褻瀆者
混沌褻瀆者

混沌異變
混沌異變

塞弗麗娜．雷恩政委
塞弗麗娜．雷恩政委

連隊指揮官
連隊指揮官

智控數據技師
智控數據技師

恐懼武器死亡躍襲者
恐懼武器死亡躍襲者

抗禦巫法
抗禦巫法

德拉克尼恩
德拉克尼恩

智庫編修長
智庫編修長

奸奇至尊火妖
奸奇至尊火妖

滅絕令
滅絕令

第一次泰倫戰爭
第一次泰倫戰爭

血肉苦弱
血肉苦弱

石像鬼群
石像鬼群

三槍俠吉爾森．史塔恩
三槍俠吉爾森．史塔恩

地獄獸
地獄獸

荷魯斯之亂
荷魯斯之亂

審判官艾森霍恩
審判官艾森霍恩

殺！殘！燒！
殺！殘！燒！

迷失和被詛咒者
迷失和被詛咒者

不朽者盧修斯
不朽者盧修斯

紅魔馬格努斯
紅魔馬格努斯

馬蘭腦蟲
馬蘭腦蟲

沙蟒
沙蟒

異變漩渦獸
異變漩渦獸

妮婭．薩伊．穆拉德
妮婭．薩伊．穆拉德

粉色懼妖
粉色懼妖

原鑄教士
原鑄教士

蛇蟲
蛇蟲

毀滅大能
毀滅大能

亞空間陰影
亞空間陰影

醫療修女
醫療修女

贖罪修女
贖罪修女

掘蟒王蟲
掘蟒王蟲

泰倫蟲族飛龍獸
泰倫蟲族飛龍獸

泰倫王蟲
泰倫王蟲

薩滿飛盤
薩滿飛盤

毒煙蟲
毒煙蟲

有翼蟲巢暴君
有翼蟲巢暴君

腦蟲
腦蟲

掠奪者阿巴頓
掠奪者阿巴頓

黑暗之主比拉克爾
黑暗之主比拉克爾

審判官格雷法克斯
審判官格雷法克斯

占星師露西婭．凱恩
占星師露西婭．凱恩

瑪爾涅斯．寇卡爾
瑪爾涅斯．寇卡爾

蟲群領主
蟲群領主

瀝青衝擊
瀝青衝擊

培育獵者
培育獵者

否認現實
否認現實

艦身衝撞
艦身衝撞

羞愧
羞愧

徹底終結
徹底終結

神器

墓穴聖甲蟲群
墓穴聖甲蟲群

墓穴蜘蛛
墓穴蜘蛛

墓穴陵哨衛
墓穴陵哨衛

墓穴幽魂
墓穴幽魂

支配聚合
支配聚合

神秘奴工
神秘奴工

幽靈方舟
幽靈方舟

黃金王座
黃金王座

格利亞卡車
格利亞卡車

審判庭玫瑰結
審判庭玫瑰結

聖堂騎士
聖堂騎士

太空死靈巨石堡壘
太空死靈巨石堡壘

暗夜之鐮
暗夜之鐮

掠奪者級泰坦
掠奪者級泰坦

救贖者無畏機甲
救贖者無畏機甲

復生之球
復生之球

永恆榮耀權杖
永恆榮耀權杖

雷鷹炮艇
雷鷹炮艇

秘法印記
秘法印記

秘法印記
秘法印記

秘法印記
秘法印記

突擊裝
突擊裝

遭囚太陽
遭囚太陽

五彩宮燈
五彩宮燈

指揮官法球
指揮官法球

指揮官法球
指揮官法球

指揮官法球
指揮官法球

顱骨護甲
顱骨護甲

無垠圖集
無垠圖集

汩汩聖杯
汩汩聖杯

金箔蓮花
金箔蓮花

晶石檔案
晶石檔案

傳令號角
傳令號角

先祖繪像
先祖繪像

記憶面具
記憶面具

心靈石
心靈石

心靈石
心靈石

神秘熔爐
神秘熔爐

塑型鋼
塑型鋼

備忘夾
備忘夾

陽光戒
陽光戒

陽光戒
陽光戒

陽光戒
陽光戒

陽光戒
陽光戒

創新飾符
創新飾符

控馭飾符
控馭飾符

控馭飾符
控馭飾符

階層飾符
階層飾符

不羈飾符
不羈飾符

精進飾符
精進飾符

思想容器
思想容器

不穩定石碑
不穩定石碑

旅人飾品
旅人飾品

旅人飾品
旅人飾品

受損的魔力石
受損的魔力石

古墓堡壘
古墓堡壘

玄秘聖所
玄秘聖所

灰燼瘠地
灰燼瘠地

貧瘠濕地
貧瘠濕地

誘魅洞窟
誘魅洞窟

阻滯河口
阻滯河口

燼火林地
燼火林地

指揮塔
指揮塔

指揮塔
指揮塔

指揮塔
指揮塔

崩毀古陵寢
崩毀古陵寢

黑水陵墓
黑水陵墓

榮光神荒漠
榮光神荒漠

陰沉死水
陰沉死水

成形野地
成形野地

異國果園
異國果園

惡兆遺跡
惡兆遺跡

遺世山洞
遺世山洞

邊疆營地
邊疆營地

狩獵小徑
狩獵小徑

勇行紀念碑
勇行紀念碑

渣滓熔堆
渣滓熔堆

繁茂地境
繁茂地境

清輝宮殿
清輝宮殿

祖靈徑道
祖靈徑道

污泥沼
污泥沼

港鎮
港鎮

沃原溪流
沃原溪流

聖物塔
聖物塔

崎嶇高地
崎嶇高地

侵蝕荒漠
侵蝕荒漠

天雲曠野
天雲曠野

沉落幽谷
沉落幽谷

急流山崖
急流山崖

離棄殿堂
離棄殿堂

頓悟殿堂
頓悟殿堂

神秘殿堂
神秘殿堂

偽神殿堂
偽神殿堂

地塑曠野
地塑曠野

棘林瀑布
棘林瀑布

靜謐海灣
靜謐海灣

無主領地
無主領地

細語黯窖
細語黯窖

平原
平原

海島
海島

海島
海島

海島
海島

沼澤
沼澤

沼澤
沼澤

沼澤
沼澤

沼澤
沼澤

沼澤
沼澤

山脈
山脈

山脈
山脈

樹林
樹林

 

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