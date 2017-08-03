魔法風雲會的每個回合都包含了很多很多個部分。

重置、維持、抽牌。施放咒語和讓對手回應時數不盡的優先權交換。戰鬥步驟裡每個錯綜復雜的部分。

但其中只有一個階段在一回合裡會有兩個。它是如此的重要，重要到在名字上就已經告訴你這是回合裡最主要的部分。

而那，自然就是主階段。

Richard Garfield給我們兩個主階段真是太好了，許多行動都是在這裡發生的。

但這很弔詭－既然有兩個主階段，你又什麼時候該使用它們？畢竟如果你這回合要攻擊，在攻擊前或攻擊後叫東西最大的差別又是什麼？

視情況而定，確實是有那麼一點差別。

主要資訊

許多玩家在一開始都會學到一個簡單的道理－妥善利用你的戰鬥後主階段。有些人甚至會說你應該永遠都要在戰鬥後主階段下地跟使用咒語。

而原因就是：資訊。

假設我們兩個都有一張榮耀追求者。

現在是第三回合，我手上有一張這回合想下的3/2 驍勇堡執法者。

如果我在攻擊前下了驍勇堡執法者，那就是告訴對手這回合我要做的所有事－而他們就會有所有需要的資訊來對付他。

像是其一，他們就會知道我無法在戰鬥中使用戰鬥詭計，所以前線是安全的。他們得以在知道所有資訊的情況下做出決定。

其二，他們會知道我剛下的生物。既然知道了我有一隻3/2，他們就很可能會選擇保留2/2來在下回合阻擋我的3/2。之前他們或許會考慮跟你交換生物，但現在有很大的機會在之後的交換中你將佔不了便宜。

把這一切跟如果你在戰鬥後才叫執法者相比。你並沒有任何損失，且得以保留資訊而非展示給對手。

這是一個很簡單的例子，但這樣的情況會在比賽中一而再再而三的發生。在預設的情況下，養成在戰鬥後主階段做事是很好的習慣。

但如我們之後要討論的，這絕非永遠都是正確的行為。

主要的好處

如果你手上有一個具有敏捷異能的生物且想要在這回合攻擊，你就需要在攻擊前施放它。在攻擊前施放靈氣咒語也是同樣的情況。這看似理所當然，但同樣的概念也可以延伸到一些沒那麼理所當然的行動上。

舉例來說，如果你使用殭屍套牌而手上有遭詛者領主，你或許－但絕非必要－想要在攻擊前施放來造成額外的傷害。（然而如果保留一張戰鬥詭計或去除咒語對你更有利，那或許就該等等看會發生什麼事。）

更進一步來看，在攻擊前的戰鬥前主階段下地絕對會更有利。

先下地會讓你有更多可以虛張聲勢的機會，因為有更多可以使用的魔法力，對手要擔心的東西也會更多。當然，除非你有很多的地牌，而保留這些地牌在手上更能虛張聲勢的情況除外！

同時，在攻擊前使用地牌是一個很好確保你不會不小心在戰鬥後主階段下地前說出「換你」的好方法。別笑，這確實發生過。

一般來說，如果你要做一些會在戰鬥步驟中對你有正面影響的事，那就該在戰鬥前主階段做。

主要觀點

還有另一個在戰鬥前做事的好理由：獲得額外資訊。

有些時候，你或許會想依據對手所做的事進行攻擊。知道他們將要做什麼可以幫助你做出更正確的判斷。

假設這次你手上有鬣狗群而戰場上有榮耀追求者，對手則有一張橫置的驍勇堡執法者。

一般來說，你會用榮耀追求者攻擊然後施放鬣狗群，對嗎？

除了一件事：對手手上有一張牌，而你知道他的套牌裡有取消。

這樣一來，你或許會考慮先施放鬣狗群。如果鬣狗群被反擊，你還可以保留榮耀追求者來在接下來進行交換。

這並非沒有風險。或許那張牌實際上是張去除咒語。他們原本想用在你的榮耀追求者上，但現在知道了你有鬣狗群後，就想在之後改以你的鬣狗群為目標。但依照你認為對手所有的東西，那或許是值得的。

這只是一個情況，但還有很多類似的情況你會想在攻擊前知道會發生什麼事。這裡有三個其他的例子：

在攻擊前看看你的去除咒語是否可以成功結算；

在全家上之前看看你的變大咒語是否可以成功結算，以避免對手回應使用直接傷害咒語；以及

在攻擊前施放像是攫取思緒這樣的棄牌咒語來看對手手上有什麼。

思考現在使用你所擁有的資訊（展示給對手）是否可以換得更多的資訊，還是應該稍作等待。

主要的詭計

還有另一個情況—但這有些進階且可能會有反效果，所以使用時要多加留意。

是什麼東西需要那麼小心翼翼到要特別提醒？

透過給予對手額外資訊來讓他們進行你想他們進行的行為。

讓我回到文章一開始來提供你一個簡單的例子。

兩邊都有榮耀追求者，而你這回合將要施放驍勇堡執法者。稍早我們討論了你絕對想要稍後再施放執法者來盡可能不要透露太多訊息。對手有很大的機會不阻擋，想留到下回合進行對他們更有利的榮耀追求者—換—驍勇堡執法者的交換。知道了這個之後，你應該要等待。

. . . 確實如此，但除非你想要對手這回合不阻擋。

假設你手上有一張像Keening Banshee這樣的牌，或許你想說服對手不要阻擋，好在下回合可以用女妖除掉他們的榮耀追求者！

這在不同等級的對局中可以推展到許多不同的情況。在高級別的比賽中對上老練的對手，這甚至可能會昭告天下他們絕對該在這裡阻擋，不然你怎麼會給他們額外的資訊！

這個情況下必須要非常小心，因為如果事不如你願，這就會對你造成傷害。像是如果對手決定在這裡阻擋，那你的女妖下回合就會沒有可以處理的目標—如果不攻擊，你還可以除掉他們的追求者。這就是冒了浪費兩點傷害的風險。然而在小心使用的情況下，這將會造成很大的不同。

結束主回合

魔法風雲會是一個充滿小細節的遊戲，而這些小細節絕對可以造成很大的不同。在少數的情況下，主回合只有這回合要攻擊時才會有所影響（Boiling Blood和移除對手魔法力池中可使用的魔法力），但這些小細節可能正是你所需要的。

希望現在你更清楚地知道該在哪個主階段施放咒語，又該在什麼時候如此做。有任何的問題、想法或反饋嗎？我都很想知道！你永遠可以在發推特、在Tumblr上問我問題，或用英文寫信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

下週將終於是指揮官（2017年版）。

我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight