英雄都有出頭天。

對於鵬洛客而言，便是你火花點燃的那一刻。 剛剛經歷了慘痛遭遇的你在這一刻學會了如何穿行世界，獲得了超越你想像力極限的力量。

無論你是首次解鎖你的火花，或是你已是足跡遍佈多重宇宙各處的老到鵬洛客，都能在魔法風雲會：起源找到你所需的東西。

而這一切都從售前賽開始！

售前賽是你第一次用新牌進行遊戲的機會。 你將可率先試玩魔法風雲會：起源，並探索廣闊無邊的多重宇宙。 魔法風雲會：起源這個系列與其他系列完全不同～你準備好了嗎？

售前賽開始

在魔法風雲會當中，售前賽向來是我最喜歡的比賽之一。

我十一歲那年參加了我的第一場售前賽～無窮的樂趣使我一再回來參加，欲罷不能。 售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，每個人都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。 總之就是能讓人流連忘返。

如果你是一名現開老手，你也許可以略過下面的文字，直接跳到後面關於當地店家舉辦魔法風雲會：起源的售前賽與你過往比賽相異之處的部分。 但是，如果你是這場現開賽狂歡盛會的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。 讓我們先談談可能是最重要的環節：查找參加售前賽的地方！ 畢竟，如果你不知道該到哪裡去，便不能在比賽中有好表現。 如何能做到？

如果你還沒有常去的當地店家，務必先用店家搜尋器就近尋找一家！ 那家店甚至可能提供預先報名。 售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查看店家是否接受預先報名。 不要等到店裡時才發現參賽人數已滿而無法參賽，所以務必提早查詢。

你已經找到店家，太棒了！

現在該作準備了。 魔法風雲會：起源跨越魔法風雲會多重宇宙十個不同的時空，因此在這次多重宇宙實地考察中，將需要進行很多活動，而你也要做好準備。 你在參賽時會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，但其實你還可準備很多東西。

例如，你可以自帶一副標準賽或指揮官套牌，利用對局之間的空檔進行娛樂，還可以帶交換用卡本，以及記錄生命的紙筆，甚至還可以帶一瓶水和一些小點心。 （多重宇宙坊間傳聞：燕麥棒是很不錯的點心。） 一場售前賽大約要四到五小時，所以請留夠時間來進行整場賽事。

好，讓我們看下去。 你找到了店家，也收拾好你在前往魔法風雲會：起源十個時空的旅程中所需要的一切。 你甚至可能讀完了魔法風雲會：起源的鵬洛客故事，還能向對手娓娓道來魔法風雲會背後的傳奇典故，更棒的是你還查閱了牌圖全覽。

大功告成！ 現在是時候…

套牌構組指南

如果你最近經常玩牌，那你會發現魔法風雲會：起源將能令你回想起現開套牌構組的核心：雙色套牌。 為了協助你選擇所需要的兩種顏色，你需要先選擇和哪位鵬洛客結盟！

魔法風雲會：起源的主角是五位鵬洛客。 簡要介紹一下：

基定

基定尤拉～又名庫忒昂伊俄拉～是來自塞洛斯世界的白色鵬洛客，他能指揮軍隊…並且很樂意在必要時親身上戰場！ 基定滴水不漏，在戰鬥時堅不可摧，因此要擊敗他會非常棘手。 如你選擇基定，你將會獲得一些以基定為主的白色牌～這意味著你會更傾向於積聚一支軍隊來進行攻擊。 傑斯

來自維林的心靈法師傑斯貝連很難對付，他無論甚麼方面都能以智慧取勝你，然後讓你根本不記得發生過這件事。 傳說他不時還會抹掉自己的記憶。 …我剛剛在說什麼？ 嗯，對了。 這位藍色鵬洛客能施展大量傳統的藍色詭計。 無論是抽牌、將生物移回其擁有者手上，或是反擊咒語，傑斯都能做到。 莉蓮娜

對於莉蓮娜維斯來說，死亡從不是種障礙。 這位來自多明納里亞的死靈術士企圖征服死亡…而她有充足的時間來達成目標，因為與惡魔簽訂的秘約使她獲得了永生！ 選擇莉蓮娜，將讓你可擁有一些能使對手棄掉卡牌和消滅生物的牌，當然還少不了可愛的殭屍牌。 茜卓

衝動而性急的茜卓納拉能操控火焰。 她出生於卡拉德許時空，她從小就學習如何充分利用強大的火焰魔法。 如果你選擇茜卓，只需要做一件事：燒！ 無論你是要燒死生物，還是要直接燒對手的臉，茜桌都很樂意為你效勞。 妮莎

妖精鵬洛客妮莎瑞文來自贊迪卡，專門施展強大的元素魔法。 她能以自己獨有的方式與大地產生共鳴，感知她所在時空的整個世界。 選擇妮莎後，你很可能會混合多種方式來壯大你的土地，以及藉由它們來施放大型生物。 妮莎將確保你的土地通力合作。

