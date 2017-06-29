上一秒還情況大好，下一秒討人厭的鵬洛客就進場並威脅到你緩步累積的優勢。你咬緊牙關，想著要如何對付這巨大的威脅。

萬能的波拉斯不會允許其他的鵬洛客們四處撒野，這真的挺令人厭煩的。

Raymond Swanland 作畫

我們都有過同樣的感覺，而好消息是還有個簡單的解決辦法：如果你有生物，你可以試著攻擊那隻鵬洛客。我們在之前的文章「對付鵬洛客」裡討論過，不管怎麼樣，生物都是你最好對付鵬洛客的武器。

. . .但如果你沒有生物呢？

好吧，那就會是個問題。你的選項開始受到限制，但絕對是一個你需要準備面對的情況！

所以你會怎麼做？

評估你的套牌

提前知道你的套牌屬於哪個類別非常重要。對很多套牌來說，你可以放心倚賴攻擊；但有些套牌不行－而如果你不認為可以穩定攻擊的話，就就得要事先定義。

這最常發生在使用控制套牌的時候，畢竟主要的策略通常是使用較少尤其是前期的生物。對中程、組合技或加速套牌來說或許也是如此，但對控制卻是重傷。鵬洛客既是你想要叫出來的東西 . . .也是你想確定對手沒有的東西。

Kieran Yanner 作畫

控制套牌的重點是控制盤面並確保緩步從對手身上獲得優勢。然而，這在當你對手抽牌、製作衍生物，或邪惡地每回合使用鵬洛客異能時將會非常困難。

所以這對控制來說是個問題。那你有哪些選擇？

反擊咒語

讓鵬洛客更強的一個面向是他們只要進到戰場，永遠都將至少可以使用其中一個異能。你結算一張鵬洛客後，然後就會擁有可以馬上使用異能的優先權。

然而，關鍵字是「結算」。

Kieran Yanner 作畫

從魔法風雲會一開始，對付，嗯 . . .所有東西的一個最好解法就是反擊咒語。就算在那些反擊魔法不是最強的賽制裡，藍底的控制套牌依然會使用許可咒語來在鏡像對局中處理關鍵咒語。

一部分來說，這就是為什麼你經常會在藍色套牌的備牌裡看到像失效這樣牌的緣故。擁有這樣的二費反擊咒語，既能對付控制套牌的解牌，又能處理對面鵬洛客的威脅，讓它成為了穩定的備牌選擇。就算對手使用的是更強攻的套牌，失效也可以用來有效對付他們套牌裡的許多咒語－其中也包括鵬洛客。

如果你對擊倒鵬洛客有所疑慮，反擊魔法是一個有效的方式。如果對手無法結算鵬洛客，你就減少了他們的一個選項。

當然，這只在你使用藍色套牌時有效。我們之後會再來看其他顏色的選項。

針對鵬洛客的殺牌

考慮到鵬洛客的盛行，我們藉機在每個地方做了一些可以來特別對付他們的牌。

舉例來說，往生 // 復返或禁錮於月。

這些牌標明鵬洛客是一個它們可以處理的牌張類別。如果你擔心輸給鵬洛客，那放一些這類牌絕對值得考慮。就算是一張效率稍微低一點的去除咒語，使用兩張也可以確保你在必要時不會無計可施。以這種方式去分拆去除咒語絕對是合理的。

然後別忘了：鵬洛客也是永久物。像是斥逐跟哀慟歸虛這類牌也可以對付它們。

燒殺及敏捷

如果你使用紅色控制套牌，套牌裡可能會有一些燒牌。這些牌本質上來說一部分可以燒玩家（代表你可以把傷害轉到鵬洛客身上），也是一個很好讓鵬洛客不致失控的方式。

如果你想擊倒鵬洛客，一個要考慮的是你的燒牌可以造成幾點傷害。就舉電震來當做例子吧。

電震是張很不錯的牌－但並非對付鵬洛客最好的手段。在抽到兩張電震時或許可以加倍它的效果，但就算這樣也只是二換一，且大多時候對手的鵬洛客身上的忠誠指示物也會多於四個。

如果擔心鵬洛客，那改為使用烈焰湧動或許就是正確的。

如果抽到兩張烈焰，就幾乎可以確保除掉一張鵬洛客；如果抽到一張烈焰跟一張電震，那也應該可以對付大部分的。

另一個手段是敏捷。雖然控制套牌通常沒有中等大小具有敏捷的終結者，但如果能憑空跳出生物來攻擊鵬洛客將會造成很大的差別。就舉終耀巨龍來當做例子。

砰！如果不管是什麼原因你都想保留套牌裡的生物量在低水位，終耀巨龍還是很適合用來結束對局、對付生物跟鵬洛客、且當你在魔法風雲會線上版上直播時也永遠都會出現在你的牌庫頂。

這些都很棒－但還有什麼其他可能的選項？

幻滅時刻

我今天很興奮要跟你們聊的是幻滅時刻。不，不只是幻滅時刻，而就是幻滅時刻。

我想你大概被搞糊塗了。

我非常不喜歡在看電影時講話。笑聲當然可以接受，但我們的電影小組都認同在電影放映中談論是絕對禁止的。但除了一項例外。當一起在家裡看電影時，在一個角色第一次逐字唸出電影的片名的時候，如果有人大喊「他說了！」是可以的。因為他們只是念了電影的片名而已。

所以，就讓我來為你們介紹今天的預覽牌。

「他說了！」

就是它！這個系列的同名牌。如果你在等待一張控制套牌對鵬洛客的解－那就是它了。

除了是一張可以掃掉盤面上大部分生物的五費牌外，它同樣應該可以除掉桌上大部分的鵬洛客。通常掃場咒語有著無法同時對付生物跟鵬洛客的問題，這讓做出抉擇更艱難。你希望消滅生物，但對手只需要接著在下回合起動它的鵬洛客。

幻滅時刻改變了這一切。

我將預期在接下來的幾週跟幾個月裡多次見到這張牌。且你發現它的條件寬容地避開了波拉斯嗎？很好：在你施放法老神後幻滅時刻是多麼美好啊。

鵬洛客：趁還可以時趕快逃吧。

漫遊時空的鵬洛客

我希望你喜歡今天對付鵬洛客們的方法！希望你可以不再受內心恐懼所支配－給對手鵬洛客真正的一擊。

隨著下週的售前現開週末，你有機會可以檢視幻滅時刻－和幻滅時刻－的時刻馬上就要來了。不久之後，我們會有一個全新的標準賽，準備開始構築新套牌吧！

有任何想法或問題嗎？我很想知道！你可以發推特給我、在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@Gmail.com給我。

我們下週見，享受幻滅時刻最後的那些牌吧！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight