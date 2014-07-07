追覓已經展開！賈路已經遭鎖鏈面紗腐化，原本的自我變得扭曲陰暗～他手執利斧，在荒野中遊蕩。只要進入他視線的鵬洛客，都會成為他的獵物。他的下一個目標會是你嗎？

別擔心，應該沒事的。賈路已經幹掉了售前賽入門前作者Mike McArtor，不過看來你的腦袋還留在你的肩膀上。（至少目前是這樣。）聽我的建議，說不定我們能擺脫這個困境。

準備好了嗎？好，出發吧！

歡迎參加售前賽！

售前賽向來是我最喜歡的魔法風雲會比賽之一。

售前賽是我11歲時第一次參加的大型賽事，即使現在，它們仍能讓我和當時一樣興奮。它是你率先使用新牌，在朋友之間搶佔先機的機會。此外，由於是全新推出，所以它將是公平的比賽環境；玩家還沒有花數星期的時間仔細研究這個賽制和找出最佳戰略。最重要的是，這是一項低門檻，更加休閒且充滿樂趣的賽事！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節，在那裡，我會談談你到當地店家玩 魔法風雲會2015 時可能體驗到的差異。但是，如果你是這場現開賽狂歡盛會的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧。

好。第一步是要先獲得一份神秘的「售前賽」物品（這是我們的專門用語）之一。

如果你還沒有常去的當地店家，務必先用店家搜尋器就近尋找一家！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查看店家是否接受預先報名。不要等到店裡時才發現參賽人數已滿而無法參賽，所以務必提早查詢。

擾時迷術 | Art by Seb McKinnon

好。太好了！你已經找到店家，太棒了！

你必須像個好獵人一樣，帶齊適當的一應物品。你在參賽時會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，但是你也可以自帶一副套牌，利用對局之間的空檔暢玩遊戲，還可以帶交換用卡本，以及記錄生命的紙筆，甚至還可以帶一瓶水和一些點心。要知道，追獵別人是很辛苦的！一場售前賽大約要四到五小時，所以要準備好。

好，現在就來看看。你找到了店家，也把比賽一整天所需的物品都放進了可靠的袋子裡。這只意味著一件事...

狩獵即將開始！

沒錯：現在你可以坐下來，拿起售前組合，開始構組套牌。

售前賽的運作方式很簡單：先選擇一個顏色，然後你會拿到漂亮的同色盒子。盒子裡有幾樣東西，但在售前賽中最能派上用場的是多種補充包！（五包一般的 魔法風雲會2015 補充包，加上一包相當特別的補充包～這我稍後就會談到。）

把這些補充包撕開，就會獲得一疊牌。然後呢？然後就開始構組套牌！

構組現開套牌跟平常的套牌稍有不同。你只能用眼前的牌，以及任意數量的基本地來構組套牌。此外，你只能用四十張牌，這跟平常的構組賽套牌不同。

你要做的第一件事就是把牌按顏色分好，這樣才知道每一色各有多少牌。即使如此，這挑戰可能還是有點難度，這時候就要靠我剛才提到的特別補充包了！

你選好顏色並拿到盒子後，會發現盒內用塑膠袋包裝的特別「選色補充包」，其中包含跟該色搭配的牌。這包「選色補充包」可以幫你確定要使用的顏色。儘管這個補充包裡有各種顏色的牌，但你所選顏色的牌會是其中最強的～意思是如果你不知道該從哪裡著手，該色牌的強度足以成為安全選擇。

假設你選擇了該色，它也確實是不錯的選擇，接著就是把生物按魔法力費用的順序排好。你可以在下方的套牌列表找到實例（ 魔法風雲會2014 ），請點選「統計」分頁：

[decklist] Title: 生物魔法力曲線

Format:

Commander:

1 Soulmender

1 Angelic Wall

1 Capashen Knight

1 Imposing Sovereign

1 Sentinel Sliver

1 Banisher Priest

1 Ajani's Chosen

1 Charging Griffin

1 Pillarfield Ox

1 Dawnstrike Paladin

1 Stonehorn Chanter

[/decklist]

接下來，你要仔細找出哪些可以補強這個顏色。這副套牌的「魔法力曲線」有什麼漏洞？

如果你檢視上方的套牌列表，就會注意到在3點和5點費用的地方有大缺口。所以，你能做的就是查看其他顏色，看有沒有哪些顏色能填補這些「魔法力曲線」上的缺口。（別擔心魔法力費用1的生物～我們原本設計得就不太多。)當你在尋找搭配的顏色時，可用這個當成參考指標來判斷它是否適合你的套牌。

另一個補強套牌的方式是尋找能幫助你完成策略的咒語（如上方「統計」分頁下的類別圖像所示）。

[decklist] Title: 咒語的魔法力曲線

Format:

Commander: 1 Soulmender

1 Angelic Wall

1 Capashen Knight

1 Imposing Sovereign

1 Sentinel Sliver

1 Banisher Priest

1 Ajani's Chosen

1 Charging Griffin

1 Pillarfield Ox

1 Dawnstrike Paladin

1 Stonehorn Chanter

1 Scroll Thief

1 Air Servant

1 Cancel

1 Divination

1 Traumatize [/decklist]

例如，在現開賽中，消滅對手的生物真的很重要。紅色通常有能造成傷害的「燒殺」咒語，黑色則有直接殺生咒語，這可以幫你填補白色、藍色或綠色套牌中的弱點。

想知道更多這類的訣竅？以下還有一些在構組套牌時必須記得的事：

你可以使用超過四十張牌，但最好儘量只用四十張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌裡強大稀有牌的機會更小！

地牌的比例大約應是十七張地牌、二十三張非地牌。這並非100%正確，但大多數的限制套牌最後都和這差不多，我一般都會這麼選擇。

只用兩種顏色。如果你有許多「調色牌」（能夠產生另一色魔法力的牌，例如 魔力巨石 ），可以考慮按情況放入幾張高費用的第三色牌～但一般來說，我會只用兩種顏色。如果你抽不到正確的地，就無法隨心所欲施放咒語！

），可以考慮按情況放入幾張高費用的第三色牌～但一般來說，我會只用兩種顏色。如果你抽不到正確的地，就無法隨心所欲施放咒語！ 混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；但如果你都用高費大生物，那麼你就得冒著被快速推爆的風險。最好混合使用施放費用是二、三、四和五的生物。現開賽大多數對局的獲勝者是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲經常會陷入僵局。具有飛行這類異能的生物能讓你打破這些生物僵局。

攻城巨龙 | Art by Karl Kopinski

如果你想深入了解現開賽，這裡有一些文章可以提供更多資訊：

雙頭巨人

有些店家也舉辦稱為雙頭巨人（通常縮寫為2HG）的現開賽，玩家必須兩兩組隊，互相對抗。每個雙人隊伍都能獲得兩包售前組合（它們甚至不必相同！）並用以構組套牌。如果你的遊戲店舉辦雙頭巨人賽，可以向比賽主辦人詢問細節。

現開決鬥

如果參加一整天的比賽會令你卻步，或你只是想用 魔法風雲會2015 的牌多玩幾次，可以參加現開決鬥。

在這種外圍賽中，你會拿到一包60張打開即玩的起手包，並用它與其他參加現開決鬥的玩家對戰，也包括參加主要比賽但正值各局之間的玩家！如果你不確定售前賽是否合你的口味，或無法為售前賽騰出五小時的時間，那麼這是試玩遊戲的好方法；你可以只在空閒時玩現開決鬥。此外，它真的很好玩！

我們先在這裡打住，來談一些閃亮亮的好東西...

好，我們暫不討論策略，來看一些你可以在售前組合中找到的超酷東西：耀眼的閃卡。

根據你所選的盒子，你會拿到不同的稀有閃卡，供你在套牌中使用。想用龍重擊對手嗎？你的機會來了！

我們來看看你能從盒子裡獲得的東西。

如果你選擇以勇追覓（白色），會得到這個強大的天使：

如果你選擇以謀追覓（藍色），會獲得一些詭計：

如果你選擇以志追覓（黑色），可以創造能將對手逼入困境的惡魔：

如果你選擇以猛追覓（紅色），就能獲得上面提到的龍：

最後，如果你選擇以力追覓（綠色），就會得到這個殺不死的傢伙：

當然，你還可以獲得一個超讚的Spindown 20面骰.

