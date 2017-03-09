在魔法風雲會比賽開始時你有20點血。對手用大量的咒語和大隊人馬試圖消減你的生命值，使你的血量從20開始慢慢倒數到0。

但如果事情不需要是那樣呢？

輸入：獲得生命。

增加生命值這件事天生就有一種吸引力。其一，人們總是喜歡看數字增長－不管是你的存款餘額、遊戲裡的等級，或是在魔法風雲會裡的生命值，多一些總是好的。

但更重要的是，如果變為0會導致輸掉比賽，那你必定希望離它越遠越好。如果你的血量是42而非20，對手要獲勝也將會更加困難。

是這樣的嗎？部分吧。以玩家來說，你或許有聽過很多關於獲得生命的事情。或許有人說那很不錯，或許有人說那糟透了。那魔法風雲會的玩家相信的又是什麼呢？

兩個都不是，真的。

一如既往，關鍵在於了解並依據資訊做出最正確的決定。讓我們開始吧！

那是你的生命

很多玩家在開始玩魔法風雲會的時候，馬上就會被加血所吸引。也因為如此，加血牌也獲得了很多的惡名。多年來，新玩家把加血牌放進套牌裡，而有經驗的玩家則建議他們把這些牌拿掉已變成了資訊上的循環。

然而這並非沒有道理。因為問題來了：加血並不會實際幫你贏得遊戲的勝利。

加血幫你不要輸－但不輸跟贏則是兩件截然不同的事情。

假設你要施放教士祝福來獲得5點生命。

你用了一張牌卻沒有對盤面造成影響，也沒有影響對手所做的事。另外，除非那5點生命將會影響對手是否能對你造成致命傷害－且不包括下回合再打一次就好的情況－它將不會對遊戲產生任何影響。

讓我們快速地順過一遍。想像你有任何一隻生物，甚至可以是一隻一費的1/1。

如果那隻生物可以擋掉跟加血咒語相同數值的傷害，在實用性上兩者就已經相同；如果他可以擋掉更多傷害，那就是比教士祝福更好的加血咒語！

另外重要的是，生物還有很多其他的功能！它可以攻擊、拖住對手的攻擊者、用它或許有的能力及其他。然另一方面，加血咒語則只能做到其中一項。

你在套牌中所使用的每張牌都帶有其他牌的機會成本。如果教士祝福神奇地出現在你手上，如從鵬洛客身上得到的好處是一回事，但你是在抽到它的同時失去了抽到另一張可以使用的牌－一張有很大的機會可以更有效率的牌－的機會。

甚至就算你真碰到了這5點血的差距決定了是能否活過這個攻擊步驟的時候，這要發生多少次才能去平衡其他不是的時間？很有可能任何從卡牌隨機搜尋按鈕隨機所產生的該色牌都比較好，少數派上用場的時候不足以彌補其他沒用的時候。

所以就像人家說的，加血很差所以永遠都不應該使用。

……嗎？

生命多美好

錯。

很多玩家太早就聽說加血不好，這使得他們從來沒有考慮使用並低估了加血牌其實是不錯的，有許多不可思議的強牌都可以讓你獲得生命。

如果你唯一見過的生物牌就是Eager Cadet，那直接說「生物都很弱你不應該使用」確實有失公允。那只是一隻一費叫1/1沒有異能的生物！還有其他更多很棒的生物。

加血也是一樣。

在評估加血牌時，有一些事情是需要注意的。讓我們來看主要在哪四個時機你會想要使用加血牌：

1. 它不只是加血

加血在與其他能幫助你在遊戲中領先的東西相互連結時通常是很好的。這時不只是單純的加血；它將能起到多重的作用。

在這個類別裡一個經典的例子，就是可以讓你加血的生物。

這些生物單用來攻擊或防禦就已經很棒，而加血更是一個不錯的紅利。雖然你一般大多數時候不會使用三費叫3/2的生物，但可以獲得額外生命且能從墳場爬回來就會讓它變得很值得。

這你也會在咒語上看到。

有些咒語除了會讓你獲得生命外還有其他效用。兩者都很不錯；你會發現這兩個效應都讓你在資源上領先。這種時候加血通常會跟好的效應做連結。

你知道什麼是好的嗎？額外的牌。你知道用了所有的魔法力跟時間換取額外的牌後最糟的是什麼嗎？到死都沒辦法使用它們。加血填補了這個空缺，幫助你確保有足夠的時間去施放你的咒語。

也有一些加血咒語會讓你在使用時抽牌。由於你只需要時間去施放，卻不會在遊戲中少一張牌，這使得它們成為很好的選擇。如果有其他的效應或費用夠便宜，這些牌確實很不錯。

甚至有些地牌也可以讓你獲得生命。它們實際上並沒有耗費你任何一張牌，因為你不管怎麼樣都要下地，而在某些時機點，加血－幾乎可以說是免費的－將會有所幫助。

這是到目前為止最大的類別，也是找到你加血牌最好的地方。

2. 為了特定的對局

對到一些套牌時，你唯一要做的只有想辦法活下去，活得夠久就會贏。在這類特定的對局中，加血將會事關重大。

如果你對上一副著重在像Lava Spike這樣用一點咒語直擊本體的燒殺套牌。他們所有的策略就是盡快用他們的牌把你燒死。

然後在第二回合，你加了8點血。

你不止用一張牌就抵銷了對手的二到三張牌，還爭取到了不少時間來進行自己的遊戲計畫。當然，隨著更多時間你將有更高的機會抽到其他的加血咒語，那將會對對手造成更大的困擾。

加血在對上重燒殺套牌時可以是很好的備牌，雖然我可能會更想要一張去除咒語或更好的生物，但對上重生物型的強攻套牌時也可以很有效率。如果對手用了很多可以重複利用的傷害來源－例如生物－那加血的效力就會大幅降低。

3. 真的讓你加很多血

當然，確實有些魔法力費用跟生命值的比例會讓你想要使用加血牌。如果有一張牌只要一點白卻寫著「你獲得100點生命」，那絕對值得你考慮把它放進正編。

當然這是不可能發生的，但時不時總會有夠強力的加血牌出現。這裡有兩個以前出現過的例子：

Martyr of Sands讓你獲得著實大量的生命。只要兩點魔法力，一點叫一點犧牲，這張普通牌要加到12點以上的血絕非難事。（而且當然，如果你還有Proclamation of Rebirth可以把它帶回來的話……我想在某處，或許還有以前標準賽Martyr of Sands的鏡像對局還在進行中呢。）

Pulse of the Fields不會真正花費你一張牌，且你將能在整場遊戲中反覆獲得大量的生命。如果你使用的套牌並未計劃積極進攻，你可以輕易地用這張牌爬回20點生命。

4. 你的套牌繞著此構築

有許多著名的牌會讓你獲得很多生命，它們通常是休閒套牌的主題，而我也不會將它們排除在外！

如果有這些牌，你必定會想要在套牌裡放些加血的東西。在有配合的出口之時，用一些牌來獲得生命將會容易被接受的許多。

值得一提的是加血需要一個手段；一直加血並把自己的套牌稱為「加血套牌」在大部分的時間裡並不具備有足夠的強度。如果你把所有的時間跟資源都花在加血上，對手看來是贏定了。一些像晶角獸君王跟天恩相隨這樣的手段是很重要的。

這就是人生。

如同魔法風雲會的許多面向一般，獲得生命對你的策略來說不一定是好的，而是看你想完成的目標是什麼。適當地調整加血跟扣血間的平衡將會成為策略的重要關鍵。

咦，扣血？那將會是之後文章的主題了。

在那之前，討論加血的文章將告一尾聲。如果你有任何想法或反饋，我都很想知道！你永遠可以在Twitter跟Tumblr上聯繫我，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

希望你的魔法風雲會生命－和你的生命值－感到更為富足。把這試用在你的策略上，調整你的套牌，並享受對局吧！

我們下週見，

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight