天邊傳來震耳欲聾的轟響聲。

異世的尖鳴從四週洶湧而來。

你的眼前是一片殘破景象。

這就是贊迪卡。恐怖的奧札奇正在入侵，你必須出手反擊。

整裝備戰 . . . .從你當地的售前賽汲取更高階的知識，是做好準備的最佳方式！

在售前賽上，你將首度有機會運用再戰贊迪卡的全新牌張進行遊戲！這是絕佳的起點：每一個人都是首次接觸此系列，並且邊玩邊了解自己想使用的牌。這是一場全新的戰爭～穿越時空來贊迪卡參戰吧！

一切在此開始

自從開始玩牌以來，售前賽一直是我最喜歡的比賽之一。

我十一歲那年參加了我的第一場售前賽～無窮的樂趣使我一再回來參加，欲罷不能。售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，每個人都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。總之就是能讓人流連忘返。即使是有多年玩牌經驗的玩家也會對每一場售前賽充滿期待，就像是拆開全新的禮物一樣。

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節，我會在那裡談談你到當地店家玩再戰贊迪卡時可能體驗到的差異和特別之處。但是，如果你是這場現開賽盛會的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

讓我們先談談可能是最重要的環節：查找參加售前賽的地方！畢竟，如果你不知道該到哪裡去，便不能在比賽中有好表現。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，務必先用店家搜尋器就近尋找一家！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查看店家是否接受預先報名。最糟糕的莫過於等你到店裡時才發現參賽人數已滿而無法參賽，所以務必提早查詢。

你已經找到店家，太棒了！

現在該作準備了。在贊迪卡任何事情都可能發生～而你肯定會希望自己已有萬全的準備！你在參賽時會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，但其實你還可準備很多東西。

例如，你可以自帶交換用卡本，一副可以在對局之間的空檔進行娛樂的標準賽或指揮官套牌，記錄生命的紙筆，甚至還可以帶一瓶水和一些小點心。（如果能帶上一份炸魷魚，假裝自己在啃咬奧札奇就更棒了！）一場售前賽大約要四到五小時，所以請留夠時間來進行整場賽事。

好，現在讓我們看下去。你找到了店家，也收拾好前往贊迪卡所需的一切。你甚至可能已經讀完了近期刊登的Uncharted Realms文章，知道魔法風雲會的最新故事。對了，你應該已經看過再戰贊迪卡牌圖集合。

大功告成！現在該. . .

在贊迪卡上如何構組套牌

當你前往售前賽開始玩牌的時候，將會獲得一個漂亮的新套牌盒，內含構組套牌所需的一切。快來看看吧！

牌盒底部的空間甚至可以放一個20面的Spindown骰子！

很酷吧？贊迪卡人最喜歡在時空旅行時帶上一切！

在那盒子中，你會找到很多好東西。但其中最重要的是那六包再戰贊迪卡補充包，它們將會讓你得到構組現開套牌所需的卡牌，加上一張閃亮的售前賽贈卡（它有可能是此系列的任一張稀有牌或秘稀牌！）。

首要的是：揭開多重宇宙的秘密。我的意思是：拆開那些補充包！然後，你將會有一疊牌。

好吧 . . .再來呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌跟平常的套牌稍有不同。你只能用眼前的牌，以及任意數量的基本地來構組套牌。此外，你只需要用40張牌，這跟平常60張的構組賽套牌不同。

你要考慮的第一件事是設法挑選你要使用的顏色。我建議只用兩種顏色。此系列有個地方會令人有點困惑，因為有些牌具有虛色異能，意思是它們沒有顏色～但在套牌構組時，要把它們當作有色牌。你仍然需要有色魔法力來施放它們！

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某種顏色上具有適當的「魔法力曲線」：意思是大量不同費用的生物

在理想狀態下，你選擇的顏色要滿足上述全部四個標準，但若能符合其中兩個或三個標準就算不錯了。

插畫作者：Eric Deschamps

無論你怎麼挑選顏色，都需要選出你會使用的牌。如果你在售前賽上遇到瓶頸，可以從售前組合內附的簡介汲取靈感，還可以請教身旁的玩家。（在售前賽上可以這麼做～畢竟，樂趣和學習最重要！）

好，現在你已經選好顏色。那麼你該如何在你所擁有的全部牌當中，選出22至23張來放入套牌中？試試用棍子胡亂撥弄.

. . .更好的選擇是，將你的生物按魔法力費用的順序攤開。這能讓你看出在遊戲的不同時段中各可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你打算有足夠魔法力便立即使用的牌～舉例來說，你通常會在第一回合施放矮叢食腐獸，但通常不會施放巨物現身。）

適當的生物「魔法力曲線」對於一副成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。擁有適當的混合是很重要的，這讓你可以在遊戲前期施放費用低的咒語，以及在後期施放費用高的咒語。根據限制賽的通則，我會作下列安排：

一點魔法力：0-2個生物。

二點魔法力：4-6個生物。

三點魔法力：3-5個生物。

四點魔法力：4個生物。

五點魔法力：3個生物。

六點或更多魔法力：1-2個生物。

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。選擇你最喜愛的生物，然後按照這些數目從中挑選。

現在，你已決定了核心的生物基礎，便可以加入咒語了！從你的顏色中選出你最喜愛的牌來湊齊套牌中的22或23張牌，咒語方面便弄妥了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

想知道更多訣竅？以下還有一些在構組套牌時必須記得的事：

你的套牌可以超過40張牌，但最好儘量只用40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌裡強大稀有牌的機會更小！

地牌的比例大約應是17張地牌、23張非地牌。這並非100%正確，但大多數的限制賽套牌最後都和這差不多，我一般都會這麼選擇。特別在再戰贊迪卡中，如果你有很多具有地落異能的牌或具有特殊異能的地，你或許可以考慮使用18張地。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；但如果你只用高費大生物，那麼你就得冒著被快速推爆的風險。最好混合利用施放費用是2、3、4和5的生物。現開賽大多數對局的獲勝者是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲經常會陷入僵局。具有飛行這類異能的生物能讓你打破這些僵局。

如果你想深入了解現開賽，這裡有一些文章提供了更多資訊：

雙頭巨人賽

有些店家也舉辦稱為雙頭巨人（通常縮寫為2HG）的現開賽，玩家必須兩兩組隊，互相對抗。每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，並用以構組套牌。如果你的遊戲店舉辦雙頭巨人賽，可以向比賽主辦人詢問細節。

現開決鬥

如果參加一整天的比賽會令你卻步，或你沒有太多時間，只是想用再戰贊迪卡的牌快速進行遊戲，便可以參加現開決鬥。

在這個外圍賽事中，你會拿到一副60張、打開即玩的起手包，並用它與其他參加現開決鬥的玩家對戰，包括已經打完一局，正等待下局開始的正賽玩家！如果你不確定售前賽是否合你的口味，或無法為售前賽騰出五小時的時間，那麼這是試玩遊戲的好方法。你可以只在空閒時玩現開決鬥。此外，它真的很好玩！

贊迪卡瑰寶

在你的售前組合中，除了實用的一般牌和一張印有日期的特殊稀有牌或秘稀牌之外，你還會收到其他的好東西！

你會獲得這個漂亮的20面Spindown骰子：

你還會獲得這張華麗的贊迪卡簡介，其中包括構組套牌的重要資訊！看看這張美麗的全圖吧：

如同先前所說，這張簡介可以現場提供你構組套牌的建議。你現在應該已經準備就緒了！

贊迪卡的眾多機制

再戰贊迪卡充滿了大量機制！你可以前往閱讀「再戰贊迪卡的機制」文章，了解更多有用的詳情。

殺入戰場

無論你先前是否去過贊迪卡，我們都歡迎你的加入！這是一個充滿創意的系列，有許多值得探索的空間，還有許多只有親自玩過後才能真正體會的協同效果。

在奧札奇四處充斥的情況下，有一件事是可以確定的：這次的售前賽一定會充滿驚喜！

. . .當然，儘量比對手多擁有一些優勢總有些好處。在進入這個狂野時空之前，我要再次提醒大家前往查看牌圖集合。其中包含此系列所有的牌，方便你隨時查閱，並且在參賽前心裡先有個底。

以上就是我想說的話！現在，你可以前往你當地的售前賽使用這些知識親自對抗奧札奇！

如果你對售前賽有任何疑問或有其他問題，可以隨時寄推特給我，或是在我的Tumblr上提出問題，我一定會查看並盡力幫忙！

祝你本週末玩得愉快。願你在贊迪卡獲得輝煌的戰果！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight