現在是那幻滅時刻。

終於來到了這裡。數個月前，當我們宣布阿芒凱的時候，也同時宣佈了幻滅時刻 。我們都知道阿芒凱將會遇上些麻煩，而確實，尼可波拉斯也沒讓我們失望。

阿芒凱理應的救世主被激怒。除了守護者們盡了最大的努力外，這個時空的許多居民也試圖反擊以避免毀滅。

而那不僅僅是微不足道的人類試圖集結眾人之力去撂倒波拉斯而已。

讓我稍微倒回去一點。

在阿芒凱裡，你見到了耗竭的機制。這個機制出現在生物上，讓你在攻擊時用一回合站不起來當作條件來換得額外的效果。

現在，耗竭同樣也回到了幻滅時刻－再加上了一些我們在阿芒凱中沒做的調整。你的人類跟牛頭怪小隊現在能用一些類似（及新的）方式耗竭。像是我們把耗竭加入了一些橫置異能的費用當中。所以如果你的生物真的很努力，他們可以讓一些無與倫比的事情發生。

那看起來很不錯，但卻不僅僅是那樣。

當神自我耗竭時會發生什麼事？或更精確一點，你又何時會利用神自我耗竭的力量？

猜猜看？

在幻滅時刻裡有五張牌的循環可以做到這件事。而今天，我就要展示給你們看這個循環裡的綠色成員。坐好囉：羅納斯臨終奮擊!

它們是五張單色的巫術，分別屬於你在阿芒凱裡所看到的五個神之一。它們都有很強的效果，也同樣會阻止你的地在下個重置步驟重置。

或簡單來說：他們使你耗竭。

它們挺狂野的－如你這裏所看到的羅納斯臨終奮擊。兩點魔法力叫5/4？這太超過了吧！而且只有那麼一點點的副作用。

同時，就如同所有魔法風雲會的副作用一般，我開始思考它本身是否值得 . . 以及有什麼方法我可以讓它不那麼痛。考慮到這系列有五張這樣的牌，今天就讓我們來聊聊一些可以繞著這些「自我耗竭」牌構築及使用的方法！

依曲線施放

你第一個要問自己的問題是：單就這張牌而言，如果我在套牌裡照著曲線施放它，效應是否值得它的副作用？（在這裡指的就是第二回合。）

有了羅納斯臨終奮擊，你可以在第二回合拍下來，然後準備好在下個回合用一隻5/4的生物攻擊。現在，如果你使用的是綠色的強攻套牌，那這張牌本身或許不是什麼問題：你會很樂意在可以做其他事情前用一個回合來換取攻擊的5點傷害。

但這並非沒有風險。一個簡單的去除咒語或回手效應就可以帶來很大的災害，作廢你的回合並把氣勢轉到對手身上。

另一方面，有些對局你可以放心把這張牌在第二回合施放，像是對上紅色套牌的時候。他們通常需要兩張燒牌才可以解掉它－這個情況下，你就是佔了上風。

試著去思考對手可能會或可能不會有辦法對付它將會成為知道是否要準時施放它的關鍵，或是應該等待另一個機會。如果你用了一回合換取一個很強的效應，對手可能會怎麼懲罰你？這端看對手而定。

另一個在這特定情況下的關鍵要素：你的第三回合會長什麼樣？如果你的第三回合很虛弱或不存在，那就是很好臨終奮擊的時間。如果你的第三回合有很好的事可以做，那或許就應該等一下。

不依曲線施放

然而如果不依曲線施放這些牌，那才是他們真正變得有趣的時候。

一般看到魔法力費用的時候很容易就會想，「在這個回合，我應該試著盡快使用這張牌。」但如同我們上週所談到的，只因為可以施放並不代表那永遠都是正確的時機。

舉例來說，如果你構築了一副綠色強攻套牌，或一些像是你在標準賽中所看過的黑綠中程。你會有足夠其他可以前期叫的東西，讓你在第二回會選擇施放它們而非羅納斯臨終奮擊。然後，等到第五回合時，你橫置兩塊地並施放強力的自我耗竭咒語。

羅納斯臨終奮擊 | Winona Nelson 作畫

這給了你一些選擇。

其一，這代表你可以留三點魔法力到下個回合。如果抽到了可以施放的東西，這讓你還有機會可以叫。

或者，你可以用其他魔法力來施放另一個咒語，持續在對手身上施加壓力的同時，又不需要強迫自己跳過你的第三回合（第三回合對強攻套牌來說可以很關鍵）。考慮到你已經有了足夠的盤面，也不會因為一張瞄準你5/4衍生生物的去除咒語就分崩離析，跳過第六回合的重置步驟可能不會造成什麼問題。

當然，較晚施放也給了你另一個潛在的優勢 . .

直到無事可做前持續等待

你將用你的地來施放咒語 . . . 但如果沒有可以施放的咒語，你們就是在比牌庫頂的那張牌！

如果你在第四回合就用光了手中所有的威脅，手上只剩下地。那這就是一個很好施放羅納斯臨終奮擊的時機！你當然可能會抽到一些想施放的東西卻無法施放。但在大多數的套牌裡，很大的機率你可以用剩下的地牌施放，或是跳過可以施放的回合也值得那一張5/4。

反面來說，這可能是施放這個咒語所產生影響最小的時候，至少在這個情況下是的。一張二回叫的5/4遠比第四回叫的5/4來的讓人印象深刻，所以你得要依照情況來決定何時才是正確的行為。

破解副作用

然後我們終於來到有副作用的牌上我最喜歡的一部分：我們可以如何破解副作用來完全避免它？

一個克服地站不起來的方法是使用很多額外的非地魔法力源－這些恰好在這個例子裡的綠色很常見。所以你可以使用像培育師篷車這樣的魔法力石，或像羅堰妖精、漫遊羊蹄人和育望. . .誒，先別管，你會在之後的預覽季中看到他的－這樣可以產生魔法力或重置地牌的生物。

不管怎麼樣，這絕對是一個破解副作用的方法，但還有另一個很好的方法可以擊敗副作用。

通常在這種效應下，你會跳過你的下一個重置步驟。（像是Savor the Moment。）這代表如果你在一個回合裡施放兩張Savor the Moment，你將會跳過接下來的兩個重置步驟。

但在這裡並不是這樣的！

這個循環只說你所操控的地牌不會在下一個重置步驟重置－但重置步驟依然存在！

我們想的是一樣的嗎？

. . . 啊，不完全是那樣的。但至少我多瞭解了你一點。

然而我想說的是，你可以施放兩個（或更多）這類的咒語，但只要跳過一個地牌不能重置的回合！

所以如果現在是第四回合，你有四張樹林，手中還有兩張。你可以做兩隻5/4而只要失去一個重置步驟！這就是一個避開的方法。

現在你只需要知道這個循環裡其他還有什麼牌，就可以把它們全部放進同一副套牌裡！你可能需要稍微等一下才能知道它們是什麼（除了一張之外）。

奮力一擊

所以，什麼是使用這類牌最好的方法？最重要的部分在於知道所有你可以用它們所做的不同事情，然後在當下做出最正確的決定！

我不會說有任何對局絕對要在第二回合使用羅納斯臨終奮擊，或絕對要稍作等待。在第二回合，你需要評估盤面、手牌、對手，並做出當下最好的決定。有的時候，你將會深呼吸後施放它，而其他時候則需等待。不管是哪一個都可能是正確的決定。

希望你現在覺得自己更準備好要做出決定了。

今天有任何問題或想法嗎？請讓我知道！聽到大家的想法總是好的。你可以發推特給我、在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@Gmail.com給我。

我將會在下週帶回來一些真正屬於幻滅時刻的東西。在這同時，享受其他的預覽牌 . . 並好好考慮你要如何用這些牌來擊倒你的對手，以波拉斯的方式。

我們下週見，

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight