是時候回到魔法風雲會玩家最喜歡的時空之一：依尼翠。

這個陰森時空的基調是哥德式驚悚，充滿了吸血鬼、狼人、殭屍、精靈，當然還有在夾縫中求存的人類；此處風味十足，樂趣橫生。這次回歸到依尼翠的中心，我很期待你也一起來感受。

無論你是魔法風雲會的老手還是初次嘗鮮，我們都非常歡迎。我們誠邀你前往當地遊戲店家體驗售前賽！

等等，什麼是售前賽？又該如何構組現開套牌？

如果你比較喜歡藉由影片來瞭解，請到此處觀看我的Good Morning Magic頻道：

你也可以拿起手邊的明亮火把繼續前行！

勇闖未知

售前賽是一年當中我最喜歡的魔法風雲會週末活動。

在售前賽週末期間，你可以首次獲得新系列～對我來說，售前賽體驗的精髓就在於拿到新牌並用來遊戲。無論你是在家裡還是在店家打開全新系列，全世界有許多人與你同享歡樂，這場獨特體驗也會成為全球玩家遊戲體驗和交流之一部分。感謝網際網路，我們彼此相連！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌張。遊戲中充滿了歡笑、值得學習的技巧，以及出色的玩法：新手與老手都能盡享其樂！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節；我會在那裡談談依尼翠：黯夜獵蹤有什麼新奇之處。但如果你是售前賽世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：入手售前賽產品！畢竟，如果你不知道哪裡能買到你需要的補給，你就不能在對局中有好的表現。

這一點，你需要去聯繫當地店家。如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。請提前作好計劃。

雖說以往大多的售前賽是在店內舉辦，但這次由於COVID-19疫情，現階段玩家可以購買售前組合回家遊戲。我們預期有部分店家能夠舉辦店內賽事，而有些店家則會將活動移師線上進行。受世界各地因應疫情防控訂立的規章制度影響，店家不一定能夠正常營業～因此請務必做好相應防護措施，遵循政府規定，選擇你個人感覺最合適的方式來參賽。

很好，讓我們看下去。你選好了店家，也已經看過依尼翠：黯夜獵蹤牌圖集合中的牌張全貌。

你已做好準備展開這趟回到依尼翠的旅程！現在該來打開新補充包了！

必備工具

依尼翠：黯夜獵蹤售前組合的外觀如何？它看起來像這樣：

你不需要勇闖凱錫革充滿狼人的樹林，就能獲得這精美好物。裡面確實有很多不錯的戰利品～其內容如下：

6包依尼翠：黯夜獵蹤輪抽補充包

1張出自依尼翠：黯夜獵蹤並帶有閃年份戳記之稀有或秘稀牌的傳統閃卡 可能會是雙面牌

3張雙面輔助用牌（具有魔法風雲會牌背，以在必要時替代套牌中的雙面牌）

1個20面Spindown生命計數器，印有依尼翠：黯夜獵蹤系列符號

1張《魔法風雲會：競技場》代碼卡，用於在線上商店兌換兌換依尼翠：黯夜獵蹤補充包

（譯註：中文版無）

1個附隔板且可重複使用的套牌盒

Spindown生命計數器有魔法風雲會全部五種顏色：

當然最重要的還是這些輪抽補充包。

你會找到六包輪抽補充包，讓你能用來著手構組現開套牌。首先：打開補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我個人推薦用兩種顏色和大約23張的非地牌。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第三回合施放儀式守護者，但通常不會在第三回合施放 旭金齊射。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線上任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常關鍵，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其他咒語，讓你的套牌增加到22或23張非地牌，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，也可以點選這裡，查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會少了一分！

地的比例應當是大約17到18張地牌對上22到23張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用魔法力值為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵局。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種對峙局面。

有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的進程通常稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

驚人有型

依尼翠：黯夜獵蹤還有眾多炫酷牌框樣式！

若想藉由影片一眼看完所有內容，還請移步觀看我介紹牌框特色的那集Good Morning Magic影片：

但如果你更喜歡用讀的，就請繼續往下看。

本系列的牌框主要有這些～例如會出現在狼人和邪術師上的晝分框：

翻面

還有出現在非狼人和非邪術師之傳奇生物上的永夜框：

另外還有精美的永夜基本地～每包輪抽補充包裡都有一張！

永夜牌（無論是非閃卡版或傳統閃卡版本）之牌框框線，以及永夜基本地上的魔法力符號，均加以清亮光澤，令這些元素能夠躍然紙面。

這些牌張的框線更採特殊工藝印製～要想親眼見到這兩種印製工藝的精妙結合，就快來看看以下這17秒的短片吧：

此外，當然還有無邊框鵬洛客：

還有無邊框雙色地！全新雙色地也以這種風格登場，真正能讓依尼翠的色彩熠熠生輝：

若要一覽各式特色牌張，以及瞭解獲取方式，敬請移步閱讀《收集依尼翠：黯夜獵蹤》這篇文章。

保持距離的魔法風雲會

由於COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方前往實體店暢玩魔法風雲會可能有些困難。那如果你買了產品回家，但沒有辦法或不太想在店內遊戲，要怎麼做？

當然，我們還有魔法風雲會線上版和《魔法風雲會：競技場》，它們都能讓你在保持距離的同時體驗新系列。不過你也可試試用手機鏡頭和網路攝影機來玩！

如果你尚未嘗試過SpellTable，不妨現在就來試試這方便工具：只需輕點幾下滑鼠，便能將手機或配備鏡頭的電腦設置得當，準備與同城～或同世界的玩家同樂魔法風雲會。它還具有生命值記錄和牌張查詢功能，且設定相當簡單：使用威世智帳號登入後就大功告成了。

部分店家甚至會舉辦使用SpellTable的遠端售前賽，還有很多其他地方也都在舉辦這類遊戲活動。請務必聯絡當地店家，看看他們以哪種形式舉辦線上賽事。

如需有關使用SpellTable的更多資訊，你可以在此處觀看我的短片：

更多依尼翠

當你到店家購買售前組合時，也許還可以順便選購其他產品～例如系列補充包盒和聚珍補充包盒！但請務必事先預訂，因為整盒銷售的補充包數量有限，提前預訂比較保險。

如果在當地遊戲店家購買整盒補充包，還可以獲得這樣的一張牌（送完為止）：

系列機制

無論是返照這類復出機制，還是驚擾這類新機制，都在依尼翠：黯夜獵蹤齊聚一堂。要想知道本系列中各機制如何運作，不妨來看看下面這些影片的精彩解說：

前往依尼翠！

我在10年前加入威世智，當時的最新系列正是依尼翠。10年後的現在，我們迎來全新的依尼翠系列，就像回歸最初的感動…我很期望看到全新世代的玩家和長年不輟的玩家一同體驗此系列。希望你玩得開心！

如果你有問題，請藉由Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube聯繫我，也可以給BeyondBasicsMagic@gmail.com發郵件。我很期盼各位的意見回饋！

不論你在何時對戰、如何遊戲，願你都能玩得開心！還有. . .務必當心。你永遠想不到會在這時空遇上什麼。

下次再見！

Gavin

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