對了，不管你選擇哪個顏色，都會得到這些物品中的一個。現在最好小心你的項上人頭，因為賈路正在追獵你！

追獵

這是什麼？！你盒子裡這張巨大的賈路牌是什麼？

它是 魔法風雲會2015 遊戲體驗設計的重要成分，也是我們製作過最酷的遊戲體驗之一。它是由Ethan Fleischer和Gavin Verhey（就是我！）所設計，再由Adam Prosak進行開發，它是簡單易學、快速又可一再回味的遊戲體驗，你可以單挑賈路...如果你願意加入獵人那一邊的話，甚至可以扮演賈路！

這很簡單：一位玩家照常使用其售前賽魔法風雲會套牌。這位玩家一直都是先手。就這麼簡單。但另一位玩家扮演賈路！賈路的起始忠誠值是20，而且每回合可以起動一種忠誠異能。

就像其他鵬洛客一樣，賈路可以被攻擊～如果他的忠誠為0，則他輸掉遊戲。但若賈路的狼群使玩家的生命降為0，則賈路獲勝！（我知道你在動什麼腦筋，但是不行：這張超大鵬洛客牌不能回到其擁有者手上，也不能以其他方式移除。）

對抗賈路不會花很長時間，而且是很適合在售前賽對局之間進行的精彩活動。

還有，談到賈路，你或許已經注意到，你的店家放了一個八呎高的大型賈路立牌，看起來像這樣：

在遊戲結束後，依照你的戰果到賈路旁擺出勝利或戰敗的姿勢拍一張照片，然後上傳到www.HuntBiggerGame.com。（此外，你還可以用主題標籤#magic2015和#huntbiggergame，在臉書或推特上展示。）

請到這裡閱讀完整的條款和細則。簡言之：對抗賈路，玩得高興，跟賈路合照，就有機會贏得賈路戰斧贈品。很不錯吧？我也這麼想！

召集歸來

魔法風雲會2015 包含有一陣子沒有見到的復出機制：召集！它上次是在2007年的預知將來中短暫出現，最早則是在2005年的拉尼卡公會城，現在它再次復出，還帶來許多新牌。這次是每個顏色都有！

如果你不確定召集的效應，可以看一下它的規則：

魔法風雲會2015 核心系列包含復出的召集異能，它最早是由拉尼卡公會城的瑟雷尼亞公會所使用。當你的魔法力稍有不足時，召集異能可以讓你的生物協助你施放咒語。施放具召集異能的咒語時，除了支付魔法力以外，你還可以將由你操控的生物橫置。你每橫置一個便支付 1 或一點該生物顏色的魔法力。換句話說，你可以少支付一點魔法力！我們來看一個例子。 攻城亞龍 是具有召集異能的生物，其費用為 5GG 。但是，假設你操控三個綠色生物和一個紅色生物，並決定將它們全部橫置以協助施放這個咒語。橫置兩個綠色生物可以支付其魔法力費用中的 GG 。另一個綠色生物和紅色生物可以支付 2 ，所以現在 攻城亞龍 的費用只需 3 。以這樣身材的威脅來說，這費用很不錯了！

你在支付魔法力時就橫置這些生物。這意味著如果你的生物之一具有橫置以產生魔法力的異能，例如 妖精秘教徒 ，你不能橫置它來產生魔法力又使用召集異能。你也不能橫置超過你施放該咒語所需的生物數量。

追獵遊戲

魔法風雲會2015 售前賽本週末將於世界各地的店家舉行！歡迎過來瞧瞧！售前賽是最好玩的魔法風雲會賽事之一。

我已經談了大多數你可以在售前賽中體驗到的內容，但還有更多驚喜等著你來挖掘。對了，如果你想仔細瞧瞧這個系列的內容，別錯過卡片圖像一覽，你可以在那裡查看 魔法風雲會2015 每一張牌的不凡之處。

如果你有任何疑問，可以隨時在討論區貼文或寄推特給我，我一定會盡力提供協助。無論你是要尋求有關現開賽的協助，或只是想了解大型賈路活動的詳情，我都可以提供解答。

祝你本週末玩得愉快，願運氣永遠眷顧你！

Gavin

@GavinVerhey