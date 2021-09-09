致我親愛的朋友 瓦垂格，

很遺憾我必須寫這封信，但我得面對現實。白晝已輸給了那進犯的黑夜。

這個秋天，各省都變得比以往更乾冷，收成也更慘淡。夜晚在南瓜田與凱錫革森林的最後一批葉片上留下一層薄霜。自從癲狂劫結束後那些長了觸手的驚懼獸已不復見，而哭號之母也平靜地沉眠於月亮背面。但我曾聽聞農民低語著從那時起的異象，出了錯的時辰，歪曲的黑暗形貌。

恐怕並非一切都在癲狂劫後恢復正常。在這個世界上，總是有人會利用黑暗。

當然，我聽見夜晚的嚎叫聲。起初，凱錫革人稱之為來自席嘉妲的祝福，那些嚎叫從癲狂劫起總是消聲匿跡，宛如對一顆冷漠月亮的寂寞悲嘆。但次數愈來愈多，狼嚎迴盪倍增，既飽滿、強烈又渴望，那是來自蠻野喉嚨的合唱。

狼人正以他們的方式慶祝。他們在清爽的空氣中慶祝其炎熱氣息，他們鼻孔中的鮮肉氣味，還有隨著月亮現蹤而彎曲的骨骼。他們歡慶夜晚將白晝限縮在逐漸減少的時數內，而且他們相信夜晚很快將由他們主宰。

在我寫這封信的同時，我聽見我的狼群在後方的樹林裡嗚咽。我感覺到牠們急切地抓耙著地面，以及隨著牠們望向漆黑的沃文森時加快的心跳。我知道牠們感覺到了狼嚎的呼喚，因為我也感覺到了。我們必須找到方法來修正一切，而且要快。

你永遠的朋友，

雅琳

歡迎回到依尼翠，一個充滿狼人、吸血鬼，還有其他在黑暗中出沒的生物的冷冽時空。想要閱讀關於依尼翠時空內外的一切嗎？你可以在此參閱我們初次造訪時的鵬洛客指南。

就讓我們回顧一下最近發生了什麼事吧：

之前 ...

由Jaime Jones作畫

遠古鵬洛客娜希麗與索霖之間的毀滅性私仇從很久以前開始。在一場激烈的爭執中，索霖狠心地把娜希麗關在一座魔法牢籠裡，於是她便在此待上了幾世紀。兩年前，隨著重獲自由的娜希麗為了復仇而將奧札奇泰坦伊莫庫引誘至索霖的故鄉時空依尼翠，這份私仇也來到了高峰。

伊莫庫的存在釋出一片瘋狂浪潮，在每個層面扭曲了這個時空。村民們經歷了精神異象與身體變異。原本為人類守護者的天使則發瘋並且在大天使艾維欣的帶領下對人們進行可怕的審訊。曾經身為人們希望與安全的堅毅象徵，艾維欣被她的創造者索霖痛心地消滅。

一群被稱為守護者的英勇鵬洛客前來幫助依尼翠。死靈術士莉蓮娜召喚殭屍大軍來協助對抗奧札奇的驚懼獸浪潮，而其他人則聯手將伊莫庫困在依尼翠的月亮內，該月亮完全由一種被稱作月銀的魔法物質構成。

癲狂劫

現在人們將這一連串的可怕事件稱為「癲狂劫」。這個名詞本身就是一種禮貌性的委婉說法。沒有人想再經歷一次那時期的駭人回憶，於是在一場合宜的對話中，「癲狂劫」就成了合乎禮節的說法。

艾維欣與席嘉妲

由Howard Lyon作畫

雖然伊莫庫帶來的瘋狂已消散，但它卻被一種新的不安感所取代。依尼翠的人類再次於艾維欣的缺席下面對黑夜。現在他們的想法轉向過去－古老的傳統，古老的保護法，古老的恐懼。

有些依尼翠的居民開始向大天使席嘉妲祈禱，她是癲狂劫之後最強大的天使。席嘉妲是少數從未屈服於伊莫庫影響力的天使之一，而且她英勇地替人類抵擋奧札奇怪物。她盡力擔起艾維欣的角色，回應來自迷途與臨危人士的熱切祈禱。人們賦予她許多稱號：真知席嘉妲、闇影剋星席嘉妲、迷途者救星席嘉妲。

艾維欣頸環，其教會的象徵物

在各個省份裡，村民們主動以粗糙、手工的方式修補扭曲的艾維欣象徵物。長形的彎曲石頭已被打碎，人們便將這些碎石用於修復工作。今日的墓碑、教堂祭祠，以及路旁的紀念碑都展示了復原的艾維欣象徵物。每一件都是以粗糙的手工石藝修補：用水泥填補裂口或以鐵絲和麻繩捆綁。它們是希望與自立自強的象徵－即便沒有天使前來修正這個世界，人們已挺身而出修復其能力範圍內的事物。

月亮干擾

一旦伊莫庫被放逐至月亮後，由禁錮咒於其表面形成的巨大符畫終於從眼前消逝。不過，這個奧札奇依然停駐於內，靜靜地沉眠。許多著名的占星術士與曙鹿集群的女巫相信這位宇宙泰坦的存在可能與依尼翠最近的難題相關。

依尼翠的日夜週期正逐漸變暗。陽光漸弱，夜晚愈來愈長，還有一層冷冽的霜降臨這個世界。更多的黑夜就表示有更多來自狼人、吸血鬼，以及其他駭人生物的襲擊，它們在永夜的創造中都擁有既得利益 ...

托瓦拉的嚎群

由Chris Rahn作畫

狼人首領托瓦拉曾經率領蒙卓嚎群。他的嚎群和其他的嚎群解散，在艾維欣重獲自由後被天使們驅離與獵捕。現在，在癲狂劫過後持續滋長的黑暗中，托瓦拉發現了再次掌權的機會。由狼人族群的一種強烈驕傲感驅使，他設法統一並領導所有嚎群。他代表了擁抱內心兇殘野獸的自由，於是許多狼人便離開他們的人類家園並加入他的團隊。一旦他擁有強大狼群的支持，他就會阻止曙鹿集群以及任何想把陽光帶回來的人。

怖狼系狼人

由Chris Rahn作畫

異月的強大影響力產生了被稱作怖狼的新品種狼人。這些狼人的人類形態格外高大，瘦長的身形配上陰沉的外貌。他們不信任其他人，會用他們凹陷的圓眼睛上下打量陌生人，同時顯得既多疑又厭煩。他們的狼人型態比其他狼人更壯碩，擁有傳說般的力量。他們能夠用爪子粉碎岩石並且輕輕一咬就折斷了骨頭，據說他們甚至還能甩開受福銀器。怖狼系狼人是托瓦拉的重要成員，也是他團隊裡真正的力量。

祝儀巫婆

在艾維欣出現之前的時代裡，有一小部分群集和德魯伊教派在各省進行民俗魔法。他們施行古老的祝儀魔法與自然儀式以增加農作收成，於婚禮中賜福，以及保護家庭不受黑夜生物侵擾。被稱為祝儀巫婆或簡稱為巫婆，這些傳統的施行者多半為隱者與黜人，但她們的傳統卻同時深入了城鎮與村落。

當艾維欣被創造後，村民轉而向她祈求保護，祝儀魔法則日漸式微。祝儀巫婆集群消失或遭世人遺忘。今日，有更多省份居民回頭尋求傳統手段，而古老的集群也再次集會，尤其是在凱錫革和涅非利亞。

曙鹿集群

由Bryan Sola作畫

其中一群規模較小的祝儀巫婆被稱為曙鹿集群，她們是致力於自然與社群的集團。在過去的兩年內，她們於凱蒂妲首領的率領下再次開始集會，大部分的成員都來自納特丘鄰近的小鎮。她們在各處看見靈性的跡象並且專注於復甦古老的收成節傳統。

收成節

在一個不保證你能存活的世界裡，生命是值得慶祝的。收成節是一個古老的慶典，在艾維欣教會創立前每年都會慶祝生命與社群。村民以盛宴、舞蹈、歌曲、詠頌、面具、營火，以及柳條肖像來紀念一年一度的收成節。曙鹿集群相信這個節慶對於施行讓依尼翠的日夜平衡復原的儀式至關重要。

沃文森的樹林在蠟燭、提燈，以及魔法火光的照耀下閃閃發光。紙條與緞帶裝飾著樹枝。沿著道路前往收成節的旅人也能看見柳樹上「飄著」狼人、殭屍、吸血鬼，以及其他可怕生物的肖像，它們將在節慶期間被人們得意又輕蔑地燒毀。

穹天儀

由幾世紀前的祝儀巫婆們所造，穹天儀是位於沃文森中央的一座天文儀器。它的目的是用來追蹤星辰與月亮的移動軌跡。凱蒂妲和曙鹿集群相信她能夠使用一道咒語來回復日夜平衡，但那需要啟動穹天儀。為了達成這個目的，一個位於穹天儀中心且被稱作旭金鎖的裝置必須要跟一個被稱為月銀鑰的附魔受福銀質物品結合。遺憾的是，月銀鑰已經遺失了好幾世代 ...

瑟班遺跡 基沙的大冒險！

由Karla Ortiz作畫

致最親愛的弟弟，

雖然我極為享受沒有你消息的日子，我認為在你面前炫耀我的成就的價值遠勝過我們兩年來幸福的沉默。或許你那陰森的女友，叫莉蓮娜威斯或什麼的，把你甩了，她卻留下了她所有的玩具：那一大群被她召喚來對抗觸手玩意的殭屍。我不知道發生了什麼事，不過她把它們全留在瑟班的街上遊蕩。人們害怕極了，於是他們全跑光。這實在太好笑了！

我不是個會挑剔禮物的人，因此我就照單全收了。現在我擁有一群殭屍軍隊和一整座城市。我住在毀損最少的建築裡的一個最豪華的房間內，而且我一點也不想念我們的遊戲。我甚至還多了個追求者可以供我征討。他的名字叫威爾伯，而且我厭惡他，不過在我（再次）殺了他之前獲得一點關注也不錯。

噢，怎麼了？你和一個脾氣暴躁的老頭同住而且在過去兩年裡一事無成？真可悲。我讓一個食屍鬼替我送這封信而且我命令它除了哭號以外什麼也不能做，只為了展示我對你有多悲傷。

請儘快回信，

基沙

尾聲

想要更深入了解依尼翠：闇夜獵蹤的故事嗎？請參閱每週於MTGstory.com推出的依尼翠：闇夜獵蹤網路小說。此外，你也能在下週刊登的專文裡學到更多關於依尼翠傳奇角色的背景。幾個月後我們將帶著能讓你真正深入探究的依尼翠：腥紅婚誓文章與你見面。更確切地說，如果我們都能撐過永夜的話 ...

依尼翠：闇夜獵蹤系列致謝名單

可於產品頁面底下查看依尼翠：闇夜獵蹤的系列致謝名單。

事態已變。黑夜增長。空氣漸寒。你已回到依尼翠。