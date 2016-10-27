各¬¬、位、觀、眾：四色指揮官終於來了！

讓我們一起慶祝吧！

Reyhan, Last of the Abzan | Chris Rallis 作畫

多年以來，四色指揮官一直是玩家對於新指揮官最常出現的要求，今年、你終於可以透過一些美妙的新設計來得到他們。其中一部份是以超讚的拍檔機制呈現—如果你還沒看過，那麼絕對必須去瞧瞧 。

而拍檔不是唯一一個你能在指揮官（2016版）之中打四色的方式。畢竟，直截了當的四色傳奇生物顯然更具吸引力。而他們在以前從來沒出現過—所以我們保證這次印出的絕對令人垂涎三尺。

我相信你們很多人對之前一位曾旅居渦心的指揮官都十分熟悉：偉大的Maelstrom Wanderer。 他現在已經是個常見，並且最令人畏懼的指揮官之一，他能夠多次傾曳的能力很快的抓住了玩家的心—並且打腫了對手的臉。

那麼，讓我們再一次回到渦心縫隙，如果你認為Maelstrom Wanderer是個強者...偋住呼吸吧—因為我們即將一頭跳入渦心之中！

為大家介紹渦心法師依吉：

你真的是指...每一張嗎？

這是我看到這張牌時的第一個反應。

這不只是傾曳兩次。甚至不像是Maelstrom Nexus那樣"僅僅"讓你每回合的第一個咒語具有傾曳。如果你讓這隻食人魔成功開始運轉...那麼，你的回合將變得十分瘋狂。

傾曳卡片有著優良的血統：Bloodbraid Elf、Shardless Agent、Bituminous Blast、以及剛剛提到過的Maelstrom Wanderer...幾乎所有的傾曳卡都曾在構築套牌中佔有一席之地。他們最少也能做到全自動的用一張卡施放兩個咒語，而且價值只有可能更高。

讓我們拆開來看吧

四費的5/4踐踏生物表示你能讓他早早的進場—而且由於他是你的指揮官，你在每一場對局都可以使用他（只要你不卡色）。

這表示用他來攻擊，然後觸發他的異能將會相當容易。除非對手能夠馬上將他去除，不然將很難用阻擋來防止所有的傷害。他擁有踐踏能夠讓傷害穿透—即使他在攻防之中被擋死，只要有一點傷害敲到了對手頭上，就能觸發他的異能！

你需要有咒語在手上拿來施放，當然—已經有傾曳異能的生物不會因為依吉而傾曳兩次—但你手牌中肯定仍有許多選擇。

於是，我們要如何用依吉構組套牌呢？

雖然有很多、很多的方法來構組指揮官套牌—遵照故事劇情的套牌、將一些不太可能合作的力量湊在一起的套牌、或是介於兩者之間—當你看到一隻新的傳奇生物，我會有三種路線可以選擇，讓我們每一種都來看看吧。

1. 單純把指揮官當做額外生物

一個簡單的指揮官套牌構築方式就是直接挑個喜歡的傳奇生物，放一堆你最愛、顏色又正確的卡片，然後就可以準備開打了。（或類似的，先決定好你想打的顏色，再找隻適合的指揮官來搭配。）

舉例來說，你想要組一個藍、黑、紅、綠的四色指揮官套牌。畢竟，現在我們終於有四色指揮官了嘛！很好，依吉完全可以擔任你的指揮官並且不需要花太多的精力來構組套牌。

有些指揮官需要以之為核心來構築，像是Shirei, Shizo's Caretaker。如果你沒有善用他的第一個異能，一個五費的2/2生物真的沒什麼了不起。但許多傳奇生物即使沒有任何輔助、光靠本身就很強大。

我個人最喜歡的指揮官套牌使用了梅麗可里柏莉。

為甚麼是她?是我會用Thousand-Year Elixir來不斷重置她嗎？我犧牲生物？不。我只是在玩艾斯波控制，我選擇梅麗可是因為她很自然的能夠配合套牌運作。以此目的來說其實有非常多其它的選擇—像是Oloro, Ageless Ascetic和Sen Triplets—但我就是喜歡梅麗可。

依吉滿分飛過了這些檢定。（好啦，至少踩中了四個顏色。）如果你使用依吉，這個組牌方式會是可行的。

2. 做為套牌主題的指揮官

雖然我確實愛我的梅麗可套牌，但我必須說大多數人最愛的指揮官套牌都是第二或第三種類別—而第二類通常比第三類更多。

大多數的狀況下，你的指揮官不是一個定向工具。畢竟，在魔法風雲會中有著那麼多的牌。在相同條件下，為何不選擇與你的指揮官搭配良好的牌呢？這就是此類別的由來。

Saskia, the Unyielding | Greg Opalinski 作畫

一個與依吉套牌搭配良好的好例子就是Ancestral Vision。他獨自運作已經不賴—但被依吉傾曳出來的時候會變得超級讚。同樣的，能因此效應而減少使用費用的咒語在這都相當不錯。化生生物像是污劣駿鷺也有著不錯的價值，因為他們讓你能夠有機會傾曳出更強的卡片。

現在，並不是此類型套牌中所使用的每一張牌都能夠進行如此的搭配。但如果可能的話，你應該試試看那些平常你不會使用的牌—但他們能發揮良好—因為他們與你的指揮官合作無間。

3. 做為組牌核心的指揮官

這是這三個類別之中最為古怪的一種—也是許多瘋狂指揮官套牌的來源。

這種套牌不只是讓指揮官與其它牌配合良好—而是完完全全圍繞著如何讓指揮官賺得優勢而構築。

Edric, Spymaster of Trest與所有可能的一費生物以及獲取額外回合的效應？是個第三類套牌。

Uril, the Miststalker然後除了結界沒有其它的東西？是個第三類套牌。

到這邊我想你應該可以理解了。

這些套牌的列表會由一些不常見—但有影響力—的單卡來組成。

拿依吉做為例子，想像一個放了一卡車一費咒語以及巨大生物的套牌，主題是傾曳出Hypergenesis，並且把他們通通施放出來？

或者是，一個套牌專注在放入盡可能多的免費咒語，然後把他們盡可能多的抽起，把一些你從來沒有在指揮官中看過的，像是Saprazzan Legate這樣的單卡與便宜的抽牌咒語連鎖，再得到更多的免費咒語，直到你把你的盤面塞爆，進而建立一些組合技。

這看似確實有著可行性，嗯...已經沒有辦法阻止傾曳了。

四色樂無窮

我預期依吉會進駐許多的指揮官套牌。即使不考慮它是第一位四色指揮官人選的這個事實，他仍會是我想要拿來組牌的一張卡片。

我可以告訴你們我對指揮官（2016版）的個人體驗，確實超好玩。套牌為了展現混亂的樂趣而設計，而依吉為其貢獻良多。

那麼Cube的愛好者呢？雖然魔法力有一點棘手，但我個人已經等不及想要在Cube輪抽時將其首次抓下。噢、真是太美妙了。

對這篇文章中的任何東西感到好奇，或只是想告訴我你對依吉的看法？我很樂意能收到你的訊息！你隨時可以從傳tweet給我，在my Tumblr上面問我問題，或是寄封電郵(請用英文，拜託)到BeyondBasicsMagic@Gmail.com。

下週再見了，屆時再與大家聊聊！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight