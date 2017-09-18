朋友們，注意！坐穩了，因為一個充斥著恐龍、海盜、人魚和吸血鬼的世界即將出現在地平線上！

你可以親自瞧瞧：

四大部族。探尋神秘黃金城的任務。無窮無盡的冒險機會。當然，如果一路上沒有珍貴的戰利品可以奪取，那還叫什麼冒險？

在魔法風雲會中，最棒的珍寶就是：全新的牌張！

查看這些嶄新牌張的最佳地點莫過於售前賽。那麼售前賽在哪裡舉行，又有哪些內容令人期待？請繼續讀下去吧！

參加售前賽

售前賽是一年中我最喜歡的魔法風雲會賽事。

無論我身在何處或在一年的哪個時節，我都會設法去當地的售前賽看看。不止我一個人這麼做：從經驗豐富的老玩家到絕對新手，許多魔法風雲會玩家都和我一樣！售前賽是我們最受歡迎的賽事之一。

為什麼？因為售前賽是最好玩的魔法風雲會賽事之一！

你可以坐下來挑選一些全新的牌張，跟其他玩家一樣思考如何利用它們。大家能在休閒環境之中進行公平競爭，讓所有人都能感受這個全新魔法風雲會系列中湧動的能量和精彩！

我第一次參加售前賽時才十一歲，而且立刻就愛上了這種賽事。十六年來都未曾變心！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，每個人都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。無論新手或是老玩家都會喜歡它的！

如果你是現開賽的老手，可以直接跳到後文，關於本地店家舉辦的依夏蘭售前賽與過往比賽相異之處。但是，如果你是這場現開賽盛會的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好了，讓我們先談談可能是最重要的環節：查找參加售前賽的地方！畢竟，如果你不知道該到哪裡去，便不能在比賽中有好表現。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，務必先用店家搜尋器就近尋找一家！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查看店家是否接受預先報名。不要等到抵達時才發現參賽人數已滿而無法參賽，所以務必提早查詢。

那麼，你找到了店家。太棒了！你甚至不用看複雜的藏寶圖就能抵達那裡。

現在該提早探險並為此賽事做好準備了。你在參賽時會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，但其實你還可準備很多東西。

務必帶上在依夏蘭蠻荒世界中生存所需的一切補給品！例如，你可以準備一副標準賽套牌，利用對局之間的空檔暢玩遊戲，還可以帶交換用卡本，以及記錄生命的紙筆，甚至還可以帶一瓶水。

一場售前賽大約要四到五小時，所以請留夠時間來進行整場賽事。你也需要為激戰預備燃料，因此可以準備一些小點心，例如燕麥棒或蘋果。（你可以詢問當地的店家；他們甚至可能有出售食物！）

好，現在讓我們看下去。你在地圖上選好店家（我看到你用X標示地點，很棒的作法！）你已經收拾好所需的一切。你甚至可能已經讀完了近期刊登的魔法風雲會故事，知道魔法風雲會世界的各種最新軼聞。對了，你應該已經看過依夏蘭的牌圖集合。如果你很好奇比賽是什麼樣子，說不定你已經看過我那篇很有用的文章「Your First Tournament」。

大功告成！現在該去打開幾包牌了！

打開你的珍寶

當你來到店裡開始進行售前賽後，你會拿到這個漂亮的東西！這次請好好地欣賞一下這個套牌盒：

這個精美寶盒裡裝滿依夏蘭的好東西，沒騙你！

在盒內，你會發現一些有趣的東西。舉例來說，你會找到這個漂亮的Spindown 20面骰：

你還會找到一份簡介，其中介紹依夏蘭世界的故事。

在您的售前組合中，最重要的是那六包補充包，它們將會讓你得到構組現開套牌所需的卡牌，加上一張閃亮的售前賽贈卡。（它有可能是此系列的任一張稀有牌或秘稀牌！）

首先，打開這些補充包！然後，你將會有一疊牌。

那麼...再來呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌跟平常的套牌稍有不同。你只能用眼前的牌，以及任意數量的基本地來構組套牌。此外，你只需要用40張牌，這跟平常60張的構組賽套牌不同。

你要考慮的第一件事是設法挑選你要用的顏色。我建議只用兩種顏色。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌；

大量能「去除」對手生物的牌；

在某個顏色上有大量可用的牌；

在某種顏色上具有適當的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物。

在理想狀態下，你選擇的顏色要滿足上述全部四個方面，但若能符合其中兩個或三個就算不錯了。

依夏蘭的一個關鍵特色在於，它是以「部族」為主的系列。部族意味著生物類別至關重要！這裡有四個主要部族，每個部族各有特定的顏色：

恐龍（出現在紅色、綠色和白色）；

人魚（出現在綠色和藍色）；

海盜（出現在藍色、黑色和紅色）；

吸血鬼（出現在白色和黑色）。

如果不確定，可以先選一個部族，把選擇範圍縮小！如果你選的部族有三個顏色，除非你有牌張可以幫忙解決魔法力顏色的問題，否則我建議把範圍縮小到其中兩個顏色。

在此提醒一點，你不一定要選擇部族來進行遊戲；如果你不想這麼做，也沒有問題。這只是其中一種玩法，還有許多不以部族為主題的策略可以嘗試。

無論你怎麼挑選顏色，都需要選出你要用的牌。如果你在售前賽上遇到瓶頸，可以請教身旁的玩家。（你在售前賽可以這樣做；大家來這裡就是為了享受歡樂的賽事！）

現在你已經選好顏色。那麼你該如何在你所擁有的全部牌當中，選出22至23張來放入套牌中？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將你的生物按魔法力費用的順序攤開。這能讓你看出在遊戲的各個時段中各可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放莫測艦隊船長，但通常不會在第二回合立刻施放逼上跳板。）

適當的生物「魔法力曲線」對於一副成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有數量不成比例的牌。適當的混合搭配非常重要，這樣你就能在遊戲早期運用低費用咒語，在遊戲後期運用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分布，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2個生物

2點魔法力：4–6個生物

3點魔法力：3–5個生物

4點魔法力：2–4個生物

5點魔法力：1–3個生物

6點或更多魔法力：0–2個生物

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。選擇你最喜愛的生物，然後按照這些數目從中挑選。

現在，你已決定了核心的生物基礎，便可以加入其他咒語了！從你的顏色中選出你最喜愛的牌來湊齊套牌中的22或23張牌，咒語方面便弄妥了。

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果想深入了解魔法力曲線，請按這裡查看我那篇探討如何建立魔法力曲線的文章。

想知道更多訣竅？以下還有一些在構組套牌時必須記得的事：

你可以使用超過40張牌，但最好儘量只用40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌裡強大稀有牌的機會更小！

地牌的比例大約應是十七張地牌、23張非地牌。這並非100%正確，但大多數的限制套牌最後都和這差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；此外，如果你只用高費大生物，那麼你就得冒著被快速推爆的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開賽大多數對局的獲勝者是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲經常會陷入僵局。具有飛行這類異能的生物能讓你打破這些生物僵局。

雙頭巨人

有些店家也舉辦稱為雙頭巨人（通常縮寫為2HG）的現開賽，玩家必須兩兩組隊，互相對抗。每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，並用以構組套牌。

這是怎麼運作的？

你和你的隊友合作構組兩副40張的套牌。然後，你們會與另一對玩家來場一盤定勝負的對決。

這類多人遊戲如何運作？很簡單：你們各自的生物和地都是分開的，但你們共享30點總生命並且同時進行回合～此外，你們還可以為彼此進行阻擋！如果要達到最佳效果，你們必須攜手合作，攻克對手。

想要進一步了解雙頭巨人賽制的運作，以及精妙的牌張互動嗎？請點選這裡查看頁面，了解相關的所有內容。

現開決鬥

如果參加比賽不是你偏好的魔法風雲會遊玩方式，或你沒有太多時間，只想按自己的時間規劃體驗依夏蘭的刺激感，你可以參加現開決鬥！

你會拿到一副60張、打開即玩的鵬洛客套牌，並用它與其他參加現開決鬥的玩家對戰，包括已經打完一局，正等待下局開始的正賽玩家！如果你不確定售前賽是否合你的口味，或無法為售前賽騰出5小時的時間，那麼這是試玩遊戲的好方法。你可以只在空閒時玩現開決鬥。此外，它真的很好玩！

到附近的遊戲店打聽售前賽的現開決鬥，準備披掛上陣！

依夏蘭機制

我們為你準備了大量內容，幫你展開依夏蘭公海的探索之旅！你真的應該看看機制文章以全面了解所有內容。

依夏蘭在呼喚你

即刻啟程，加入冒險！無論你玩了多久的魔法風雲會，這都是去店家遊玩最新系列、親自體驗火砲轟擊的絕佳機會。

再瀏覽一次牌圖集合，確定已在你當地的店家預先報名，然後準備在售前賽上盡享樂趣！

想知道還有哪些值得期待的內容？有任何想法或問題嗎？請和我聯絡！我很期待收到你的消息。寄推特給我，或是在我的Tumblr上提出問題就可以聯絡我。我隨時樂於解答！

願你們在冒險時找到最珍貴的寶藏！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight