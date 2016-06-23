你的目標是紅黑吸血鬼，也已經抽了不少紅黑可以放進套牌裡的牌。

但當你打開第二包，一張系列裡最強的限制賽炸彈，大天使艾維欣躺在那裡看著你，你該怎麼做？

你就像一個遊戲節目的參賽者，想知道二號門的後面究竟有什麼。

你就像神秘博士，正面臨著要拯救一個或兩個時空的抉擇。

你就像薩坎，正在是否要拯救烏金的緊要關頭。

你就像……一個正進行輪抽的玩家，要做出一個困難的決定。

你在時間本身上創造了分歧。

但這並沒有關係，先做個深呼吸，有很多方法可以把這弄明白，不產生時間悖論下我們也可以解決這件事。

準備好了嗎？很好，讓我們繼續下去吧。

補充包輪抽就像人生一樣：是由一連串會影響你或身邊的人未來決定的決定所串聯在一起的，也會決定你的未來會是更好還是更壞。

你將會碰到很多這種會定義輪抽方向的決定。要怎麼知道何時該棄船或死守到底呢？

輪抽最有趣也最刺激的地方在於沒有任何兩樣東西是相同的，但這也會讓事情變得更複雜，因為你永遠都要為當下的輪抽做出專屬的決定。昨天的正確決定可能今天就會狠狠地打你一巴掌。

幸運的是，即便任何輪抽都沒有絕對正確、百分之百有效的小抄來參考，你依然有一些可以反問自己的一般性問題來幫助你找到一個更好的方式去找出該做什麼跟該如何做來獲取成功。

這些方式會是什麼？我很高興你問了…

你將會放棄什麼？

當到了要放棄一個顏色改成另一個顏色時，你必須要問：我會放棄什麼？

假設你剛開始輪抽，你的第一抽是火爆而第二抽是伐肯納傳人，接著在第三抽的時候看到了艾維欣。

Transform

如果你問了自己這個問題，你就應該很快可以得出結論：你應該拿下這張艾維欣。

你只抽了兩張牌，還沒有決定要定住任何一個顏色，且比起這兩張我更想要艾維欣。不管是紅色或黑色，都沒辦法保證可以成為一副很好的套牌。

現在讓我們換一個角度來看看。你已經確定了用紅黑當作主色，牌張看起來不錯套牌也已經差不多定型，這時在第三包上家傳了一張艾維欣給你。

大天使艾維欣是一張強牌，放過她你心裡可能不會很好過，但你基本上沒什麼機會使用她。你不會有辦法在第三包中段還拿到很多白色的牌來超越既有的套牌。

現在稍微改變一下情境：這張牌不是艾維欣而是原陲教士。

在後者那個第三包的情境下，很顯然你會把教士傳出去，但現在讓我們回到第一個情境。

你已經拿了火爆跟伐肯納傳人，然後看到了教士。你可以選他並把你的牌堆變成三色，顏色的問題之後再來考慮。但在那包牌裡同時也有一張瘋狂先知。

教士或許整體來說稍微強一點，但如果你選了教士，我認為你很難在最終的套牌裡把三張牌都用上，這樣其中一張牌就會被浪費掉；如果你選了先知，代表你可以在最終套牌裡同時使用火爆跟先知—這將幫助確保你的火爆在套牌中會佔有一席之地。

你可以把這個概念繼續延伸到其他類似的情境。一般來說，當你需要為了一張牌而放棄越多牌的時候，那張牌的強度就越需要被考慮進去。

但事情絕對不會只是這麼簡單。如果回到第一個情境，你是在第二包開到艾維欣的話呢？

情況從這裡會開始變得模糊，且會隨著輪抽的狀況而有很大的不同。讓我們來看看另一個想法……

信號與機會成本

好，這或許不是世界上最有趣的文字－但它們在了解你應該走的方向時都非常重要。

首先先來看看信號。

在魔法風雲會的輪抽裡，所謂的信號並非眨眼、點頭或在桌子上敲擊摩斯密碼，而代表著你傳出去跟傳進來的顏色。通常，檢視你傳出去跟傳進來的東西跟選擇一張牌對於贏得輪抽的勝利有相同的重要性。

讓我們來聊聊這在實務上要如何運作。如果你選了所有第一包裡紅色的牌，這代表坐在你左手邊的玩家並不會拿到很多紅色的牌－所以在第二包當他們要把牌傳給你的時候，你就有機會可以拿到一些很不錯的紅色料。

同樣的，如果你在第一包的第四抽拿到的牌裡包含了兩張可以成為第一抽的黑色牌，這也是個很好的信號顯示將會有更多的黑色牌被傳過來。

這在輪抽中要怎麼應用在知道是該棄船還是中途換色的決定上？

好，現在讓我們回到剛剛那個更為刁鑽的情境：你在第一包抽了很多紅黑吸血鬼，但在第二包開到了艾維欣。你應該要拿下她嗎？

這就是信號開始派上用場的時候。

假設你記得剛剛在傳牌的時候選擇了紅黑而放了很多不錯的白牌出去，坐在你左邊的玩家很有可能會把他們全部收下；如果這時抽了艾維欣，很有可能之後不會看到很多白色的牌來幫助你在這包轉色－這一抽或許不是那麼划算。

翻過來說（我不是刻意用要艾維欣轉化的雙關的），如果你沒有從右邊拿到很多的白色牌，這就產生了一個很有趣的選擇。

由於你沒有傳什麼白色牌出去，左邊玩家的白色應該不會太強。如果選了艾維欣，你很有機會可以在這一包拿到不少白色的好東西。

看起來不錯是嗎？但這一切是有代價的：如果你沒有看到很多白色的牌，很可能因為坐在你右邊的玩家就打那個顏色！

本質上來說，這裡拿了艾維欣會給你這包牌裡白色牌的回報，但也代表你不會在第三包看到很多的白色牌，所以很大一部分將取決於你套牌裡已有牌張的強度：如果已經有了很強力的紅牌跟黑牌，或許你應該維持原本的路線；但如果其中一個顏色強度只是普通，可以考慮在這裡放棄其中一色來收割這包裡面的白色牌。

當然，這並非代表選擇了艾維欣你就只能打白，這裡我們就得要談到機會成本。

選擇艾維欣的機會成本是什麼？

機會成本是一個經濟學上的名詞，在牛津英文字典裡的定義是：「當選擇一個替代品時，其他替代品的潛在利益損失。」

或換個說法．用比較簡單的問題來說：「你做這個選擇要放棄什麼？」

選擇艾維欣的機會成本本質上指的是你將無法選擇其他牌。

理論上來說，假如這包牌裡並沒有其他你會放進紅黑套牌的牌。你或許應該選擇艾維欣並看看之後會不會拿到其他白色的好料。如果最終沒有沒關係，但如果有，你就有了大天使艾維欣加入你的陣營！

另一方面，如果這包牌有對紅黑吸血鬼/瘋魔來說很強的牌，假設是無度青年吧—這樣你就勢必會錯過一些可以放進套牌的牌。如果最後無法使用艾維欣，你就是錯過了一張符合套牌原型的好牌。無度青年幾乎是在這個套牌原型下最強的牌之一，而在這個情況下我想我會選擇青年。

所以結論是：首先，我會看看信號說什麼，有了這個認知之後，再去了解選擇這張牌的機會成本是什麼。

雖然另一張替代品可能很誘人，但如果它的機會成本很高，通常維持原本的道路才是正確的。

你是你認為的那個樣子嗎？

我並非因為我們在依尼翠才問這個問題的。

最後，很重要的是在評估你所做過的事情時維持一致，並確保你所想的確實反映在輪抽上。

假設你一開始拿了很多強攻牌，腦中想著要抽一副強攻型的套牌。這時你拿了一些被傳過來的去除咒語，然後又拿了一些不錯的防守型生物。在第二包時，你面臨要拿一個前期強攻的生物例如嚎群狼或一張可以在後期控制局勢的慢牌如穆坎屍足蟲的選擇。

人性就是會根深蒂固地相信我們所想的第一件事，但如果你的想法還停留在強攻，你或許會在不經意間忽略了其實套牌並沒有朝著強攻的方向走。你想要的其實是慢牌。

顏色上也是一樣。我沒辦法告訴你有多少次我認為我已經選定了兩個顏色¬¬－假設是紅色跟黑色－但到了輪抽尾聲才發現只有六張想使用的黑色牌，因為我早就在認知上限制住了自己。

這裡的重點在於永遠要試著去確保你實際上擁有你認為有的套牌。如果套牌裡只有一張不錯的黑色牌，你這裡沒有任何的理由去放過艾維欣。

套牌的樣貌

輪抽是一件很容易的事—但要專精卻極度困難。

知道何時要改變並徹底棄船，理想中你必須要清楚知道所有你所做過的事，包括至今為止所接收到的所有信號－這著實是一項挑戰。但當你下一次碰到這個狀況時，回頭想想那場輪抽，想想你的套牌，問你自己一些問題，我想你會發現那變得容易了一些—隨著時間，你將會找到一條道路讓你變得越來越好。

如果你對於在輪抽中轉色有任何想法，或想知道在某個情況下是否應該轉色，我很想聽聽你們的看法，也很可能會在未來的文章中使用你們所碰到的情境！

歡迎在推特或Tumblr上聯繫我，你也可以寫信到beyondbasicsmagic@gmail.com。

直到下次，希望你每次都在正確的時間棄船。

我們下週見，

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight