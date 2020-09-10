贊迪卡再起
白 | 藍 | 黑 | 紅 | 綠
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白
聯手突襲
命運天使
天使心護僧
伊美黎統領
艾歐娜大祭司
照護治療師
峽谷跳鼠
崖屋貸劍客
不屈齊心
消除魔障
伊美黎隊長
探險隊治療師
預視專家
無懼雛鷲
晶角獸生息所
佚界旅途
卡彼拉前導兵
航箏僧侶
寇族大劍師
寇族主祭
軍團天使
輝侯求索客
馬欽迪牛
空境巨鎚
高地山貓
娜希麗的束縛
結對策士
熟練戰法
點穴手
覓食晶角獸
堅毅一擊
海戶掌旗
英雄牧者
空境亡靈
小隊指揮官
擊滅惡物
塔晉獵鳥
齊心榜樣塔茲莉
藍
對抗認知
水泡圈套
飛瀑預言師
島身怒怪凱立茨
冰寒陷阱
寒淵僧侶
協力防禦
混亂謎團
珊瑚盔年代史家
狡黠熱泉法師
深思熟慮
探險隊占卜師
實地勘驗
冰凍攫
預言銘文
沒入狂攪
鏡像法師傑斯
生體風暴
息法師的支配
致狂雜音
風幻大師
馴隼人魚
劫風人魚
失效
矯捷探陷人
醒轉浪濤
龍獸宿巢
遺跡蟹
海戶喚雷師
海床伏擊客
堅殼護盾
空境劫奪
空境烏賊
穩步滲透客
塔晉狂攪法師
躍空竊賊
御風法師
筑拉波鬥客
黑
取物專家
鮮血招誘
鮮血代價
血侯飢渴
誘人珍品
聯手奪命
惡魔信徒
最終血侯哲娜
哲娜的斷音客
恐怖亞龍
探險隊潛匿客
餵飽蟲群
駭怖獵暗蝠
古墜茲淤沼霸
赫嘎纏蟒
望族吸血鬼
毀滅銘文
礫岩塑蕪土
馬拉奇血僧
劫掠蕪土僧
刻靈刀
汲取心靈
夜盜清理客
尼麻納掠襲客
尼麻納舞空客
佚界軀殼僧
佚界血欲
蟲群後裔
空境禍害
黯影刺棘客
黯影裁定
空境陰魂
空境影貓
粉碎靈魂
暗中一擊
葬望魔塔博銳
墓地逼令
消亡弱者
紅
阿庫姆地獄犬
熱誠電流術士
燼火斷層
滌地野火
探險隊鬥士
炎刃衝鋒鬼
生裂法師
哥馬法達先鋒
葛塔捕蟲士
葛塔夜奔客
無度狂怒
卡加凶漢
地脈暴君
岩漿聯能師
熱熔衝擊波
阿庫姆之怒穆朗格
娜希麗的礫岩塑
熔屑地獄獸
遺寶搶匪
崩岩術士
狂攪爆發
狂攪漩渦
拼裝式戰刃
炙焰騎兵
碎顱衝鋒者
碎顱牛頭怪
火熱齊擊
空境地蜈蚣
偷襲嚮導
噴火勒嘎
同調咒藝
晃搖峰伏擊兵
雷霆拒斥
雷霆火花法師
折磨幽聲
圖圖亂石堡
瓦拉庫探險
難馭開路獸
綠
團聚啟程
遠古育碧靈
荒野之魂艾莎婭
翅翼斷裂
林冠巴洛西
岩甲巴洛西
不屈求生家
群落糙節獸
豐足銘文
虹彩角蟲
玖瑞加幻視師
卡贊度瓊漿蟲
卡贊度跺地獸
蓮花眼鏡蛇
姆拉撒之力
姆拉撒蠻漢
姆拉撒播芽靈
妮莎的贊迪肯
歐蘭黎流漿
狂疾啃咬
荒野復碧
狂攪滋芽
勇攀高峰
硬盔蟲聚群
空境十字鎬
春紡僧侶
團結之力
跛行菌獸
特裘如枯刃客
特裘如典範
特裘如佈陷手
尋釁喬木法師
據地鐮刃貓
旋林苦修士
廣林翻騰
資深冒險者
藤蔓壁虎
多色
無懼旅人婭奇麗
灌木火元素
命絆僧侶
空境噬怪血盆口
卡加戰領
狂攪逐客卡札
海戶之盾琳法拉
息法師傭獸
苔坑骷髏妖
姆拉撒嚼根獸
先民後裔娜希麗
鬱影林枝妮莎
生機核歐那斯
空境法皇奧拉
塑世靈菲拉斯
劫奪客戰鎚
翱翔竊念賊
冒險收穫
烏瑪拉秘教徒
斷流怪威拉佐
執拗雄野牙剎
奪命盜札葛斯
詐術師澤雷尚
神器
崖屋航箏
遭棄紀念碑
礫岩塑引擎
繁眾組構體
遺寶護身符
遺寶戰斧
遺寶魔像
遺寶秘瓶
海戶巨像
空境遺寶
空境哨衛
備用物資
石工馱獸
萬用刀具
地
探險本營
匍行瘠地
馬欽迪王座
平原
平原
平原
海島
海島
海島
沼澤
沼澤
沼澤
山脈
山脈
山脈
樹林
樹林
樹林
模式雙面牌
伊美黎召令
卡彼拉獵捕
馬欽迪狂奔
昂度倒轉
塞基黎庇護
空境僧侶
貝因霧帳
璃池擬態妖
爪爾干擾
重建海戶
希隆迪視像
烏瑪拉法師
艾格丁覺醒
黑郁湖浪客
赫嘎撕咬
馬拉奇再生
皮拉卡獵捕
座孚汲取
阿庫姆戰士
克卒怒火
碎顱落岩
譫曲變節
尖岩原險境
瓦拉庫醒轉
巴勒格復甦
卡贊度長毛象
坎尼伏擊
雜生花晶石
旋林共生
廣林護體
枝閣通路
明攀通路
淨水通路
岩冠通路
針緣通路
河流通路