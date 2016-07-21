戰鬥是魔法風雲會的核心－它可以很複雜。

上週，我們檢視了戰鬥中生物交換的藝術。我們的英雄，Glory Seeker和青銅紫貂完成了一場危險的二重奏。

但生物交換只是戰鬥中的一個面向。今天我們要來看看攻擊與阻擋的另一部份－這也是很多人熱切期盼的。如果你有碰過兩邊都有六隻生物排排站的場面，又想了解該怎麼處理的話，這篇文章就是給你的。

魯夫，帶我去偉大的航道吧；是時候來聊聊如何在大型戰鬥中找到正確的道路了。

就用這個情境來當作例子吧：

現在是一場比賽的中盤，輪到Andy的回合，而雙方都沒有手牌。假設Andy剛抽牌並下了一塊地（Buzz因為之前的效應已經知道那是塊地了），他在這裡應該要如何攻擊？

（如果這樣記對你有幫助的話：Andy是A開頭，跟攻擊（Attack）一樣；Buzz是B開頭，跟阻擋（Block）一樣。）

像上週的情境一般，當下的狀況自然是很重要的－你的套牌裡有什麼和雙方用過什麼確實會有很大的影響。但如果可以的話，先把這放在一邊。想想看，給自己一點時間來找到答案。

讓我們來聊聊一些在更高級別戰役中的關鍵因素以利你琢磨箇中奧妙。

阻擋者具有優勢

這是一個很大的優勢。

在大規模的戰鬥中，有兩件事會帶給你優勢。首先是成為那個有未橫置魔法力及有有用手牌的人，但這會隨著情況有很多不同。其次，則是成為阻擋者；在一場大型戰鬥中成為阻擋者會讓你有先天上的優勢。

有三個主要的原因：

攻擊者必須要先表態他所擁有的資訊。 阻擋者可以做出最終阻擋的決定。 或許最重要的是：阻擋者可以聯防，而攻擊者不能「聯攻」一個生物。

讓我們沿著回合一步一步來看。

魔法風雲會是一個訊息的遊戲。所以知道你的對手如何選擇攻擊代表你可以了解一些他的計畫。回到魔法風雲會裡最重要的問題，你可以問自己「我的對手為什麼要那樣做？」然後試著去推斷他們的目的。

接著，當進行到阻擋的時候，阻擋者可以選擇對他們最有利的方式。他們可以決定每個交換是否值得，或哪個攻擊生物是他們最需要消滅的。

再來最重要的：聯防。如果我有兩個1/2的生物，我通常不應該攻擊你的2/2；但同樣這兩個1/2卻完全可以在防守端擋住2/2。這代表在大一點的戰鬥中，你有很多可能的組合來阻止對手的攻擊。

即便如此，你依然需要贏得比賽。除非你有Meglonoth，否則將無法用阻擋獲得勝利，所以你依然得找到空缺並想辦法穿進去。你要如何讓這發生？

像你對手般思考

當你試圖找出戰鬥的正確解法時，第一件我永遠會建議的事就是像你對手般思考。

當你攻擊時，如果你是對手該如何回應？現在我們回到本篇文章一開始的那個情境。

假設Andy正考慮只用他的飢餓雪怪進行攻擊，他認為Buzz會如何阻擋？

所應該採取的第一步是排除所有不相干的資訊。在這個戰鬥情境中，蠻荒低語者 的存在基本上只是雜訊，對手基本上不會在這裡讓他去送死（如果他們如此做了也沒關係）。即便對手抽到了去除咒語來消滅你未橫置的生物，你也不會擔心對手用生物去送死後在下一回重擊回來。戰鬥已經夠複雜了；那些不會對戰鬥有所影響的東西，試著在心中把它們扔到一旁去。

在這之後，我會檢視並處理任何跟戰鬥有關的異能。妖精幻視師已經完成了他的任務，所以在這裡你可以忽略這一個步驟。但最好是永遠保持警覺－千萬不要不小心在沒發現的情況下撞上對面的先攻生物！

好，現在讓我們進到實際的戰鬥。

對手或許不會用他的2/3來送死－1/1或0/2應該也不會。如果他如此做了對Andy也是好事，因為Buzz沒有辦法用他的3/3打回來。

但最有可能結果是他用一對Jwari Scuttler聯防雪怪，這樣就會成為一張飢餓雪怪換一張Jwari Scuttler的情況－這通常不是一個好交易！

這會讓盤面成為：

Andy：Hill Giant、柳條巫婆、 15點生命。

Buzz：Jwari Scuttler、妖精幻視師、蠻荒低語者、15點生命.

這不是最理想的狀況－巨人下一回合會被鑿孔蟹跟幻視師聯防擋死。

即便4/4是最大的生物，這並不代表用他進行攻擊就會成功。

我們可以做得更好。

來看看另一個情況，如果Andy用所有生物進行攻擊呢？

好，再來一次，假設這裡不會有讓生物送死的情況發生－其他暫時沒什麼重要的。

嗯，妖精幻視師基本上會去擋柳條巫婆，這是一個有利的交換，且在任何聯防的情況下，幻視師都會比鑿孔蟹來得弱。

在這之後，Buzz可以選擇用鑿孔蟹聯防用其中一隻來換掉雪怪，進行剛剛所提及幻視師及巫婆的交換，然後承受巨人的三點傷害。這樣Andy會剩下一隻Hill Giant、而Buzz則是剩下Jwari Scuttler跟蠻荒低語者並損失三點生命。

Buzz的另一個選項是用鑿孔蟹來聯防Hill Giant並承受雪怪的四點傷害。然而這比阻擋雪怪來得更糟：除了死去的是3/3而非4/4以外，Buzz還要多扣一點血。

因此從這個角度來看，我們可以知道Buzz最好的阻擋方式就是聯防雪怪並用幻視師去換掉巫婆。這會讓盤面變成：

Andy： Hill Giant（橫置）、15點生命

Buzz： Jwari Scuttler、蠻荒低語者、12點生命

如果你是Andy應該很開心吧！

這比剛剛好多了！

然而，這依然不是最好的結果。用柳條巫婆去換幻視師並不是一筆好交易，用雪怪去換鑿孔蟹也不是，且只為你換得了三點傷害，但這三點傷害在這個時間點卻非關鍵。雖然這確實可以讓Andy下一回可以更安全地進行攻擊－但我認為我們可以做得更好。

這類一步一步檢視動作的方式對於找到你可以做的最好攻擊來說是很重要的。如果你發現沒辦法把他們全部都記下來而需要實際在對戰中演練，可以把生物在對手面前排排站來比畫一番。

這當然不是最好的方式－這等同於提供對手訊息－但總比進行一次差勁的攻擊來得好。當你演練得越多，你越可以找到竅門來輕鬆地拆解複雜的戰鬥。

耐心及找到通往勝利的道路

很多時候，最好的動作就只是單純地等待。

我要很小心來談這件事。因為整體來說，我認為新玩家會犯最大的錯誤就是攻擊的不夠。然而如果沒辦法確定，等待依然是比貿然攻擊導致被屠殺來得好！

要了解等待是否是對的，你需要持續問自己一個問題：「我從這裡要如何獲勝？」

很大一部分依照你的套牌而定。想像一下Andy跟Buzz的情境。如果Andy的套牌滿是飛兵而他不確定他是否應該要攻擊，選擇打得保守點並等待抽到一些飛兵來接管比賽的方式就會讓他更為安心。

進一步來看，讓我們回到原始的情境，除了把Andy的Hill Giant換成Wild Griffin以外。

在這個例子中，Andy已經有了通往勝利的道路－那隻Wild Griffin！用地面生物進行攻擊對他來說已不再必要，但在這邊他可以打得守一點（別忘了：阻擋者是有利的；即使在攻擊時會撞上妖精幻視師，柳條巫婆依然可以用來阻擋Jwari Scuttler）並用獅鷲來擊倒對手。

反面來說，假設Andy的套牌沒有具穿透力的生物…或更糟的是，Buzz戰場上已經有了一隻飛兵。

在這個情況下，Andy將需要拆解盤面－一旦Buzz累積了更多的生物，盤面將會變得更加複雜，Buzz也可以做出更好的阻擋。這時一般來說我會更傾向進行攻擊。

如果盤面很複雜，我永遠都建議你去思考如何會最有機會去獲得遊戲的勝利，並在進行你的策略時將其銘記在心。魔法風雲會大師Mike Flores說過「想像一下在你獲勝的那個回合時遊戲的樣子」，這句話一直陪伴著我。可能的話，你應該試著去知道你將如何獲勝。

戰鬥的牌張優勢

你們大多數都應該已經很熟悉牌張優勢的概念（如果想知道更多的話，我建議你閱讀這篇Reid Duke所寫的文章。）戰鬥就是一個可以產生牌張優勢的地方。

如果假設事情會一直保持平衡（玩家一直抽到地），這樣在一個均勢的盤面下用一張生物去換對面兩張就代表長期來看你會獲得生物的優勢。

所以如果你可以了解對面可能的阻擋方式，而對手需要用兩張生物來換你一張的話，這是很好來拆解複雜盤面的方式。如果你可以迫使那類對你有利的交換發生，隨著遊戲的進行對你也會更加有利。

舉例來說，考慮一下這個（有點荒唐）的盤面。

如果Andy用所有三個雪怪進行攻擊，Buzz可以做最好的選擇就是聯防其中兩隻－用四張牌去換Andy的兩張牌，然後留下一個完好無缺的雪怪給他！對Andy來說這絕對是一次好的攻擊。

然而祝聖僧應該退後：他有可能會被熊吃掉。Buzz可以用下回合再把熊換掉，這回合先吃掉祝聖僧並少一張牌。這樣攻擊方本質上是用祝聖僧去換四點傷害－考量到現在雙方的生命值都是20，或許不是那麼值得。

當然，也要把牌的質量跟效應放進去考慮－或許不值得用掉大天使艾維欣去換掉對手的兩隻風龍獸（這就回到了很多我們上週所談論到的交換策略）。但整體來說，如果你可以在大戰鬥中換得比對手更好，最終就會獲得長期的優勢。

預先思考

戰鬥並非只有這一回合，對雙方來說之後都還有很多回合。

舉例來說，讓我們稍稍改變一下情境。

如果在原始的情境中，Andy只剩四滴血而Buzz只剩五滴呢？

在雙方生命值低的情況下，全上試圖擊敗Buzz是很誘人的。畢竟，你盤面上有很強的攻擊力，而對手為了要活下去也必須要阻擋，這會使他損失一些生物，不是嗎？

不全然是。如果你全家上，他會把蠻荒低語者餵給雪怪，用幻視師去阻擋巫婆，然後下回來用兩隻鑿孔蟹來打敗你！

永遠要計算。

這比單純的「我下回合會死嗎？」來得更敏感，因為這代表的是你要為未來幾回合建構計劃並安排獲勝的方式。

讓我們再來看兩個在原本情境下的戰鬥狀況。

首先，假設Andy用他兩隻最大的生物進行攻擊：Hill Giant跟飢餓雪怪。

這個形式跟全家上非常類似，除了巫婆跟幻術師不會交換以外。雪怪跟鑿孔蟹死去，而Hill Giant會穿進去。

這要如何幫我們安排後面幾個回合？

先假設在後面幾個回合都不會有人抽到非地的牌。（這絕對不是永遠正確，且如果知道對手套牌的樣式，了解對手可能會抽到什麼也非常重要，但這很難去預測。）這會讓盤面變成：

Andy：Hill Giant、柳條巫婆、15點生命

Buzz：Jwari Scuttler、妖精幻視師、蠻荒低語者、12點生命

再來看看下個回合。

如果Andy用他的兩隻生物進行攻擊，要嘛就是鑿孔蟹跟幻視師聯防Hill Giant，用鑿孔蟹去換掉巨人並承受三點傷害，要嘛就是用幻視師去阻擋巫婆。

最可能的情況是聯防Hill Giant，這會留一隻幻視師給Buzz。

再經過一個回合後，盤面應該會看起來像這樣：

Andy： 柳條巫婆、15點生命

Buzz： 妖精幻視師、蠻荒低語者 、9點生命

如果巫婆攻擊，他會被幻術師換掉－這絕對不是一個好交易。這個攻擊會讓我們面臨不利的境地。

現在，這是假設沒有人在後面幾回合會抽到可用的牌－但確實很難說狀況會變得如何。有各種可能會對盤面造成影響。

讓我們再看一個攻擊。假設Andy只用Hill Giant攻擊而非雪怪。

這個例子中，Buzz很可能會用兩個Jwari Scuttler來阻擋並換掉一隻（如果他沒有如此做的話就賺到了三點傷害！）。如果Buzz沒有抽到其他的東西，這會讓盤面變成：

Andy：飢餓雪怪、柳條巫婆、15點生命

Buzz：Jwari Scuttler、妖精幻視師、蠻荒低語者、15點生命

這樣如何。

這個情況下，飢餓雪怪就可以在沒有被任何東西換掉的風險下攻擊！這將是最好的狀況：雪怪開始倒數Buzz四回合，而Buzz只能選擇讓生物送死去阻擋或硬吃四點傷害。

這樣很不錯。

用你的3/3而非4/4攻擊是很不直觀的，一開始或許也不會想到如此做。但如果你想過戰鬥中的每一步並延伸到下一回合的話，用Hill Giant攻擊會比起連雪怪一起攻擊要來得好上許多。

在對套牌其他一無所知的情況下，這是我會傾向進行的方式。

持續戰鬥

這篇文章只著重在一個情境底下，但在魔法風雲會中你會碰到上千種狀況。

希望這會給你一些方向去拆解戰鬥－現在是時候來測驗一下了！

這裡有五個各種不同輪抽來的盤面，包含了各式不同的系列。就像之前一樣，每個情境雙方都沒有手牌．不管原因是什麼你剛下了你這回合抽起來的地（對手已經因為其他的效應而知道那張牌是什麼），而所有你的生物都可以進行攻擊。

每個情境中你分別會如何攻擊？

想想看如果沒有其他因素的會你會怎麼做，也同樣想想在特定的套牌下你會怎麼做。討論看看，並透過社群媒體如寫在Reddit上或發推特或傳Tumblr訊息給我。來看看你會怎麼做！

狀況#1

你：15點生命

在戰場上你有：

地牌：三張樹林跟三張平原。

生物：廣林吞食客

對手：15點生命

在戰場上他們有：

地牌 ：三張沼澤跟三張山脈（都是未橫置的）

生物：飢餓雪怪和行屍

你的對手剛剛下了地並讓過回合，你這裡要如何攻擊？

狀況#2

你：15點生命

在戰場上你有：

地牌 ：三張樹林跟兩張平原

生物：不屈護教軍、Imperiosaur、Wildheart Invoker和Wildheart Invoker

對手：15點生命

在戰場上他們有：

地牌 ：三張沼澤跟三張平原

生物：Dawnglare Invoker（已橫置）、帶原鬼卒、瑟班豪傑和傷寒鼠

你的對手剛用Dawnglare Invoker進行攻擊，下了一塊地後結束了回合。你這裡要如何攻擊？

狀況#3

你：2點生命

在戰場上你有：

地牌 ：三張海島跟三張山脈

生物：Axegrinder Giant、Hill Giant、瑪爾都斥候和風龍獸

對手：3點生命

在戰場上他們有：

地牌 ：三張海島（兩張已橫置）和三張樹林（兩張已橫置）

生物：River Bear、符爪熊、生銹哨兵和掠空龍獸

你的對手剛施放River Bear並讓過回合，你這裡要如何攻擊？

狀況#4

你：18 點生命

在戰場上你有：

地牌 ：三張沼澤跟兩張樹林

生物：帶原鬼卒、空殼螳人、Tattermunge Maniac和Wall of Wood

對手：6 點生命

在戰場上他們有：

地牌 ：四張樹林（全部已橫置）和三張平原（全部已橫置）

生物：Enormous Baloth、轟響巴洛西和Tundra Wolves

你的對手剛下一塊地，施放了Enormous Baloth並讓過了回合。你這裡要如何攻擊？

狀況#5

你：16 點生命

在戰場上你有：

地牌 ：一張平原

生物：Beloved Chaplain、妖精高位德魯伊、Fangren Firstborn、凱錫革隱士、Immaculate Magistrate、Silhana Ledgewalker、Sylvan Safekeeper和陽刃妖精

對手：14 點生命

在戰場上他們有：

地牌 ：兩張樹林（一張已橫置）、五張海島（一張已橫置）和易形地窖（未橫置）

生物：Amoeboid Changeling、亡者頭套眼鏡蛇、都會仙子、Nantuko Disciple、Prodigal Sorcerer、Root-Kin Ally和Silvergill Douser

你的對手剛叫了亡者頭套眼鏡蛇並讓過回合。你這裡要如何攻擊？

結束戰鬥

享受這些情境吧！讓我知道你會怎麼做。

你可以透過之前提過的推特、Tumblr、或Reddit寄任何反饋給我－或你也可以寄郵件到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

希望這對你在魔法風雲會裡的戰鬥有所幫助！不管你打的是構築或限制、古怪輪抽或 依尼翠闇影－異月傳奇的輪抽，你都會碰到數不盡不同的狀況。希望你現在處理他們能更加得心應手！

還有別忘了：永遠要計算。如果你的盤面有勝算，就把他拿下吧。

享受你的戰鬥吧！我們下週見，

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight

BeyondBasicsMagic@gmail.com