好！ 那麼，你是否已知道自己想選擇哪位鵬洛客？ 慢慢花時間好好考慮吧。

當你知道自己想選擇誰後，你將會前往店家，選擇鵬洛客（如你已預先報名，可能你當時已選擇了鵬洛客），獲得一個以鵬洛客為主題的盒子，然後開始參賽！

在那盒子中，你會找到很多好東西。 但關鍵的是那七包補充包，它們將會讓你得到構組現開套牌所需的卡牌：六包魔法風雲會：起源補充包，以及一包7張、充滿了你所選鵬洛客顏色的牌的補充包。

首先，解開多重宇宙的秘密。 我的意思是：拆開那些補充包！ 然後，你將會有一疊牌。

那麼...接下來怎麼辦？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌跟平常的套牌稍有不同。 你只能用眼前的牌，以及任意數量的基本地來構組套牌。 此外，你只需要用40張牌，這跟平常60張的構組賽套牌不同。

在現開賽構組套牌可能是一件棘手的事情～這時，特別的補充包就能發揮作用了。

當你拿盒子時，你已選好了鵬洛客。 打開盒子後，你會發現盒內用塑膠袋包裝的特別「選色補充包」，其中內容與你選擇的鵬洛客顏色相符。 這包「選色補充包」可以幫你確定要使用的顏色。 由於魔法風雲會：起源的選色補充包中包含的七張卡牌全部都是你選擇之盒子的顏色，有了這一臂之力，你自然就會選擇使用這個顏色。

雖然你組任何顏色的套牌來參賽都沒有問題，但通常情況下使用你所選擇的顏色會對你更有幫助。 （此外，我希望你了一個和你想用的顏色匹配的鵬洛客！） 因此，我會建議你採用盒子的顏色，然後考慮哪種顏色能與其相配合。 有可能某個顏色有一張你很想使用的炫酷牌，或者你選擇了綠色但沒有很多施放費用低的生物，而紅色正好能彌補不足。

無論你是怎麼挑的顏色，你都需要選出你會使用的牌。

那麼你該如何在你所擁有的全部牌當中，選出22至23張來放入套牌中？ 試試用棍子胡亂撥弄。

…更好的選擇是，將你所選顏色的牌取出，並將生物按魔法力費用的順序攤開。 這能讓你看出在遊戲的各個時段中各可以施放什麼生物。 （此時先不要攤開非生物牌，除非是你打算有足夠魔法力便立即使用的牌～舉例來說，你通常會在第一回合施放逐耀鬼怪，但通常不會施放爆烈衝動。）

適當的生物「魔法力曲線」對於一副成功的現開套牌來說至關重要。 你不會想在曲線的任何一點有過多的牌：擁有適當的混合是很重要的，這讓你可以在遊戲前期施放費用低的咒語，以及在後期施放費用高的咒語。 根據限制賽的通則，我會作下列安排：

1點魔法力： 0-2個生物 2點魔法力： 4-6個生物 3點魔法力： 3-5個生物 4點魔法力： 4個生物 5點魔法力： 3個生物 6點或以上魔法力： 1-2個生物

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。 選擇你最喜愛的生物，然後按照這些數目從中挑選。

現在，你已決定了核心的生物基礎，便可以加入咒語了！ 從你的顏色中選出你最喜愛的牌來湊齊套牌中的22或23張牌，咒語方面便弄妥了！

你最渴望擁有的咒語被稱為「去除咒語」～它們是能將對手生物永久去除的咒語，方法可以是造成傷害、持續橫置，或是直接將其消滅。 魔法風雲會現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

想知道更多訣竅？ 以下還有一些在構組套牌時必須記得的事：

你的套牌可以超過40張牌，但最好儘量只用40張。 每超過一張牌，就意味著你抽到套牌裡強大稀有牌的機會更小！

地牌的比例大約應是17張地牌、23張非地牌。 這並非100%正確，但大多數的限制賽套牌最後都和這差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。 如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策； 但如果你都用高費大生物，那麼你就得冒著被快速推爆的風險。 最好混合利用施放費用是2、3、4和5的生物。 現開賽大多數對局的獲勝者是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！ 當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲經常會陷入僵局。 具有飛行這類異能的生物能讓你打破這些生物僵局。

如果你想深入了解現開賽，這裡有一些文章提供了更多資訊：

雙頭巨人賽

有些店家也舉辦稱為雙頭巨人（通常縮寫為2HG）的現開賽，玩家必須兩兩組隊，互相對抗。 每個雙人隊伍都能獲得兩包售前組合（它們不必是同一個鵬洛客；你可以研究以哪兩個鵬洛客組成最佳拍檔！），用以構組其套牌。 如果你的遊戲店舉辦雙頭巨人賽，可以向比賽主辦人詢問細節。

現開決鬥

如果參加一整天的比賽會令你卻步，或你沒有太多時間，只是想用魔法風雲會：起源的牌快速進行遊戲，便可以參加現開決鬥。

在這個賽事中，你會拿到一包60張、打開即玩的起手包，並用它與其他參加現開決鬥的玩家對戰，包括已經打完一局，正等待下局開始的正賽玩家！ 如果你不確定售前賽是否合你的口味，或無法為售前賽騰出五小時的時間，那麼這是試玩遊戲的好方法；你可以只在空閒時玩現開決鬥。 此外，它真的很好玩！

慢著，還有更多內容！

除了盒內實用的普通牌之外，你還會收到一些其他的好東西！

首先是你的售前賽贈卡。 你可以在自己的套牌中利用它，而你也很可能想這樣做，因此請務必將它放入你的套牌構組牌堆中！ 它是屬於你的顏色八張稀有牌之一（準確地說是七張稀有牌和一張秘稀牌）。 如果你運氣好，甚至能取得一張雙面鵬洛客牌來作為你的售前賽贈卡！

你也可能會得到一個這般精美的Spindown生命計數器：

最後是在魔法風雲會：起源售前組合中，我最喜愛的物品～故事簡冊：

每個售前組合均有一本，主角是你所選擇的鵬洛客。 故事簡冊內含你所選鵬洛客的一些背景故事、一些精美的插畫，以及你可在售前賽期間嘗試和完成的一些成就，它們將可向你細訴該位鵬洛客的故事！

你能在鵬洛客的起源故事中追隨其步伐嗎？ 在售前賽中挑戰自己，完成這些成就吧！

起源故事，嶄新異能

魔法風雲會：起源有很多新內容！ 讓我逐一介紹它們，下文摘錄自《魔法風雲會：起源機制》介紹文章：

雙面鵬洛客

雙面牌的每一面都有專屬的特徵～名稱、類別、副類別、異能、魔法力費用（背面沒有魔法力費用）等等。 當雙面牌不在戰場上時，你只需要考慮它正面的特徵。

如未特別聲明，雙面牌進戰場時都是正面朝上。 無論是在施放後或以其他方式進戰場（例如以[autocard]墳場復生[/autocard]這類的牌放進戰場）都是如此。 你不能以鵬洛客那一面施放這些牌。

在套牌中加入雙面牌

在套牌中加入雙面牌時，你有兩個選擇： 你可以使用不透明的牌套（你可能已經在用了）；或是使用可在一些魔法風雲會：起源補充包內找到的列表牌。

只有正式的列表牌能在套牌中代表雙面牌。 如果你利用列表牌來代表套牌中的任一張雙面牌，你就必須用列表牌來代表所有的同名牌。

銘勇

銘勇異能會在具此異能的生物第一次對玩家造成戰鬥傷害時觸發。 此異能會在該生物上放置一定數量的+1/+1指示物（也就是銘勇關鍵字後的數字）。 此外，它還會讓生物成為已銘勇。

如果生物對鵬洛客造成戰鬥傷害，則銘勇異能不會觸發。 如果在罕見的情況下，生物對其操控者造成戰鬥傷害（透過轉移傷害效應），那麼銘勇異能也會觸發。 已銘勇的生物會保持已銘勇，直到它離開戰場，即使它因故失去全部的+1/+1指示物也是一樣。

精熟咒語

在咒語結算時，你才會計算你墳墓場中瞬間和／或巫術牌的數量，並以此來決定精熟咒語異能是否生效。 不要算上正在結算的咒語本身。 那時它仍在堆疊中，而不是你的墳墓場裡。

威懾

具威懾異能的生物只能被兩個或更多生物阻擋。 一旦具威懾異能的生物被兩個或更多生物合法阻擋，那麼將那些阻擋者自戰鬥中移除並不會更改或撤銷該次阻擋。

靈技

靈技是觸發式異能，讓你每次施放非生物咒語時都賦予生物+1/+1直到回合結束。 生物咒語不會觸發靈技異能，就算是同時具有其他牌張類別者（例如神器生物咒語）也是如此。

占卜

占卜N（N是數字）的流程是檢視你牌庫頂這些數量的牌。 然後，將其中任何數量的牌以任意順序放到你的牌庫底，並且將其餘的以任意順序放到牌庫頂。

你的起源故事

無論是新手或老手，魔法風雲會：起源均充滿了各類玩家都喜愛的好東西。

我玩這遊戲已很多年，但是像魔法風雲會：起源般的系列依然能繼續為我帶來驚喜，當中的創新元素也令我很欣喜。 這次的售前賽一定會熱鬧非凡！

最後一則有趣內容是下面的圖表，你將可在其中看到五位鵬洛客及其各自的卡牌在售前賽中所跨越的兩個時空：其故鄉時空以及其首次時空穿行來到的時空。 請看看：

鵬洛客 故鄉時空 首次時空穿行來到的時空 基定 塞洛斯 班特 傑斯 維林 拉尼卡 莉蓮娜 多明納里亞 依尼翠 茜卓 卡拉德許 瑞格沙 妮莎 贊迪卡 洛溫

另外，如果你想查看更多本系列中你能開到的卡牌，千萬別錯過完整的牌圖全覽，其中包含本系列所有的牌，方便你隨時查閱！

如果你對售前賽有任何疑問或有其他問題，可以隨時寄推特給我，或是在我的Tumblr上提出問題，我一定會查看並盡力幫忙！

祝你本週末玩得愉快。 希望你有一個值得分享的美好起源故事！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight