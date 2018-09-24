能回到拉尼卡真是太好了。

無論你是初次到訪，還是再度重回，都歡迎你的到來。歷年的拉尼卡系列都倍受玩家青睞，受歡迎程度在魔法風雲會各系列中名列前茅，這次你一定能盡興而歸！

拉尼卡本次將帶來許多內容，新舊元素都會融入其中。

烽會拉尼卡 售前賽本週末開始！ 售前賽讓你第一次有機會使用烽會拉尼卡的全新牌張進行對局。 該賽事將於本週末（9月29-30日）開始，立即尋找附近店家，加入售前賽，挺身為公會！

拉尼卡的世界風雲再起，加入其中的最佳途徑就是參加售前賽。這是所有人首次接觸新牌的機會。無論你身手高低，也不論你資歷長短，售前賽絕對是不容錯過的魔法風雲會賽事！

但什麼是售前賽？售前賽上會有怎樣的遭遇？為什麼售前賽會如此迷人？

讓我們來看一看！

歡迎來到拉尼卡

售前賽是一年中我最喜愛的魔法風雲會賽事。

無論我身處世界的哪個角落，也無論當地處於什麼季節，我總會找機會去當地的售前賽前去打探究竟。不止我一個人這麼做：許多魔法風雲會玩家，無論是經驗豐富的老將還是初出茅廬的新朋友，都和我一樣。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一。

為什麼？因為售前賽確實是最好玩的魔法風雲會賽事之一！

沒有什麼能比得上它。你會與其他人一樣，先找個座位坐下，然後拿起一些全新的牌張，研究該如何使用。大家能在一個休閒的環境之下進行公平的競爭，讓所有人都能感受魔法風雲會新系列中湧動的能量和精彩！

我第一次參加售前賽時才十一歲，立刻就愛上了這種賽事。十七年來都未曾變心，售前賽也變得越來越精彩了！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。新手與老手都能盡享其樂！

如果你是現開老手，你也許可以略過下面的文字，直接跳到後文，瞭解本地店家舉辦的烽會拉尼卡售前賽與過往比賽相異之處。但是，如果你是這個現開賽寬廣世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：找到參加售前賽的地方！畢竟，如果你不知道能去哪兒玩，你就不能在比賽中有好的表現。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的。那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。最好不要在你到達賽場時才知道參賽人數已滿，而你無法報名，所以務必提前計劃。

你找到店舖了嗎？太棒了！

是時候看遠一點，為賽事做好準備了。當你參賽時，會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，不過除此之外，你還有許多事可準備。

務必帶上本次造訪拉尼卡所需的一切！比如，你還可以帶上一副標準賽套牌，在兩局之間的空閒時間進行娛樂。還可以帶上交換用的牌本，記錄生命的紙筆，甚至是一瓶水。

一場售前賽會進行4-5個小時，所以你要留出足夠的時間。你需要為戰鬥補充能量，所以你可以帶著能量棒或蘋果當零食吃。（你可以事先詢問店家～他們甚至可能在店裡出售食物！）

很好，讓我們看下去。你找到了店家，也收拾好了所需的一切。你甚至可能已經讀完了最近刊登的魔法風雲會故事，將本次到訪拉尼卡的事情起落瞭然於心。對了，你應該已經看過烽會拉尼卡的牌圖集合。如果你想知道比賽是什麼樣子，不妨一讀我的文章「Your First Tournament」，它很有幫助。

一切準備就緒！現在該前去開幾包牌了！

選擇你的公會

烽會拉尼卡售前賽與普通售前賽略有不同。因此，無論你是新人還是老手，都請務必仔細閱讀這次的變化！

如果你從系列的名字中還沒看出端倪，那請容許我明確點出：拉尼卡與公會息息相關。公會，公會，公會！

什麼是公會？拉尼卡上有十個雙色陣營，每個陣營都屬於不同的公會。每個公會都有其各自特色、機制和玩法。烽會拉尼卡中將有五個公會登場：正義軍團紅白公會波洛斯，瘋狂科學家藍紅公會伊捷，狡詐密探藍黑公會底密爾，生死主宰黑綠公會葛加理，以及齊心盟會綠白公會瑟雷尼亞。

波洛斯教團

伊捷聯盟

底密爾會堂

葛加理群落

瑟雷尼亞盟會

你認同哪個公會？如果你還不能確定，建議前往拉尼卡時空頁面查看各公會的介紹，看看哪個公會與你最合拍！

瞭解哪個公會最適合自己非常重要。因為在售前賽上，你必須選擇一個公會再參戰！

報名的時候，就需要從五個公會中挑選一個自己心儀的公會。（先選先得～強烈建議預先報名，這樣就能選擇自己喜歡的公會！）假設你和我一樣喜歡底密爾。你會得到一個這樣的盒子：

裡面有五包普通的烽會拉尼卡補充包，外加一包特殊的「選色」補充包。「選色」補充包內含一張可在售前賽中使用的稀有或秘稀牌（總共有八種），外加大量可幫助你構組對應公會之雙色套牌的牌張。補充包中的牌張通常會有一些能夠圍繞你所得到的稀有／秘稀構組套牌的主題（當然也有不少供你調整顏色的牌張！）這應該能幫助你開足馬力構組套牌。

現在繼續聊聊底密爾，讓我們來看看裡面還有哪些好東西：

這麼多酷炫的東西！歡迎來到底密爾～似乎我已經在不經意間說服你加入我們了！哈！

也許……並沒有。哎，算了。也許其他四個公會中的某一個更吸引你。我們來看看其他幾個售前組合吧：

都很漂亮，不是嗎？

不過呢，位於前部和中部的是補充包。就讓我們來聊聊接下來要怎麼做！

構建公會

首先，打開這些補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。同樣，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。幸運的是，這些售前組合能讓你輕鬆做出決定：因為有主題補充包！在此建議圍繞所選公會的兩色來構組套牌。（如果你有足夠的調色手段，選擇混入第三色也不是不可以。）

但如果你想要轉向其他顏色（選擇底密爾售前組合但實際組出瑟雷尼亞色組的套牌，這不更符合底密爾的作風嗎？），那麼你可能是因為以下因素被吸引：

令人興奮的強力稀有牌；

大量能「去除」對手生物的牌；

在某個顏色上有大量可用的牌；

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物。

你挑選的顏色能同時滿足全部四項當然再理想不過，但如果能滿足其中的兩到三項就已經夠好。

無論你是怎麼挑選顏色，你都需要選出你會用的牌。如果你在售前賽上遇到瓶頸，向周圍的玩家求助即可。（你在售前賽可以這樣做～大家來這裡就是為了享受歡樂的賽事！）

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放 暗夜之子 ，但通常不會急著在第三回合立刻施放斬斷束縷。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常重要，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2個生物

2點魔法力：4–6個生物

3點魔法力：3–5個生物

4點魔法力：2-4個生物

5點魔法力：1-3個生物

6點或更多魔法力：0–2個生物

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即通過各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點擊這裡查看我撰寫的關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這裡有一些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會便少了一分！

地的比例應當是大約17張地牌和23張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵持。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種生物僵持。

拉尼卡有許多調色手段。如果你開到了合適的公會門和墜飾，便可以考慮混入第三種顏色。但是，若非身經百戰的老手，請盡量避免構組三色以上的套牌，雖說這麼做確實很有意思！

有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的進程一般稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

雙頭巨人

有些店家也舉辦一種稱為雙頭巨人（經常縮寫為2HG）的現開賽，比賽中兩名玩家組隊和其他隊伍對戰。每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，並用以構組套牌。（如果你玩過最近的Battlebond（火線齊心）系列，那麼你可能已經很熟悉這個賽制了！）

這是怎麼運作的？

簡而言之，你需要與你的隊友協作構組兩副40張的套牌。然後，你們會與另一組玩家來場一盤定勝負的對決。

這類多人遊戲如何運作？很簡單，你們各自的生物和地都會分開，但你們會共享30點總生命，且會同時進行回合～外加你們還能為彼此進行阻擋！你們需要通力合作才能發揮各自的優勢，以此擊敗對手。

現開決鬥

如果花一天時間參加比賽不是你喜歡的魔法風雲會玩法，或你時間不多，只是想按自己的步調來體驗拉尼卡，你可以加入現開決鬥。

你會獲得一副60張、打開即玩的鵬洛客套牌，並用它和其他參加現開決鬥的玩家對戰，包括已打完一局、正等待下局開始的正賽玩家。如果你不確定售前賽符合你的口味，或者你無法為售前賽空出五個小時，那麼這是一個試水的好方法。你可以只在自己有空的時候進行現開決鬥。此外，它真的很好玩！

有關售前賽上現開決鬥的詳細情況，請詢問你當地的店家，準備披掛上陣！

節禮日

本次售前賽的新鮮之處在於，你可以在售前賽上將補充包盒帶回家！

你沒看錯：如果你提前預訂烽會拉尼卡補充包盒，你就能立刻將補充包盒帶回家（或當場打開！）。請向你當地的店家查詢更多詳情。

你也可以在售前賽當天購買鵬洛客套牌！無論是否參加現開決鬥，你都能隨時拿上套牌加入戰鬥！

機制狂潮

烽會拉尼卡的每個公會都有屬於自己的瘋狂機制，因此事前要準備的東西還不少！

如果你想瞭解這些機制的運作方式，請閱讀Matt Tabak的機制概覽。

歡迎回到拉尼卡

拉尼卡在我心中始終佔據著一席特殊地位。當我首次決定要認真打牌求勝時，那時是拉尼卡公會城的環境。加入威世智的研發部門後，我第一個參與開發的系列是再訪拉尼卡。若干年後的現今，我則身為高級設計師參與到第三個拉尼卡系列…我十分享受這個過程。

我相信我們的心血一定能讓各位度過愉快時光！

集結你的好友，重新瀏覽一遍牌圖集合，確保自己已在你當地的店家預先報名，準備享受歡樂吧！

有任何想法或問題？想知道有哪些值得期待的內容？我很希望聽到各位的意見回饋！你可以發推給我來與我取得聯繫，或到我的Tumblr上來向我提問。我會時刻關注。

無論你造訪過拉尼卡多少次，都祝你在售前賽上玩得開心。選擇你的公會，度過美好時光！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight