讓我們跳上時光機回到古老的2004年。

那時Hey Ya!還在告示牌排行榜上，魔戒三部曲：王者再臨也還是院線片，而魔法風雲會則正要上市它最近的系列，一個看起來極受歡迎的神器環境的第二個子系列：玄鐵。

預覽牌出現了，當你正在看預覽牌的時候. . .

你看到了它。

這張你看過最為強力的牌。

你很確定他會改變標準賽的面貌，支配賽制並迫使威世智把它禁掉。

我說，威世智怎麼可以印這種東西？！

那張牌，當然就是：

容我為自己辯護一下，那時我才十三歲。

事後來看，玄鐵可能是有最多荒唐且值得禁掉東西的系列（多虧了Skullclamp跟Arcbound Ravager ！）但Darksteel Colossus真正吸引我的那個部分則是一個全新的異能：不滅。

那個時候，不滅仍有別於其他異能且受到限制，並只出現在一部分的神器上。在十三年後的今天，它廣受到大家的喜愛，甚至擠掉了重生成為我們可以一直使用的長青關鍵字。

你在大多數環境中的許多牌上都會看到不滅。

所以，為什麼要鋪這些不可毀壞的梗呢？好吧，我那神祕又在完美的時機點接續了我的主題的讀者們，那正是我們今天即將討論的內容！

我已經寫過了一些關於個別機制的文章。（你可以看看過去所寫的「飛行的誕生」、「先攻制人」、「死亡之觸」）在寫完死觸之後，我收到了一名讀者Michael Pulley寄來的特殊要求：

就是這樣啦！（順帶提醒一下，如果你有任何主題的建議，不管是機制或是其他的東西，都歡迎寄給我！）

繫好你的玄鐵護甲，準備好英勇以對吧—是時候來聊聊使用不滅了！

在不滅當中

一隻生物不會死代表著什麼？

魔法風雲會是一個建構在互動上的遊戲，生物間會來來去去。（那邊那個打風暴組合技的，我有看到你，你可以坐下了。）而不滅本質上改變了這件事。

即便其他所談的也是戰鬥關鍵字，不滅卻不僅僅是這樣；當其他關鍵字只會在戰鬥中產生影響，不滅則在戰鬥外也有關係。

不滅在對上任何一個想要與你生物互動的套牌時都很強力－不管他們是用生物或咒語。

如果對上一副強攻套牌，不滅可以給你能在整盤遊戲中都能活著的強力阻擋者；如果對上控制套牌，不滅會讓對手恨得牙癢癢的，卻又苦無找不到解決之道。這是個對上大多數策略都有用的強力機制。

然而另一方面，也有兩個地方不滅沒有那麼好。

在對上任何不跟你互動的套牌時（風暴組合技的那位玩家，你可以起身了），不滅將不會有什麼用處。另外，由於不滅通常會伴隨著精美的魔法力費用，這代表你或許無法讓那額外的費用值回票價。他在對上組合技時並沒有那麼好用。

其次，跟之前所談過的其他機制不同，不滅在對上特定類型的牌時並不強。放逐、回手、犧牲、-X/-X和靈氣都可以關掉不滅。如果謀殺是系列中去除咒語的首選，那不滅就會很不錯！但如果到處都可以見到榮光時刻跟反召喚 ，那它就沒那麼好了。這代表這類牌的強度將依賽制有所改變，在限制賽跟構築賽當中都是。

讓我們深入來看一些不滅的情境。

強攻的不滅

你知道用生物攻擊的問題是什麼嗎？他們有時會死。

不滅就是這裡的救世主！

想像你跟對手都有一隻4/4的飛行生物，但你的有不滅。如果你是強攻的玩家，對手就無法有效地阻擋：他們只會讓自己的生物去送死！這個情況下我將會很樂意看到他們阻擋。

不滅讓任何勢均力敵的強攻戰變成一面倒。

不滅也可以讓你多很多不同的攻擊選擇，並建立防護網。像是如果你有諸陽熾天使跟兩隻2/2的地面生物，而對手有一隻5/5的飛兵。如果全家上，對手可以選擇阻擋4/4但殺不掉任何東西，或吃掉一隻2/2但卻要多扣兩點血。

雖然通常不滅給強攻套牌帶來的好處不只在於能挑戰對手的生物，而在能避開去除咒語。如果控制和中程套牌無法處理你的不滅生物，那就是一個很好結束對局的方式，就算對手已經掌握了局勢。這也是一部分的原因為什麼你會看到像狂熱神哈佐蕾這樣的牌在標準賽中能有效率地成為套牌裡最高費的牌。

如果你叫了哈佐蕾，對手就得要找到一個可以對付不滅生物的方式，不然他馬上就要惹禍上身了。

當然，不滅不只出現在生物上－也同樣出現在咒語上！而那將是一個完全不同的元素。

那些不只是可以在戰鬥中確保你生物可以存活下來的戰鬥詭計，也同時可以防禦去除咒語。不滅有著能讓你的生物在有目標地去除咒語下能活下來的額外功效。

而從標準構築套牌的角度來看，偶發的大規模不滅咒語可以在對上掃場效應時討到很大的便宜。

雖然你得要小心不要滿手保護生物的咒語卻沒有任何一隻生物，不滅不管是印在生物上或用其他方式獲得都可以很強力。

防禦的不滅

不滅的一個主要長處是對付控制套牌－但它對控制套牌也可以是很大的助力！

以控制套牌來說，你希望勸阻對手不要攻擊你，並盡可能保護自己的生命值。因此，有一隻生物可以一次又一次地阻擋並成功消弭攻擊的生物將可以造成很大的不同。就用刻法涅來當做例子。

先不討論長期比賽中抽牌的優勢，如安排得當，刻法涅早早進場可以嚇阻對手不攻擊你很長的一段時間。強攻的套牌無法承受把自己的生物送去撞上你的5/5，而就算中程也通常不會有生物有大於5的防禦力。再加上就算你的對手叫了什麼大東西，刻法涅也可以一回又一回地阻擋它。

除此之外，從控制的角度來看，他能幫助你確保有贏得對局的方式。控制套牌希望在套牌中使用非常少的勝利條件－而讓它們具有不滅代表你將不再需要擔心他們死在風化侵蝕的手下，並可以盡情地使用他的異能並藉其獲勝。

相互保證不滅

關於不滅還有一點很重要的：你可以繞著它構築套牌！

有很多牌看起來是對稱的，它們會以某些方式對所有生物造成影響。但，它們會讓不滅留下來！

像是如果你使用放有心智神刻法涅跟預示時刻的控制套牌，就不需要在掃場時擔心生物被掃掉！

那還只是小事，你可以安排一些更瘋狂的！像是更高層級的，讓我們回到一個在玄鐵時代大家耳熟能詳的東西：全數抹煞！

如果在場上有不滅生物（或永久物）時全數抹煞，你就將破壞那張本來應該要清空的整個盤面的牌，而讓自己的生物留在場上。你將可以從那裡開始全面啟動！

讓你的永久物獲得不滅也造就了很多的機會。延伸掃場的主題，想像用了一張像英勇干預的牌給了妮維亞洛之碟 不滅，這樣你下回合就可以再掃一次！

還有很多各式可以跟不滅搭配的協同效應，尤其是那些加上去的咒語。如同有人施放Boom // Bust瞄了玄鐵殿堂許多次一般，還有許許多多可以使用的選項！去找你自己最喜歡的組合技吧！

曲終人不滅

由於會對遊戲造成很大的影響，我們只做了一部分的不滅牌，但在你使用它們的時候將會產生很大的不同。而那些永遠具有此異能的生物，通常會多一些費用—但別被它騙了。這些生物在對局中可以產生很大的不同，也通常值得那額外的費用。

到這裡，不滅的內容就結束啦！

希望這篇文章能幫你拓展對不滅所可以做的事情的認知跟可能，這是em>魔法風雲會裡最強的一個機制之一。好好使用吧！

有任何想法、建議或其他的嗎？我都很想知道！歡迎寄推特給我、在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我下週會帶回更多見微知著，我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight