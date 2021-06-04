這個系列會為近代賽翻開新的一頁。或者更準確一些，翻開……新篇章？

近代新篇2來了！它已在魔法風雲會線上版上供您暢玩，並將於6月18日在遊戲店發售！

近代新篇在2019年大獲成功之後，我們知道這將是值得再次製作的系列。這系列充滿了新牌張（還有一些熟面孔！）、天馬行空的機制，以及與眾不同的限制賽體驗。

那麼，在哪裡怎麼做才能玩到呢？參賽後又該如何構組你的現開套牌？

如果你比較喜歡觀看影片，可以在這裡觀看：

如果你比較想閱讀，則可繼續讀下去！

翻開新篇

售前賽是一年當中我最喜歡的魔法風雲會週末活動。

在售前賽週末期間，你可以首次獲得新系列～對我來說，售前賽體驗的精髓就在於拿到新牌並用來遊戲。就算你是在家裡（而非牌店），也別忘記你是在跟全世界許多人一同居家娛樂，而這獨特經驗也會成為全球體驗與交流的一部分。感謝網際網路，我們彼此相連！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌張。遊戲中充滿了歡笑、值得學習的技巧，以及出色的玩法：新手與老手都能盡享其樂！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節；我會在那裡談談近代新篇2有什麼新奇之處。但是，如果你是售前賽世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：入手售前賽產品！畢竟，如果你不知道哪裡能買到你需要的補給，你就不能在對局中有好的表現。

這一點，你需要去聯繫當地店家。如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。提前規劃準沒錯。

雖說以往大多的售前賽是在店內舉辦，但這次由於2019冠狀病毒病疫情，現階段玩家可以購買售前組合回家遊戲。實際上我們也推薦各位如此進行售前賽。受世界各地因應疫情防控訂立的規章制度影響，店家不一定能夠正常營業～因此請務必做好相應防護措施，遵循政府規定，選擇你個人感覺最合適的方式來參賽。

很好，讓我們看下去。你選好了店家，也已經看過近代新篇2牌圖集合裡看了這個系列的精彩牌張（以及這些牌張的特殊版本）。

您已做好準備迎接這個狂野系列的內容！現在該來打開補充包了！

遍歷新篇

這是首個擁有整套售前組合的非標準系列！你沒聽錯：近代新篇2有售前組合！

售前組合的外觀是這樣的：

這裡面有其他售前組合會有的東西。舉例來說，你會獲得一張售前賽紀念閃卡，可能是本系列任何一張稀有或秘稀牌！你甚至可以將這張牌加入你的套牌中。還有一個用來記錄生命值的Spindown生命計數器。

讓我們看看裡面的一切：

當然最重要的還是這些補充包。開始吧！

首先：打開補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我個人推薦用兩種顏色，並加入23張左右的咒語。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

好，現在你已經選定顏色。接下來，你如何才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第三回合施放騎士秘耳，但通常不會在第三回合施放慷慨贈禮。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常關鍵，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即通過各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點選這裡，查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會少了一分！

地的比例應當是大約17到18張地牌對上23到22張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵局。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種對峙局面。

有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的進程通常稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

近代新篇眾多面相

近代新篇2內含多種不同的牌框設計！

舉例來說，你可能會找到復古牌框的牌：

你可能會找到無邊框鵬洛客：

而且這還不是全部！如需更多詳細資訊，以及從哪裡才能開到這些特殊牌張，請查看收集近代新篇2這篇文章。

保持距離的魔法風雲會

由於COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方可能無法前往實體店暢玩魔法風雲會。那如果你買了產品回家，但沒有辦法在店內遊戲，要怎麼做？

當然，我們還有魔法風雲會線上版，讓你在保持距離的同時體驗新系列。不過還有一種玩法是藉由電話和網路攝影機來玩！

你可能還沒試過SpellTable，它真的超棒。只需點選幾個按鈕，便可以設定好你的手機鏡頭或網路攝影機，與鎮上另一端甚至是世界另一方的某人一起玩魔法風雲會。它還具有生命值記錄和牌張查詢功能，且設定相當簡單：使用威世智帳號登入後就大功告成了。

部分店家甚至會舉辦使用SpellTable的遠端售前賽，還有很多其他地方也都在舉辦這類遊戲活動。

其中一個絕佳遊戲機會是在6月11至13日參加利用SpellTable測試版舉辦的近代新篇2售前賽。在當地店家購買一份售前組合帶回家，登入Discord伺服器即可獲取構組套牌的提示，瞭解小知識，並迅速配對加入網路視訊遊戲。售前賽開心至上，隨便嘗試你牌池中的狂野組合吧！

如需有關使用SpellTable的更多資訊，你可以在此處觀看我的短片：

新篇成盒

當你到當地店家購買售前組合時，也許還可以順便選購其他產品，例如近代新篇2系列補充包！請事先預訂整盒銷售的系列補充包，因為數量有限，提前預訂比較保險。

如果你購買整盒補充包，你還會獲得以下的東西之一（送完為止）：

全新視角

顧名思義，近代新篇2是為了近代賽而設計的系列！但是，當你為你喜歡的近代套牌收集牌張時，我強烈建議你切勿忽略絕佳的限制賽樂趣。它具有眾多的機制，因此會有很多難以在別的系列中體驗的玩法！

如果你有問題，請藉由Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube聯繫我，也可以給BeyondBasicsMagic@gmail.com發郵件。我很期盼聽到各位的意見回饋！

我希望你喜歡近代新篇2的預覽內容。不論你在何時何處對戰、如何遊戲，願你都能玩得開心！我很期待聽到你的意見。

Gavin

電子郵件：BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram：GavinVerhey

TikTok：@GavinVerhey

Tumblr：GavInsight

Twitter：@GavinVerhey

YouTube：Good Morning Magic