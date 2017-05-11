魔法風雲會專業賽是獨一無二的

那是一個充滿魔力的空間，充滿著魔法風雲會中最偉大的玩家，每一個施放的法術和使用的卡片都在替他們爭奪250000美元的獎金。一年四次，人們從世界各地湧入同一個地方，放下彼此之間所有的歧異，以魔法風雲會之名齊聚一堂。

那是場盛大的秀。顛峰等級的對決。而對於我們之中的許多人來說，我們所追求的是：在專業賽的殿堂中出場，並且得到獲得冠軍獎盃的機會。

乙太之亂專業賽冠軍Lucas Esper Berthoud

我足夠幸運能夠數度在專業賽中出賽，而這確實是讓人充滿驚奇與興奮的經驗。你坐下來進行對局而在你左邊和右邊的玩家都是那些你曾經在焦點對局中見過的傢伙－那些世界最優秀的玩家。你的對手緩緩地走向對局桌，或許他也有一個你早就認識的名字。

你看到賽事報導的工作人員四處走動，尋找著最好的故事。實況播報區開始運作。裁判們站在周圍戒護著，代表著專業精神的最巔峰。開幕式開始了。

然後比賽開始。接著所有其他的一切都煙消雲散，你的脈搏聲越來越大，接下來的50分鐘整個世界都消失了，只剩下你和你的對手，專注在戰鬥之中嘗試一切可能、並獲得這場關鍵的勝利。

這是一個你會永生難忘的經驗。

這個週末，這系列中的下一場賽事將從阿芒凱專業賽開始。（如果你想要看看，請點擊這裡。如果你也像我一樣，那麼在家裡看一場專業賽會讓你更想要在其中出場比賽。

回憶2005年。Youtube才剛剛成立，蝙蝠俠：開戰時刻正在上映，Xbox 360是最新最夯的家用主機，而我是個正在觀賞洛杉磯專業賽八強直播的十五歲孩子，我的雙眼牢牢地被螢幕所吸住。而當最終塵埃落定－當場地淨空，未來的名人堂玩家Antione Ruel已經加冕冠軍－有一件事情在我腦海中無比清晰：我要在魔法風雲會專業賽中出場比賽。

隨後我在不到一年的時間內就首次的獲得專業賽資格。

那麼，你要怎樣才能做到呢？你要如何飛入那個星光璀璨的地方，名列魔法風雲會菁英玩家的一份子？

嘿，未來的專業賽競爭對手，那正是我們今天要介紹的。

途徑#1：專業資格賽

有好幾個不同的方法能夠參加專業賽，但不是所有的方法都與正嘗試著首次獲得資格的那些玩家有關。

例如說，所有魔法風雲會名人堂的成員都會獲得邀請，但如果你正在嘗試著首次獲得資格，那麼你大概不會在名人堂裡面。因為在前一場專業賽中表現優異而再次受邀也是相同道理：如果你在之前的專業賽中出賽，那麼很顯然的你在更早前就已經成功得到資格了。

反之，我要把它拆解成兩種最常見的方法。是的，其他的方法也確實存在，但我將要提到的這個絕對是大多數玩家獲得專業賽資格的方式。

所以，讓我們來談談專業資格賽吧（或直接簡稱PTQ）。

這是一個兩階段的機制。首先，你必須先贏下一場地方的初選專業資格賽。這些是較小規模的賽事，通常會在店家舉辦，幾個月的時間裡將會有不少場次。接著，在獲得一場初選專業資格賽的優勝之後，你再去參加一個大型的區域專業資格賽，和其他初選賽的優勝者同場競技。把它贏下來，然後你就已經成功踏上了通往專業賽的道路。

易如反掌，是吧？

所以，這代表你的第一步是要找到並獲得一場初選專業資格賽的勝利。（你可以在這裡找到它們的列表。如果你的附近沒有比賽，在魔法風雲會線上版中也有類似的機制！）

我會稍微提到要怎麼在這些賽事中獲得成功。但首先，讓我先介紹其他獲得專業賽資格的主要方式，它們是：

途徑#2：大獎賽

大獎賽的規模比你的地方預選賽還大，大很多。

和初選專業資格賽這種在地方店家舉辦的小賽事、或是區域專業資格賽這種通常低於100個參賽者的賽事不同，一場大獎賽會聚集超過1000名的玩家，而通常都會在2000人左右，甚至更多。人們從四面八方前往參加－無論是職業玩家還是一般玩家都一樣

大獎賽超讚的。

在大獎賽中能玩的東西多不勝數，無論是主賽事，外圍賽，或只是拿著卡片去找畫家簽名。每當一場大獎賽來到了離我比較近的地方，我都會過去看看。它們規模盛大、充滿趣味，而且對我們來說，是個為了專業賽的絕佳訓練。噢，和專業資格賽不一樣的，大獎賽中提供了數千美元的獎項。

那麼，在大獎賽中又要如何才能取得專業賽資格呢？

和專業資格賽的單日賽制不同，大獎賽的主賽事會舉辦兩天，在第一天賽事結束後－通常是九輪的魔法風雲會比賽－會進行淘汰，移除所有輸掉四場以上比賽的玩家。

如果你順利留下，就可以在第二天回來玩更多局的魔法風雲會－通常是六輪比賽，兩天共計15場。當一切塵埃落定時，前8名的所有人，以及那些在大獎賽主賽事中贏了十三場以上的玩家，都能夠取得專業賽的參賽資格。（並愉快地帶著可觀的獎金離開。）

噢，值得一提的是在大獎賽中的星期日，特別舉辦的專業資格賽將會送出一個專業賽席位給優勝者。你不需要通過初選專業資格賽也能參加：直接去玩就行了。這讓大獎賽更是讚的不容錯過，如果你正在嘗試著邁向更大的舞台，你可以在大獎賽第一天出賽，如果進入了第二天，很棒。而即使沒進入第二天，你在星期天也還有另一個獲得專業賽資格的機會！

每一年都會有琳琅滿目的大獎賽在世界各地舉行。你可以在這裡的列表中找出那些離你較近的，我強烈推薦你去看看！它們超好玩的。

三個成功的小訣竅

了解這些東西只是這場戰鬥的一半，但你現在已經掌握了如何完成這個任務的知識，你必須學以致用，真正的去把比賽贏下來。

以下是針對如何在能夠取得專業賽資格之賽事中獲得成功的三大建議：

理解賽事的結構，並充分準備

沒錯：我的第一個建議跟實際去玩魔法風雲會無關。但如果你想要贏得一個賽事，你必須退一步思考，去理解它真正的涵義。

在這樣的賽事中出賽，比起你在家裡玩或是參加像是週五認證賽這類的比賽要大大的不同。以初選專業資格賽來說，你正面對著充滿著魔法風雲會的漫長一天，包括數輪的比賽，以及緊接著的8強淘汰賽（如果一切順利的話）。對於大獎賽來說，你面對的是更漫長的兩天魔法風雲會賽事。

首先，了解這些賽事如何運作至關重要。在初選專業資格賽中，你多半需要進行五至六輪的比賽。贏下一場會讓你得到3分積分、和局1分、輸掉則是0分。排名正是依據這個來計算。通常來說，你的第二場敗局會將你踢出八強（雖然不是一定），因為數學上來說至少會有八個玩家擁有比你更高的積分。每一輪的時間為50分鐘，一輪結束之後不久，下一輪就會緊接著開始。

每個人都是去為了勝利而戰，而裁判們會在一旁協助解答問題並確保規則執行。我會再重申一次我之前的文章有寫過的東西：如果你對任何事情有任何疑問，請叫裁判。沒有什麼好客氣或不自在的。

請記住：這些都是長時間的賽事。（而如果是大獎賽的話，這會是一個真的很長的賽事。像是上午10點到晚上8點這樣，有時更晚。）和玩遊戲一樣的，體力與專注力也是遊戲的一部份；如果進入了前8強，但你卻因為肚子餓了而忘了攻擊就前功盡棄了。做好準備工作來確保你能在遊戲中保持良好的狀態，像是放鬆一下，在兩場對局中間聽聽音樂，打包個三明治，帶壺水之類的。

而這些只是賽場經驗的一小部份。最好的學習方式就是實際參加，所以我建議你在第一次參加任何一種的此類賽事時，多多向裁判、或是身邊的其他參賽者發問來幫助你了解更多。每個人當初都是從零開始的。

測試並理解賽制的運作

好的，現在輪到這個和玩魔法風雲會有關的建議了

如果你想要贏得這些比賽其中的一場，你必須成為該場賽事的指定賽制下，賽場中最好的玩家之一。為了達到這個目標，你必須投入時間來熟悉這個賽制。

如果這是一場構築賽－代表著你將帶上自己的套牌－我總是建議你做的第一件事情就是把全部的東西都試一試。

當我投入一個新的環境，我想要做的第一件事就是把所有環境中的熱門套牌都拿來玩玩。這不只是告訴我自己可能會想要玩怎樣的套牌，也讓我知道將要對抗哪些。而知道你的對手可能會拿什麼來對付你是邁向成功很重要的一個部份。

透過測試所有東西，我很有可能會對我想要玩什麼套牌有個很好的想法。我建議選擇一個熱門而你又喜歡的套牌，感覺上會有一些很不錯的優勢對局，然後用它開始遊戲。

此時，玩你自組的浪客套牌不是一件壞事，我也是個會玩創意套牌的人。但你必須得誠實地問問自己，「打這副套牌能給我最好的機會獲得勝利嗎？」因為在我們討論的情況中，你的目標就是獲勝。你並無法從套牌的原創性中得到任何額外的積分。

尤其是當你剛開始嘗試獲得資格的時候，我建議從打些知名並熱門的套牌開始。為什麼？它通常已經調校到最佳狀態，而花時間來學習怎麼把那副套牌玩好（多讀些怎麼打好它的教學文章自然不在話下）會遠比你專注在煩惱你的原創套牌是否能夠運作，並自己一個人研究來的好。好幾個PTQ賽季中，我都在決定改用一副已被證明成功的套牌後取得了資格，並且能夠把那副套牌操作的很好。

在限制賽中也是相同的道理，只是用一個不同的方式：打一大堆限制賽！練習輪抽和現開，和其他玩家討論，並且試著找出你心目中最好的策略。

最後，在兩種情況下都通用的：持續的接收，了解新的、與發展中的策略。世界發展得很快，如果你在週末的大獎賽賽報中看到了一個創新的突破性備牌策略，或發現某人是如何抽出一副獨一無二、又效果良好的套牌；把它們都拿來測一測，然後看看你是否能在下個週末的賽事中採用。戰略靈活是很重要的，而透過隨時關注賽制趨勢來比你的競爭對手超前一步，可以讓你走得更遠。

堅持到底

理解你將可能無法贏得你的第一個資格非常重要。

魔法風雲會的夥伴啊，這不是代表我對你沒有信心。但即使考慮到了這邊的所有要素，賽制、對手與對局，也慢慢習慣了專業資格賽或是大獎賽的大場面－嗯哼，要學習的事情仍然很多。

當你首次嘗試，我預期它會是個經驗學習－而你如果表現不錯，那會是一個很棒的額外收穫。

好消息是我們會舉行大量的初選專業資格賽，你很輕易的就可以找到另一場。而大獎賽一年會有幾次會來到你的城市，或是在不遠的地方。我在終於獲得第一次勝利之前也參加了許多場的專業資格賽，也在參加了許多次大獎賽之後才終於進入了第二天，更別說是用大獎賽的成績來獲得專業賽資格了。

但重要的是不要被擊倒。參加比賽。認識玩家。交新朋友。習慣賽場。然後在你自己意識到之前，你將會成為一個其他競爭者畏懼的對手。

邁向巔峰

隨著阿芒凱專業賽將於本週末舉行，如果你想要在你的地方專業資格賽中取得勝利，我無法向你形容好好看一下賽報對你來說會是多麼的重要。不只是看看最新、最好的標準賽套牌，還可以看到一些魔法風雲會當中最棒的對局。向他們學習能讓你大大地往成功的道路邁進。

希望這些對你有幫助，並能鼓舞你完成取得資格的任務！如果你對這些事情感興趣，我建議你至少放手試一試。

你對於這個流程，或是其它的想法有任何問題嗎？請聯繫我！你隨時都可以透過發推特，在我的Tumblr上問我問題，或是用英文寫電郵到BeyondBasicsMagic@Gmail.com給我。

我們下週再聊。好好享受專業賽。祝福屬於你的專業賽之路有個好的開始！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight