舊雨重逢。新知相識。茜卓滿目。這些匯聚一起，就只能說明一件事：準備迎接 2020核心系列！

無論你是剛接觸咒語的新法師，還是已久經沙場的鵬洛客，這個系列都值得你好好品味。一方面，我們努力確保核心系列是入門 魔法風雲會 的最佳時機；另一方面，其間會有許多閃亮新牌登場，提供無盡套牌可能。

當然，我們怎麼能忘掉最適合先人一步體驗全新系列的場合～售前賽呢！！

售前賽一直都是感受新系列的最佳時機，無論你是第一次參加還是第一百次參加，這點都不會改變。而且你還能搶先在遊戲中用上新牌！

那麼售前賽到底是怎麼一回事呢？請繼續讀下去吧！

核心 概念

售前賽是一年中我最喜愛的 魔法風雲會 賽事。

無論我身在何處或在一年的哪個時節，我都會設法去當地的售前賽看看。不止我一個人這麼做：許多 魔法風雲會 玩家，無論是經驗豐富的老將還是初出茅廬的新朋友，都和我一樣！售前賽是我們最受歡迎的賽事之一。

為什麼？因為售前賽確實是最好玩的 魔法風雲會！

沒有什麼能比得上它。你會與其他人一樣，先找個座位坐下，然後拿起一些全新的牌張，研究該如何使用。大家能在一個休閒環境下公平競爭，讓所有人都能感受 魔法風雲會 新系列中湧動的能量和精彩！

我第一次參加售前賽時才十一歲，立刻就愛上了這種賽事。十八年來都未曾變心，售前賽也變得越來越精彩了！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。新老玩家都能盡享其樂！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節，在那裡，我會談談你到當地店家將能如何體驗 2020核心系列售前賽與過往比賽相異之處。但如果你是這個現開賽寬廣世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：找到參加售前賽的地方！畢竟，如果你不知道能去哪兒玩，你就不能在比賽中有好的表現。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，請務必在 店家搜尋器 中找一家離你較近的！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。最好 不要 在你到達賽場時才知道參賽人數已滿，而你無法報名，所以務必提前計畫。

你找到店鋪了嗎？太棒了！

是時候看遠一點，為賽事做好準備了。當你參賽時，會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，不過除此之外，你還有許多事可準備。

請務必帶好此次旅程所需的一切用品。比如，你還可以帶上一副標準賽套牌，在兩局之間的空閒時間進行娛樂。還可以帶上交換用的牌本，記錄生命的紙筆，甚至是一瓶水。

一場售前賽會進行4-5個小時，所以你要留出足夠的時間。你需要為戰鬥補充能量，所以你可以帶著能量棒、蘋果（這次再適合不過了，因為蘋果有核～核心的核！），或其他零食。

很好，讓我們看下去。你找到了店家，也收拾好所需的一切。你肯定也看過了 2020核心系列 牌圖集合。如果你想知道比賽是什麼樣子，不妨讀一下我的文章「Your First Tournament」，它很有幫助。

一切準備就緒！現在該前去開幾包牌了！

核心 套牌構組

好。現在你準備坐下開始比賽了。你會得到什麼呢？

每人都會得到這樣的一個售前組合：

裡面有六包 2020核心系列 補充包和你的售前賽紀念閃卡～一張印有日期的隨機稀有牌或秘稀牌閃卡，可能是本系列任何一張稀有或秘稀牌！

然後不要忘了裡面的其他好康，例如幫你記錄生命的Spindown生命計數器。我們打開一個售前組合來看看吧！

太棒了！許多有用的東西。

當然最重要的還是這些補充包。就讓我們來聊聊接下來要怎麼做！

首先，打開這些補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。同樣，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我推薦用兩種顏色。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你至少需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某種顏色上具有適當的「魔法力曲線」：意思是大量不同費用的生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

無論你是怎麼挑選顏色，你都需要選出你會用的牌。如果你在售前賽上遇到瓶頸，向周圍的玩家求助即可。（你在售前賽可以這樣做～大家來這裡就是為了享受歡樂的賽事！）

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放[autocard]破曉教士[autocard]，但通常不會在第二回合施放[autocard]消除魔障[autocard]。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常重要，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0-2個生物

2點魔法力：4–6個生物

3點魔法力：3–5個生物

4點魔法力：2–4個生物

5點魔法力：1–3個生物

6點或更多魔法力：0–2個生物

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即通過各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。現開賽 魔法風雲會 套牌重點在於生物，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點選 此處查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會便少了一分！

地的比例應當是大約17張地牌和23張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵局。具有飛行這類異能的生物能讓你打破這些僵局。

有別於大多數 魔法風雲會 賽制，現開賽的進程一般稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

雙頭巨人

有些店家也支持一種稱為雙頭巨人的現開賽（經常縮寫為2HG），比賽中兩名玩家組隊和其他隊伍對戰。每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，並用以構組套牌。（如果你去年有機會玩過 Battlebond（火線齊心） 系列，那麼你可能已經很熟悉這個賽制了！）

這是怎麼運作的？

簡而言之，你需要與你的隊友協作構組兩副40張的套牌。然後，你們會與另一組玩家來場一盤定勝負的對決。

這類多人遊戲如何運作？很簡單，你們各自的生物和地都會分開，但你們會共享30點總生命，且會同時進行回合～外加你們還能為彼此進行阻擋！你們需要通力合作才能發揮各自的優勢，以此擊敗對手。

想要進一步瞭解雙頭巨人賽制的運作，以及精妙的牌張互動嗎？我們也準備了相關內容的頁面，敬請移步 此處。

現開決鬥

如果花一整天的時間比賽並不是你喜歡的 魔法風雲會玩法，或你時間沒這麼多，只是想在有空的時候進行對局，你可以加入現開決鬥！

你會獲得一副60張、打開即玩的鵬洛客套牌，並用它和其他參加現開決鬥的玩家對戰，包括已打完一局、正等待下局開始的正賽玩家。如果你不確定售前賽符合你的口味，或者你無法為售前賽空出五個小時，那麼這是一個試水的好方法。你可以只在自己有空的時候進行現開決鬥。此外，它真的很好玩！

更不用說 2020核心系列 有五副不同的鵬洛客套牌供你選擇～定有一款適合你！快去看看！

有關售前賽上現開決鬥的詳細情況，請詢問你當地的店家，準備披掛上陣！

更多核心

核心系列沒玩夠？我們有好消息！本次售前賽相對新鮮之處在於，你可以在售前賽上將補充包盒帶回家！

你沒看錯：如果你提前預訂了補充包盒，你就能立刻將補充包盒帶回家（或當場打開！）。請向你當地的店家查詢更多詳情。

你也可以在售前賽當天購買鵬洛客套牌！無論是否參加現開決鬥，你都能隨時拿上套牌加入戰鬥。

遠景 2020

想要學玩 魔法風雲會，現在正是最佳時機。全新核心系列即將上市，玩家群體受 《魔法風雲會：競技場》 吸引而蓬勃發展，身邊還有數不清的店家供你盡情娛樂，到處都可以暢玩 魔法風雲會 ！

如果你剛接觸這款遊戲，歡迎你加入。如果你中間離開過一段時間，歡迎你回來。相信你一定能夠玩得盡興！

集結你的好友，重新瀏覽一遍 牌圖集合，確保自己已在當地店家預先報名，準備好參加現開賽享受歡樂吧！

想知道有哪些值得期待的內容？有任何想法或問題？請記得告訴我！我很希望聽到各位的意見回饋！你可以發推給我來與我取得聯繫，在Instagram上給我發訊息，給我傳送電子郵件，或到我的Tumblr上來向我提問。我一定會每條都看！

盡情享玩此系列吧，我們很快再見！

～Gavin

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