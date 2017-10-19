你該多常使用殺戮暴霸龍？

這張強力的六費7/6生物成了許多對手的夢魘。控制玩家咬著牙瞪著那隻他們無法處理的巨型恐龍，就算是在對上中程或強攻的對局時，這隻強力的恐龍也能掌握局勢，讓大部分的去除咒語都對它束手無策。在對上殺戮暴霸龍時，最好挽回局勢的方法就是叫出屬於你自己的那隻，你不需要特定的套牌才能讓殺戮暴霸龍有好表現；這隻恐龍基本上靠自己就已經夠強了。

它能扭轉局勢，強而有力且閃閃動人。

所以那看似挺直覺的，你應該在它被輪替出標準賽前每副有綠色魔法力的套牌裡都放四張，對嗎？哪有什麼難的？不就這樣可以收工回家了？

如你所想，事情可能不完全是這樣。

確實殺戮暴霸龍是一張強牌－也絕對有適合它的套牌，但這並不代表它應該被放進所有的套牌裡。這是一張六費牌，就算在進場後能有強大的威力，在這之前你所做的一切可能會對整副套牌造成傷害。

讓我們深入一點來看。

檢視曲線

當你在構築套牌時，腦中應該要有個魔法力曲線。我曾在這裡稍微提過一點，當時主要著眼在限制賽上。但不管是在檢視魔法風雲會限制或構築賽時，你都該問自己這個問題：你能放多低？

或著換個說法，你同樣可以問這個不太順口的問題「你能放多高？」

絕對會有些套牌想下第六塊地後拍下暴霸龍，但你很容易就會開始把它塞進不屬於它的位置。

之前寫ReConstructed專欄的時候，我每週看了數以萬計讀者傳過來的牌表。那挺不錯的，因為透過這些牌表能讓我知道全世界的人們選擇把什麼東西放進套牌裡。但即便有許多很棒的想法是藉由這個專欄而來，其中我在這些套牌中所見到一個套牌構築上最大（如果不是唯一）且持續不停地發生的錯誤就是：在套牌中放進了某個它不該考慮的費用的牌。

本質上來說，為了放入少部分華麗的牌張，他們讓整副套牌的組成變得更糟了。

不管是放了煉獄泰坦的紅色強攻，到滿編寺院迅矛僧的控制套牌都是。

這為什麼會造成問題？我們等等再說－在這之前，先把這個問題放進堆疊，然後來聊聊補充包輪抽。（我保證這將會跟現在擱置的討論有所關係。）

補充包輪抽裡的費用

當我在構築限制賽套牌時，我尋找的不只是一疊好牌：而是一副套牌。我很希望能有協同（尤其是在像依夏蘭這樣的部族系列裡！），但至少，我想知道我的套牌正試圖做到些什麼。

我的套牌是攻擊型還是防禦型？我是否希望在戰鬥中跟對手交換生物？那些我決定要放進套牌裡的牌張將會與這些問題息息相關。

好，所以你在這裡有多常使用殺戮暴霸龍？

顯然，殺戮暴霸龍會在你輪抽套牌中佔很大一部分。如果你使用的是中程生物策略－這個許多綠色套牌在依夏蘭輪抽裡所會做的事，那你就絕對應該把它放進去。

但如果你用的是一副極快速的藍綠人魚呢？

你的計畫是使用一些強力且能穿透的便宜生物，像是水阱織師跟御風而行這樣的牌來壓迫造成傷害。在曲線頂端四點魔法力的位置，會有像是暴雨喚師和斷甲顎迅猛龍這樣的強力牌張。

你應該要在這副套牌中放進輪抽時選擇的殺戮暴霸龍嗎？

它並不符合你想使用很多便宜小生物來快速擊倒對手的計畫。另外，如果你的曲線頂端是四點魔法力，你或許就可以刪掉一或甚至兩張地來放進更多人魚牌。但如果你預期的曲線最高是六，那或許就會想要那些地牌。

你能放多低？

是的，那些你得以施放暴霸龍的對局將會很不錯，但那些從前面幾個回合它就開始卡在你手上的比賽呢？當你正試圖要快速地擊倒對手的時候，而它卻佔掉了其他東西的空間。

考慮到我可以安心放進更多非地的東西並使用一張符合計畫的牌，這會讓我思考不把暴霸龍放進套牌裡。當然可能要依其他你改為加進去的東西而定，但它確實不符合你套牌的主要策略，且可能會把方向導到相反的路上。

光譜的另一端也同樣是正確的。

我很喜歡艾唐托先鋒這張牌。如果你大量攻擊，他將會更出色。

但如果你在輪抽中使用的是一副慢速的藍白控制，那他大多數時候就會被用於防守－這樣這張牌或許就不適合這裡。

然而，這在輪抽中有所例外。如果一張牌過分的強，強到不顧一切使用它都是值得的，那就用吧。我曾在輪抽的紅色快攻套牌中放進煉獄泰坦，即使他是一張六費的牌而套牌的最大點只有四點。因為他不只是一張去除咒語，更是一隻大生物－一旦出場，遊戲基本上就結束了，且非常難被處理掉。

我會提這些是因為補充包輪抽像是濃縮版套牌構築的基礎，而同樣的概念可以適用於整個魔法風雲會。這裡你會看到很多套牌構築基礎的原始概念。

現在讓我們回到構築賽

構築賽裡的費用

剛才我說過就算不符合主題，我也會在輪抽的紅快套牌裡使用煉獄泰坦。但在更早之前我也說了玩家在構築的紅快裡使用煉獄泰坦是個錯誤。

為什麼這兩者間有所差別？

如果限制賽是如何構築套牌的原始概念，那構築賽就是精煉這些概念後把它們推到自己的極限。

限制賽套牌遠比構築賽套牌來得弱，一張偶發的大炸彈可能會改變整個局勢。這讓它值得被放進你的套牌，因為對手缺少對付的手段。

但在構築賽中並不然。

你的構築賽套牌需要被優化來最佳進行對局計畫。如果它希望超快，那你就得把所有優質的一費生物都放滿，並避開施放費用較高的牌。你會希望讓使用的費用盡可能低，所以殺戮暴霸龍呢？

放下．那些．暴龍。暴霸龍只能用來當終結者。

要在強攻套牌裡使用暴霸龍，你或許還需要犧牲套牌的其他部分－像是使用更多地牌。讓套牌專注在它最拿手的事情上是很重要的。

同樣的道理，如果你用的是想快速叫出殺戮暴霸龍的綠色加速套牌，那前面所提到的優質一費生物就會對你的套牌沒有任何幫助。你費用會想要放高一點，而非更低。

如果套牌不知道自己該做的是什麼，那問題就會在你抽的牌跟對局中所顯露出來。

回到地面

這篇文章看起來可能像是在講殺戮暴霸龍，但實際上它代表的是所有大型高費牌所會帶來的影響。不管是過去現在或未來，我們都會持續印製這樣的牌，但不管在哪個情況下，你都應該要知道這些牌很強—但它的強度也會對套牌構築帶來傷害。

當構築限制賽或是構築賽套牌有所懷疑之際，在兩個類似強度的選項下我都會傾向可以便宜施放的牌。為什麼？因為這提供了更高的靈活度。你可以在對局前期施放，或是到了後期輕易地跟其他牌一起使用，並減輕了魔法力不足時對你所產生的影響。

如果你只能從這篇文章中帶走一樣東西，那就是：在為你的套牌選擇牌張時，想想它是否會自然地想要在該費用下使用那個類別那個功能的牌張。如果上述任何一個問題的答案是否定的，那你或許就要重新思考是否要放進那張牌。

這是一個很簡單但卻不應該錯過的檢視方式。

有問題或想法嗎？請讓我知道！你永遠可以在推特上找到我、在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

好好享受依夏蘭吧！希望所有的殺戮暴霸龍都是你的套牌有目的的叫出來的。

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight