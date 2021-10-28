（2021年11月16日更新：內容更正—每盒聚珍補充包裡將會有兩包盒頂贈卡包而非一包。）

所有夜裡會出現的東西大家好！

我們從深入凱錫革森林開始，依尼翠：黯夜獵蹤的收成節帶大家一起回到依尼翠。現在是時候來向大家介紹依尼翠史上最盛大的婚禮—依尼翠：腥紅婚誓.

冷冽的空氣帶走了樹枝上最後一片葉子。現在你或許正在大鍋裡煮著南瓜咖啡、漫步在蘋果園裡，或是點燃了壁爐像個狼人般對著月亮嚎叫。讓我們在你的秋季清單上加上一筆：體驗一場經典的吸血鬼婚禮。

依尼翠：腥紅婚誓包含了所有你期待會在吸血鬼婚禮中見到的東西：「容光煥發」的新娘和活力十足的新郎、遙遠的地方不辭千里而來的嘉賓，以及大家分享的許多禮物。你可以從產品建構師 Mike Turian 的收集依尼翠：腥紅婚誓文章裡，了解所有關於補充包的系列，同時也別錯過Clayton Kroh 的補充包添趣文章。

現在就讓我們來看看牌店裡會有哪些產品！

德古拉系列牌

對任何恐怖文學的支持者來說，Bram Stoker 的德古拉被所有人認為是吸血鬼小說的經典，是最棒的爐邊讀物。想當然爾我們得邀請他來參加這場婚禮，他也不是自己一個人來的。

依尼翠：腥紅婚誓裡共有 18 張受到這部 1987 年小說裡角色所啟發的德古拉系列牌，你可以以一些不同的方式獲得它們。其中 17 張可以從聚珍補充包裡和單張的盒頂贈卡包裡開到，而最後一張則只能透過買盒贈卡的方式取得。

1. 盒頂贈卡包：傳統閃卡的德古拉系列牌

最常見的方式是透過單張的盒頂贈卡包來獲得，每盒依尼翠：腥紅婚誓的系列和輪抽補充包都會有一包–聚珍補充包盒裡將會有兩包。購買上述三項產品中任何一個，你都會在每包盒頂贈卡包裡開到傳統閃卡版本的德古拉系列牌。

Turn Over

2. WPN 買盒贈卡：德古拉城堡

第二個獲得德古拉系列牌的方式是造訪本地WPN 店家。在 WPN店家購買一盒輪抽、系列或聚珍補充包，除了原本補充包盒裡的盒頂贈卡外，你還可以獲得德古拉城堡的買盒贈卡—異畫版本的沃達連邸（發完為止）。

沒錯，若你在本地 WPN 店家購買一整盒系列、輪抽或聚珍補充包，將可獲得兩張德古拉系列牌（發完為止）。

3. 聚珍補充包：每包都有一張（或更多）！

最後一個獲得德古拉系列牌的方式是聚珍補充包。

在每包聚珍補充包裡，你保證會開到一張不閃的德古拉系列牌以及有機會獲得額外一張傳統閃卡版本的德古拉系列牌。

售前現開賽套組

售前現開賽套組是體驗依尼翠：腥紅婚誓的第一個機會。售前現開賽套組包括六包輪抽補充包、一張有著日期戳記的稀有或秘稀牌、三張雙面輔助牌、以及一個能持續追蹤生命值的記血器。

系列補充包

系列補充包適合所有的玩家。想在最喜歡的套牌裡加入更多吸血鬼嗎？系列補充包是你最好的夥伴。每包都有補充包添趣的牌張處理方式，且也很適合限制賽的遊玩方式—現在還有精選的依尼翠：腥紅婚誓 指揮官牌。不管怎麼玩，你都可以在系列補充包裡找到專屬於你的東西。

1x 插畫牌 在 5% 的補充包裡會有金印的插畫牌。

1x 傳統閃卡的雙面或單面牌 特色牌框、無邊框或依尼翠：腥紅婚誓裡任意稀有度的其他牌。

2x 雙面或單面牌 可能是任意稀有度的特色牌框牌、無邊框的稀有或秘稀牌，一張稀有或秘稀的依尼翠：腥紅婚誓指揮官，或任何普通或非普通牌

1x 雙面或單面的稀有或秘稀牌

2x 雙面或單面的普通或非普通牌 可能是雙面特色牌框、單面特色牌框，或依尼翠：腥紅婚誓裡的任何雙面普通或非普通牌

2x 單面的非普通牌

3x 單面的普通牌

1x 永恆之夜全圖基本地 在 15% 的補充包裡會有傳統閃卡版本的永恆之夜基本地

1x 衍生物、廣告卡、輔助牌或一張來自精選列表的牌。

輪抽補充包

輪抽補充包是最適合魔法風雲會輪抽的產品，每包補充包都會有兩張雙面牌，是最適合遊戲夜晚使用的東西。

每包輪抽補充包都包含15 張依尼翠：腥紅婚誓的牌，其中包括特色牌框的永恆之夜基本地，和至少兩張雙面牌！

1x 雙面或單面的稀有或秘稀牌

1x 雙面或單面的非普通牌

1x 雙面的普通牌

2x 單面的非普通牌

9x 單面的普通牌

1x 永恆之夜基本地

1x 雙面輔助牌

1x 衍生物或廣告卡

聚珍補充包

如果你想直接獲得系列裡最酷最炫的那些牌，聚珍補充包就是為了你設計的。這些補充包包含了特色牌框、擴圖和許多傳統閃卡。每包還會保證有一張不閃版本的德古拉系列牌，更有機會獲得額外傳統閃卡版本的德古拉系列牌。

1x 傳統閃卡的德古拉系列牌、特色牌框、無邊框或擴圖的依尼翠：腥紅婚誓稀有或秘稀牌

1x 德古拉系列、特色牌框或無邊框的稀有或秘稀牌

1x 德古拉系列的非普通牌，或特色牌框的普通或非普通牌

1x 擴圖依尼翠：腥紅婚誓指揮官的稀有或秘稀牌

1x 擴圖依尼翠：腥紅婚誓的稀有或秘稀牌

1x 傳統閃卡版本的德古拉系列非普通牌，或特色牌框的普通或非普通牌

1x 特色牌框的普通或非普通牌

1x 傳統閃卡版本的稀有或秘稀牌

2x 傳統閃卡版本的非普通牌

4x 傳統閃卡版本的普通牌

1x 傳統閃卡版本的永恆之夜基本地

1x 傳統閃卡版本的雙面衍生物

主題補充包

依尼翠：腥紅婚誓有六種主題補充包：每種顏色一個，且還有額外一個是專屬於吸血鬼主題。

指揮官套牌

依尼翠：腥紅婚誓裡將會有兩副指揮官套牌。首先是 Vampiric Bloodline，一副以Strefan, Maurer Progenitor 為指揮官的紅黑套牌。另一副是 Spirit Squadron，以 Millicent, Restless Revenant 為指揮官的白藍套牌。

每副套牌都會有15 張依尼翠：腥紅婚誓裡魔法風雲會指揮官的新牌，再加上一張蝕刻閃的展示指揮官。

套裝

套裝是最適合依尼翠粉絲的產品！這個套裝包含傳統閃卡版本的異畫席嘉妲召喚，以及特大看起來可以吃的記血器（別真的把它吃了）。

套裝包含：

8x 系列補充包

20x 基本地

20x 傳統閃卡基本地

1x 特大記血器

1x 異畫席嘉妲召喚

禮物套裝

禮物套裝是特殊版本的套裝，包含一包聚珍補充包且會在依尼翠：腥紅婚誓上市幾週後發售—正適合分享給想要更多依尼翠：腥紅婚誓的朋友！

禮物套裝包括：

1x 依尼翠：腥紅婚誓聚珍補充包

8x 依尼翠：腥紅婚誓系列補充包

20x 基本地

20x 傳統閃卡基本地

1x 傳統閃卡異畫席嘉妲召喚

1x 特大記血器

我們期待在婚禮上與你相見！如果你對要穿什麼有問題，可以參考依尼翠：腥紅婚誓的補充包添趣文章。如果你想知道會有什麼禮物，Mike Turian 的收集依尼翠：腥紅婚誓文章 將會有所有你想知道的東西。

別忘了小心閱讀每一個細節，在婚禮上究竟是賓客或是盤中飧將只有一線之隔。享受慶典吧！