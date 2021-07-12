也準備迎接魔法風雲會和龍與地下城讓人期待多年的結合。好一場壯絕體驗。

歡迎來到龍與地下城：被遺忘國度戰記！

我對這系列超級期待。身為魔法風雲會和D&D的長期愛好者，能夠看到這兩款遊戲交集，實在開心極了。從奸邪兇惡的反派到曠世無匹的英雄，由強橫霸道的武器至神妙奇特的咒語，D&D的內容應有盡有～這萬般風采都將呈現在魔法風雲會當中。

因此，無論你是魔法風雲會的老手還是初次嘗鮮，我們都非常歡迎！來看看售前賽吧！

等等，什麼是售前賽？又該如何構組現開套牌？

如果你比較喜歡觀看影片，請到這裡瞧瞧：

如果你更喜歡讀文章，那就接著讀下去吧！

踏上冒險之旅！

售前賽是一年當中我最喜歡的魔法風雲會週末活動。

售前賽週末讓你可以首次獲得新系列～對我來說，售前賽體驗的精髓就在於拿到新牌並用來遊戲。就算你是在家裡（而非牌店），也別忘記你是在跟全世界許多人一同居家娛樂，而這獨特經驗也會成為全球體驗與交流的一部分。感謝網際網路，我們彼此相連！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌張。遊戲中充滿了歡笑、值得學習的技巧，以及出色的玩法：新手與老手都能盡享其樂！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節，我會在那裡談談龍與地下城：被遺忘國度戰記裡有什麼新奇之處。但如果你是售前賽世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：入手售前賽產品！畢竟，如果你不知道哪裡能買到你需要的補給，你就不能在對局中有好的表現。

這一點，你需要去聯繫當地店家。如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的。那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。請提前作好計劃。

雖說以往大多的售前賽是在店內舉辦，但這次由於COVID-19疫情，現階段玩家可以購買售前組合回家遊戲。我們預期有部分店家能夠舉辦店內賽事，而有些店家則會將活動移師線上進行。受世界各地因應疫情防控訂立的規章制度影響，店家不一定能夠正常營業～因此請務必做好相應防護措施，遵循政府規定，選擇你個人感覺最合適的方式來參賽。

很好，讓我們看下去。你選好了店家，也已經在被遺忘國度戰記牌圖集合裡看了這個系列的精彩牌張。

你已做好準備迎接這個期待已久的系列！現在該來打開補充包了！

精彩寶藏

被遺忘國度戰記售前組合的外觀如何？它看起來像這樣：

你不需要辛苦經歷地城冒險，就能獲得這精美好物！裡面確實有很多不錯的戰利品～來看看究竟有些什麼吧：

當然最重要的還是這些補充包。讓我們開始吧！

首先，打開補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我個人推薦用兩種顏色和大約23個非地。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

好，現在你已經選定顏色。接下來，你如何才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放興隆旅店主，但通常不會急著在第二回合立刻施放律令死亡。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常關鍵，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」。它們是藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以到這裡查看我撰寫的關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會少了一分！

地的比例應當是大約17到18張地牌對上23到22張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用魔法力值為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵局。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種對峙局面。

有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的進程一般稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

穿梭不同國度

被遺忘國度戰記系列當中還有部分富有奇幻色彩的牌框處理等你來探索。

舉例來說，這次的特色牌框模仿了怪物圖鑑的風格：

當然，我們也有無邊鵬洛客：

甚至龍也能獲得無邊樂趣！

以上只是部分實例；若想要看看還有什麼精彩的處理以及如何開出它們，請查看《收集被遺忘國度戰記》這篇文章。

保持距離的魔法風雲會

由於COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方前往實體店暢玩魔法風雲會可能有些困難。如果你無法在店內遊戲，或不太想這樣做，那該怎麼辦？

我們還有魔法風雲會線上版和《魔法風雲會：競技場》，它們都能讓你在保持距離的同時體驗新系列。不過還有一種玩法是藉由電話和網路攝影機來玩。

如果你還未試用過SpellTable，它真的超棒。只需點選幾個按鈕，便可以設定好你的手機或附有網路攝影機的電腦，與鎮上另一端甚至是世界另一方的某人一起玩魔法風雲會。它還具有生命值記錄和牌張查詢功能，且設定相當簡單：使用威世智帳號登入後就大功告成了。

部分店家甚至會舉辦使用SpellTable的遠端售前賽，還有很多其他地方也都在舉辦這類遊戲活動。

其中一個絕佳機會就是我們與ChannelFireball合作舉辦的被遺忘國度戰記SpellTable售前賽，該賽事於7月16日週五開始，在整個週末期間舉行。在當地店家購買一份售前組合帶回家，構組套牌，然後即可登入Discord伺服器迅速配對加入遊戲！售前賽開心至上，盡情嘗試你牌池中的狂野組合吧！

你比較喜歡指揮官賽事？買一副被遺忘國度戰記指揮官套牌，上述這個賽事也提供指揮官賽制的配對比賽！

在普通遊戲之外，還有很多有趣事情等你發掘～請參閱ChannelFireball的活動頁面上瞭解更多資訊。

如需有關使用SpellTable的更多資訊，你可以在此處觀看我的短片：

財寶待掘

當你到當地店家購買售前組合時，也許還可以順便選購其他產品，例如系列補充包盒和聚珍補充包盒！但請務必事先預訂，因為整盒銷售的補充包數量有限，提前預訂比較保險。

如果在當地遊戲店家購買整盒補充包，還可以獲得這樣的一張牌（送完為止）：

系列機制

地城？擲骰？這是什麼一回事？！透過這些精彩影片了解此系列的機制之運作方式：

探訪被遺忘國度

在我玩魔法風雲會的歲月裡，大家最引頸期盼的就是這樣的跨界產品～現在終於願望成真了。我們對魔法風雲會和D&D的熱愛，共同創造出這樣的特別系列，希望你能玩得開心。

如果你有問題，請藉由Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube聯繫我，也可以給BeyondBasicsMagic@gmail.com發郵件。我很期盼聽到各位的意見回饋！

希望各位都喜歡被遺忘國度戰記的預覽內容，且不論你在何處遊玩、如何遊玩，都能玩得開心！這是一個真正與眾不同的系列。

Gavin

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