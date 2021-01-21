凱德海姆是一個具有眾神與英勇故事的時空。它充滿了傳奇生物也是非常合理的事。雖然不是每一個傳奇角色都出現在精彩的凱德海姆網路小說中，我們想提供你們一點他們所有人的背景故事，好讓你們在將他們用作指揮官或於輪抽中挑選他們時完全清楚自己正在跟誰並肩作戰。

凱德海姆眾神

寰宇神艾朗德

艾朗德是智慧之神。他生來睿智，但那表示他聰明到知道自己還不了解一切事物。於是，在他年輕的時候，他為了成為全境域最聰明的人而進行了一項探索。

當寰宇怪獸開始出現時，所有關於這個世界的秘密－包括那些還沒發生的事件－都被鎖在牠們的心靈中。幾世紀以來讓每一隻寰宇怪獸一個接著一個地臣服於他，艾朗德便能夠從牠們身上奪取秘密。令他感到失望的是，儘管受到啟發，這份漫長的探索仍無法真正地讓他無所不知。凱德海姆還是藏有他不知道的秘密。

根據他的心情，艾朗德在不同的人格之間擺盪。當他在沉思某個重要的事物時，他變得疏離並且只以令人難以忍受又惱火的謎語溝通。但當他高興且放鬆時，他是個絕佳的伙伴：一個喜愛美食且技藝高超的說書人與表演者。

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英靈神瑞丹妮

瑞丹妮是正義之神。年輕、自大又狂熱，瑞丹妮極為熱烈地追尋，好吧，正義。一但她對一個議題有了定見，她就絕對不會動搖她的判決。她對於正義的概念圍繞著「公平」打轉，這對她而言表示每一件不公義的事都必須以做出同等價值的犧牲來賠償－包括血償。這個信念被反應在碧塔嘉的部落法典裡並且大部分的人類部落都施行之。瑞丹妮樂意協助凡人，只要能說服她有人還欠他們一份未被償還的血債，而且她對貝斯奇部落懷有一份特別的敬意，因為他們的創始首領曾救了艾朗德一命。

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遠行神寇西瑪

寇西瑪是海神。她擁有強烈的好奇心而且性情乖戾，無法忍受在一個地方待太久。她自稱為海洋之女，那裡是她一開始出現的地方，而不是將其他年長的斯科提視為她的親族。寇西瑪沒有和其他眾神生活在一起，但她偶爾會歸返並且不管多久，眾神都歡迎她留在諸神大廳裡。

寇西瑪生來就是寰宇怪獸－一隻在境域間的極光中悠游的巨型海豚－但當她進入眾神境域時，她便化為人形並取得神性。她和艾朗德育有三名子女（托拉夫、碧爾琪，和蔻沃莉），而且他們在諸神大廳裡一起生活了二十年，這也是她在同一個地方待最久的紀錄。但她卻從未停止聆聽海洋的呼喚，最後她離開大廳回到了她原來的地方。

待她一潛入波浪底下，寇西瑪再次化為海豚形態，自由喜悅地游過所有境域的海洋。有些人懷疑她大部分的時間都在利雅拉與神秘的變形獸相處，但沒有人確切知道她在離開諸神大廳後的漫長時間裡去了哪些地方。

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死亡神埃甘

埃甘是斯科提最古老的神之一。不過，他的歲數卻隨年頭遞減，給了他一副青少年的外表－以及憤憤不平、消極的態度。既尖刻又悲觀，他一直在預測斯科提的衰亡。因為他的外表，其他神有時不會認真看待他，對他來說這也是一份苦澀恨意的來源。他相信斯科提只忙著瑣碎的爭吵而非治理境域並認為他們的殞落即將到來，或許會亡於妖精之手。

在斯柯提與埃尼爾交戰期間，埃甘欺騙了卡爾費境域的奈爾非國王，讓他交出對一群不死大軍的控制權。這份可怕的禮物使戰局轉而對斯科提有利。為了紀念這項成就，他成為掌管所有亡者的神明並且大部分時間都待在充滿死者亡魂的伊斯費境域。現在他宣告自己為伊斯費領地以及諸境亡者的至高統治者大人。

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驚惶神特格莉德

特格莉德是一位技藝高超的戰士，其影子本身就是個駭人活物。在她四歲時，它突然甦醒並試圖勒死她，但即便是個小孩她卻能夠與它交戰數日直到她使它屈服。現在它看似一個高大沉默且戴著兜帽的人影，聳現於她身後或偶爾用它的陰暗手指繞著她的脖子。特格莉德裝作它不存在，並且會憤怒地攻擊任何承認它存在的人。

當特格莉德還是個嬰兒時，她不只是哭－她以某種未知的語言哀嚎，使任何聽見它的人陷入暫時的瘋狂狀態。儘管有個跟著她四處走動的威嚇人影，但她現在正努力過正常的生活。可惜她有一種令人不安的傾向，會脫口說出一些讓對話中止的駭人預兆或威脅並使她的聽眾恐懼好幾天。

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敘事神碧爾琪

既風趣又具有領袖魅力，碧爾琪總會在旅行穿越境域時成為目光的焦點。她自稱為諸神特使並宣告她的任務是將「眾神的好運」帶往運氣較差的境域。不過每個人都知道喜愛享樂的碧爾琪主要是為了尋找諸境裡最棒的盛宴與慶典並且湊個熱鬧。

碧爾琪是艾朗德與寇西瑪的第二個小孩，也是托拉夫的妹妹。托拉夫喜歡達成不可能的壯舉，而碧爾琪則偏好誇耀她傳聞中的成就。她不排斥將托拉夫的功績據為己有－當然，是為了成就一則好故事。她曾雇用一位矮人北地詩人跟隨托拉夫並帶回關於其偉大事蹟的報告。但托拉夫偏好單獨執行他的英勇事蹟，已經受夠那個煩人的北地詩人並把他扔下峭壁。碧爾琪的反應是雇用一個行蹤更鬼祟的北地詩人，而且托拉夫還沒發現他。碧爾琪喜愛在筵席間講述這些事蹟，如果有人懷疑她正在把她哥哥的成就歸功於自己，他們也會因為太喜歡她的陪伴而不在意這些事。

碧爾琪的魔法會賜予周遭的人活力，快速地把一個沉默的聚會轉變為一場嘈雜的派對 ... 最後成為一場失控的暴動。

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親緣神蔻沃莉

蔻沃莉既健談又熱情，能夠花好幾個小時講述她在自然中發現的一切美好事物。她能夠滔滔不絕地論述蛛網上的水滴以及她抱著一隻新生小貓時所感受到的震撼。她記錄斯科提的傳紀，保存關於她神聖家族的光榮事蹟的回憶。

身為寇西瑪與艾朗德最小的孩子，蔻沃莉深刻地關心她那神聖家族的命運。她渴望他們能克服歧見並讓彼此更親近，並在爭端出現時擔任調解人。她知道自己的手足與親族們喜歡什麼，並且以送禮作為一種迫切的手段來維持諸神間的和諧。

蔻沃莉暗自覺得斯科提正位於崩解的邊緣。雖然埃甘也有相似的擔憂，但這兩位神明的性格與觀點如此迥異，致使他們幾乎無法忍受彼此的存在。

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世界樹神埃西卡

安靜謙遜的埃西卡比任何人都了解世界樹和寰宇，甚至是艾朗德。當艾朗德使用符文魔法嘗試與世界樹交流時，她和她的妹妹特格莉德也隨之出現。她與世界樹的深度連結使她以自己才正要開始了解的方式和寰宇溝通－這些方式甚至也讓其他神感到困惑。此外，她已造訪各個境域並且知道每一座森林與世界樹的連結方式。

埃西卡製造寰宇瓊漿供眾神飲用以減緩他們的老化速度以及維持他們的超自然力量。只有她知道如何製作瓊漿，而且她不打算跟任何人分享這個秘密。

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戰鬥神哈爾瓦

在艾朗德與每一個寰宇怪獸戰鬥的旅程中，他在艾席嘉的一座巨鷹巢穴裡發現了一個被遺棄的嬰兒。艾朗德收養這個男嬰並將他取名為哈爾瓦，但當時他因忙於進行他的探尋之旅而無暇把這個男孩帶回諸神境域。他把這個男孩交給矮人國王監護了二十年，直到艾朗德記得像承諾過地那樣回來找他。

哈爾瓦既無私、強壯，又堅定，他總是任何房間裡最明智的那個人。他是一位技藝精湛的戰士，但他的領導方式更可能是以身作則而非鼓舞人心的演說。他的言談中有一種無聲的自信，使大部分人本能地相信他，尤其是在危急時刻。哈爾瓦自視為斯科提的守護者並且在他們的探險與勇行過程中自願擔任其保鑣－即使他比較喜歡待在家。

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謊言神瓦爾基

自負又自私，詐術師瓦爾基替斯科提帶來了無止盡的麻煩－完全是故意的。如果他想的話，他可以變得友善甚至熱心助人，但他已犯下如此多欺瞞行徑以至於沒有人真的相信他說的或做的任何事。

瓦爾基一直都享受惡作劇，不過它們通常都令人惱火更勝於殘酷。不過最近發生了某種變化，瓦爾基的惡作劇變得既刻薄又具破壞性。其他諸神不知道該如何使他安分。艾朗德懷疑他跟某些惡毒的陰謀有關，但他沒把這個想法告訴任何人 ... 至少目前是如此。

眾神不知道的是真正的瓦爾基已被一個殘忍的鵬洛客提勃囚禁在卡爾費，而且還取代了他的位置。提勃為了某些邪惡的目的而想知道關於世界樹的事，並且試著利用瓦爾基的身份來執行。他設法巴結埃西卡，但這位世界樹神卻不想跟他扯上關係。現在他獨自探索，消失了很長一段時間並且只在有需要的時候才出現在其他神面前。大部分神認為他的消失是一種宜人的解脫。

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怒火神托拉夫

托拉夫是一位無懼的冒險者，擁有一份追逐狂野事蹟與傳奇探險的熱情。他掌管雷電的能力使他能夠朝敵人召喚一道致命落雷，但他沒興趣發動戰爭－他寧願把時間花在尋找新奇又刺激的挑戰。

托拉夫因為屢次達成不可能的事而聲名遠播。他拔掉瑟特蘭最巨大的霜巨人梅塔頭上的一撮頭髮。他在居住於卡爾費寒冰洋海溝最深處的冰峽野獸外殼上刻下他的記號。他只不過用鈦晶鎚揮打空牙鍛爐就造成兩個境域相撞。他只想單獨待在荒野裡，進行沒有其他人辦得到的事，克服愈來愈艱難的挑戰。

托拉夫是艾朗德與寇西瑪的長子，他的父親認為他正在浪費他的才能。畢竟，沒有其他神能夠操縱風暴的致命力量，如果托拉夫能夠更努力，那份力量就能夠幫助斯科提的志業。托拉夫不理會他那焦慮的父親，使他們之間的裂隙逐漸擴大，這已在其餘的眾神家族成員間造成一種不自在的分歧。

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凜冬神約恩

約恩是一位非凡的追跡人，醉心於自然世界並且連續數十年獨自生活於荒野中。他能夠在風暴抵達前幾年就進行預測，也能夠操控他周遭的天氣，但他偏好讓一切順其自然地發生並且從旁觀察與學習。

當艾朗德踏上探尋之旅對抗每一個寰宇怪獸並學習其秘密時，他唯一一個尋求協助的人就是他的兄弟約恩。只有約恩知道如何找出穿越寰宇的道路以及追蹤那些難以捉摸的魔法怪獸，因此他在艾朗德的任務中佔有不可或缺的重要性。這兩兄弟依然有著強大的羈絆，而且約恩已準備好在斯科提需要他的協助時從漂泊旅程中歸返。

約恩知道穿越每一個境域（或往來境域之間）最迅速、安全的通道，而且他能夠讀取其他人看不見的跡象。他也能與所有動物交談，他喜愛這些動物的陪伴更勝過諸神與人類，而且通常會有一兩隻動物陪著他旅行。

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傳奇人形生物

萬形歸一歐瓦爾

歐瓦爾是最古老也最有經驗的渡灣者之一。就跟他所有的族人一樣，歐瓦爾能夠改變外形，偏好海洋生物以及水域附近的人形生物（漁夫、燈塔管理員等等）。歐瓦爾已經存活了很長一段時間，因此他學會以更有創意的方式來使用他的能力。例如，他已學會如何延展自己的形體成為多重身體。只要有供他參考的樣本，他就能創造出所見生物的多個「複製品」，儘管這些複製品實際上都是他自身的延伸。

歐瓦爾的意圖被籠罩在一層神秘中。他已用了數百年搜集知識與新形體，但沒人知道他的終極目標為何。每當有遠古故事提到了化形，那通常在暗中都跟歐瓦爾有關。

莽勇狂徒瑪格妲

在一場與其家族的爭鬥後，瑪格妲離開艾席嘉並立誓永不歸返。在她的自主放逐中，她遇見其他對矮人社會逐漸感到幻滅的矮人們。他們一起組成在諸境漂泊的黜人團，一路上強取豪奪。他們已成為惡名昭彰的竊賊與劫徒，至目前為止，仍無人能夠阻止他們。

在他們旅程中的某個時刻，瑪格妲和她的團員發現了一窩被遺棄的龍蛋。看出了擁有自己私人的龍所帶來的好處，團員們便從竊盜行程中抽出一些時間來照顧這些蛋。他們是否能在蛋孵化後成功馴服這些野獸仍有待觀察。

末日災禍卡爾杜

無盡風暴的惡魔是比誰都渴望造成毀滅的惡毒維京劫徒。自從眾神設下了將他們囚禁在該境域的符文，敵對的惡魔首領與他們的蠻野軍團持續不斷地在埃斯科原野上進行殘暴的戰鬥。卡爾杜是其中一位最兇惡的首領，在其他惡魔心中激發了恐懼。可能是史上頭一回，其他首領們協力將卡爾杜封印在地底數百哩深處。一天又一天，一吋又一吋，他緩慢地往地面推進。當他再次突破地表時，無盡風暴就會有大麻煩了。

碧塔嘉衛士瑪婭

瑪婭是碧塔嘉的軍事領袖。她的人民仰賴她保護他們的部落，而且她也沒讓他們失望。她擁有對於部落法典的淵博知識並且受到整個碧塔嘉的愛戴。五個部落裡有許多人前來請她調解糾紛，於是她便獲得一個強大且受敬重的領導者名聲，在戰場上與戰場外都是。

英勇判官菲妍

牧生使是引領夠格亡者前往他們於斯達海姆的榮光地位的女武神。索命使是向不夠格的人索命並將他們拖往伊斯費的女武神。這兩種女武神必須在判決執行前對一個殞落戰士的命運表示同意。菲妍是一位與索命使搭檔的牧生使。她們需要一起對一個逃離戰場的戰士做出裁決。索命使認為這是一種無法補償的懦夫行徑。然而，菲妍卻經歷了一場預視。她看見這個戰士註定要成就大事，而這一個不名譽的行為將會遏止他們成為境域裡最偉大鬥士的機會。

拒絕認同這份預視，索命使準備奪取那個戰士的性命。菲妍採取了前所未有的行動將索命使擊倒。隨著索命使倒在地上死去，菲妍發現自己正在吸收她的精華。她的背上突然長出一對黑色翅膀，陪伴著她原本的白色翅膀。她現在是獨一無二的存在，第一位同時身為牧生使與索命使的女武神。

她獨自穿越境域，只透過她自身的判斷來引導她以及凡人的靈魂。

冰凍烈焰埃加爾

火巨人國王凱爾達與其中一個霜巨人女舍監有一段秘密關係。在那段關係中誕生了一個孩子：埃加爾。埃加爾擁有霜巨人的穩重特質，火巨人的戰鬥才能，以及兩者的元素技藝。在霜巨人族群中長大，埃加爾直到力量於青春期顯現時才發現自己的火巨人血統。為了尋找並遇見他那關係疏遠的父親，他立即動身前往火巨人的領地朝聖。他遭受一些火巨人譏笑，但很快地就藉由輕鬆擊倒那些輕視他的人而贏得他的地位。

在他一抵達就鬧事之後，凱爾達便著手調查。一段短暫的對話透露了他們的關係，凱爾達萬分欣喜地遇見這位他從不知道的兒子。埃加爾在兩個部族裡都找到了自己的家，並且希望有朝一日能夠統一所有巨人。

冰霜摩立特

摩立特是一個謎團。一個來自利雅拉的變形獸，她生來就是個渡林者。儘管許多成年的變形獸會離開利雅拉探索其他境域，摩立特卻想獲取更多知識。為了達到這個目的，她便化為一個年輕渡灣者的型態。與渡灣者們共同生活，摩立特在吸取了他們所有的知識與秘密後便消失在迷霧中。現在她在諸境漫遊，身為最博學多聞的變形獸，她正為了新的未解難題尋找解答。

神靈眷恩西格莉德

西格莉德是貝斯齊部落的精神領袖。很久以前，西德莉德的先祖忽里克救了艾朗德神一命。作為謝禮，艾朗德將整個費特瑪原野贈與忽里克和他的後人並且賜予他們保護祝福。在她年輕的時候，有一隻寰宇熊靠近了她。牠來到他身邊卻沒有發動攻擊。牠反而用口鼻部緊貼著她的額頭，然後返回牠現身的森林。這被視為一種艾朗德誓言的更新，一份諸神眷恩的跡象，以及對西格莉德領導能力的肯定。

符眼茵嘉

身為預兆覓徑人的首領，茵嘉是一位犧牲視覺以獲得另一種視野的盲眼先知。茵嘉的雙眼被符文印記遮蔽，她的心靈被刻下了其部落於航海旅程中獲取的一切知識。從她位於長舟船首的座位，茵嘉能夠帶領她的船員前往任何一位預兆覓徑人曾經涉足之地。

備受其族人敬重，每個人都願意為了保護她而獻出生命。此種程度的奉獻讓茵嘉感到不太舒服，因此她便使用她的天賦儘量不讓族人受到傷害。

斷角亞尼

塔科力的領導權會落在於任一時刻被視為最強壯、大膽，並且最有成就的部落成員身上。領導者的位子可作為格外非凡壯舉的獎賞，這表示這個職位能夠隨時被交接給下一個達成不可思議成就的戰士。

塔科力部落目前的領導者曾經被稱為躍羊者亞尼。當巨魔肆虐的流言傳到塔科力部落時，所有戰士都吵著要打仗。這是他們取得權力、名望，以及一個適當名稱的機會。亞尼身為這群戰士之一，他開始設法追蹤這些巨魔。他知道自己無法一次擊敗多個巨魔並決定採用某種類似狡詐的方式。他看著最巨大、可怕的巨魔說道，「無毛小豬之子，我要在一場撞頭比賽中挑戰你。」

帶了一點幸運（以及塔科力僧侶們的祝福），亞尼拿了冠軍。他發現自己多了一個新頭銜、塔科力的領導權，以及一個永遠卡在他頭骨上的紀念品。

持牙人芬恩

卡納部落的首領是唯一一個設法傷害寰宇盤蛇的人類。當芬恩刺中那隻野獸時，盤蛇的毒血濺灑了他一身並且被吸收進他體內－但那並沒有殺死他，這反而使他的血也具有毒性。現在他的身體會對任何成功襲擊他的人進行腐蝕性的復仇。就跟芬恩那看似難以置信的故事一樣，他自豪地帶著一面由那條巨蛇的一個鱗片製成的盾牌。

叛世國王奈爾非

幾世代以前，奈爾非是卡爾費的國王。奈爾非的父親與妖精們簽署了一份條約並且被賞賜了一艘能夠搭載任意數量的人穿越境域的長舟。奈爾非使用這艘長舟將他的軍隊載往新境域並恣意掠奪。他的財富很快地就溢出了瑪恩港，而且他的珍寶與軍隊的名號也傳遍了諸境。

然而，當妖精們前來收取他們那一方的協議，要求奈爾非提供他們與諸神作戰的軍隊時，奈爾非拒絕了。他企圖逃跑，但妖們們卻收回他們的長舟直到他答應幫忙。當晚，一個陌生的訪客來找奈爾非並伸出援手。他將會代替奈爾非率領這個軍隊對抗妖精並且，作為交換條件，他和他的人民將免受死亡侵擾。奈爾非同意了。藉此，他就不必插手而且他的人民（還有富人們）將會安全。不過，隨著他的士兵們戰死沙場，他們再次作為屍鬼復生。這位訪客揭露自己的身份為未來的死亡神埃甘。奈爾非發現自己也被轉變為不死生物－免受那永不到來的死亡侵擾。

數百年後，奈爾非依然是一位受到權力與財富慾望驅策的殘忍國王。

腥天君父威拉格斯

斯凱爾部落在逃離無盡風暴的惡魔威拉格斯的指導下成為今日的可怕勢力。一抵達碧塔嘉，他便迅速地確立了身為斯凱爾劫徒首領的地位，而他們也非常樂於和一隻惡魔結盟。他率領他們前往貝斯奇廳，一路上大開殺戒。看見這個來自另一個境域的入侵者所造成的暴力事件，眾神介入與威拉格斯纏鬥了整整一個月才終於將他扭回無盡風暴並且復原為了把惡魔困於該處的守護。在碧塔嘉，人們為了紀念這場大屠殺而依然將冬季稱為腥天。

