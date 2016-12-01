你剛開始加入這個遊戲，手邊有些牌想開始構築套牌。你已經掌握了一些策略，然後呢？

你是回鍋的魔法風雲會玩家，想要看看最近新系列到底長什麼樣子，你該怎麼做？

你為了想有一天可以去打專業賽而進行練習，對魔法風雲會的策略跟套牌構築都有最高程度的認識，你該選擇什麼賽制？

不管是哪一個，碰到要選擇哪個構築賽賽制時我的答案永遠都是一樣的：標準賽！

標準賽是魔法風雲會裡一個最棒的賽制。不管你只是想要在本地店家打打牌，或是想要挑戰魔法風雲會最高級別的比賽，標準賽都是一個你需要充分瞭解的賽制。而雖然標準賽的面貌持續地改變，一些最好的範例跟要需要注意的事情卻是不變的。

今天就讓我們來聊聊標準賽是什麼，以及一些入門標準賽套牌構築的好方式。

標準賽是什麼？

首先，為了確保大家是在同一個起跑點上，讓我們先來看看標準賽是什麼。

魔法風雲會包含了極大量的牌張，光是印過的獨立牌的數量就有超過16000張。雖然我很喜歡魔法風雲會有如此多的選項，但要持續追蹤的話這個數量還是太多了。

另外，如果一直都只是玩所有的牌，那些最強的策略將會屹立不搖。是的，新牌張可以造成一些不同－但你並不會看到巨大的改變。

來看標準賽吧。

標準賽是一個會輪替的賽制，代表系列會進入也會退出，這將可以確保不會有東西支配太長的時間。如果你是相對新的玩家，大家所使用的就是那些你所擁有的牌－而非20年前所印行的那些。

輪替是這樣進行的：任何時候的標準賽都只會包括最多兩年－從秋季系列開始算－或總計八個系列的牌。一旦第三年的第一個系列上市－也就是第九個系列－一整年的牌都會被輪替出去，只留下五個系列在標準賽中。然後就這樣反覆進行下去。

舉例來說，現在的標準賽包含再戰贊迪卡、守護者誓約、依尼翠闇影、異月傳奇和卡拉德許。當乙太之亂在一月上市後就會被加入其中，春天的阿芒凱跟夏天的幻滅時刻也是一樣。但當下個秋季系列（系列代碼：火腿）上市時，再戰、誓約、闇影和異月傳奇都會被替換出去，環境變成一個全新的遊戲體驗！然後這個流程再接著繼續下去。

這是一個持續進行汰舊換新的循環。

如果這跟聽到的不一樣，那是因為最近在賽制的輪替上有了一些改變。現在你的牌將會待在標準賽裡更長的時間！

好，現在我們有了標準賽的定義，那對於標準賽套牌的構築又有什麼建議呢？

好問題！讓我們來看看三個你可以期待在標準賽中看到的東西。

1. 新的策略得以運作

在幾乎所有牌都可以使用的賽制裡，隨著時間，新牌所能造成的影響就越來越小。只不過越多牌存在，每張新牌所需要承受的重量跟監督就越多，這樣才能跟在之前所發生過的所有東西競爭。

標準賽是一個令人興奮的新機制可以運作的地方！

由於要對抗的系列較少，環境又相對容易控制，標準賽讓那些你在輪抽或看牌時發現的機制得以實用。

就用卡拉德許來當例子吧。

卡拉德許著重在一些有趣的新機制上－像是能量。能量是你在卡拉德許裡到處都可以看到的東西，但由於魔法風雲會裡並沒有其他的能量牌，標準就是一個能量最可以發揮的地方。

如果你喜歡能量，也想要構築一副能量套牌，標準環境就是最好的選擇！而也確實在賽制中到目前為止像紅綠能量擊倒跟乙太廠奇械套牌都展現出了堅強的實力。

如果你試圖構築一副標準賽套牌，看看身邊可能可以配合的東西並把它們放進套牌裡，有很大的機會它們將可以運作得不錯。

並非所有的機制都像能量一樣是套牌主題，但其他像裝配之類的機制也可以影響你的作戰計劃。

雖然並沒有牌像載具或能量一樣明確地呼叫裝配，但依然有可以搭配加強的牌張。舉例來說，可以讓你所有生物變強的牌就很適合搭配很多的衍生物。

在標準賽中，那些你期待的組合可以確實運作。

2. 最強的新牌得以發光發熱

由於賽制中牌的數量較少，任何單卡更容易展露頭角－代表你開到的稀有牌很可能在這裡就會很強！

我很喜歡在看到一張認為很不錯並想使用的新牌時，有很大的機會它確實得以在標準賽中表現得不錯。

不只我在前一點提的牌張組合可以在標準賽中發光發熱，新的好牌也是。你完全可以把一堆好牌放進套牌裡，確保魔法力曲線合理後就開始進行對戰。

如果你是新玩家想嘗試構築標準賽套牌，那就用這個方法吧！拿起你最喜歡的牌，確定魔法力費用在一定範圍內（這樣你就不會在套牌裡塞滿五費牌……雖然我知道這很誘人！）後就可以開始進行對戰。這個賽制看來比較慢，所以你有時間去促使事情發生－並用出那些你最喜歡的牌。

用這種方式構築出的第一副套牌就可以贏得專業賽嗎－倒也不是－但這應該足以讓你去參加魔法風雲會週五認證賽並幫助你加入標準賽的行列。

3. 多數傳統的原型得以運作

魔法風雲會是一個時間長遠且知名並擁有複雜套牌構築歷史的遊戲。也就是說在過去許多年間，隨著時間很多基底類似的套牌會一而再地出現。藍控、綠色加速、白色強攻，標準賽是一個多半你喜歡的原型都可以露臉的地方（並可以瞭解它們到底是什麼！）

雖然並非每個原型在任何時候都是一定最強的，但如果你有一個想玩的套牌類型－或只是想學習也沒關係－標準賽是一個可以輕易把各種需求放在一起嘗試的地方。

在每個標準賽我都會做的第一件事情就是用新牌來構築我最喜歡那個類型的套牌。藍白控在這裡會長什麼樣子？燒殺現在夠強嗎？哪些大生物我最應該加速叫出來？習慣用這種方式構築套牌不只可以讓你找到最強的套牌，也同時可以幫助你成為最強的套牌構築者。

標準賽練習

希望你喜歡這篇關於標準賽的文章！不管你是新手還是老手，都別忘了試試這個賽制。

尤其是Standard Showdowns現正在全球如火如荼的展開，現在是加入標準賽最好的時機了！

有任何想法或問題嗎？我都很想知道！你可以發推特給我、在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。

我下週會再帶來更多見微知著的內容，我們下週見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight