構築套牌時的一個基本面向，在於你每種牌要放幾張進套牌裡。

在過去的幾個月裡，我們分別在「放到滿編」、「三人成眾」和「拿個兩張」中討論了為什麼要放四張、三張、兩張到你的套牌裡。今天，是時候來討論這個循環裡面最後一個的時候了：一張流！

在一副套牌裡把某張牌只放一張雖然聽起來沒什麼影響，事實卻絕非如此。當然如果套牌未經過校準的話確實有可能，但如果經過仔細地安排，只放一張的牌通常會成為計畫裡的關鍵角色。

所以什麼時候該把牌放一張進你的套牌裡？有五個你可能會想如此做的原因：

1. 這張牌創造了必然性

在套牌裡放一張跟不放將有巨大的差別。

如果一張都沒放，你將永遠不會有機會抽到它；但放一張的話，只要時間足夠你絕對會看到它。雖然會花上不少時間，但總歸會見到的。

就用永生瓊漿來當例子吧。

如果你希望套牌永遠都不要有牌庫抽爆而輸掉的風險，放一張瓊漿進去就可消弭這個可能。

一般來說，非常慢的控制套牌會使用這張牌。你可以想抽多少就抽多少，想讓遊戲拖多長就拖多長，且依然可以重複利用來避免牌庫抽爆。你只需要一張，不多也不少－但那一張就是通往勝利的康莊大道。

不只是這種慢吞吞磨牌的必然性而已，威脅的必然性也同樣存在！我們來看敦請天使：

你通常不會想在無法奇蹟的時候抽到它，但在套牌裡放一張也代表隨著回合的進行你終究拿得到。不管盤面有多慢，它都應該可以突破僵局。

一張放與不放之間有時會成為許多勝負間的分野。

2. 這張牌是導師的目標牌

魔法風雲會裡有些牌一般被稱為「導師牌」，這個名字是由Demonic Tutor跟Enlightened Tutor（啟蒙導師）這類的牌而來的。

這類牌獎勵了多元性。當你可以從整副套牌裡找出任意一張牌時，選擇越多就意味著有更高的機會找到當下的最佳解。有了導師，把四種牌各放一張通常是比把同一張牌放四張來得更好的選擇。

舉例來說，如果你不是用四張Moat而是Enlightened Tutor，或許就可以改成兩張Moat、一張得享安息跟一張Circle of Protection: Red的組合。一場比賽裡幾乎用不到兩張Moat，但如果對到燒殺或墳場型的套牌，另外的兩張牌就會很好用。

在存在必然性的情況下，是否放了一張一些導師牌的目標將會決定整場比賽的勝負。

這很有可能弄巧成拙（也確實常常是），（我之前在「潘朵拉的工具箱」寫過，大家可以參考看看）但如果你有使用導師牌，你通常會想每種各放個一張。

3. 這張牌有時不太好用，有時卻又會成為關鍵

有些牌很強－你卻不想每次都看到它。他們不會是你套牌策略的核心，有的時候甚至還派不上用場，但這些牌卻提供了一個在後期可以撼動遊戲的機會。

仙靈套牌裡的Loxodon Warhammer就是一個不錯的例子。

這些仙靈套牌的核心是Bitterblossom跟像Mistbind Clique或Cryptic Command一樣可以瞬間施放的牌，一張不只三費只能在巫術時機使用、還需要另外三點魔法力才能運作的神器到底能幹嘛？這麼說吧，如果遊戲進行得夠久，它就會是一張炸彈！

仙靈套牌會因為Bitterblossom跟攫取思緒而吃掉自己的血量，一旦氣力放盡後也通常沒有什麼可以增加牌張優勢的方法。但它通常有可以裝配的衍生生物，所以即便你不會想在起手或前期看到戰錘，但過了中盤他將會有很大的幫助。

並非所有的仙靈套牌都會放戰鎚－甚至不及一半－但確實有些套牌從這張牌上獲得了成功。或者換個例子：你可以把它想成在低費套牌裡放一張大點的牌，或是在強攻套牌裡丟進一張大點的抽牌咒語來補充手牌。有時使用「奧義的一張流」將會有很大的幫助。

4. 你使用了分割或補充

在之前兩張跟三張時有提到，當你有一些類似的牌彼此都在不同情況下分別會有更好表現的時候，分割各使用一張通常將是個不錯的方法。

舉例來說，你正為你藍色的能量控制套牌尋找獲勝手段。這副套牌對強攻較為不利，而你正在終局史芬斯跟乙太風祖怪當中究竟要拿誰當終結者舉棋不定。

就現在看來，風祖怪對上那些強攻套牌似乎是個比較好的選擇，跟套牌本身的搭配也比較好。

但在對上控制套牌時，我就希望在進行較久的比賽裡有史芬斯；所以既然對上強攻會比較不利，那3張風祖怪1張史芬斯看起來就是個不錯的選擇。

不僅僅是勝利條件：去除、掃場跟燒殺咒語都有分割的理由。在做選擇時，試著不再都預設把牌放滿，而是每次都問問自己分割會不會比較好。在遊戲測試階段，這也可能可以幫助你瞭解究竟哪一張牌實際上是比較好的。

5. 這張牌可以帶來扭轉局勢的驚喜

有很長一段時間，我參加比賽的套牌都是白色強攻或中程。某個時候開始，我開始在正編裡放進一張Wrath of God。

為什麼？不管怎麼樣，套牌曲線是一費、兩費、三費、然後掃場怎麼看都很奇怪吧。

我同意－這也並非我會建議使用的方式。然而，這著實是可以幫助你在任何鏡像生物對局裡獲勝的手段。你唯一要做的只有稍微放慢你的速度，等到對手把手上的資源都丟出來後－砰，一發掃場咒語就可以輕易的結束比賽，幾乎沒有玩家會在這裡還刻意提防Wrath of God。

甚者，一旦他們中過一次招，就會在接下來的每盤比賽中步步為營。他們不會知道你的套牌裡只放了一張－而非想像中的四張！－你就可以在之後基於對手有所提防而無法全力發揮的情況下獲得優勢。

別誤會，我不是說你應該永遠都在強攻套牌裡放一張掃場咒語，但如果在賽場主流充斥強攻套牌的環境下，它確實是一個可以考慮的東西。

如果有些東西可以出乎對手意料，而抽到又可以對手牌有所幫助的話，那就是個不錯的一張流。

四、三、二、一、發射！

到這裡，所有討論每種牌該放幾張的系列已經全部結束啦！

希望你們都喜歡這一系列該把牌放幾張進套牌裡的文章，也希望它對你們的套牌構築有所幫助！願你們繼續努力、找到可行的組合、並妥善調整自己的套牌。

有任何問題或是想法我都很想要知道！你永遠都可以發推特、在Tumblr上問問題或用英文發email到BeyondBasicsMagic@Gmail.com給我。

我下週會再回來，我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight