你看了看盤面，嗯似乎沒什麼危險－是時候輕鬆地拿下兩點傷害了。

你把手從生物上移開，抬頭看了看對手。對手疑惑的看著你，想了一下，然後起動了Simic Ragworm的異能。

哇。

他阻擋了你的生物。你手上有一張剛抽起來的巨力成長，你該怎麼辦？

你的回答是什麼？先別急著告訴我。

今天我們就要來談談犯錯。

無論喜歡是否，在魔法風雲會的對局中我們都會犯錯。就算是所有碰過魔法風雲會的玩家裡最好的那些，在進行最高級別的賽事時也是如此。進行糟糕的攻擊、試圖反擊不能反擊的咒語、對著有一個指示物的Chalice of the Void施放一費的咒語、在第二回合做完攫取思緒後忘了下地等。這些我都看過最好的那些玩家做過，自己也做過不少，不管你的表現有多好，你都無法被免除在外。

讓我再重複一次：你總會犯錯。

真的，這是可以理解的。魔法風雲會是一個複雜的遊戲。有時，在經歷一整天漫長魔法風雲會比賽後的第七輪，很有可能突然腦袋突然一片空白而試著用魔力流失去在對手可以用羅堰妖精支付第三點魔法力的時候反擊他的咒語。

這總會發生的。

顯然的，沒有人想犯錯。我們都想盡可能做出最好的決定！但重申一次，這總是會發生的。我們都會犯錯。

重要的來了。這不在於我們是怎麼犯錯的，而在於我們要如何回應。

不只在魔法風雲會裡是這樣－現實生活中也是。

或許你對某個很在意的人講了一些重話傷了他，或許你算錯時間出發的太晚而錯過了班機，或你離開了某個希望永遠都不要離開的地方。這些都是犯錯。

但在犯錯當下腦袋一片空白的時候，影響最大的是什麼？是你接下來要怎麼做。

你可以讓受傷的情緒牽著你往更糟的結果去－或你可以道歉並試著彌補讓事情變得更好。你可以對航空公司的地勤大吼大叫－或試著到旁邊的櫃檯看有沒有其他可以搭乘的班機。你可以悶悶不樂地沈溺在過往的美好時光－或試圖找到改變現在窘境的方式。

一切都操之在你的手上。

在魔法風雲會裡呢？這更是你可以自己掌握的選擇。事情已經攤在眼前，關係到你會贏或輸掉這場對局。於是－你該如何做讓自己擺脫這個錯誤？

你會去到哪裡？

當你在魔法風雲會的對局中犯了錯，這經常發生－所以你得要從現在的局勢去評估這場對局並繼續向前進。

讓我們回到手上的那個情境。

手上有巨力成長，你會扣下板機嗎？

人類的直覺是不要犯錯，人類的直覺通常傾向於為了保住面子而使用那張巨力成長。你不希望讓生物平白送死，或許更不想的是讓對手發現你的失策。

但是，在這裡我會說，你應該要捨棄那無謂的自尊。

看看盤面。那張Simic Ragworm穿不透你的天使聖牆，他什麼都沒辦法做。最有威脅性的其實是那張Air Elemental，你將只能再承受他兩次的攻擊。對手看來會持續的攻擊你；沒有理由要拖時間來給你自摸的機會。到下個回合，他會繼續攻擊－而這時你就可以阻擋並吃掉他的Air Elemental。

但這一切都建立在一個重要的假設上：你依然還保有那張巨力成長！

如果在這裡用掉了巨力，你將沒有其他方法可以解決Air Elemental。如同浪費符爪熊很糟糕，你同樣要小心不要白白花費魔法力。

一般來說，當意識到你犯了錯，在進行下一個動作前先暫停一下並重新評估局勢。你需要檢視計畫並確認你當下的計畫是否依然正確，也需要確保不管當下的直覺反應是什麼，都應該要是正確的行為。你已無法再承受為了試著彌補第一個錯手而做的下一個動作依然是錯手的結果－這將會讓你一步錯接著步步錯。

正確的修正

現在，並非說你永遠不該修正自己所犯的錯誤。重要的點在於你是否依照當下盤面的現實情形進行修正。

在第一個例子中，如果你在當下快速的評估了盤面，保有手中的巨力成長就絕對是正確的（有些玩家或許會爭論認為在這裡進行攻擊是一個合理的欺敵，可以說服對手繼續用他的Air Elemental進行攻擊－我個人不是很同意，因為我認為你的對手不管怎麼樣都會繼續攻擊）。但在一些時間點下，依據當下的現實情況進行修正是正確的。

你可以看看這個模擬情境：

先不管為什麼會發生這樣的狀況，反正就是發生了。你攻擊並馬上發現自己犯了錯，即將要因為傷寒鼠而失去你的Enormous Baloth！

看看盤面。當然你現在已經意識到如果剛剛用捕食讓你的妖精跟老鼠互鬥，你已經獲得了遊戲的勝利。但現在，你將要用兩張牌去完成這件事！

所以就應該用巴洛西去換對面的老鼠嗎？

當然不是！

你的巴洛西依然是獲得遊戲勝利的門票。雖然剛剛錯過了即將到手的勝利，這看來依然很有可能是你獲勝的方法。你應該施放濃霧，然後並用捕食解決擋在路中間的老鼠。這樣一來就很有可能依然會在下一回合獲得勝利。或許對手會抽到可以解決巴洛西的方式，但不管怎麼樣，你都會需要那張巴洛西活下來！

確實這會依據犯錯當下時遊戲的盤面，來去決定從那個時間點開始往後的正確決定。想像一個機器人（或是依莫庫！）操控了你的心靈，讓你暫時做了一些錯誤的決定。現在你逃離了他的掌握並要從這裡開始做出正確的判斷。

下一步永遠操之在你的手中。

傾向正確的方向

身為一個魔法風雲會的玩家，你很有機會聽過「情緒化」這個詞。這是在競爭級別的比賽中可能發生最危險的狀況之一；指的是當你的情緒（不管是正面或負面情緒）開始影響你的行為大於策略時的狀況。你可能會在大幅領先覺得自己不會輸時開始犯錯－或是更精確一點，在你犯錯的時候讓你被情緒所影響。

如果你最後在符爪熊上施放了巨力成長，那就是被情緒所影響的結果。

如果你最後讓Enormous Baloth死去，那就是被情緒所影響的結果。

別讓情緒帶著你走。透過評估犯錯後的每個狀況，你可以避免讓這件事情發生。深呼吸，評估盤面，然後回到遊戲，做出正確的判斷，然後以最好的姿態迎接戰鬥。

然後呢？保持下去並獲得勝利。

我希望你們喜歡這週討論關於魔法風雲會犯錯的內容！如果你有任何想法或反饋，歡迎隨時寄給我。你可以在推特跟Tumblr上找到我，也可以寄信到BeyondBasicsMagic@Gmail.com。

我們下週見！希望你可以找到最好修正自己所犯下錯誤的方法。

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight