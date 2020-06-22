魔法風雲會時間到！

2021核心系列即將上市，而且它也許是最棒的核心系列。無論你是正準備開始你的魔法風雲會之旅，還是剛剛重新回來，抑或一直是我們遊戲的支持者，您都能在其中找到適合你的牌張。

裡面既有靈龍烏金 這樣強大的重印牌，也有陶拉里亞大法師巴林的新版本，甚至還有諸如犬群領袖的可愛寵物們（你好，狗狗！），2021核心系列真的是超棒的！

所以，它最棒的打開方式是？

當然是售前賽了！

售前賽是你可以接觸新卡的最早機會！售前賽會發生什麼？怎麼才能參加？

你可以觀看下面的影片：

或是繼續往下讀。

我們今天就來看看吧！

進入核心

售前賽是一年當中我最喜歡的魔法風雲會賽事。

在售前賽上，你可以首次嘗試新系列～對我來說，售前賽體驗的精髓就在於拿到新牌並用它們進行遊戲。就算你是在家裡打開全新系列，你也是跟全世界許多人一起做這件事情，你的體驗也會成為全球玩家遊戲體驗和交流之一部分。感謝網路，我們彼此相連！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌張。不管你是新手還是高手都能盡享其樂！

如果你是一名現開老手，你也許可以略過下面的文字，直接跳到後文，查看關於本地店家舉辦的2021核心系列售前賽與過往比賽相異之處。但如果你是這個現開賽豐富世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：準備售前賽產品！畢竟，如果你不知道哪裡能買到你需要的補給，你就不能在對局中有好的表現。

這一點，你需要去聯繫零售店。如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的。那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。始終提前最好規劃很重要。

雖說以往大多的售前賽是在店內舉辦，但這次由於2019冠狀病毒（COVID-19）疫情，我們也推出了特別安排：玩家可以購買售前組合回家遊戲！實際上我們也推薦各位如此進行售前賽。受世界各地因應疫情防控訂立的規章制度影響，店家不一定能夠正常營業～因此請務必做好相應防護措施，遵循政府規定，選擇你個人感覺最合適的方式來參賽。

很好，讓我們看下去。你選好了零售店，你也在2021核心系列牌圖集裡看完了所有的帥氣牌張！

一切準備就緒！現在該前去開幾包牌了！

考慮核心

好。那麼，假設你最終得到了售前組合。你會得到什麼呢？

你手中的盒子會長這樣：

你會在裡面得到六包2021核心系列的補充包……以及一張印有日期的隨機稀有牌或秘稀牌閃卡～這就是你的售前賽紀念閃卡，可能是本系列任何一張稀有或秘稀牌！

當然裡面還有其他好東西～例如幫你記錄生命的Spindown生命計數器。說了這麼多，我們打開一個售前組合來看看吧！

太棒了！售前組合裡面物品頗豐。

當然最重要的還是這些補充包。就讓我們來聊聊接下來要怎麼做！

首先，打開這些補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。同樣，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我推薦用兩種顏色。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你至少需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要擺開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放奎利恩樹靈，但通常不會急著在第二回合立刻施放英勇干預。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常關鍵，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即通過各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點擊這裡，查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抓到套牌中強力稀有牌的機會少了一分！

地的比例應當是大約17張地牌和23張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

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混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵持。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種生物僵持。

有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的進程通常稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抓一張牌。

等等，前有核心

從艾卓王權開始，我們首度推出了「補充包添趣」計畫，在補充包內封入特定牌張的異畫或特別版本。我們在2021核心系列中繼續推進這一行動，我們要將它延伸到整個系列！

這個系列有許多的不同版本的卡牌。首先，本系列的主要鵬洛客以及他們的相關牌張（稀有度較低一些）都會有一個該角色的特色牌框版本。

每位鵬洛客的相關牌張都會有自己專屬的牌框，請看！

此外，我們精心挑選了6張牌，他們有著精美的插畫，並得到了無邊框處理！

此外，你還能開出本系列鵬洛客的無邊框版本。

插畫令人驚豔。總之，這些牌你都能從補充包中得到～而且聚珍補充包中還有更多寬圖牌張！它們看起來像這樣：

如果你想知道這些異畫牌的更多資訊，你可以在這裡觀看Mike Turian的文章來瞭解一下。

保持距離的魔法風雲會

由於COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方進到實體店暢玩魔法風雲會可能有些困難。那如果你買了產品回家，但沒有辦法在店內遊戲，要怎麼做？

還有一種玩法是通過電話和網路攝影機來玩！

想我當年小時候，我還跟朋友打電話來對戰魔法風雲會呢。如你所想，我們碰到的一個問題是：記住所有牌是個大難題，而用到新牌的售前賽尤甚！

但如今我們的時代已大不相同～網路攝影機隨處可見，手提電腦和手機上都能方便用到！

根據你和朋友手中設備的情況，有很多種方法可以實現網路魔法風雲會對戰～如果你需要啟發，不妨來看看指揮官社群The Spike Feeders寫的這篇好文章，或者在網路上搜索「Play Magic: The Gathering over webcam」，你能找到許多將手機變成攝影機的方法。遊戲流程實際上要比聽起來的順暢很多：來試試看吧！

外帶核心

如果你能夠前往店家購買售前組合，也許還可以順便看看其他產品～例如補充包盒！但請務必事先預訂，因為整盒銷售的補充包數量有限，提前預訂比較保險。

另外，作為一項有趣的額外獎勵，除了「買一盒」贈卡之外，如果您購買了一整盒補充包，您還會收到兩包Jumpstart補充包（送完即止）！

希望這能讓你對Jumpstart有所體驗。（欲知更多詳情，請點擊這裡！）

這是一個讓人眼前一亮的核心系列，而我已經迫不及待想要看你嘗試它，無論你用什麼方式（確保安全！）無論你是在店內遊玩，或是直接將產品買回家，你都一定能從打開本系列的產品中獲得樂趣。

如果你有問題，請通過Twitter、Tumblr或Instagram聯繫我，也可以給BeyondBasicsMagic@gmail.com發郵件。我很希望聽到各位的回饋！

我希望你們都能喜歡2021核心系列的預覽，並希望各位在遊玩這系列時能夠玩得開心！

—Gavin

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