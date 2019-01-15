你將效忠於誰？

拉尼卡的一切都是關於公會，這些大家所熱愛的雙色組合代表了你的夥伴。在烽會拉尼卡裡，我們已經有了其中五個組合；而到了效忠拉尼卡，是時候獲得另外五個了！

俄佐立、歐佐夫、拉鐸司、古魯、析米克。五個公會分別有自己的機制和許多需要知道的牌。

哪裡是認識它們的最好去處？那當然是售前現開賽啦！

售前現開賽是所有人嘗試魔法風雲會新系列的第一次機會。五個要研究的新公會，你需要蒞臨現場來了解他們的行動。不管你的技術水平如何或是魔法風雲會的背景是什麼，售前現開賽都是你絕對不想錯過的魔法風雲會盛事！

所以你可以期待什麼？繼續看下去！

拉尼卡的售前現開

售前現開賽是一整年中我最喜歡的魔法風雲會賽事。

不管在世界的哪個角落或是一年中的哪個時刻，我都會試著參加一場本地的售前現開賽。且不只有我：許許多多魔法風雲會的玩家們，不管是多年經驗的老手或是剛入門的新人都是一樣。售前現開賽是所有賽事中最受歡迎的。

為什麼？因為售前現開賽是魔法風雲會裡最有趣的！

沒有其他東西像它一樣。你坐下，拿起全新的牌，然後與其他人同時去了解該用這些牌做什麼。這是一個休閒環境下公平的遊樂場，所有人都對這全新的魔法風雲會系列滿懷熱情及興奮！

在我十一歲的時候，我參加了第一場的售前現開賽並馬上就愛上了它。十七年過後，事情並沒有太多的改變；售前現開賽甚至比以前更棒了！

售前現開賽最棒的地方在於系列是全新的。由於所有人都是第一次接觸到這個系列，大家的起始點都相同，而你能放輕鬆並享受探索新牌的過程。這對新人和老手來說都是很有趣的！

如果你是限制賽的老手，或許會想跳過這邊進到下一個章節，那時我會談論一些這次在本地店家你會見到和以往不同的效忠拉尼卡售前現開賽。但如果對限制賽來說你是新人，或著是想尋找一些新的觀點，那就繼續看下去吧。

行，讓我們進到可能是最重要的環節：找到參加售前現開賽的地方！不管怎麼樣，如果你不知道去哪就沒辦法參加了。你要怎麼做？

如果你沒有常去的本地店家，別忘了看看店家搜尋器來找到離你最近的一個！那家店甚至可能還有提供預先報名。售前現開賽是很熱門的賽事，所以別忘了確認店家是否開放預報。了解一場比賽是否已經報滿的最好時機絕對不是當你到現場的時候才發現無法參加，所以事先做好計劃吧。

找到你的店了嗎？太好了！

現在是時候開始預先為比賽做準備了。雖然你將會在抵達會場後才用拿到的牌構築套牌，但在那之外你要做的還有很多。

別忘了打包前往拉尼卡路上所需要的補給品！舉例來說，你或許會想帶一套標準賽套牌在對局之間消遣，帶上卡本，或是紙筆以記錄你的生命值，還有也別忘了水壺。

售前現開賽通常是4-5個小時，所以別忘了為整場比賽保留足夠的時間。既然在戰鬥中需要養分，也別忘了帶些營養棒或是蘋果當做點心。（也可以跟店家確認看看，他們可能也有賣一些吃的！）

好讓我們來檢查一下。你已經在地圖上選好了店家，也把所有需要的東西都放進了背包。甚至已經看完了最新的魔法風雲會故事，所以在去拉尼卡前已經更新了那兒發生了什麼事的最新資訊。當然，你也已經看過了效忠拉尼卡牌圖集裡那些很棒的牌張。或著如果你對一場比賽會是什麼樣子感到好奇，也可以能已經看過了我的「你的第一場比賽」（標題下得真是簡單易懂）。

都準備好啦！是時候出發並打開一些補充包了！

展現你的忠誠

跟過往了售前現開賽相比，效忠拉尼卡有些不同。所以不管你是老手或新人，來看看我們這次有什麼吧！

如你到目前為止所知道的，拉尼卡的一切都是關於公會。

來複習一下：在拉尼卡上，有十個雙色的陣營稱為公會。每個都有自己的個性、機制和對局型態。在效忠拉尼卡裡，我們有其中五個：藍白俄佐立的立法者、白黑歐佐夫的歪斜教堂、黑紅拉鐸司的瘋狂表演、紅綠古魯的野蠻與粗暴，以及藍綠析米克的生物學家。

俄佐立

歐佐夫

拉鐸司

古魯

析米克

你把自己視為哪一個？如果你不確定，試試公會測驗來找到屬於你的那一個！

了解自己要加入哪個公會是很重要的。因為在售前現開賽裡，你實際上將要選擇一個公會！

在報名的時候你要選擇五個公會當中的一個。（售完為止；所以如果可以，你絕對會想要預先報名先選公會！）如果說你像我一樣喜歡俄佐立，就會得到一個像這樣的盒子：

在裡面你會得到五包普通效忠拉尼卡的補充包再加上一個特別的「種子」補充包—這包含了八張不同的稀有或秘稀牌的其中一張可以作為你的售前現開賽牌，再加上一些讓你在構築該公會雙色套牌上領先的卡牌。補充包裡有些圍繞你所開稀有/秘稀的主題（還有一些調色），所以這應該能幫助你的套牌火力全開。

現在繼續來談俄佐立，讓我們來看看其他你還會拿到什麼：

太好了！這裡許多東西都能幫你踏上俄佐立官僚體制的道路。如果立法者的生活沒那麼吸引你（或許我們得制定一些法律來防堵這件事情發生），另外四個售前現開賽的組合看起來是像這樣的：

這或許能幫助你選擇想要的東西！它們看起來挺棒的。

但當然，最重要的還是補充包。接下來就讓我們來聊聊要用它做什麼！

前往公會之路

首先：打開補充包！然後你就會獲得一疊牌。

然 . . . 然後呢？

當然，現在就是構築套牌的時候啦！

限制套牌跟一般的套牌構築有些不同。你得要用眼前的牌來構築套牌，再加上想要加上的基本地。另外，與一般構築賽套牌的最小張數是60不同，限制賽裡你只需要使用40張牌。

第一件要做的事情是找到一個方式來選擇要使用的顏色。所幸這些售前現開賽組合有個很簡單的方式：那個種子補充包！我建議堅守你的公會並使用那兩個顏色（然而如果你有足夠的調色，或許可以混入第三個想要的顏色。）

但如果你想尋找其他顏色，那些可能會讓你想踏入其他顏色的東西包括：

一張真的很強令你興奮的稀有牌

許多可以對付對手生物的「去除牌」

該色中有很多可以使用的牌

該色有很棒的「魔法力曲線」—代表有很多不同費用的生物

理想的情況下，你所選的顏色符合上述四點，但如果只符合二或三點也是不錯的。

不管方式是什麼，你都將需要篩選使用的牌。如果在售前現開賽中卡住了，別忘了尋求周圍玩家的幫助。這在售前現開賽中是被允許的；任何人都是為了確保這是場有趣的比賽。

現在你選好了顏色。以此作為起始點，你要怎麼從所有有的東西中選擇要放進套牌裡的22–23張牌呢？

這個方法可能可以對你有所幫助！

首先，把所有的生物用魔法力費用的順序排列。這幫助你了解哪些生物可能可以在遊戲的哪個時候施放。（先別把非生物咒語排進來，除非你計劃在一旦有了那麼多魔法力後馬上就要使用那些牌—像是你通常會在第二回合施放激情雄辯家，但一般即決審判卻不是第三回合會使用的東西。）

一個好的生物「魔法力曲線」對限制賽的成功來說是很重要的。你不會想要有很多牌都擠在曲線上的某個點上。彼此間很好地混合對於你能在遊戲前期施放低費咒語，到了後期再使用高費咒語來說是很重要的。作為限制賽一個非常基本的守則，我會建議你使用這樣的組合：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6+點魔法力：0–2張

這絕非不能變通，但是一個很好的開始點。選擇你最喜歡的生物，一直篩選到這個數字。

現在你有了核心的生物基底，該來加進一些咒語了！從你的顏色中選擇你最喜歡的牌把套牌補到22至23張，然後在咒語方面就完成了。

你最想要的咒語稱為「去除咒語」—那些可以藉由造成傷害、橫置或直接消滅以永久擺脫對手生物的牌。魔法風雲會限制賽的主角是生物，所以你將會想要使用你顏色中大多數可以對付對手生物的牌。

如果想知道更多關於魔法力曲線的東西，你可以點擊這裡來看我關於構築魔法力曲線的文章。

想要更多技巧嗎？這裡有些事你在套牌構築時需要銘記於心：

可以使用多於40張牌，但如果可能最好堅守這個數字。超過40張後你所使用的每張牌都代表抽到放進套牌裡很棒稀有牌的機會將會降低！

地牌比例應該在17張地牌對23張非地牌之間。這並非100%正確，但大多數的限制套牌最後看起來都會像這樣，且一般來說，這也是我會想要的比例。

混合使用低費及高費牌。如果全部使用低費的小生物，那一張大生物就可以封死你的攻擊；如果你都只有大型高費的生物，那就是冒著很快被打爆的風險。堅守混合兩費、三費、四費和五費生物的組合。很多限制賽的對局都是藉由一隻從第二或第三回叫的生物持續攻擊而獲勝的。 穿透很重要！通常限制賽的對局會僵持到雙方都有很多生物排排站，而沒有一方能有效的攻擊。有像飛行這樣異能的生物能確保你穿越那些彼此僵持的生物。

拉尼卡有很多調魔法力顏色的東西。如果你開到了正確的公會門或墜飾，就可能可以混入第三色。然而，除非是很有經驗的老手，否則我會避免使用多於三個顏色；即便那很誘人！

與大多數魔法風雲會的賽制不同，限制賽的節奏通常較慢。如果套牌速度並不快，選擇後手而非先手將是合理獲得多一張牌的方式。

雙頭巨人

有些店家會舉辦稱為雙頭巨人的現開賽（簡稱2HG），兩個玩家組隊一同對抗另一隊玩家。每隊都會打開兩個售前現開賽盒，而玩家們將用那些牌構築套牌。（如果你有玩過最新的火線齊心系列，相信你對這已經很熟悉了！）

那該怎麼玩？

簡單來說是這樣：你和你的隊友一同構築兩副40張的套牌，然後在一場單盤的比賽中對抗另一隊玩家。

這種多人遊戲要怎麼進行？很簡單：所有的生物和地都是分開的，但共有30點的生命值，並同時進行你們的回合—加上也可以為彼此進行阻擋！盡你所能，你們需要齊心協力來抵抗外侮。

好奇想知道更多2HG的進行方式和錯綜複雜的對局嗎？別忘了點擊這裡來了解更多！

公開對戰

如果花上一整天打一場比賽並不符合你想玩魔法風雲會的方式，或你沒那麼多時間只想自己體驗拉尼卡，你可以參加公開對戰！

你會獲得一副即開即玩的60張鵬洛客套牌，並用它來與另一位參加公開對戰的玩家進行對局，包括參加售前現開賽正在局跟局之間的玩家。如果你不確定售前現開賽是否是你想要的東西，或是不想花5個小時來參加，這是一個很好試水溫的機會。你可以在閒暇的時候參加公開對戰，而且那也挺有趣的！

問問你的本地店家關於售前現開賽的公開對戰，並準備好決鬥吧！

上啊Boxing

這不是拳擊手套的Boxing，但是補充包的Boxing！

對售前現開賽來說，最近比較不一樣的是你可以在售前現開賽時拿到盒！

沒錯：如果你提早預購，就可以購買補充包盒並把它帶回家（或當場拆掉！）。與你的本地店家聯繫瞭解更多細節。

同樣的，你也可以在售前現開賽當天購買鵬洛客套牌！公開對戰或…不，選擇一副套牌開戰吧！

機制恐慌

每個效忠拉尼卡裡的公會都有自己的狂野機制，所以你有很多需要知道的！

如果你好奇它們是怎麼運作的，看看機制預覽。

尋找你的忠誠

我一直覺得拉尼卡在十個公會都出後才是完整。你將會看到它們被一同使用、彼此連結並找到各式新套牌的想法。現在你有了完整的概念—來看看吧！

集結你的朋友，再看一次牌圖集，確保你在本地店家完成預報，然後準備在售前現開賽大展身手！

有任何想法或問題嗎？想知道該期待什麼嗎？我很想知道！歡迎把它們寄給我。你永遠可以在推特上找到我，或在我的Tumblr上問我問題。我都會看的！

希望你的售前現開賽以及在拉尼卡的時光一切美好。加入公會並享受吧！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight