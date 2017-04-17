歡迎來到阿芒凱！

阿芒凱與你先前所見過的世界截然不同。阿芒凱的靈感來源於鼎盛時期的古埃及，展現了此地最強力的戰士，既有平和寧靜的元素，也有粗俗野蠻的部分；令人嘆為觀止的金字塔映襯著戰鬥中的拼死搏殺。只有強者才能立足於此地。你準備好面對挑戰了嗎？

如果你已經做足準備，那便是時候去完成五場祀煉了～當然是在你當地熱情的售前賽上！

那麼售前賽在哪裡舉行，又有哪些內容令人期待？請繼續讀下去吧！

售前賽金字塔

還有什麼能比售前賽更棒？

無論我身在何處或在一年的哪個時節，我都會設法去當地的售前賽看看。不止我一個人這麼做：許多魔法風雲會老玩家也和我一樣。

為什麼？因為售前賽是最好玩的魔法風雲會賽事之一！

你可以坐下來挑選一些全新的牌張，跟其他玩家一樣思考如何利用它們。大家能在休閒環境之中進行公平競爭，讓所有人都能感受這個全新魔法風雲會系列中湧動的能量和精彩！

我第一次參加售前賽時才十一歲，而且立刻就愛上了這種賽事。十五年來都未曾變心！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，每個人都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。無論新手或是老玩家都會喜歡它的！

如果你是現開賽的老手，可以直接跳到後文，關於本地店家舉辦的阿芒凱售前賽與過往比賽相異之處。但是，如果你是這場現開賽盛會的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。讓我們先談談可能是最重要的環節：查找參加售前賽的地方！畢竟，如果你不知道該到哪裡去，便不能在比賽中有好表現。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，務必先用店家搜尋器就近尋找一家！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的其中一些賽事，所以務必查看店家是否接受預先報名。不要等到店裡時才發現參賽人數已滿而無法參賽，所以務必提早查詢。

那麼，你找到了店家。太棒了！

現在要花點時間準備一下你的阿芒凱之旅。你在參賽時會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，但其實你還可準備很多東西。

務必帶上在這時空中生存所需的一切！例如，你可以準備一副標準賽套牌，利用對局之間的空檔暢玩遊戲，還可以帶交換用卡本，以及記錄生命的紙筆，甚至還可以帶一瓶水。（你在沙漠中可能會口渴難耐！）

一場售前賽大約要四到五小時，所以請留夠時間來進行整場賽事。你也需要為激戰預備燃料，因此可以準備一些小點心，例如燕麥棒或蘋果。（你可以詢問當地的店家；他們甚至可能有出售食物！）

好，現在讓我們看下去。你已經設定好想要造訪的店家，也收拾好所需的一切。你甚至可能已經讀完了近期刊登的魔法風雲會故事，知道魔法風雲會各種最新軼聞。對了，你應該已經看過阿芒凱牌圖集合。

大功告成！現在該去打開幾包牌了！

面對你的祀煉

當你來到店裡開始進行售前賽後，你會拿到這個漂亮的東西！這次請好好地欣賞一下這個套牌盒。

很精緻對吧？我覺得你不用太在意那些長角～它們也許沒有任何意義。

在盒內，你會發現一些有趣的東西。舉例來說，這個可愛的「拉佐特石」spindown二十面骰子，它和標準版有所不同：

還有一件很重要的事～你會得到這些東西的其中一個。盡情欣賞這張描述阿芒凱五個祀煉的卡片吧！

嘿，你瞧，只要參加賽事就能完成力量祀煉！很簡單吧。準備勾掉那一條！

別忘了順便看看其他幾條。如果你帶朋友一起去參加售前賽，那麼這時就記下來，這樣就算是完成團結祀煉！這樣做的話，你就能得到一個可愛的拉佐特石四面骰子（看出來了嗎？一個金字塔形狀的骰子），作為友情的象徵。

為祀煉做些準備總不是什麼壞事。這一周裡，我們準備在社交媒體頻道發布一些謎題，協助你為祀煉受訓。五個訓練謎題從昨天的團結訓練謎題開始，如果你完成了全部五個，帶著你的成果即可獲得一張全圖基本地贈卡，我敢保證它能為你的收藏增添顏色。看看這張美麗的全圖吧：

完成祀煉的獎勵很豐厚，這點和在阿芒凱一樣！逐一完成它們就能得到我們的獎賞。

當然，還有一項祀煉是每次魔法風雲會售前賽都要面對的，它無處不在，等你來完成。那就是...

套牌構組祀煉

在您的售前組合中，最重要的是那六包補充包，它們將會讓你得到構組現開套牌所需的卡牌，加上一張閃亮的售前賽贈卡（它有可能是此系列的任一張稀有牌或秘稀牌！）。

首先，打開這些補充包！然後，你將會有一疊牌。

那麼...再來呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌跟平常的套牌稍有不同。你只能用眼前的牌，以及任意數量的基本地來構組套牌。此外，你只需要用40張牌，這跟平常60張的構組賽套牌不同。

你要考慮的第一件事是設法挑選你要用的顏色。我建議只用兩種顏色。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某種顏色上具有適當的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

在理想狀態下，你選擇的顏色要滿足上述全部四個標準，但若能符合其中兩個或三個標準就算不錯了。

無論你怎麼挑選顏色，都需要選出你要用的牌。如果你在售前賽上遇到瓶頸，可以請教身旁的玩家。（你在售前賽可以這樣做；大家來這裡就是為了享受歡樂的賽事！）

無論採用什麼方法，現在你已經選定顏色了。那麼你該如何在你所擁有的全部牌當中，選出22至23張來放入套牌中？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將你的生物按魔法力費用的順序攤開。這能讓你看出在遊戲的各個時段中各可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第三回合施放警醒那伽，但通常不會在第三回合施放取自明日。）

適當的生物「魔法力曲線」對於一副成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常重要，這樣你就能在遊戲早期運用低費用咒語，在遊戲後期運用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分布，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2個生物

2點魔法力：4–6個生物

3點魔法力：3–5個生物

4點魔法力：4個生物

5點魔法力：3個生物

6點或更多魔法力：1–2個生物

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。選擇你最喜愛的生物，然後按照這些數目從中挑選。

現在，你已決定了核心的生物基礎，便可以加入其他咒語了！從你的顏色中選出你最喜愛的牌來湊齊套牌中的22或23張牌，咒語方面便弄妥了。

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

想知道更多訣竅？以下還有一些在構組套牌時必須記得的事：

你可以使用超過40張牌，但最好儘量只用40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌裡強大稀有牌的機會更小！

地牌的比例大約應是十七張地牌、23張非地牌。這並非100%正確，但大多數的限制套牌最後都和這差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；但如果你都用高費大生物，那麼你就得冒著被快速推爆的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開賽大多數對局的獲勝者是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲經常會陷入僵局。具有飛行這類異能的生物能讓你打破這些生物僵局。

如果你想深入了解現開賽，這裡有一些文章提供了更多資訊：

雙頭巨人

有些店家也舉辦稱為雙頭巨人（通常縮寫為2HG）的現開賽，玩家必須兩兩組隊，互相對抗。每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，並用以構組套牌。

這是怎麼運作的？

簡單來說：你和你的隊友合作構組兩副40張的套牌。然後，你們會與另一對玩家來場一盤定勝負的對決。

這類多人遊戲如何運作？很簡單：你們各自的生物和地都是分開的，但你們共享30點總生命並且共享回合～此外，你們還可以為彼此進行阻擋！如果要達到最佳效果，你們必須攜手合作，攻克對手。

想要進一步了解雙頭巨人賽制的運作，以及精妙的牌張互動嗎？請點選這裡查看頁面，了解相關的所有內容。

現開決鬥

如果花一整天參加比賽不是你偏好的魔法風雲會遊玩方式，或你沒有太多時間，只想按自己的時間表體驗阿芒凱的刺激感，你可以參加現開決鬥！

你會拿到一副60張、打開即玩的起手包，並用它與其他參加現開決鬥的玩家對戰，包括已經打完一局，正等待下局開始的正賽玩家！如果你不確定售前賽是否合你的口味，或無法為售前賽騰出5小時的時間，那麼這是試玩遊戲的好方法。你可以只在空閒時玩現開決鬥。此外，它真的很好玩！

到附近的遊戲店打聽售前賽的現開決鬥，準備披掛上陣！

阿芒凱機制

阿芒凱滿是獨特又狂野的工具供你使用。這個系列裡有大量與墳墓場有關的內容，所以你的工具很充裕。你真的應該看看機制文章以全面了解所有內容；如需要較簡短的版本，則可觀看這些深入說明機制的影片：

你好，阿芒凱

它是一個全新的環境，如果要了解它，最好的時機就是售前賽了！再瀏覽一次牌圖集合，確保在你當地的店家預先報名，然後準備在售前賽上盡享樂趣！

這些差不多就是在售前賽前該知道的事情了！前進，並在祀煉中勇奪勝利。

有任何想法或問題嗎？請和我聯絡！寄推特給我，或是在我的Tumblr上提出問題就可以聯絡我。我隨時樂於解答！

願你在阿芒凱的戰鬥能以勝利和富足告終！這個時空需要你。

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight