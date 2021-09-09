是時候回到魔法風雲會玩家最喜歡的時空之一：依尼翠。

這個陰森時空的基調是哥德式驚悚，充滿了吸血鬼、狼人、殭屍、精靈，當然還有在夾縫中求存的人類；此處風味十足，樂趣橫生。這次回歸到依尼翠的中心，我很期待你也一起來感受。

無論你是魔法風雲會的老手還是初次嘗鮮，我們都非常歡迎。我們誠邀你前往當地遊戲店家體驗售前賽

等等，什麼是售前賽？又該如何構組現開套牌？

如果你比較喜歡藉由影片來瞭解，請到此處觀看我的Good Morning Magic頻道：

你也可以拿起手邊的明亮火把繼續前行！

勇闖未知

售前賽是一年當中我最喜歡的魔法風雲會週末活動。

在售前賽週末期間，你可以首次獲得新系列～對我來說，售前賽體驗的精髓就在於拿到新牌並用來遊戲。無論你是在家裡還是在店家打開全新系列，全世界有許多人與你同享歡樂，這場獨特體驗也會成為全球玩家遊戲體驗和交流之一部分。感謝網際網路，我們彼此相連！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌張。遊戲中充滿了歡笑、值得學習的技巧，以及出色的玩法：新手與老手都能盡享其樂！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節；我會在那裡談談依尼翠：黯夜獵蹤有什麼新奇之處。但如果你是售前賽世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：入手售前賽產品！畢竟，如果你不知道哪裡能買到你需要的補給，你就不能在對局中有好的表現。

這一點，你需要去聯繫當地店家。如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。請提前作好計劃。

雖說以往大多的售前賽是在店內舉辦，但這次由於COVID-19疫情，現階段玩家可以購買售前組合回家遊戲。我們預期有部分店家能夠舉辦店內賽事，而有些店家則會將活動移師線上進行。受世界各地因應疫情防控訂立的規章制度影響，店家不一定能夠正常營業～因此請務必做好相應防護措施，遵循政府規定，選擇你個人感覺最合適的方式來參賽。

很好，讓我們看下去。你選好了店家，也已經看過依尼翠：黯夜獵蹤牌圖集合中的牌張全貌。

你已做好準備展開這趟回到依尼翠的旅程！現在該來打開新補充包了！

必備工具

依尼翠：黯夜獵蹤售前組合的外觀如何？它看起來像這樣：

你不需要勇闖凱錫革充滿狼人的樹林，就能獲得這精美好物。裡面確實有很多不錯的戰利品～其內容如下：

  • 6包依尼翠：黯夜獵蹤輪抽補充包
  • 1張出自依尼翠：黯夜獵蹤並帶有閃年份戳記之稀有或秘稀牌的傳統閃卡
    • 可能會是雙面牌
  • 3張雙面輔助用牌（具有魔法風雲會牌背，以在必要時替代套牌中的雙面牌）
  • 1個20面Spindown生命計數器，印有依尼翠：黯夜獵蹤系列符號
  • 1張《魔法風雲會：競技場》代碼卡，用於在線上商店兌換兌換依尼翠：黯夜獵蹤補充包
  • （譯註：中文版無）
  • 1個附隔板且可重複使用的套牌盒

Spindown生命計數器有魔法風雲會全部五種顏色：

售前賽Spindown生命計數器售前賽Spindown生命計數器售前賽Spindown生命計數器

售前賽Spindown生命計數器售前賽Spindown生命計數器

當然最重要的還是這些輪抽補充包。

你會找到六包輪抽補充包，讓你能用來著手構組現開套牌。首先：打開補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我個人推薦用兩種顏色和大約23張的非地牌。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

  • 令人興奮的強力稀有牌
  • 大量能「去除」對手生物的牌
  • 在某個顏色上有大量可用的牌
  • 在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第三回合施放儀式守護者，但通常不會在第三回合施放 旭金齊射。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線上任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常關鍵，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

  • 1點魔法力：0–2張
  • 2點魔法力：4–6張
  • 3點魔法力：3–5張
  • 4點魔法力：2–4張
  • 5點魔法力：1–3張
  • 6點及更多魔法力：0–2張

魔法力曲線

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其他咒語，讓你的套牌增加到22或23張非地牌，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，也可以點選這裡，查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

  • 你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會少了一分！
  • 地的比例應當是大約17到18張地牌對上22到23張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。
  • 混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用魔法力值為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。
  • 躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵局。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種對峙局面。
  • 有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的進程通常稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

驚人有型

依尼翠：黯夜獵蹤還有眾多炫酷牌框樣式！

若想藉由影片一眼看完所有內容，還請移步觀看我介紹牌框特色的那集Good Morning Magic影片：

但如果你更喜歡用讀的，就請繼續往下看。

本系列的牌框主要有這些～例如會出現在狼人和邪術師上的晝分框：

毒蛇之牙薩黎絲

酒館惡徒
酒館破壞獸

還有出現在非狼人和非邪術師之傳奇生物上的永夜框：

永夜框版本明光鬥士席嘉妲永夜框版本基沙

另外還有精美的永夜基本地～每包輪抽補充包裡都有一張！

永夜牌（無論是非閃卡版或傳統閃卡版本）之牌框框線，以及永夜基本地上的魔法力符號，均加以清亮光澤，令這些元素能夠躍然紙面。

這些牌張的框線更採特殊工藝印製～要想親眼見到這兩種印製工藝的精妙結合，就快來看看以下這17秒的短片吧：

此外，當然還有無邊框鵬洛客：

無邊框版本芮恩與七樹妖無邊框版本泰菲力

還有無邊框雙色地！全新雙色地也以這種風格登場，真正能讓依尼翠的色彩熠熠生輝：

無邊框版本雙色地荒廢沙灘無邊框版本雙色地碎船沼地無邊框版本雙色地鬧鬼山脊

無邊框版本雙色地落石山谷無邊框版本雙色地蔓生農地

若要一覽各式特色牌張，以及瞭解獲取方式，敬請移步閱讀《收集依尼翠：黯夜獵蹤》這篇文章

保持距離的魔法風雲會

由於COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方前往實體店暢玩魔法風雲會可能有些困難。那如果你買了產品回家，但沒有辦法或不太想在店內遊戲，要怎麼做？

當然，我們還有魔法風雲會線上版《魔法風雲會：競技場》，它們都能讓你在保持距離的同時體驗新系列。不過你也可試試用手機鏡頭和網路攝影機來玩！

如果你尚未嘗試過SpellTable，不妨現在就來試試這方便工具：只需輕點幾下滑鼠，便能將手機或配備鏡頭的電腦設置得當，準備與同城～或同世界的玩家同樂魔法風雲會。它還具有生命值記錄和牌張查詢功能，且設定相當簡單：使用威世智帳號登入後就大功告成了。

部分店家甚至會舉辦使用SpellTable的遠端售前賽，還有很多其他地方也都在舉辦這類遊戲活動。請務必聯絡當地店家，看看他們以哪種形式舉辦線上賽事。

如需有關使用SpellTable的更多資訊，你可以在此處觀看我的短片：

更多依尼翠

當你到店家購買售前組合時，也許還可以順便選購其他產品～例如系列補充包盒和聚珍補充包盒！但請務必事先預訂，因為整盒銷售的補充包數量有限，提前預訂比較保險。

如果在當地遊戲店家購買整盒補充包，還可以獲得這樣的一張牌（送完為止）：

買盒禮十三癡迷客

系列機制

無論是返照這類復出機制，還是驚擾這類新機制，都在依尼翠：黯夜獵蹤齊聚一堂。要想知道本系列中各機制如何運作，不妨來看看下面這些影片的精彩解說：

前往依尼翠！

我在10年前加入威世智，當時的最新系列正是依尼翠。10年後的現在，我們迎來全新的依尼翠系列，就像回歸最初的感動…我很期望看到全新世代的玩家和長年不輟的玩家一同體驗此系列。希望你玩得開心！

如果你有問題，請藉由Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube聯繫我，也可以給BeyondBasicsMagic@gmail.com發郵件。我很期盼各位的意見回饋！

不論你在何時對戰、如何遊戲，願你都能玩得開心！還有. . .務必當心。你永遠想不到會在這時空遇上什麼。

下次再見！

Gavin
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