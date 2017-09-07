近25年前，Richard Garfield及其團隊採用了一個構思～與朋友一起玩的快速便攜式遊戲～並將其發展為轟動的魔法風雲會。規模不大，構思也很簡單，但它變成了盛大得多的遊戲。

在那25年間，魔法風雲會助長了遊戲世界的改革，使其發展為一種全球性的現象。世界各地的愛好者在無數的廚房桌子、數以千計的遊戲店家，以及全球數千萬場競爭賽事中進行遊戲。他們對最佳遊戲和最佳遊戲社群的共同愛好，使他們聚集在一起。現在，在70個國家中有數千萬名愛好者暢玩11種語言版本的魔法風雲會。

今天，我們將會公佈新的遊戲方式。

擁有最強大全球社群的首個也是最佳的策略遊戲，理應具備出色的電子版本。我欣然為你介紹魔法風雲會競技場。

什麼是魔法風雲會競技場？

魔法風雲會競技場是真實的魔法風雲會，為了遊戲玩家、愛好者和實況主而以電子的形式重生。

你已聽過我們談及Magic Digital Next和Digital Games Studio，這是我們將魔法風雲會的豐富世界轉化為現代電子遊戲體驗的計畫。魔法風雲會競技場是上述首項計畫內容，旨在成為暢玩魔法風雲會最新牌張系列的終極方式。

首先，魔法風雲會競技場將是一個令人驚奇的地方，讓你可以根據愛好者所喜愛的各種深度、規則和選擇進行遊戲，並具備醒目和易於理解的視覺效果，使人們在線上觀看時感到興奮。我們希望熱門的魔法風雲會競技場直播會持續成為Twitch上觀看次數最多的直播。我們希望玩家能夠與世界各地的朋友們熱切地期待魔法風雲會競技場的輪抽之夜。我們希望專業玩家競爭激烈的對局會與大獎賽一樣受歡迎。

為了實現這一願景，我們根據三個重要目標而建立遊戲。

我們希望建立出市場上最有深度、最豐富的電子卡牌遊戲。 魔法風雲會本身已擁有世界上任何集換式卡牌遊戲中最有深度的策略，而魔法風雲會競技場的目標是在封閉測試開始時已能呈現這種深度。當遊戲完整版推出時，魔法風雲會競技場將包含標準賽中可用的全部卡牌系列，且每年增加約一千張新卡牌。這表示著遊戲將更深入、有更多有待發現的體驗，以及更多的探索空間。

我們希望建立出一種魔法風雲會版本，是觀看和遊戲時也同樣有趣的。在Twitch或其他平台上觀看魔法風雲會競技場，將會為全球的愛好者帶來節奏明快、刺激而易於理解的體驗。我們的目標不過是建立一個首屈一指的電子遊戲社群，而我們所提供的觀賞體驗將包含有趣的視覺效果、精彩音效，以及與不斷變化的內容目錄互動並從中學習的酷炫方式。

我們希望建立出一款能演變的遊戲。 我們建立了全新的Games Rules Engine（GRE），利用複雜的機器學習，以讀取我們為魔法風雲會構想的任何牌張。這表示我們業內頂尖的設計師，將可卸下圍繞新機制和意想不到但極其有趣的構思構組和建立牌張及深入遊戲的重擔，全賴背後全新的GRE，這一切都可應用於魔法風雲會競技場。

為了實現這些崇高目標，遊戲的發展將需要時間，而在整個過程中，我們的工作將比以往的魔法風雲會產品更明顯地納入愛好者們的意見。我們對遊戲有一些絕佳的構思，我們很快會邀請你們玩家進行遊戲，並與我們分享你的想法。

如何參與

你可以透過兩種主要方式參與魔法風雲會競技場的發展：透過報名參加封閉測試，以及在未來數月前來參加幾項賽事之一。

首先，你可以於PlayMTGArena.com報名參加封閉測試。我們將會發出大量邀請，邀請我們的測試允許數量的玩家。一開始時，測試（將僅有英文）將聚焦於休閒構組賽的第一個遊戲測試，當中包含依夏蘭的牌張。隨著測試的發展，我們將會增加更多功能和賽制。

以下方式將讓你獲得參與封閉測試的優先權：以與威世智帳號相連的DCI號碼參加依夏蘭售前賽、參加魔法風雲會線上版依夏蘭售前賽，或是將你的魔法對決CSID號碼連接至你的威世智帳號。進行上述任何行動，我們便會將你納入優先參與的隊列。如你在報名時遇上問題，請務必聯絡客服部門。

第二，你將有機會在特選的未來賽事中參與遊戲示範。你的首個機會是本週末在羅德島州普羅維登斯舉行的HASCON。如你未能參與，我們也將會尋求早日在其他場地和活動中為你提供類似的機會。

也請你務必透過我們的推特帳號@MTG_Arena加入對談，並使用主題標籤#MTGArena。

這對魔法風雲會桌上遊戲和魔法風雲會線上版有何意義

魔法風雲會競技場的重點將為最新牌張和遊戲模式。正因如此，我們知道魔法風雲會線上版（其收藏庫幾乎擁有遊戲有史以來印刷過的每張牌張）將會繼續為玩家提供魔法風雲會線上版獨有的體驗。魔法風雲會線上版的發展將繼續加入新牌張系列、新的更新內容，以及持續的賽事。如欲進一步了解魔法風雲會線上版的未來，請務必閱讀同樣在今天發佈、由Chris Kiritz撰寫的文章。

魔法風雲會競技場另一主要目標是使遊戲的桌上版和電子版相輔相成。我們正在探索將現實世界的店內遊戲與電子遊戲相連接的機會。我們仍在開發和發展計畫，但我們希望你的魔法風雲會遊戲，將隨時間過去而以直所未有的方式成為更大型的整合體驗。

謝謝！

我們有幸能以世界上最偉大的遊戲作為我們的起點，以及讓世界上最美好的遊戲社群成為我們的宣傳媒介。在我們為魔法風雲會開發新的電子遊戲時，這一切將給予我們一切所需的支援。這將是一個令人興奮的旅程，我們很榮幸能夠與如此了不起的社群一同展開這冒險之旅。