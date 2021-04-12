上課！

歡迎來到斯翠海文大學。魔法風雲會隨著本系列來到一個全新世界：滿是考試、老師與巧計。斯翠海文的茂典閣中甚至還珍藏有來自多重宇宙各處的強力咒語，此地正是你磨練施咒技藝的最佳去處。

換用常見的魔法風雲會說法：這就意味著有許多新牌！而售前賽週末就是你首次有機會親身體驗它們的場合。售前賽週末會有什麼活動？又如何能夠加入其中？且聽我慢慢道來！

如果比起讀文章，你更喜歡看影片的話，也可以直接在我的Youtube頻道Good Morning Magic上觀看：

不然的話，就請繼續閱讀本指南接下來的內容，瞭解所需資訊。跟上進度！

尋找海文所在

售前賽是一年當中我最喜歡的魔法風雲會週末活動。

在售前賽上，你可以首次體驗新系列～對我來說，售前賽體驗的精髓就在於拿到新牌並用之遊戲。就算你是在家裡（而非牌店），也別忘記你是在跟全世界許多人一同居家娛樂，而這獨特經驗也會成為全球體驗與交流的一部分。感謝網際網路，我們彼此相連！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌張。新手與老手都能盡享其樂！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節；我會在那裡談談斯翠海文有什麼新奇之處。但如果你是這個現開賽豐富世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：入手售前賽產品！畢竟，如果你不知道哪裡能買到你需要的補給，你就不能在對局中有好的表現。

這一點，你需要去聯繫當地店家。如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的。那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。請提前作好計劃。

雖然過往售前賽都是店內賽事，但在COVID-19疫情期間，玩家能夠購買售前組合回家娛樂。實際上我們也推薦各位如此進行售前賽。受世界各地因應疫情防控訂立的規章制度影響，店家不一定能夠正常營業～因此請務必做好相應防護措施，遵循政府規定，選擇你個人感覺最合適的方式來參賽。

如果你因故無法親自前往本地牌店，你還可以在《魔法風雲會：競技場》上參加售前賽！遊戲中也會提供現開賽事，你仍能在其中享受完整的魔法風雲會愉快體驗。另一方面，如果你還沒嘗試過《魔法風雲會：競技場》，現在也是加入的最佳時機。

很好，讓我們看下去。你選好了店家，也已經看過斯翠海文：魔法學校牌圖集合中的牌張全貌。

你已經準備就緒，可以隨時就讀斯翠海文大學！現在該來打開補充包了！

歡迎來到學校

斯翠海文系列主軸是五所學院，而每所學院各代表一個雙色組合。在此建議各位先簡要瞭解一下各所學院的專長，相信會對你的售前賽體驗會有莫大裨益。為什麼？因為在售前賽上，你需要選擇並加入一所學院！

你會從這五所學院當中選擇一所，並收到一份為該學院量身訂做的售前組合。雖然這不是說你非得使用對應的顏色組合不可，但其間內容會讓你在選色上有所助力。你能夠選讀的學院有：

如果想要進一步瞭解各學院的資訊，請移步閱讀這篇文章。還不確定要就讀哪所學院？來這裡做個測試看看吧！

這確實挺困難～還請各位務必仔細考慮，明智選擇。

在你下定決心後，就可以入手相應的售前組合了！（再次提醒，請先與店家確認報名事宜：他們每個學院可能數量有限。）裡面有什麼精彩內容呢？

在此假設你跟我一樣選擇了銀毫學院。

首先，你會在包裝裡面找到五包斯翠海文：魔法學校輪抽補充包和一包學院補充包～這包特殊補充包能夠幫助你拿到所選學院的牌張，以及一張相應顏色的稀有或秘稀牌。

此外，你還能得到一張售前賽紀念閃卡～這可能是本系列任何一張稀有或秘稀牌！

除了牌張之外，包裝盒內還有其他好東西：一個酷炫的Spindown生命計數器，一張《魔法風雲會：競技場》代碼卡，一份簡介……百聞不如一見，我們打開一個售前組合來看看吧！

所謂學海無涯苦作舟～接下來就讓我們開始組牌吧！

圖中靠前的就是補充包。首先：打開補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我個人推薦用兩種顏色，並加入23張左右的咒語。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

好，現在你已經選定顏色。接下來，你如何才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放熱切新生，但通常不會急著在第三回合立刻施放光耀反抗。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常關鍵，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

若想瞭解具體作法，我在上文的影片當中做了示範，不妨前去看看。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其他咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即藉由各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點選這裡，查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會少了一分！

地的比例應當是大約17到18張地牌對上23到22張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵局。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種對峙局面。

有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的進程通常稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

神秘魔法

斯翠海文秘典遍錄整個多重宇宙的各式咒語～斯翠海文的補充包也是如此！斯翠海文當中一個變化便是每個補充包中都有一張秘典牌。它們邊框與普通牌張不盡相同～且通常也是過往系列的標誌牌張。

這些牌全都可以在限制賽中使用，所以只要你開到它們就能夠加入套牌當中！秘典牌總共有63種不同牌張。在限制賽之外，它們就只能在原本可用的賽制中使用。

用出它們不僅能讓雙方眼前一亮，同時讓你懷念起過往時光。希望你會喜歡！

除此之外，我們的補充包添趣計劃仍在本系列中繼續，以下便是一些醒目的異畫牌張。

舉例來說，無邊框的鵬洛客，像是這些！

如果想要瞭解能夠從斯翠海文產品中得到哪些特殊處理的牌張，不妨前往此處閱讀《收集斯翠海文：魔法學校》。

保持距離的魔法風雲會

由於COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方進到實體店暢玩魔法風雲會可能有些困難。那如果你買了產品回家，但沒有辦法在店內遊戲，要怎麼做？

當然，我們還有《魔法風雲會：競技場》和魔法風雲會線上版，它們都能讓你在保持距離的同時體驗新系列。不過還有一種玩法是藉由電話和網路攝影機來玩！

想我當年小時候，我還跟朋友打電話來對戰魔法風雲會呢。如你所想，我們碰到的一個問題是：記住所有牌是個大難題，而用到新牌的售前賽尤甚！

但如今我們的時代已大不相同～網路攝影機隨處可見。

根據你和朋友手中設備的情況，有很多種方法可以實現網路魔法風雲會對戰。我熱情推薦其中一個平台：SpellTable。SpellTable內建生命記錄功能和牌張辨識功能，且除了藉由電腦網路攝影機之外，還能夠利用手機進行遊戲！使用起來也非常簡單：用威世智帳號登入，大功告成。有部分店家還將在SpellTable上舉辦遠距售前賽！各位如有興趣不妨自行前往SpellTable.com一探究竟。同時別忘了接洽當地店家瞭解有無組織賽事。

整盒帶走

當你到店家購買售前組合時，也許還可以順便看看其他產品～例如補充包盒！但請務必事先預訂，因為整盒銷售的補充包數量有限，提前預訂比較保險。

指揮官（2021版）也將與斯翠海文同步發售，這次更包含五副指揮官套牌！也請務必洽詢店家瞭解相關產品。

斯翠海文機制

斯翠海文帶來了大量機制，包括可以從遊戲外加入手牌的課程牌，以及魔藝這一全新關鍵字。它們是如何運作的？來看看Matt Tabak製作的這些機制影片。

期末考試

我們過往從未設計過如此的世界，且對於我這樣自幼便流連各式魔法學校故事的人來說，見到這個系列就彷彿找到了歸宿。希望各位能夠享受我們創造的這個世界～同時在其間找到魔法薈萃！

如果你有問題，請藉由Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube聯繫我，也可以給BeyondBasicsMagic@gmail.com發郵件。我很期盼聽到各位的意見回饋！

希望各位都喜歡斯翠海文的預覽內容，且不論你在何處對戰、如何遊戲，都能玩得開心！課堂上見！

Gavin

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