仍然被囚困的威拉格斯並沒有變得自滿。他意圖逃離無盡風暴並且對眾神與碧塔嘉懷恨了一世紀。

斯肯法國王哈拉德

一位名叫哈拉德的尋常林木妖精在吃了雅斯佩樹的果實並在其樹枝下睡一覺後，看見了一個偉大的妖精王朝崛起並將所有妖精統一於一個政權底下的景象。哈拉德相信他的宿命就是要實現這份預視。在奮鬥了許多年後，林木妖精與暗影妖精終於統一，不過他們的聯盟卻相當脆弱。被稱為長老的哈拉德宣告自己為妖精國王，斯肯法全境的統治者。

有些妖精認為被囚禁在雅斯佩樹裡的埃尼爾正在引導哈拉德的行動。有的甚至宣稱哈拉德被這位遠古妖精神的靈魂附身。在那些相信這類傳聞的妖精之間，這個埃尼爾精靈的介入對妖精的命運來說是好是壞，他們的意見仍相當分歧。

在哈拉德的領導下，妖精們被一份共同的渴望凝聚在一起：他們希望能奪回埃尼爾的力量以及他們認為屬於他們那作為諸境統治者的合法地位。儘管有這份共享的目標，古老的敵對意識仍於檯面下醞釀，看似哈拉德才是真正將兩個妖精陣營連結在一起的唯一關鍵。如果哈拉德死去，暗影妖精與林木妖精肯定會再次分道揚鑣並重啟他們遠古的戰爭。

鍛造大師寇爾

身為一位有天份的矮人鐵匠，寇爾能夠任意使用全境域中最高檔的金屬但卻永遠不滿意他的材料品質。他經常離開安全的城市前去尋找可能會激起他興趣的新礦石或稀有礦物。有一天，當寇爾正在搜尋的時候，他被一隻寰宇怪獸襲擊。他幾乎喪命，但哈爾瓦神卻插手擊敗了那隻怪獸。在怪獸倒下之處，寇爾看見一塊閃耀的鈦晶。哈爾瓦試著要阻止他，但寇爾卻跑向那個物質並觸碰了它－使他的手轉變為鈦晶本體。

當寇爾從震驚中回過神來後，他發現他的鈦晶手能夠安全地處理這種神聖物質。出於感謝，寇爾立誓要把這塊鈦晶鍛造成境域前所未見的絕世神劍並將它送給哈爾瓦。他不眠不休地連續工作數日，然後帶著一把劍從他的鍛爐裡現身。這把劍鋒利到足以切開境域之間的通道－他便將它稱為諸境之劍。

妖精之刃拉席莉

拉席莉來自遠古時代，當時妖精種族尚未分裂，並代表著妖精榮光的頂峰。她是個天生的領導者與戰術大師，其技藝使妖精在無盡的歲月中保持著強勢的地位。不怕親自參戰，她總是在隊伍最前線戰鬥，朝四面八方造成傷亡並召集她的部隊甚至將壓倒性的潰敗轉為無畏勝利。

「拉席莉的吟誦」，一則妖精最喜愛的故事，講述了拉席莉的出生、事蹟，以及後來與一隻被稱作綿鳧喉怪的神秘寰宇怪獸交戰後升格為神的故事。有些妖精相信她的意識留存於其中一棵雅斯佩樹內並且虔誠地向她祈禱，期望妖精古神埃尼爾能夠歸返並再次統一林木與暗影妖精。

永恆守護拉納爾

在活著的時候，拉納爾是個侍奉一位高貴首領的光榮戰士。在一場末日劫期間，他的王國被來自另一個境域的劫徒襲擊。首領親自率領一群戰士前去攔截這些劫徒軍團，留下拉納爾單獨守護王國的孩童 ... 但預兆路卻在戰士周圍關閉，將他們困在入侵者的境域裡。

無人可對他下指令而且身旁也沒有護盾手，拉納爾拒絕拋下他的崗位。他擊退劫徒與野獸，獵捕食物，並訓練孩童們自保。當孩童們長大後，他終於讓女武神帶走他。她們任命他為伊斯費守護者並交付他看守精靈境域大門的任務，就跟他這麼多年來守護孩童一樣地高尚。

傳奇怪獸

畸巨劫怪弗霖凱

弗霖凱是新非瑞克西亞的一位魔判官。他瞧不起知覺的概念並希望多重宇宙主要以掠奪者和獵物的角色進行運作－給所有人的適者生存機制。當艾蕾儂在魔判官之間佔了上風，她知道弗霖凱會是最容易影響的目標，畢竟他的慾求是魔判官之中最基本的。

弗霖凱造訪凱德海姆的原因暫不明確，但肯定與某個陰謀有關。他穿越時空的方法也是個謎。弗霖凱身上的有機成分在穿越過程中被摧毀，只留下金屬與骨骼。一頭在他的殘骸周圍好奇地嗅著的雄鹿正足以成為製造一副新軀殼的材料，於是弗霖凱慢慢地爬到森林食物鏈頂端直到他創造出一個令他滿意的形體。

靈梟看守維嘉

維嘉是一隻精靈梟，身為眾神的眼線，牠大部分的時間都待在諸神大廳附近的世界樹根部。在瓦爾基欺騙托拉夫將大廳拖行穿越境域後，眾神真的不想讓這件事再次發生。一但這裡出現任何不尋常的事，維嘉會立刻向蔻沃莉稟報。

塑冰者斯娃拉

大部分巨魔都不怎麼聰明，但塑冰者斯娃拉卻與眾不同。她擁有魔法能力以及一份對藝術那深奧的愛。被所有巨魔部落拋棄，她漫遊於諾特瓦並用冰創造出神秘的雕塑品。她的傑作是一塊卡洛林地立石的複製品，灌注了一份其他巨魔都不懂的魔法。她十分寂寞並希望能遇到另一位藝術愛好者。

密訊信使托斯奇

托斯奇是一隻作為世界樹神埃西卡信使的調皮松鼠。雖然牠很渺小（尤其是跟其他一些寰宇怪獸相比），牠卻以難以置信的速度沿著世界樹奔跑，攜帶信息穿越各個境域。牠微小的體型使牠能夠觀察所有境域的事件並努力打探出要帶回給埃西卡的秘密。

托斯奇不會說話。牠和埃西卡用一種神秘的通念形式溝通，以確保托斯奇帶給這位神明的秘密無人知曉。

細語烏鴉哈卡

艾朗德與烏鴉的關係密切，可供他作為信使與間諜。他能賜予一隻烏鴉飛行穿越境域的能力以傳遞他的信息或搜尋秘密。哈卡是艾朗德最喜愛的烏鴉，也是他的私人傭獸。與艾朗德非常相似，哈卡有一隻發光的獨眼並且閃耀著彩虹般的光芒。哈卡大部分的時間都停歇在艾朗德肩上，將其他烏鴉們搜集的秘密朝他主人的耳朵低語。不過，當艾朗德需要進行某件不容失敗的事時，他會派哈卡去執行這份工作。

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噬境巨狼薩茹夫

巨狼薩茹夫在諸境漫遊時留下一片毀滅的痕跡。眾神與矮人們合力在艾席嘉抓住了牠。薩茹夫被關在一個洞穴裡並且被八條魔法鎖鏈綁著。但矮人們難以忍受牠那永不止息的嚎叫，於是他們便要求眾神另覓他處囚禁這匹狼。當牠被送往利雅拉時，薩茹夫逃脫了，牠現在正在寰宇內無拘無束地遊蕩。

寰宇盤蛇寇瑪

寰宇盤蛇是第一隻也是最古老的寰宇怪獸。牠真正的大小未知，因為牠能夠把自己分裂成許多小片段並且各自繞著世界樹移動。

大部分寰宇生物能夠自由進入任一境域。不過當斯科提推翻埃尼爾古神後，他們也禁止了埃尼爾崇拜的寰宇盤蛇進入任何一個境域。或許他們怕寇瑪會進入斯肯法釋放被囚禁的埃尼爾，又或許他們害怕這條龐大的巨蛇最後會生長到沒有境域可以容納牠的程度。無論如何，持續崇拜寇瑪的妖精們相信牠的放逐會傷害世界樹。在境域外躁動不已，寇瑪的焦慮使世界樹變得不穩定，危險地提升了末日劫的出現率。妖精們相信除非寰宇盤蛇能夠自由地於境域漫遊，否則世界樹將會死亡－所有境域也將跟著陪葬。

以上就是凱德海姆帶來的36個新傳奇。渴望知道更多典故嗎？請查看凱德海姆鵬洛客指南，第一部分以及第二部分。願你享受這十個境域帶來的一切，下次見。