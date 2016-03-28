依尼翠的境況與我們上次所見頗為不同。

天使陷入瘋狂。鵬洛客各行其是。一連串的線索指向更為陰暗的秘密. . .

大家最好親自來看一下：

對於善良的人而言，一切已不再純真美好～實際上，毫無純真和美好可言。但依尼翠並非無力回天。如果你能協助解開依尼翠之謎，可能尚有時間制止這狂影。

只有一種方式能深入調查依尼翠的瘋狂～那就是去探索它！還有比參加售前賽更好的方法嗎？你將可率先獲得新牌、結識像你一般的其他調查員，甚至解開獨家的售前賽謎題！

我似乎已說得太遠了。賽事內容如何？請繼續閱讀。

揭示謎團

即使當世界變得瘋狂時，售前賽依然是最好玩的魔法風雲會賽事之一。

我十一歲那年參加了我的第一場售前賽～當年我隨即著迷了。時隔十四年，我依然會因為參加售前賽而興奮不已！

售前賽的美好之處在於，比賽用的是全新的系列，每個人都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。總之就是能讓人流連忘返！即使是有多年玩牌經驗的玩家也會對每一場售前賽充滿期待，就像是拆開全新的禮物一樣。

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節，在那裡，我會談談你到當地店家將能如何體驗 依尼翠闇影。但是，如果你是這場現開賽盛會的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好了，讓我們先談談可能是最重要的環節：查找參加售前賽的地方！畢竟，如果你不知道該到哪裡去，便不能在比賽中有好表現。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，務必先用店家搜尋器就近尋找一家！那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的其中一些賽事，所以務必查看店家是否接受預先報名。不要等到店裡時才發現參賽人數已滿而無法參賽，所以務必提早查詢。

那麼，你找到了店家。太棒了！

現在該作準備了。依尼翠是個你不會想在毫無準備下探究的地方～你需要有萬全的準備！你在參賽時會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，但其實你還可準備很多東西。

例如，你可以自帶一副標準賽或指揮官套牌，利用對局之間的空檔暢玩遊戲，還可以帶交換用卡本，以及記錄生命的紙筆，甚至還可以帶一瓶水。帶上一些小點心也是個好主意，例如是燕麥棒；如果你是吸血鬼，也可帶一杯血。一場售前賽大約要四到五小時，所以請留夠時間來進行整場賽事。

好，現在讓我們看下去。你找到了店家，也收拾好為應付依尼翠現況所需的一切。你甚至可能已經讀完了近期刊登的魔法風雲會故事，知道魔法風雲會的最新故事。對了，你應該已經看過依尼翠闇影牌圖集合。

大功告成！現在該. . .

揭示補充包

當你前往售前賽開始玩牌的時候，將會獲得一個漂亮的新套牌盒，內含構組套牌所需的一切。快來看看吧！

依尼翠闇影採用了全新的包裝盒，也就是說你將會擁有與多美代的札記一樣的套牌盒，用來盛載你的卡牌。請好好保存！

套牌盒內還有一個需要你解開的謎題. . .但現在透露了便會有損樂趣，對吧？你將要參加售前賽，親身與你的偵探同伴一起弄個明白！

但其中最重要的是那六包補充包，它們將會讓你得到構組現開套牌所需的卡牌，加上一張閃亮的售前賽贈卡（它有可能是此系列的任一張稀有牌或秘稀牌！）。

首先，解開謎團. . .也就是看看補充包的內容！然後，你將會有一疊牌。

然後呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌跟平常的套牌稍有不同。你只能用眼前的牌，以及任意數量的基本地來構組套牌。此外，你只需要用40張牌，這跟平常60張的構組賽套牌不同。

你要考慮的第一件事是設法挑選你要使用的顏色。我建議只用兩種顏色。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某種顏色上具有適當的「魔法力曲線」：意思是在各種不同費用上都有很多生物

在理想狀態下，你選擇的顏色要滿足上述全部四個標準，但若能符合其中兩個或三個標準就算不錯了。

無論你怎麼挑選顏色，都需要選出你要用的牌。如果你在售前賽上遇到瓶頸，可以請教身旁的玩家。（在售前賽上可以這麼做～畢竟，即使身處依尼翠，樂趣和學習依然最重要！）如果你遇到瓶頸，其中一種有趣的決定方式是選擇符合一組顏色的某種依尼翠生物類別，例如是精靈（白藍）、殭屍（藍黑）、吸血鬼（黑紅）、狼人（紅綠）或人類（綠藍），然後圍繞他們來構組套牌！

無論採用什麼方法，現在你也已經選定顏色。那麼你該如何在你所擁有的全部牌當中，選出22至23張來放入套牌中？

依尼翠有許多暗夜邪物～但你無需因此而輾轉難眠：這就告訴你如何按部就班地來！

首先，將你的生物按魔法力費用的順序攤開。這能讓你看出在遊戲的各個時段中各可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第一回合施放 鄙視 ，但通常不會急著在第三回合立刻施放神秘插曲。）

適當的生物「魔法力曲線」對於一副成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常重要，這樣你就能在遊戲早期運用低費用咒語，在遊戲後期運用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分布，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2個生物

2點魔法力：4–6個生物

3點魔法力：3–5個生物

4點魔法力：4個生物

5點魔法力：3個生物

6點或更多魔法力：1–2個生物

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。選擇你最喜愛的生物，然後按照這些數目從中挑選。

現在，你已決定了核心的生物基礎，便可以加入咒語了！從你的顏色中選出你最喜愛的牌來湊齊套牌中的22或23張牌，咒語方面便弄妥了。

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

想知道更多訣竅？以下還有一些在構組套牌時必須記得的事：

你可以使用超過40張牌，但最好儘量只用40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌裡強大稀有牌的機會更小！

地牌的比例大約應是17張地牌、23張非地牌。這並非100%正確，但大多數的限制套牌最後都和這差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；但如果你都用高費大生物，那麼你就得冒著被快速推爆的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開賽大多數對局的獲勝者是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲經常會陷入僵局。具有飛行這類異能的生物能讓你打破這些生物僵局。

如果你想深入了解現開賽，這裡有一些文章提供了更多資訊：

雙頭巨人

有些店家也舉辦稱為雙頭巨人（通常縮寫為2HG）的現開賽，玩家必須兩兩組隊，互相對抗。每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，並用以構組套牌。你可以向你當地遊戲店家的比賽主辦人詢問細節。詳情請聯絡他們。（你可以在此處閱讀更多有關雙頭巨人的資訊！）

現開決鬥

如果參加一整天的比賽會令你卻步，或你沒有太多時間，只是想體驗依尼翠闇影的刺激感，便可以參加現開決鬥。

在這種外圍賽中，你會拿到一包60張、打開即玩的起手包，並用它與其他參加現開決鬥的玩家對戰，也包括參加主要比賽但正值各局之間的玩家！如果你不確定售前賽是否合你的口味，或無法為售前賽騰出五小時的時間，那麼這是試玩遊戲的好方法。你可以只在空閒時玩現開決鬥。此外，它真的很好玩！

解開機制謎團

從卡牌兩面都有異能的生物，以至能產生線索衍生物的瞬間，依尼翠闇影有著大量狂野的機制！你真的應該看看機制文章以全面了解所有內容；如需要較簡短的版本，則可觀看這些深入說明機制的影片：

道路的盡頭

所以，依尼翠到底怎麼了？就由你自己來揭曉答案吧！偵探，我認為你最好及早行動。

在依尼翠夜幕低垂之前，我將要再次提醒你，系列中的所有牌都可在牌圖集合中查看。細心研究，做好準備吧！

以上就是我要說明的重點。希望這些訣竅能夠幫助你追覓線索！如果你有任何想法、問題或睿智的意見，請隨時將它們傳送給我！你可以寄推特給我，或是在我的Tumblr上提出問題以聯絡我。

願你歡度售前賽～還有，請小心行事，切勿給吸血鬼咬到。

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight