你使用標準賽的是其中一個版本的鐵木爾湧電塔，剛坐下來正準備進行對局並抽了起手的七張牌。

那七張牌是：樹林、尖塔崖天渠、植物聖所、乙太同調、受控閃電、受控閃電和湧電塔。

這是一個很不錯的起手，尤其是在不知道對手打什麼的情況下。你先手，並選擇了保留手牌。

第一回合你要做什麼？

看來挺明顯的：植物聖所然後乙太同調對嗎？由於你想讓聖所盡快離開你的手牌，這裡下它是正確的；同調是一費牌，所以這裡施放它也沒有問題。

. . . 或者？

讓我們再探查深一點。

噢，魔法力！

這裡有件要記住很重要的事：就算你有魔法力可以施放一個咒語，也不代表你應該要施放那個咒語。

我見過這不斷地發生。把去除咒語浪費在無關的生物上只因為在對手回合結束時有多餘的魔法力。生物過度擴張被掃場只因為你抽到了它們。濾牌咒語在你還不知道自己要什麼前就被施放。就像所有魔法風雲會裡面的行為一樣，你應該有計劃地行動：評估遊戲狀態跟你所擁有的資訊，看看什麼會造成影響，然後再作出決定。

在上述的情況中，你手上有乙太同調，費用是一點魔法力。你可以施放它並馬上獲得一塊地，代表你將不需要在之後再施放它。但那點魔法力本回合沒辦法幫你做任何事。

所以，又為什麼要等待？

三個字：湧電塔。

如果你現在不需要施放同調，且在施放塔之後還有一點剩餘魔法力的話，你就可以額外獲得兩點能量。在一副是否多起動塔一次可能會成為勝負之間分野的套牌裡，這將可能成為關鍵。

這個情況下，配上這個手牌，我將不會在第一回合施放同調。但事情沒有絕對：某些起手下我一定會在第一回合施放它！

所以，在這裡需要考慮的東西是什麼？有兩個基礎的問題。

著眼未來

我在之後的回合裡還會有這點魔法力嗎？這回合不施放它損失的是什麼？

那些是這裡的重點。放棄這回合施放的機會成本在大多數情況下確實可以歸結為這兩點。

舉例來說，如果你有辦法可以知道在這盤遊戲剩下的每個回合中，你都會有一點額外的綠色魔法力可以使用。那在這個情況下，你就可以保留手上那張同調。你將永遠都會有可以施放它的資源。

但魔法風雲會並非如此。你無法把這點綠色魔法力保留到之後使用。所以這需要你檢視現在的手牌並盡可能猜測未來會有什麼。

就讓我們把原本起手中的一張地牌換成洶湧巨械，現在你只有兩張地了，該怎麼辦？

在這個情況下，我絕對會在第一回合施放同調。你手牌要有第三塊地才能運作，而第二回合你絕對會有事情要做。你可以在接下來的兩個抽牌步驟中抽到一塊地，但如果事情沒那麼順利，你不會想把第三回合拿去施放同調找一塊地而非叫湧電塔。

這只是一張牌的差別－但這會徹底改變你該如何進行對局的第一輪。

如果你的手上並不是湧電塔，而是洶湧巨械呢？那值得保留它在手上直到你抽到的時候嗎？

這個情況下，我會傾向現在施放同調，因為我想確保自己每回合的下地。不過也就是說如果我手上有第四塊地（而不是巨械），我就很可能會保留同調。

有效率地使用魔法力同樣也是很重要的。如果現在放棄了施放它的機會，你不會希望它之後對你造成傷害。你不會想要在輸掉時手上還有可以施放的咒語. . .但同樣的，你也不希望放棄免費附加的價值。

而那確實就是當你在利用對手牌及牌庫的了解來觀察未來時所會碰到的拉扯。

現在，你可以說這裡有其他會影響對局的因素。舉例來說，如果現在施放同調可以壓縮牌庫裡的一張基本地－但那相比於兩點額外能量的強度可說是微乎其微。在各種情況下，看看牌並預先思考：你可以之後再施放這張牌嗎，還是現在不施放的話就是放棄掉一部分的價值？另外，當這張牌的施放費用較低時，保留在手上要容易得多。

讓我們來看另一個類型的牌。

牌張選擇

假設你沒在第一回合使用乙太同調，在一陣優先權的交替後，現在是對手第二回合的結束步驟。你該施放那張預先考慮嗎？

那. . .你在找的是什麼？

除了為了湧電塔而等待外，同樣還有關於是否值得等待及更了解狀況的問題。

為了幫助解釋，讓我帶你去另一個地方，那屬於注定的時間。

回到過去，有副名為鷹劍的套牌在標準賽中大殺四方之際，注定正是其中要角。事實上任何的藍色套牌都放了四張注定（除了少數像Shaheen Soorani這樣的反骨人走往另一個方向以外），而它們也都是關鍵。然而知道要如何，還有何時施放它們仍然需要一些技巧。

鷹劍的鏡像對局－一個在大獎賽的十六輪中我不幸碰到了十一次的對局－中出現了很多的注定。然而不管什麼時候只要我看到對手在第一回合施放注定，我總是會覺得很高興。

事後證明發現，除非你卡地或缺少了其中一張最重要的兩費牌（Stoneforge Mystic或鷹中隊，如果你好奇的話），正確施放注定的時機通常是第三回合。你希望對局有足夠的進展來讓你知道你該從注定拿什麼，而第三回恰好滿足這個條件，且還能讓你多使用另一張兩費牌。需要地牌嗎？咒語嗎？想找對快攻套牌的解嗎？讓人敬畏的Jace, the Mind Sculptor嗎？如果讓遊戲多進展一些，你就能瞭解更多。

讓我們回到預先考慮上。

預先考慮跟注定有很大的不同。其一，就是你無法占卜把額外的牌放在牌庫頂；再來，它需要兩點魔法力。

這是很大的差別：等待的機會成本加倍。在這個手牌下，一回合有額外的一點魔法力來施放同調或許可能－但兩點魔法力將會需要一些時間。

這個情況下，我會施放預先考慮。（假設沒有什麼你想施放受控閃電的東西的話－如果可能，能把它保留到塔之後依然很好。）但這是很值得思考的事情。舉例來說，如果你的套牌魔法力曲線低，那或許計畫就是在第三回合施放湧電塔 ，接著第四回合受控閃電加預先考慮就能為你帶來充沛的能量。

這個故事的教訓是：仔細思考你是否真的應該現在施放任何牌張。有時等待是更好的。

加緊腳步並等待

魔法風雲會的這個領域並沒有被討論過太多，而希望這篇文章可以讓你用不同的方式來看事情。至少對我來說當我第一次瞭解到這件事時可是大開了眼界。

希望你永遠在施放咒語前預先考慮什麼時候是最好的。

有任何關於這篇文章的想法或問題嗎？我都很想知道！請發推特給我、在Tumblr上丟我訊息，或用老派的方式把你的想法用英文e-mail寄到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我下週會帶回來另一篇見微知著的專欄。好好享受施放咒語吧，我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight