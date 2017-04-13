每個魔法風雲會的系列都充滿了可以探索的新牌和異能－而阿芒凱帶來了一批值得嘗試且令人興奮的新資源。

除了遺存、耗竭和精彩的埃及牌這些新鮮且瘋狂的東西以外，在阿芒凱裡你還可以看到一類有著全新外觀的牌，它們跟之前你所見過的任何東西都不一樣。

讓我們直接切入重點。我講的是「餘響」，阿芒凱裡把兩張牌合而為一的激進手段。

有什麼比展示一張新的餘響牌更適合開始這個討論的呢？你可以期待在各種桌子上見到它，不管是廚房的桌上或是比賽的桌上（只是不要期待它出現在輪抽的桌上就是了）。

快來欣賞湧泉to靈思！

這張牌很精美，使用起來也很有趣，更為我最喜歡的一些套牌原型增添了生力軍。且或許最重要的是，這張牌很強。

第一眼看到它可能並非如此。總歸來說，這不就是兩個過大點的瘋狂效應嗎？為什麼不直接使用突發奇想或其他東西就好了？

這可能會是你每次看到餘響牌時都會有的反應。然而，我可以從過往使用這個機制的經驗告訴你，它們不可思議地強。相信我，你不會想要低估餘響牌的。

為什麼？讓我們來看看餘響的動機。

秘密牌張

雖然從未清楚點出，但餘響有著來自於魔法風雲會機制上讓你祕密抽一張牌的著名血統。

舉返照－魔法風雲會史上一個最棒的機制－為例。返照讓你從墳墓場第二次施放它。但在大多數的情況下，實際上是「在你第一次施放這個咒語的時候，抽另一張更貴的這張牌的複製品。」

這些都是偷偷地讓你抽一張牌。實質上的牌張優勢。

我們或許都知道抽牌是好的，一些遊戲史上最強的牌也都是抽牌咒語。所以可以做某件事並讓你抽牌的牌永遠都值得你考慮。

如果對局進行較長，魔法風雲會將會進入資源戰及消耗戰。在過程中多抽一些額外的牌在長遠來看將能確保你在資源戰及消耗戰中取勝。

連體牌大概是看起來最像餘響的東西了。

但這裡有一個很大的不同。連體牌的重點是選擇：你可以選擇其中一個，但並非兩者。這是一個建立在靈活度上的機制。

連體牌要價的重點主要在於靈活度。在這筆交易中你並不會獲得額外的牌。（當然，除非你使用的是完美的烈火/寒冰。）

另一方面，餘響永遠都讓你能精彩地使用額外的牌。

讓我們再來看一次餘響。

餘響與返照最大的差別，在於餘響讓你獲得一張跟第一次施放時不同的牌－或沿用上面的類比，「抽」一張不同的牌。這樣好嗎？

當效應是建構在互相發揮作用上時當然是好的—大部分的餘響牌也確實是如此！

看看湧泉to靈思。前期你會獲得一個幫你獲得更多魔法力的加速咒語，還能幫你從墳墓場裡施放費用較貴的另一半。湧泉to靈思可以自行協同！

你會使用一張三費抽一張牌的加速咒語對嗎？（像栽培這類更常被使用的牌堅定地點了點頭。）湧泉to靈思就是這樣的東西。

而在這個特定的例子裡，更進一步來看，湧泉to靈思甚至比之後抽到第二個咒語使用更好－它讓你之後從套牌裡抽兩張牌！

加速套牌永遠需要的是什麼？當在資源耗盡時的後期抽牌咒語。

湧泉to靈思滿足了這個返照加速咒語無法達成的需求，餘響完全可以自食其力。

當然，除了單純的抽牌外，餘響還有另一個基本的優勢。

把牌抽進墳墓場裡

餘響跟上述類比單純抽一張牌還有一個很大的不同：你第一次甚至不需要施放它！

如果一張餘響牌因為某個原因進到了你的墳墓場裡－假設從牌庫被放進去（磨牌）或被從手上棄掉－它依然有價值。

你猜如何？阿芒凱裡有很多手段可以做到這件事！

一般來說，你會需要一些其他的方式來讓那些牌發揮作用－但餘響完全可以自力完成。

在湧泉to靈思的例子裡，魔法力加速會是你在前期想做的事，但到了後期卻不一定。所以如果你讓引擎運轉並自己磨一些牌進到墳墓場裡，你就是在任何類型的持久戰中獲得了牌張優勢。

如果到牌圖集去尋找一些其他的餘響牌，你就會發現有很多的毀滅效應只要稍微磨自己一下就可以達成。快去看看吧！

餘響之後

阿芒凱有很多新方法可以擊倒對手－而一連串墳場的餘響牌必定是其中之一。

你可以期待湧泉to靈思和很多餘響的夥伴在未來的幾個月裡成為強勢集團。在輪抽裡早早拿下它們，並也在構築賽裡試試看吧！

總而言之，在阿芒凱的世界裡，你將會需要所有的幫助來從五個祀煉中存活下來。

如果你有任何的想法或問題，都請寄給我！我都很想知道！你可以在推特和Tumblr上找到我，或寄信（請用英文）到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我希望你喜歡這樣提前看到湧泉to靈思和阿芒凱！別忘了搜尋你附近的售前現開賽來親自體驗這個系列吧！

我們下週見，好好享受阿芒凱吧！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight