贊迪卡深陷浩劫。

除了貪噬無度的奧札奇巨怪鎢拉莫之外，另一個強大無比的奧札奇巨怪：扭曲實界的寇基雷也突然現身，肆虐整個時空。這對多重宇宙間最強大的生物搭檔足以粉碎任何時空。

若孤身作戰，贊迪卡必將陷落。其城市會被吞噬，其人民也將被消滅。但若並肩作戰，便能求得一線生機。而在黑暗洞窟之中，有顆水晶閃耀著希望之光。

而守護者就是那個希望。

你會加入他們的行列嗎？

是時候參加你當地的售前賽，加入守護者的行列！畢竟，親身看看系列的內容，才是武裝自己以抵抗奧札奇的最好方法。

售前賽讓你有機會率先使用新卡牌，這意味著你將可比對手多擁有一些優勢，並能夠搶先體驗 守護者誓約 ！無論你是遊戲的新玩家，還是經驗豐富的鵬洛客，售前賽都是適合任何人的精彩賽事。

賽事內容如何？我們來梳理一遍吧！

立誓同心

售前賽真是每年的神奇時刻。

我從11歲起便一直有參加售前賽，當年我隨即著迷了。售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，每個人都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。總之就是能讓人流連忘返！即使是有多年玩牌經驗的玩家也會對每一場售前賽充滿期待，就像是拆開全新的禮物一樣。

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節，在那裡，我會談談你到當地店家玩 守護者誓約時可能體驗到的差異和特別之處。但是，如果你是這場現開賽盛會的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好了，讓我們先談談可能是最重要的環節：查找參加售前賽的地方！畢竟，如果你不知道該到哪裡去，便不能在比賽中有好表現。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，務必先用店家搜尋器就近尋找一家！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的其中一些賽事，所以務必查看店家是否接受預先報名。不要等到店裡時才發現參賽人數已滿而無法參賽，所以務必提早查詢。

那麼，你找到了店家。太棒了！

現在該作準備了。贊迪卡現在是個很危險的地方～而你肯定會希望自己已有萬全的準備！你在參賽時會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，但其實你還可準備很多東西。

例如，你可以自帶一副標準賽或指揮官套牌，利用對局之間的空檔暢玩遊戲，還可以帶交換用卡本，以及記錄生命的紙筆，甚至還可以帶一瓶水。帶上一些小點心也是個好主意，例如是燕麥棒或額外的奧札奇孽裔。一場售前賽大約要四到五小時，所以請留夠時間來進行整場賽事。

好，現在讓我們看下去。你找到了店家，也收拾好為應付贊迪卡現況所需的一切。你甚至可能已經讀完了近期刊登的Uncharted Realms，知道最新的 魔法風雲會 故事。對了，你應該已經看過守護者誓約 牌圖集合。

大功告成！現在該…

立下誓約

當你前往售前賽開始玩牌的時候，將會獲得一個套牌盒，內含構組套牌所需的一切。快來看看吧！

它非常類似於你在 再戰贊迪卡 售前賽中獲得的套牌盒，也能妥當地存放卡牌。當然，裡面還有一些重要的新東西： 守護者誓約 補充包！

在那盒子中，你會找到很多好東西。但其中最重要的是補充包，它們將會讓你得到構組現開套牌所需的卡牌，加上一張閃亮的售前賽贈卡。（它有可能是此系列的任一張稀有牌或秘稀牌！）

讓我們先來揭開多重宇宙的秘密。我的意思是：拆開那些補充包！然後，你將會有一疊牌。

那麼...接下來怎麼辦？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌跟平常的套牌稍有不同。你只能用眼前的牌，以及任意數量的基本地來構組套牌。此外，你只需要用40張牌，這跟平常60張的構組賽套牌不同。

你要考慮的第一件事是設法挑選你要使用的顏色。我建議只用兩種顏色。此系列有個地方會令人有點困惑，因為有些牌具有虛色異能，意思是它們沒有顏色。但在套牌構組時，要把它們當作有色牌～你依然會用到有色魔法力來施放它們！

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某種顏色上具有適當的「魔法力曲線」：意思是在各種不同費用上都有很多生物

在理想狀態下，你選擇的顏色要滿足上述全部四個標準，但若能符合其中兩個或三個標準就算不錯了。

無論你怎麼挑選顏色，都需要選出你要用的牌。如果你在售前賽上遇到瓶頸，可以從售前組合內附的簡介汲取靈感，還可以請教身旁的玩家。（在售前賽上可以這麼做～畢竟，樂趣和學習最重要！）

你將會在 守護者誓約 系列中發現另一個值得注意的東西，也就是無色魔法力。這東西在此系列初次登場。它看起來是這樣的：

這個新符號代表著 無色魔法力。有別於能夠以任何類型魔法力來支付的一般魔法力費用（例如是魔法力費用上方者），無色費用 僅可 用無色魔法力來支付。由於你需要特定的魔法力來施放它，因此這意味著它的運作方式如同其他顏色一般。

Mark Rosewater在A Solemn Oath, Part 1中詳細說明了新的無色魔法力符號。

因此，當你構組套牌時，你要確定所用到的任何無色牌都有辦法登場顯威。當然，新的基本地將能幫到你：

但是，有別於一般基本地，在限制賽制當中，你只能使用自己牌池的荒野（意思是你輪抽到它們，或是從用於現開套牌的補充包中獲得它們）。因此，你將要憑藉你獲得的其他一些牌來助你施放這些咒語。

你很可能希望有至少三至五個無色魔法力來源，來助你施放你套牌中需要用無色魔法力來施放的卡牌（前提是此類牌你用得不多）。因此，請明智地構組套牌。我不建議你隨便將無色牌放入任何套牌中。

雖說如此，無色牌確實是頗為強勁，而你有機會時也應該用用它們。總之記住：能力越強，責任也越大。

好，現在你已經選定顏色。那麼你該如何在你所擁有的全部牌當中，選出22至23張來放入套牌中？一大堆強力的牌張擺在你面前，你可能會覺得手足無措～別慌張，這就告訴你如何按部就班地來！

首先，將你的生物按魔法力費用的順序攤開。這能讓你看出在遊戲的各個時段中各可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第一回合施放 鄙視 ，但通常不會急著在第三回合立刻施放 巨物現身 。）

適當的生物「魔法力曲線」對於一副成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常重要，這樣你就能在遊戲早期運用低費用咒語，在遊戲後期運用高費用咒語。根據限制賽的通則，我會作下列安排：

1點魔法力：0–2個生物

2點魔法力：4–6個生物

3點魔法力：3–5個生物

4點魔法力：4個生物

5點魔法力：3個生物

6點或更多魔法力：1–2個生物

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。選擇你最喜愛的生物，然後按照這些數目從中挑選。

現在，你已決定了核心的生物基礎，便可以加入咒語了！從你的顏色中選出你最喜愛的牌來湊齊套牌中的22或23張牌，咒語方面便弄妥了。

你最需要的咒語俗稱「殺生咒語」，即藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。 魔法風雲會 的現開套牌重點在於生物，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

想知道更多訣竅？以下還有一些在構組套牌時必須記得的事：

你可以使用超過40張牌，但最好儘量只用40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌裡強大稀有牌的機會更小！

地牌的比例大約應是十七張地牌、23張非地牌。這並非100%正確，但大多數的限制套牌最後都和這差不多，我一般都會這麼選擇。特別在贊迪卡中，如果你有很多具有地落異能的牌或具有特殊異能的地，你或許可以考慮放入18張地。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；但如果你都用高費大生物，那麼你就得冒著被快速推爆的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開賽大多數對局的獲勝者是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲經常會陷入僵局。具有飛行這類異能的生物能讓你打破這些生物僵局。

如果你想深入了解現開賽，這裡有一些文章提供了更多資訊：

雙頭巨人賽

守護者誓約 的設計已將雙頭巨人賽制考慮在內！正如故事中的鵬洛客聯手對抗敵人一般，你和你的好友在這場售前賽中也能攜手合作！

每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，用以構組兩副套牌。然後，你們會與另一個雙頭巨人隊伍進行對決。你和你的隊友會共享回合，這意味著你們真的在攜手合作！

這是讓你與長期支持 魔法風雲會 的好友一同並肩暢玩的絕佳機會；但即使隊友只是新手也同樣有意思，因為你將可在整個過程中從旁協助好友。

而最美好的是，藉由支援和潮湧等機制，這一次的雙頭巨人賽將會給予你前所未有的體驗。向你當地的店家查詢是否舉辦雙頭巨人售前賽，並預先報名以便實際體驗其中樂趣！

現開決鬥

如果參加一整天的比賽會令你卻步，或你沒有太多時間，只是想用 守護者誓約的牌快速進行遊戲，便可以參加現開決鬥。

在這種外圍賽中，你會拿到一包60張、打開即玩的起手包，並用它與其他參加現開決鬥的玩家對戰，也包括參加主要比賽但正值各局之間的玩家！如果你不確定售前賽是否合你的口味，或無法為售前賽騰出五小時的時間，那麼這是試玩遊戲的好方法。你可以只在空閒時玩現開決鬥。此外，它真的很好玩！

收獲珍寶

在你的售前組合中，除了實用的一般牌和一張印有日期的特殊稀有牌或秘稀售前賽贈卡（話說，你可以將它放入自己的套牌中）之外，你還會收到其他的好東西！

你會獲得這個漂亮的20面Spindown骰子：

你還會獲得這份精美的贊迪卡戰況介紹～其中包括構組套牌的重要資訊！看看這張美麗的全圖吧：

如同先前所說，這張簡介可以現場提供你構組套牌的建議。你現在應該已經準備就緒了！

守護者的眾多機制

守護者誓約 充滿了各類機制！你真的應該看看Matt Tabak撰寫的機制文章，以全面了解所有內容。你甚至可以將它列印出來，並帶著它一同參賽！

重奪時空

希望你感覺你已經為迄今最艱鉅的挑戰之一做好準備：對抗鎢拉莫和寇基雷！

在戰鬥展開之前，我要再次提醒大家前往查看牌圖集合。其中包含此系列所有的牌，方便你隨時查閱，並且在參賽前心裡先有個底。

我想說的都說完了～現在就有請你前往當地的售前賽親身體驗，立下誓約吧！

如果你對售前賽有任何疑問或有其他問題，可以隨時寄推特給我，或是在我的Tumblr上提出問題，我一定會查看並盡力幫忙！

祝你本週末玩得愉快。戰得痛快！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight