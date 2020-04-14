各位準備好迎接怪獸騷亂了嗎？

依克黎：巨獸時空這個系列的主題就是怪獸（和馴服牠們的持絆人）。其靈感來自怪獸電影、古老傳說、電子遊戲等各個來源。如果你特別喜歡某種怪獸……那你很有可能在裡面發現它的身影！

要想概括了解依克黎系列特色，不妨先來看看這段預告。

這是我曾參與製作之最狂野的系列之一。依克黎有能將遊戲搞得天翻地覆的全新機制（你看過行侶與合變了嗎？），有名實相符的龐大生物，有不少三色好東西，還有蓄勢待發的指揮官套牌，這個系列定能讓你大開眼界！

但這一次整個世界～我是說我們的世界，地球～跟往常不太一樣，因此售前賽也會略有不同。不過仍有辦法盡享其中歡樂！

那麼，這次的賽事會怎樣舉行呢？在各地都強調需要保持社交距離的情況下，到底如何參加比賽？我們今天就來介紹一下！

巨獸級的樂趣

售前賽是一年當中我最喜歡的魔法風雲會賽事。

在售前賽上，你可以首次嘗試新系列～對我來說，售前賽體驗的精髓就在於拿到新牌並用來遊戲。就算你是在家裡打開全新系列，你也是跟全世界許多人一起做這件事情，你的體驗也會成為全球玩家遊戲體驗和交流之一部分。感謝網際網路，我們彼此相連！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌張。新手與老手都能盡享其樂！

如果你是現開賽老手，你也許可以略過下面的文字，直接跳到後文，查看關於本地店家舉辦的依克黎：巨獸時空售前賽與過往比賽相異之處。但如果你是這個現開賽豐富世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：準備售前賽產品！畢竟，如果你不知道哪裡能買到你需要的補給，你就不能在對局中有好的表現。

這一點，你需要去聯繫當地店家。如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的。那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。提前規劃準沒錯。

雖說以往大多的售前賽是在店內舉辦，但這次由於SARS-CoV-2病毒（COVID-19）疫情，我們也推出了特別安排：玩家可以購買售前組合回家遊戲！實際上我們也推薦各位如此進行售前賽。受世界各地因應疫情控制訂立的規章制度影響，店家不一定能夠正常營業～因此請務必做好相應防護措施，遵循政府規定，選擇你個人感覺最合適的方式來參賽。你可以在此了解哪些店家能夠正常舉辦店內賽事。

很好，讓我們看下去。你選好了牌店，你也在依克黎：巨獸時空牌圖集合裡看完了所有的帥氣牌張！

一切準備就緒！現在該前去開幾包牌了！

聚合怪獸

好。那麼，假設你最終得到了售前組合。你會得到什麼呢？

你手中的盒子長相是這樣：

你會在裡面得到六包依克黎：巨獸時空的補充包……以及一張印有日期的隨機稀有牌或秘稀牌閃卡～這就是你的售前賽紀念閃卡，可能是本系列任何一張稀有或秘稀牌！

當然裡面還有其他好東西～例如幫你記錄生命的Spindown生命計數器。說了這麼多，我們打開一個售前組合來看看吧！

太棒了！售前組合裡面物品頗豐。

當然最重要的還是這些補充包。就讓我們來聊聊接下來要怎麼做！

首先，打開這些補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。同樣，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我推薦用兩種顏色。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你至少需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

值得注意的是，依克黎：巨獸時空附屬著三色主題，這點在稀有牌和秘稀牌方面體現得尤為明顯。因此這次你可能會更常「混入」第三色。

如果你決定這麼作，那麼在評估混入哪些第三色牌時，我通常的做法是選擇那些不會在遊戲前期就用到，且特定顏色要求也不算太多的牌張：比如說你混入幼子復仇多半沒問題，因為它只需要一點第三色的魔法力；但如果你加入了啟迪通牒，你恐怕就得抽齊牌庫裡全部三張山脈才能施放，這就太困難了！

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要擺開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放撒維耶劍齒虎，但通常不會急著在第二回合立刻施放神箭穿心。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常關鍵，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

在本系列限制賽中，由於合變機制的存在，計算魔法力費用曲線尤為需要技巧。總的來說，我會把合變費用四點或以上的牌當作其魔法力費用來歸隊～遊戲到了那時，你一般都會有可以用於合變的生物了。

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想了解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點選這裡，查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會少了一分！

地的比例應當是大約17張地牌和23張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵局。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種生物僵局。

有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的步調通常稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

補充包添趣

從艾卓王權開始，我們首度推出了「補充包添趣」計劃，在補充包內封入特定牌張的異畫或特別版本。我們在依克黎：巨獸時空中繼續推展這行動～其中很多特別版本的牌張與這個世界中傳奇怪獸有關！

這類牌張的插畫極富衝擊力，有時候甚至還會蓋過部分文字框！親眼看看吧：

精彩遠未結束！本系列的特殊版本組合也包括了這些地：群系！它們有專門的畫框，另外……看起來也非常漂亮：

此外，你還能開出本系列鵬洛客的無邊框版本：

插畫令人驚艷。總之，這些牌你都能從補充包中得到～而且聚珍補充包中還有更多無邊框牌張！它們看起來像這樣：

然後是最後的壓軸……哥吉拉登場。我是說……真正的哥吉拉！還有一眾好朋友。

沒錯，這是一次前所未有的合作成果：魔法風雲會和東寶合作，將東寶怪獸引入魔法風雲會世界！當你購買整盒補充包時，你會在包裝盒內發現一份盒頂贈卡，裡頭便是一張特殊東寶怪獸版牌張～而且如果你是向WPN店家購買，你還會收到一張特殊的哥吉拉贈卡。（送完為止。）

雖然先前大家都在說依克黎是哥吉拉系列……但我想你們從來沒想過會真的看到哥吉拉！真的很漂亮。

保持距離的魔法風雲會

由於COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方進到實體店暢玩魔法風雲會可能有些困難。那如果你買了產品回家，但沒有辦法在店內遊戲，要怎麼做？

還有一種玩法是藉由電話和網路攝影機來玩！

想我當年小時候，我還跟朋友打電話來對戰魔法風雲會呢。如你所想，我們碰到的一個問題是：記住所有牌是個大難題，而用到新牌的售前賽尤甚！

但如今我們的時代已大不相同～網路攝影機隨處可見，筆記型電腦和手機上幾乎都有！

根據你和朋友手中設備情況，有很多種方法可以達成網路魔法風雲會對戰～如果你需要更多參考，不妨來看看指揮官社群The Spike Feeders寫的這篇好文章，或者在網上搜索「play Magic: The Gathering over webcam」，你能找到許多將手機變成網路攝影機的方法。遊戲流程實際上要比聽起來的順暢很多：來試試看吧！

更多有關依克黎的內容

如果你能夠前往店家購買售前組合，也許還可以順便看看其他產品～例如補充包盒！但請務必事先預訂，因為整盒銷售的補充包數量有限，提前預訂比較保險。

隨著依克黎同時上市的還有其他新產品，例如依克黎指揮官套牌（C20）！如果你此前從未嘗試過指揮官玩法，不妨從這裡起步！指揮官是世界上最受歡迎的賽制之一，也是多人暢玩魔法風雲會的好選擇，何況幾乎你想用什麼牌都能放進套牌中。

如果你對指揮官賽制或這些套牌有更進一步的興趣，請到此了解詳情。

依克黎機制

正如我一開始所說，依克黎是個大膽革新的系列。從合變，到行侶，再到關鍵字指示物，還有其他機制，你有許多東西需要留意。如果需要進一步了解這些新機制，不妨去觀看這些機制介紹影片（或者FAQ），希望它們能為你答疑解惑：

怪獸大雜燴

依克黎是個能夠讓人眼前一亮的系列～而且對當下尤為重要的是，大家有新的活動可以提振精神。我們這次真的嘗試了許多獨特的新東西～我已經等不及想聽到你們的意見回饋了！

如果你能買到實體產品或是藉由網路對戰，請務必試一試！你任何時候都可以藉由網路對戰～反正依克黎跑不了。

如果你有問題，請藉由Twitter、Tumblr或Instagram聯繫我，也可以寄送電子郵件至BeyondBasicsMagic@gmail.com。我很希望聽到各位的意見回饋！

我希望你們都能喜歡依克黎的預覽，並希望各位在遊玩這系列時能夠玩得開心！

～Gavin

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