依夏蘭的下一章即將開始。

決勝依夏蘭接著依夏蘭結束的地方繼續下去。四個部族彼此間更加糾纏，匯聚在同一個地方，那個吸引英雄們前往的地方¬－傳說中的黃金城歐拉茲卡。

只剩下一個問題：你會成為那個登殿得到黃金城祝福的人嗎？

黃金城祝福 | Yeong-Hao Han 作畫

關於故事的問題我將留給魔法風雲會創意團隊的同事們，但如果你想知道人們是否會在決勝依夏蘭的構築和限制賽中登殿，那絕對是肯定的。

現在，或許你已經看過了一兩張登殿牌，那就讓我們再來看一張新的吧？

這張牌是個限制賽的炸彈。

四費叫2/4死觸就已經足夠吸引人，何況還可以「破壞者」（對一個對手造成傷害）來抽一張牌？當然沒問題！

但在這裡我想討論的是中間：登殿的部分。

登殿的目標是達到十個擁有物。一旦達成，那不管是戰場上有登殿牌或是結算一個登殿咒語時，你都會獲得黃金城的祝福。祝福一旦獲得就不會消失－而它將會強化所有有該異能的牌！

你或許會想，達到登殿的門檻可沒那麼容易。這對對局將代表著什麼意義？繼續看下去！

登殿與退殿

在任何一場決勝依夏蘭的限制賽中，你都應該要思考登殿是對你還是對手比較有利？

雖然雙方都可以登殿，但通常其中一方會比較有利－如果你可以察覺是誰，就可以讓遊戲以對你有利的方式進行。

如果你是目標登殿的一方，一般來說會想要打得較為保守。你不想在戰鬥中冒著失去生物的風險，把戰線拖長對你比較有利。事實上，你應該要試著保留大多數能接受的手牌，因為第七張牌將比平常還要來得重要許多。

反過來說，如果你不追求登殿但認為那是對手的目標，就應該想辦法交換並用比平常更積極的方式使用你的去除咒語。

你或許會發現這兩件事通常是背道而馳的。

通常攻擊者將更能虛張聲勢並提供對手交換的選項。即便對手一般來說會很樂意在戰鬥中用2/2換我的3/2，但如果他們的套牌強烈希望登殿，可能就會選擇承受傷害。

要適當地評估此事，檢視對手做了什麼以及使用了些什麼。如果戰場上有一張登殿牌，那顯然他們想要登殿；但如果他們拒絕了前期的交換，那也可能代表想要登殿！

你也應該檢視自己有什麼。

這要從套牌構築開始說起：你的套牌裡有幾張登殿牌？

如果你認為套牌裡有比對手更多的登殿牌，或許就應該朝登殿的目標構築。但如果套牌沒有或只有少少的登殿牌，那你就可以試著把它們除掉。

如果想要登殿，必達艦隊好鬥者這類本質上偏防守的牌就是最適合放進套牌裡的東西－並在你達到十個永久物後即可以開始掌控遊戲。

說到套牌構築 . . .

以登殿為目標構築

如果你的目標是登殿，那套牌的構築就會有一些不同。

你想要永久物跟能獲得永久物的方式。舉例來說，魔法力石之類的東西對控制套牌就會比平常更誘人。衍生物也是一個很好去嘗試獲得黃金城祝福的好方法，因為那是一個可以一張牌就獲得兩三個永久物的好方法。

但有個簡單的方式可以達成這個目標，只要比平常多放一些地。

忠實讀者們都知道我非常支持在套牌裡放一張額外的地牌。有了登殿，情況更是如此！

為什麼？你絕對會希望在獲得十個永久物前每回合都下地，這樣才能盡快登殿；錯過下的每一張地都是另一個得補上的永久物。除此之外，如之前所提，想要登殿自然要避免調度。那張牌將讓你少一張可以獲得的永久物，而多使用一張甚至兩張地更能幫助你減少調度的機會。

除非有些牌可以把這兩個連在一起 . . .

. . .所以好東西來啦！

必達艦隊好鬥者是一張很棒的限制賽牌。現在該來看一張構築賽強者的登殿牌長什麼樣子了！

這是一張你可以期待很常看到的牌：

它只是個地，所以要進入你套牌的門檻是很低的；它甚至不需要橫置進戰場！

歐拉茲卡拱門就那樣無害地躺在那兒，告訴你該進行一場持久戰。

一旦達到了目標，拱門將確保你的勝利。

一回合抽兩張牌對控制套牌來說是一個可以輕易結束比賽的方式。而如果對上控制鏡像對局，你絕對希望這張無法被反擊且難以去除的永久物能為你效力－絕對不要是你的對手。讓它啟動你將會成為 . . .君主。

未完的祝福

決勝依夏蘭有很多可以撼動標準賽的牌，從超級部族套牌到一個讓你打持久戰的全新理由。

當你在玩決勝依夏蘭的時候，很可能在要問自己現在誰局勢領先時都會問：誰比較靠近登殿？

有任何問題嗎？想告訴我你的想法嗎？我都很想知道！你永遠都可以在推特上發訊息給我、在Tumblr問我問題，或寄信到BeyondBasicsMagic@Gmail.com給我。

享受遊戲吧－祝你每次都能輕易達到十個永久物！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight