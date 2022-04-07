補充包添趣在設計和藝術上建構了令人印象深刻的歷史。每個系列都把我們對一個魔法風雲會系列期待的邊界更加往外推，從機制上的內容，到牌框美感上的設計，再到能填滿牌張空間那創新的插畫。新卡佩納：喧囂黑街帶著自己獨特的貢獻為歷史新添了一筆。在這裡，你將能一瞥牌張處理方式背後的努力，及了解這些有才華的設計師們是如何讓它們成為最終的成品。

畫家：Dominik Mayer

威世智成員

補充包添趣的牌張背後總是集結了眾人的努力，這個系列也不例外。「有許多人都為此貢獻了一己之力。」藝術總監 Tom Jenkot 說。

有些專注於處理方式及印刷技巧的人依然不變，像 Lisa Hanson 和她的印刷創新團隊便持續在閃卡及印製的魔法上努力，其中也包括將在新卡佩納：喧囂黑街裡首次亮相的新技巧。Daniel Holt 則回歸他自己品牌牌框上的 UX 魔法。

Tom Jenkot 和 James Arnold 也繼續他們在補充包添趣裡傑出的工作。「我負責這個系列牌張處理的團隊，」Tom 說。「從牌框到插畫風格，到概念及測試等等。James Arnold 完成了大部分這些牌框裡最繁重的那些工作，而你們可以看到成果是多麽令人驚艷！」

幕後還有一些新的臉孔，其中一個正是 Sarah Wassell。Sarah 負責了新卡佩納：喧囂黑街裡插畫的方向。

「這是我第一次擔任藝術總監的角色，」她說。「我和 Tom Jenkot 在為補充包添趣撰寫設計風格指示上有著很緊密的合作。這些風格只是是我們如何把插畫風格以清楚的指示傳達給畫的方式，以便我們能設計出一連串有著一致性且彼此感覺相關的牌，並在此同時讓畫家有足夠的空間來展現他們的創意及那些瘋狂的想法。」

補充包添趣畫家

「尋找可以完成這些風格的畫家十分有趣，但也沒有那麼容易，」Tom 說。「這在 Sarah 加入團隊後變得容易許多，她不止找到了大部分的畫家，也委託了系列裡的所有插畫。她加入團隊的時間點實在是太棒了！」

More than 40 artists worked on這個系列裡的補充包添趣牌共有超過 40 位畫家參與，其中 18 個更是第一次加入 魔法風雲會。

這當中包括Olga Tereshenko、Erin Vest、Yoshi Yoshitani、Serena Malyon、Samy Halim、Rhonda Libbey、Brian Miller、WFlemming Illustration、Sam Chivers、David Curtis、Ann-Sophie De Steur、Zbigniew M. Bielak 和 Zoran Kardula/Cardula。Shawn Pagels 和 Elektrodeko 也是第一次加入魔法風雲會，他們的專長在藝術裝飾的風格。

「Kelley Harris 絕佳地演繹了 1920 年代紐約流行的布林克利女孩風格，」Sarah 說。「Nell Brinkley 是『漫畫女王』，她作品中喜歡玩樂及獨立的女性角色流行了數十年之久。」

「Tom Roberts 作品中的都會海報是我們主要啟發中的其中之一，」Sarah 說。Tom 完成了系列裡華輝艾紫培（如下圖）和魔頭歐尼希茲裡令人歎為觀止的插畫，你將會在稍後的無邊框鵬洛客裡看到更多。

畫家：Tom Roberts

「Jack Hughes 是Tom [Jenkot] 所找到一個真的很酷的畫家—他的作品充滿風格且時尚前衛，但仍保有許多人物刻畫的技巧。」他的作品出現在織契魔馮柯斯帕拉德的牌上，展示了你等等會看到黃金年代的特色。

Julie Dillon 也重回團隊當中。「她過去曾完成許多魔法風雲會的作品。我檢視了她的獨立作品集並委託她製作一些插畫—她的表現令我嘆為觀止。說真的，那是這個系列裡最棒的幾張。」

所有畫家所創作絕佳的插畫都是依照為捕捉新卡佩納：喧囂黑街風格所建立的指示所完成的。

風格及影響

在製作新卡佩納：喧囂黑街補充包添趣時最讓團隊興奮的是什麼？Tom 以一個字總結：「風格。絕對是系列裡每個角色風格。與現實世界的對比實在是太令人興奮了。」

Sarah 也提到了現實世界的對比。「有太多富足的文化啟發可以做參考，」她說。「黑色電影、低俗科幻小說、電玩遊戲的當代設計和 20 年代的時尚—有著太多好東西。」

談到影響就不得不提及另一個時常重複出現的單字：研究。在這樣的一個系列裡，你需要歷史知識加上對文化背景、歷史事件及影響了那個時期哲學的知識。這代表需要做很多的研究。

但研究是有趣的。「建築及錯綜複雜金屬設計的研究令人興奮，」Tom說。「當然還有那個時代的藝術家。Tamara de Lempicka、Sonia Delaunay、Erté 和法國 Vogue 涵蓋了 20 世紀的前半段。」

電影大都會是啟發 Sarah 靈感的來雃，Tamara de Lempicka 和 Erté 也是。「克萊斯勒大樓及帝國大廈，」她補充道。「大亨小傳、世界博覽會的海報、1920 年代的引擎蓋飾品、俄羅斯芭蕾舞團、1920 年的時尚雜誌封面、織品設計、珠寶及建築、Nell Brinkley 及電影瘦子。」

他們完美地完成了他們的工作，毫無疑問。

晚會招待盒頂贈卡

晚會招待盒頂贈卡的背後投入了許多的研究。如果你還沒看過這些牌，讓我們來招待你：

英文 西班牙文 俄文

巴西葡萄牙文 韓文 義大利文

日文 德文 法文

繁體中文 簡體中文

這些牌的傳統閃卡會出現在系列、輪抽和聚珍補充包裡，且提供了全世界魔法風雲會 的收藏者一些特別的東西。每張晚會招待的盒頂贈卡都專屬於它們出現的語言，插畫更反映了各個地區的文化及那個語言的風格（你可以從 Max McCall 的收集新卡佩納：喧囂黑街和 新卡佩納：喧囂黑街產品概覽文章裡找到更多細節及系列裡的其他牌）。

新卡佩納或許是個虛構的地點，但它利用了現實世界和歷史的元素來為玩家提供共鳴。在文化和歷史上描繪出晚會招待的場景需要來自多個團隊相當程度的投入及努力。

「這個專案需要很多團隊參與其中，」Sarah 說。「Lauren Bond、Grace Fong 和Harless Snyder 在整合各地團隊及歷史文件的研究上扮演了很關鍵的角色。新卡佩納：喧囂黑街的元素同樣也包括城市裡隨時在發生的派對氛圍，這讓我們可以統整每個地區歷史的時尚元素，以及那段時間裡的食物和飲料。」

裝飾藝術牌張設計

裝飾藝術完美地呈現了新卡佩納：喧囂黑街裡那個世代的美感。就算你不是藝術家也無法準定義，只要看到了你就有感覺—優雅、富足且極具風格。

「以牌張設計來說，裝飾藝術是一個很特殊的藝術風格，有著十分有趣的歷史根基，」Sarah 說。「那絕對是世界上前衛且充滿革命性的藝術，包含了來自新工業時代形狀的啟發，以及朝向野獸派、包浩斯及立體主義的刻意風格化及極簡化。那包含了來自非洲、埃及、哥倫布前的中美洲、法國和日本的文化影響。」

團隊一手包辦了這段知識及研究的廣度。

裝飾藝術風格的啟發來自一連串很廣泛的素材—甚至包括了電梯門。

「裝飾藝術的電梯門？！你沒聽錯，上網搜尋一下，」Tom 給了我們這樣的建議。「那十分華麗且充滿細節，在那個時代的建築裡的電梯門令人嚮往。」

黃金年代牌張設計及金箔牌

黃金年代牌張設計喚醒了新卡佩納裡咆哮與翱翔的城市風格。裝飾藝術的影響融入了這種設計的牌框，配上令人著迷的金色。

除了這種設計以外，一種新的印刷技術為補充包添趣帶來的新的維度—就如同字面上的意義。黃金年代設計的傳統閃卡加上華麗的三維金印，就成了新的金箔閃卡。

「3D 熱壓印是魔法風雲會過去從未用在牌上的技術，」has not used on cards before," 資深創意藝術總監，且與印刷創新團隊一起研究如何把更多先進的印刷技術帶進魔法風雲會的Lisa Hanson 說。「我們感到最興奮的是閃卡技術也為閃的部分帶出了新維度。你會發現閃的部分稍微地浮出表面，且有一個更為閃亮的金色處理。」

在過去幾年我們親身體驗了補充包添趣牌在印刷上的進步，而新卡佩納：喧囂黑街更在這個領域中提供的獨特的機會。「黃金年代特色設計啟發了金箔牌框，」Lisa 說。「這個設計著實捕捉了裝飾藝術那華麗的風格，而我實在很希望有個設計能捕捉那牌框高雅的感覺。」

回歸設計

常年存在的擴圖和無邊框設計也出現在新卡佩納：喧囂黑街裡。無邊框設計讓新卡佩納：喧囂黑街裡令人驚豔的插畫能延伸到牌的邊緣，不只左右還有上下兩側。鵬洛客十分重要，所以他們獲得了這個特殊的設計。像是精緻的艾紫培及陰沈的歐尼希茲。

非瑞克西亞人也似乎到處都是。在新卡佩納裡，窪巴司看似沒有一段美好的時光，不過在非瑞克西亞設計下他依然挺嚇人的。

對地牌的愛

在過去幾個系列當中，補充包添趣裡有許多富代表性的地牌。新卡佩納：喧囂黑街 在日益加長那很棒的魔法風雲會牌裡為自己添上一筆。

新卡佩納輝煌及建築的地景有著絕佳的全圖大都會設計。「大都會地牌是一個夢想，」Sarah 說。「極簡、圖像風格、暖色色調、網版紋理—這樣的藝術風格真是再適合這個系列不過了！」

從富裕的藏身處到城市裡有權勢的人們華麗的遊樂場，非基本地也和高雅的摩天大樓設計獲得了同樣的關愛。

這是個滿是補充包添趣設計的城市—新卡佩納：喧囂黑街。.你可以在新卡佩納：喧囂黑街 產品概覽看到所有的產品，並在收集新卡佩納：喧囂黑街裡了解哪裡可以獲得這些美麗的牌們。