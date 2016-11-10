比賽進行得難分難捨，一來一往間來到了這個局面。

在一場卡拉德許的輪抽中，你選擇了紅白，而對手是紅藍；他前期用了些紅色生物消磨了你不少的生命，但所幸一些即時的去除咒語跟生物交換讓你得以在剩兩點血時撐住。接下來的幾回合裡你佔了上風，用老練車手成功把對手的生命蠶食到剩五。

可惜，對手在這時抽到了風龍獸，將得以對你造成最後的兩點傷害。這回合如果抽不到解你就要輸了。

你重置了地。

拿起了牌庫頂的那張牌。

偷看了一下。

然後。

（嘆）

增現師是很不錯，但這裡幫不上忙。

輸了，對吧？

是嗎？

在星艦迷航記系列:星戰大怒吼中一個最經典的場景，就是一開始的小林丸。

星際艦隊學院的一名學員參加了小林丸的模擬測試，模擬在星艦上需要做出的所有決定。然而，這個模擬測驗是被設計為永遠贏不了的死胡同，藉以測試學員在面對必輸無疑時的應對方式。

接下來的故事大家都知道了，英勇的主角寇克船長跳脫了原本的思考框架擊敗了模擬器。他的名言就是：「我不相信有不能贏的情況…」。

魔法風雲會也有很多看似贏不了的情況：你的敗北已成定局，不管做什麼都只是延緩死亡的時間。即將輸給飛兵的你也是，這時不管攻擊與否都已經沒差了。

除非你可以找到一個不同的解決方法，一個不在你面前牌張裡的解。不像寇克船長得要靠作弊修改程式才能獲勝，這裡你可以正大光明的進行。

今天，就讓我們來聊聊這些不會贏的情境。

大膽向前

魔法風雲會遊戲間的差距往往在一線之間（不只是你牌與牌之間的距離而已）。

嘗試在這些情況下獲勝的方式不會每次都生效，事實上五十次甚至一百次都不一定會成功一次；但依然值得你放在心上，因為或許第五十場（？）就有了不同的結果，讓你進了八強或打進了第二天，或終於可以讓你的好友馬克無法再吹噓他的Mizzix of the Izmagnus指揮官套牌至今尚未嘗過敗績。

就像幾週前在「我認輸」裡面所談的，在不會贏的情況下死撐絕非永遠是對的，有時應該你要珍惜這幾分鐘的時間，衡量的標準將由你自行決定。

但在還剩不少時間的情況下或是關鍵的第三盤時，如果你決定要撐下去，自然就應該想盡任何辦法在魔法風雲會規則容許的方式裡獲勝。

值得一提的是，這並非一般虛張聲勢（用2/2攻擊3/3的生物）那種不成功便成仁的情況，而是死馬當活馬醫－所以就算沒什麼效，你也該嘗試所有可行的方式。沒用沒損失，反正你本來就要輸了，但如果有用－你就是救了小林丸。

了解什麼有用

在了解做什麼才能扭轉戰局之前，第一步是先了解你該試圖解決的是什麼問題。

開頭的那個狀況很簡單，要解決的問題就是那張即將置你於死地的風龍獸。但在大部分的情況裡，問題並不會那麼清楚，或許是從很複雜的盤面中組織第一波的進攻；或許是對手剛用Mystical Tutor找出要對付你白金天使的去除咒語。但不管怎麼樣，制定計劃前你首先都要先了解問題。

一旦清楚了問題，你就得去了解發生什麼你才會有機會。

回到一開始的情境，答案很簡單：你要嘛讓對手用風龍獸去阻擋，要嘛讓他不要用風龍獸攻擊，不管哪個都可以給你所需要的多一回合。

了解之後，再來就是執行。

定義需要對手相信什麼

一旦定義了該做的事，接著就是了解這對當下的狀況有什麼幫助。

讓我們回到風龍獸的情境，別忘了你只剩2而對面還有5。

什麼是你最可能讓他們去阻擋的方式？

最正常的答案就是戰鬥詭計。舉例來說，鼓舞衝鋒就是一張你可能會在這類套牌中使用的牌。如果你手上真有這張牌而對手又沒有阻擋，他就會輸掉比賽；如果他阻擋，那生物頂多就是換死。

另一個選項就是讓他們相信你有可以阻擋的東西而不敢貿然攻擊。

想像一下假設空中計略是卡拉德許裡的一張牌。

你可以考慮不進行攻擊，並讓對手相信你手上有空中計略可以進行阻擋，這樣或許他們就該暫緩一回合直到抽到另一隻生物。

你應該選擇自己認為他們最可能相信的方向。如果第一盤跟第二盤你有使用過鼓舞衝鋒，那對手就很可能認為第三盤也會看到它；如果你不進行攻擊，在這個你一定會想要交換的情況下，那充滿違和感的信號可能會使得他們因為害怕飛行的戰鬥詭計而不敢攻擊。

一些你選擇的方向也應依對手遊戲進行的方式而定。如果對手一直打得非常保守，那我會更傾向攻擊因為任何的戰鬥詭計都可以致對手於死地。

另一點要提的：別為他們選擇一張不會影響他們選擇的牌。像如果你想假裝手上有完美時機就其實對你沒什麼幫助。對你的對手來說，不管阻擋或攻擊都會吃一發完美時機，那也就沒什麼理由去改變原本遊戲的進行方式。你該選的是一張可以強迫他們依你想要的方式進行遊戲的牌。

創造現實

我的好友Josh在好萊塢的片廠旁邊長大，小時候就被電影所深深的吸引。每當他聽到附近有電影要取景時總會想一探究竟，但他要如何靠近呢？

於是他想出了個辦法：拿個籃子裝著水，然後帶到劇組邊上。

你知道嗎？這真的有效。

他告訴我「不會有人去質疑劇組抱著水的孩子，如果你帶個籃子充滿信心上前，任何人都會相信你本來就該在那裡。」

在此澄清，我並非要為其脫責或建議你潛入不該去的地方。但在魔法風雲會裡要虛張聲勢的時候，你需要跟Josh有同等程度的自信：如果連你自己都不相信手上有需要的牌，對手又怎麼會相信你呢。

你必須要創造出你想要的現實。

一旦你決定哪張牌（或哪類牌）是你希望對手相信你有的，你就要用真的有那張牌的方式來進行遊戲以說服對手。依據對手程度的不同，你或許會希望誇大一點—通常對上比較強的對手，越誇張他們越會認為你在虛張聲勢；但對上比較沒有經驗的對手，你則必須要讓他知道你到底在表達什麼。

用個基本的例子來看，如果想假裝自己有空中計略，那即便創見增現師很強你也不該使用它，因為這樣就會暴露出其實你手上其他什麼東西都沒有的事實，讓對手知道進行攻擊是安全的。

再更細一點，如果你的計畫是假裝自己有鼓舞衝鋒 （或其他具攻擊性的燒殺咒語，或任何可以擊倒他們的牌），你就可以做些像是確定對方生命值之類的事—語帶激動地問「你剩五嗎？」然後接著立刻進行攻擊。這將是個很好讓對手猶豫究竟怎麼做比較好的方法。

讓我給你個不同的情境吧。你剩2對手剩6，你有張獨眼暴君而對手有鬼怪長矛兵。在你的回合你抽到了山脈，你該怎麼做？

如果進行攻擊你幾乎一定會輸：打回來的長矛兵將會送你上路。雖然他們可能會阻擋，但看來機率不高；但如果你不攻擊，暴君不能阻擋所以你也會輸。這麼看來還是應該要攻擊，然後祈禱他們會阻擋，是嗎？

其實還有另一個選擇：如果不攻擊並祈禱對手並沒有發現暴君不能阻擋呢？

一般來說，我會假設對手不會犯錯，但在這種情況下你只得孤注一擲。考慮到暴君的副作用通常會被你拋在腦後，你的對手同樣也有機會不會記得這行藏在威嚇之下的文字－暴君無法阻擋長矛兵。

在此鄭重聲明，如果他們用長矛兵攻擊，你可不能試著用暴君去進行阻擋，這樣是不合法的。然而，如果你讓暴君站著而對手選擇不進行攻擊，這將不會有任何問題－你也可以多活到下一個回合。

但如果你猶豫不決，反覆閱讀暴君的文字或其他，這個計畫就可能無法如你所願。在這個級別的虛張聲勢，你必須要果斷地帶著信心，去創造出你想實現的現實。

題外話

希望你喜歡從這個角度去看那些不會贏的情況！它並非隨時有用，但你可以在每場比賽反覆進行練習－一旦發揮作用，原本該輸的比賽就可能變成贏的，你還會對自己的小聰明覺得滿意。

換個話題，讓我們來談談別的吧：一個我即將要開的專欄！

每年我都會有個熱帶混合的專欄。受到Mark Rosewater的啟發，我會拿一個魔法風雲會的主題跟一個非魔法風雲會的主題混在一起寫一篇文章。過去曾出現過像Doctor Who and some of my favorite decks或near-death experiences I've had and bad deck-building habits。

一如往常，你，也就是讀者得以表決這篇文章的標題。候選者如下（許多是我Twitter跟Tumblr的追蹤者們建議的），投票吧！

魔法風雲會的主題

六費以上的生物

我所設計最好用的牌

構築自己的套牌或參考網路套牌

反擊系咒語

評估新牌

如何選擇參加比賽的套牌

如何進行遊戲測試

適當針對賽場主流

紅色的普通牌

避免魔法力問題的方法

非魔法風雲會主題

棒球

熊蛇

我參加過的角色扮演

瘋狂派對

迪士尼樂園

我最喜歡的電影

我的帽子

餐廳

旅遊故事

撰寫文章

現在投票，結果及文章將會在年底出爐。我等不及要看我這次會寫出什麼來了！

這就是本週的內容！如果你有任何想法或問題，歡迎發推特或在Tumblr上問我問題！你也可以用英文寫進到beyondbasicsmagic@gmail.com給我。

我們下週見！

—Gavin

@GavinVerhey

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