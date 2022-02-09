歡迎來到神河霓朝紀。

如果你是重返此地，歡迎回來！你可以結識一些新朋友，並重新認識一些老朋友。不過，對許多人來說，這將是你初次訪問充滿傳說和神明、忍者和武士的時空。

而這一次，你可以在這裡運用大量的科技...並且一定會玩得很開心！

要搶在所有人之前拿到牌，你應該立即前往售前賽！等等，什麼是售前賽？其中有什麼精采內容？又該如何構組現開套牌？

如果你比較喜歡藉由影片來瞭解，請到此處觀看我的Good Morning Magic頻道：

如果你比較想閱讀，則可繼續讀下去！

霓虹未來

售前賽是一年當中我最喜歡的魔法風雲會週末活動。

售前賽週末讓你可以首次獲得新系列～對我來說，售前賽體驗的精髓就在於拿到新牌並用來遊戲。無論你是在家裡還是在店家打開全新系列，全世界有許多人與你同享歡樂，這場獨特體驗也會成為全球玩家遊戲體驗和交流之一部分。感謝網際網路，我們彼此相連！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌張。遊戲中充滿了歡笑、值得學習的技巧，以及出色的玩法：新手與老手都能盡享其樂！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節；我會在那裡談談神河霓朝紀有什麼新奇之處。但是，如果你是售前賽世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：入手售前賽產品！畢竟，如果你不知道哪裡能買到你需要的補給，就不能在對局中有好的表現。

你需要去聯繫店家。如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以請查看店家是否接受預先報名。請提前作好計劃。

雖說以往大多的售前賽是在店內舉辦，但這次由於COVID-19疫情，現階段玩家可以購買售前組合回家遊戲。我們預期有部分店家能夠舉辦店內賽事，而有些店家則會將活動移師線上進行。

受世界各地因應疫情控制訂立的規章制度影響，店家不一定能夠正常營業。因此請務必做好相應防護措施，遵循政府規定，選擇你個人感覺最合適的方式來參賽。

很好，讓我們看下去。你選好了店家，也已經看過神河霓朝紀牌圖集合中的牌張全貌。

你已經準備就緒，隨時可以投入神河時空。現在該來打開補充包了！

重要科技

神河霓朝紀售前組合的外觀如何？它看起來像這樣：

每個售前組合內含：

6包神河霓朝紀輪抽補充包

1張傳統閃稀有或秘稀牌，出自神河霓朝紀且有閃年份戳記

1個Spindown d20骰子

1個附隔板且可重複使用的套牌盒

1張《魔風競技場》的代碼卡（譯註：中文版無）

如果想實際看看我打開售前組合，請看看我的影片！

當然最重要的還是這些補充包。開始吧！

首先：打開補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

為現開套牌構組套牌與構組普通套牌略有不同。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我個人推薦用兩種顏色和大約23張的非地牌。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要擺開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放狐族高手，但通常不會急著在第二回合立刻施放飄萍干預。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線上任何一點有過多的牌。良好的混合搭配將讓你可以在遊戲前期施放費用低的咒語，在後期施放費用高的咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」。它們是藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，也可以點選這裡，查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

還有一個要注意的是色組。本系列中每個雙色色組都有自己的主題。若想知道每個色組的主題與配合，我的影片當中也有詳細介紹，歡迎觀看。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會少了一分！

地的比例應當是大約17到18張地牌對上23到22張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用二、三、四以及五點魔法力的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵局。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種對峙局面。

有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的進程通常稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

閃亮霓彩

在神河霓朝紀的時空，人們擁有多采多姿的科技，而這系列的各色牌張外觀也同樣多姿多采！

若想藉由影片一眼看完所有內容，還請移步觀看我介紹牌框特色的那集Good Morning Magic影片：

但如果你更喜歡用讀的，就請繼續往下看。

大量搶眼奪目的牌框！例如忍者（還有魁渡！）的忍者牌框版，每張都配上新插畫：

比較喜歡武士？沒問題，我們也有武士牌框，可在武士（還有飄萍帝！）上找到：

這些是我們做過的基本地當中個人最偏愛的：浮世繪基本地！每幅都美不勝收。

有37種稀有牌和6種秘稀牌經過柔光處理，看起來像這樣：

傳紀牌兩面都有新插畫，但背面用了柔光牌框：

翻面

緊隨凱德海姆中的弗霖凱之後，此系列的一些非瑞人也配有非瑞克西亞牌框！

噬生渾魔碑出告這張牌具有特殊的螢光墨設計，它在補充包內會以螢光綠、藍和紅版本出現，而螢光黃版本則是WPN優質店家的贈卡。

此外，當然還有無邊框鵬洛客：

最後，有些牌還具有蝕刻閃設計。

若要一覽各式特色牌張，以及瞭解獲取方式，敬請移步閱讀《收集神河霓朝紀》這篇文章！

保持距離的魔法風雲會

由於COVID-19疫情蔓延，在某些地方前往實體店暢玩魔法風雲會可能有些困難。那如果你買了產品回家，但沒有辦法或不太想在店內遊戲，要怎麼做？

魔法風雲會線上版和《魔風競技場》都能讓你在保持距離的同時體驗新系列。不過還有一種玩法是藉由電話和網路攝影機來玩！

你可能還沒試過SpellTable，它真的超棒。只需點選幾下，便可以設定好你的手機鏡頭或網路攝影機，與鎮上另一端甚至是世界另一方的某人一起玩魔法風雲會。它還具有生命值記錄和牌張查詢功能，且設定相當簡單：使用威世智帳號登入後就大功告成了。

部分店家甚至會舉辦使用SpellTable的遠端售前賽，還有很多其他地方也都在舉辦這類遊戲活動。請務必聯絡當地店家，看看他們以哪種形式舉辦線上賽事。

如需有關使用SpellTable的更多資訊，你可以在此處觀看我的短片：

科技滿載

當你到當地店家購買售前組合時，也許還可以順便選購其他產品，例如系列補充包盒和聚珍補充包盒！但請務必事先預訂，因為整盒銷售的補充包數量有限，提前預訂比較保險。

如果在當地遊戲店家購買整盒補充包，還可以獲得這樣的一張牌（送完為止）：

系列機制

魂力？忍術？重配？以上便是本系列中新登場的關鍵字，至於要瞭解各機制具體的運作方式，還請觀看這些影片：

見證霓虹

自原版神河推出以來已經過了很長時間，我真想立即讓大家來神河暢玩，看看我們為了它而投入的努力。它兼有新舊元素，並將之結合成新的體驗。

如果你有問題，請藉由Twitter、Tumblr、Instagram、Tiktok、Youtube聯絡我，還可以寄送電子郵件至BeyondBasicsMagic@gmail.com。我很希望聽到各位的意見回饋！

無論你是在何時何地暢玩此系列，都願你得到你所需的所有科技。下次再見！

Gavin

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