只有一句話：伊莫庫登場。

依尼翠的瘋狂源頭已揭曉，正是奧札奇災難之源：伊莫庫。

現在要由你來協助守護者（以及殭屍大軍）對抗這股狂亂。若要問拿起全新牌張瞭解最新進展的最佳方式是什麼？當然是異月傳奇售前賽！

什麼是售前賽？為什麼對各類玩家來說，它是最精彩的魔法風雲會賽事？ 賽事內容如何？請繼續讀下去吧！

擁抱售前賽

無論我身在何處或在一年的哪個時節，我都會設法去當地的售前賽看看。為什麼？因為售前賽是最好玩的魔法風雲會賽事之一！

我第一次參加售前賽的情景還歷歷在目，那年我十一歲，而且旋即愛上了這個賽事。現在，時隔十五年，我依然會因為每一場售前賽而興奮不已！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，每個人都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。總之就是能讓人流連忘返！即使是有多年玩牌經驗的玩家也會對每一場售前賽充滿期待。

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節，在那裡，我會談談你到當地店家將能如何體驗異月傳奇。但是，如果你是這場現開賽盛會的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好了，讓我們先談談可能是最重要的環節：查找參加售前賽的地方！畢竟，如果你不知道該到哪裡去，便不能在比賽中有好表現。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，務必先用店家搜尋器就近尋找一家！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是最受歡迎的其中一些賽事，所以務必查看店家是否接受預先報名。不要等到店裡時才發現參賽人數已滿而無法參賽，所以務必提早查詢。

那麼，你找到了店家。太棒了！

現在該作準備了。如今奧札奇四伏～你需要準備齊全！你在參賽時會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，但其實你還可準備很多東西。

例如，你可以準備一副標準賽或指揮官套牌，利用對局之間的空檔暢玩遊戲，還可以帶交換用卡本，以及記錄生命的紙筆，甚至還可以帶一瓶水。儘管你心中充滿對獲勝的渴望，但在魔法風雲會賽事中擊敗對手並不能實際止飢止渴，所以帶上一些小點心（例如蘋果或餅乾）也是個好主意。一場售前賽大約要四到五小時，所以請留夠時間來進行整場賽事。

好，現在讓我們看下去。你找到了店家，也收拾好對付奧札奇所需的一切。你甚至可能已經讀完了近期刊登的魔法風雲會故事，知道魔法風雲會的最新故事。對了，你應該已經看過異月傳奇牌圖集合。

大功告成！現在該去打開幾包牌了！

殭屍國度

當你前往售前賽開始玩牌的時候，將會獲得一個漂亮的新套牌盒，內含構組套牌所需的一切。快來看看吧！

進行遊戲所需的一切（店家會提供的基本地除外）都在這裡，還有一些附加的小東西。

舉例來說，你會找到這個漂亮的Spindown20面骰：

不僅如此：在異月傳奇中，你還會獲得這張超讚的雙面殭屍衍生物閃卡。這些都很棒吧。快來看看吧：

Turn Over

值得注意的是，這些衍生物是閃卡版本～我們首次推出衍生物閃卡！你當然會想要收集一張，以便用於必定會出現的殭屍衍生物。

殭屍是異月傳奇的一大主題，你可能已經注意到，它們也是這次的大英雄！

一般來說，所有殭屍都想做的事就是吃掉你的腦。（不過，這也不算過份啦。我的意思是，至少沒人會吃掉你的眼睛。）但在這個系列中，它們總算能跟守護者一起大放異彩。所以，為你的殭屍歡慶吧！打扮成殭屍的模樣，穿上你最喜愛的殭屍襯衫，或者只是蹣跚地走進店家—用任何方式來突顯你鮮明的殭屍旗幟都行。

有些店家甚至可能在售前賽舉辦特別以殭屍為主題的額外活動，例如扮裝比賽或化妝站。你可以詢問當地的店家，查詢更多內容！

現在，還有一個要素我還沒談到，它可以說是最關鍵的要素：構組套牌！我們現在就來談談。

售前組合的豐富內容

在您的售前組合中，最重要的是那六包補充包，它們將會讓你得到構組現開套牌所需的卡牌，加上一張閃亮的售前賽贈卡（它有可能是此系列的任一張稀有牌或秘稀牌！）。

首先，打開這些補充包！然後，你將會有一疊牌。

那麼...接下來怎麼辦？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌跟平常的套牌稍有不同。你只能用眼前的牌，以及任意數量的基本地來構組套牌。此外，你只需要用40張牌，這跟平常60張的構組賽套牌不同。

你要考慮的第一件事是設法挑選你要用的顏色。我建議只用兩種顏色。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某種顏色上具有適當的「魔法力曲線」：意思是在各種不同費用上都有很多生物

在理想狀態下，你選擇的顏色要滿足上述全部四個標準，但若能符合其中兩個或三個標準就算不錯了。

無論你怎麼挑選顏色，都需要選出你要用的牌。如果你在售前賽上遇到瓶頸，可以請教身旁的玩家。（你在售前賽可以這樣做；大家來這裡就是為了享受歡樂的賽事！）如果你遇到瓶頸，其中一種有趣的作法是選擇符合一組顏色的某種依尼翠生物類別，例如是精靈（白藍）、殭屍（藍黑）、吸血鬼（黑紅）、狼人（紅綠）或人類（綠藍），然後圍繞他們來構組套牌！

無論採用什麼方法，現在你已經選定顏色了。那麼你該如何在你所擁有的全部牌當中，選出22至23張來放入套牌中？

下面的過程或許可以派上用場！

首先，將你的生物按魔法力費用的順序攤開。這能讓你看出在遊戲的各個時段中各可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你打算有足夠魔法力便立即使用的牌。舉例來說，你通常會在第一回合施放戰墓收成，但通常不會在第三回合施放碾碎心智。）

適當的生物「魔法力曲線」對於一副成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常重要，這樣你就能在遊戲早期運用低費用咒語，在遊戲後期運用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分布，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2個生物

2點魔法力：4–6個生物

3點魔法力：3–5個生物

4點魔法力：4個生物

5點魔法力：3個生物

6點或更多魔法力：1–2個生物

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。選擇你最喜愛的生物，然後按照這些數目從中挑選。

現在，你已決定了核心的生物基礎，便可以加入咒語了！從你的顏色中選出你最喜愛的牌來湊齊套牌中的22或23張牌，咒語方面便弄妥了。

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」。它們是藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

想知道更多訣竅？以下還有一些在構組套牌時必須記得的事：

你可以使用超過40張牌，但最好儘量只用40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌裡強大稀有牌的機會更小！

地牌的比例大約應是十七張地牌、23張非地牌。這並非100%正確，但大多數的限制套牌最後都和這差不多。我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；但如果你都用高費大生物，那麼你就得冒著被快速推爆的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開賽大多數對局的獲勝者是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲經常會陷入僵局。具有飛行這類異能的生物能讓你打破這些生物僵局。

雙頭巨人

有些店家也舉辦稱為雙頭巨人（通常縮寫為2HG）的現開賽，玩家必須兩兩組隊，互相對抗。每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，並用以構組套牌。

這是怎麼運作的？

簡單來說：你和你的隊友合作構組兩副40張的套牌。然後，你會與另一對玩家來場一盤定勝負的對決。

這類多人遊戲如何運作？很簡單：你們各自的生物和地都是分開的，但你們共享30點總生命並且共享回合～此外，你們還可以為彼此進行阻擋！如果要達到最佳效果，你們必須攜手合作，攻克對手。

雙頭巨人遊戲另一個有趣的地方在於，找出哪些牌在雙頭巨人中更能發揮奇效！以熱能鍊金術士為例。

它會向每位對手各造成1點傷害，意思是橫置這個生物一次能向每位對手各造成一點傷害，也就是向他們共享的30點總生命造成2點傷害。砰！

想要進一步了解雙頭巨人賽制的運作，以及精妙的牌張互動嗎？請務必前往這個頁面，閱讀其中的內容。

現開決鬥

如果參加一整天的比賽不是你偏好的魔法風雲會遊玩方式，或你沒有太多時間，只想按自己的步調體驗異月傳奇的刺激感，你可以參加現開決鬥！

你會拿到一副60張、打開即玩的起手包，並用它與其他參加現開決鬥的玩家對戰，包括已經打完一局，正等待下局開始的正賽玩家。如果你不確定售前賽是否合你的口味，或無法為售前賽騰出五小時的時間，那麼這是試玩遊戲的好方法。你可以只在空閒時玩現開決鬥。此外，它真的很好玩！

到附近的遊戲店打聽售前賽的現開決鬥，準備披掛上陣！

異月傳奇機制

從化生生物到增效異能，異月傳奇中有大量全新的異能！你真的應該看看機制文章，以全面了解所有內容。

那可不是月亮

如果你想過要參加售前賽，現在正是您採取行動的大好時機！異月傳奇是不能錯過的系列，所以召集你最厲害的殭屍大軍，再瀏覽一次牌圖集合，確保在你當地的店家預先報名，然後準備盡享樂趣！

我想說的差不多就是這些了。希望這些訣竅可以幫助你在異月傳奇售前賽上成功生存，讓你和你最喜愛的殭屍能合作擊敗奧札奇的攻勢。

如果你有任何想法、問題或睿智的意見，請記得告訴我！你可以寄推特給我，或是在我的Tumblr上提出問題以聯絡我。我很樂意回答任何疑問。

願你盡情享受精彩的售前賽，暢玩異月傳奇！

—Gavin

@GavinVerhey

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