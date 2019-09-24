時空轉移之後，你抬頭四望，看到的是一片陌生而又誘人的世界。

各色騎士端坐戰馬來去匆匆。橋對岸的仙靈注意到你的身影。你甚至聞到遠處傳來的薑餅曲奇芳香。

卡美洛王國與童話故事交匯於此，歡迎來到艾卓時空！

我享受一切探索全新魔法風雲會世界的機會。新卡牌、新互動、新背景，有太多的新東西等待我們的發掘。而艾卓王權系列更將精采故事背景揉合在牌張設計與卡牌互動之中，令遊戲過程風味十足 … 這樣的系列更能調動我想要去瞭解它的慾望！

而瞭解新系列，最好的機會莫過於參加售前賽。

售前賽是專門用於紀念新系列發售的賽事，讓你能夠搶先獲得全新系列卡牌並用其遊戲～而店內其他參賽玩家也是如此。你將與大家一起勇闖艾卓的不馴幻野，探索其間魔法與奇景。

那麼售前賽到底是怎麼一回事呢？請繼續讀下去吧！

勇闖森林

售前賽是一年中我最喜愛的魔法風雲會賽事。

無論我身處世界的哪個角落，也無論當地處於什麼季節，我總會找機會去當地的售前賽前去打探究竟。不止我一個人這麼做：許多魔法風雲會玩家，無論是經驗豐富的老將還是初出茅廬的新朋友，都和我一樣。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一。

為什麼？因為售前賽確實是最好玩的魔法風雲會賽事之一！

沒有什麼能比得上它。你會與其他人一樣，先找個座位坐下，然後拿起一些全新的牌張，研究該如何使用。大家能在一個休閒的環境之下進行公平的競爭，讓所有人都能感受魔法風雲會新系列中湧動的能量和精彩！

我第一次參加售前賽時才十一歲，立刻就愛上了這種賽事。十八年來都未曾變心，售前賽也變得越來越精彩了！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。新老玩家都能盡享其樂！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節，在那裡，我會談談你到當地店家將能如何體驗艾卓王權。但如果你是這個現開賽豐富世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：找到參加售前賽的地方！畢竟，如果你不知道能去哪兒玩，你就不能在比賽中有好的表現。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的。那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。最好不要在你到達賽場時才知道參賽人數已滿，而你無法報名，所以務必提前計劃。

你找到店舖了嗎？太棒了！

是時候看遠一點，為賽事做好準備了。當你參賽時，會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，不過除此之外，你還有許多事可準備。

務必帶上前往艾卓所需的一切！比如，你還可以帶上一副標準賽套牌，在兩局之間的空閒時間進行娛樂。還可以帶上交換用的牌本，記錄生命的紙筆，甚至是一瓶水。

一場售前賽會進行4-5個小時，所以你要留出足夠的時間。你需要為戰鬥補充能量，所以你可以帶一些零食吃。（不過，我可能會躲開魔法蘋果 … ）你可以事先詢問店家～他們甚至可能在店裡出售食物！

很好，讓我們看下去。你找到了店家，也收拾好歷險所需的一切。對了，你應該已經看過艾卓王權的牌圖集合。如果你想知道比賽是什麼樣子，不妨一讀我的文章「Your First Tournament」，它很有幫助。

一切準備就緒！現在該前去開幾包牌了！

古老傳說

好。現在你準備坐下開始比賽了。你會得到什麼呢？

每人都會得到這樣的一個售前組合：

裡面有6包艾卓王權補充包～外加一張印有戳記的隨機稀有或秘稀牌，這是你的售前閃卡。它可能是該系列中任何一張稀有或秘稀牌！

當然裡面還有幫你記錄生命的Spindown生命計數器。說了這麼多，我們乾脆打開一個售前組合來看看吧！

太棒了！有許多你需要的東西。

當然最重要的還是這些補充包。就讓我們來聊聊接下來要怎麼做！

首先，打開這些補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼 … 接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。同樣，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我推薦用兩種顏色。偶爾你也可以「混入」第三色，但整體來說，你至少需要堅持以兩種顏色為主軸。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某個顏色上有不錯的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

值得注意的是，艾卓王權系列當中有一種稱為「固色」的機制，能讓你在用三點同色魔法力來施放咒語時有所回報。（具體機制後文再詳述。）這就意味著你可能會比平常更希望打雙色套牌，而且會需要根據具較多固色牌的顏色來調整地牌組成，以便更好地利用這一機制。

無論你是怎麼挑選顏色，你都需要選出你會用的牌。如果你在售前賽上遇到瓶頸，向周圍的玩家求助即可。（你在售前賽可以這樣做～大家來這裡就是為了享受歡樂的賽事！）

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放[autocard]青年騎士[/autocard]，但通常不會在第二回合施放[autocard]受困高塔[/autocard]。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常重要，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

此外，艾卓王權當中還有一種稱為「歷險」的全新機制，會稍微影響你的計算。一般來說，對於你通常會讓其先去歷險而後再當生物施放的牌（也許你更需要歷險的效應）而言，我會按照其歷險費用擺在魔法力曲線上。

舉例來說，對於金髮入侵者這張牌，我用七點魔法力叫它的機會通常會比一點叫的情況要多，所以我會把它擺在七費牌的位置。另一方面，對於鞍博雷破盾手這張牌，我更願意花兩點魔法叫它，而不會讓它先去歷險。這會需要你去設想用到每張牌的情景，因此盡力就好。如果實在不確定，把歷險牌按照生物的魔法力費用來擺放是最穩妥的作法。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，是時候添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即通過各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點擊這裡查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會便少了一分！

地的比例應當是大約17張地牌和23張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用費用為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵局。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種生物僵局。

有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的進程一般稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

補充包添味

你也許會在艾卓王權補充包中發現一些新的不同之處。

艾卓王權中的部分牌張有特殊或異畫版本。舉例來說，看看這張歷險牌的通常版和特色版：

此外，你還能從補充包中開出本系列鵬洛客的無邊框版本：

很漂亮對吧。稍安勿躁，你很快就能得到它們了！

如果你希望瞭解更多關於這些精美牌張的訊息（包括會在哪些產品中出現，如何獲得等），請閱讀Mark Rosewater這篇介紹補充包添趣計畫的文章。

雙頭巨人

有些店家也支持一種稱為雙頭巨人的現開賽（經常縮寫為2HG），比賽中兩名玩家組隊和其他隊伍對戰。每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，並用以構組套牌。（如果你去年有機會玩過Battlebond（火線齊心）系列，那麼你可能已經很熟悉這個賽制了！）

這是怎麼運作的？

簡而言之，你需要與你的隊友協作構組兩副40張的套牌。然後，你們會與另一組玩家來場一盤定勝負的對決。

這類多人遊戲如何運作？很簡單，你們各自的生物和地都會分開，但你們共用30點總生命，且會同時進行回合。此外，你們還能為彼此進行阻擋！你們需要通力合作才能發揮各自的優勢，以此擊敗對手。

想要進一步瞭解雙頭巨人賽制的運作，以及精妙的牌張互動嗎？務必點擊此處仔細閱讀全部內容。

現開決鬥

如果花一天時間參加比賽不是你喜歡的魔法風雲會玩法，或你時間不多，只是想在有空時進行對局，你可以加入現開決鬥！

你會獲得一副60張、打開即玩的鵬洛客套牌，並用它和其他參加現開決鬥的玩家對戰，包括已打完一局、正等待下局開始的正賽玩家。如果你不確定售前賽符合你的口味，或者你無法為售前賽空出五個小時，那麼這是一個試水的好方法。你可以只在自己有空的時候進行現開決鬥。真的很好玩！

有關售前賽上現開決鬥的詳細情況，請詢問你當地的店家，準備披掛上陣！

聚珍寶盒

如果你之前從未參加過售前賽，那麼在此提醒一項從去年開始引入的新方針：你能在售前賽上購買補充包盒！

你沒看錯：如果你提前預訂了補充包盒，你就能立刻將補充包盒帶回家（或當場打開！）。請向你當地的店家查詢更多詳情。

在艾卓王權系列期間，如果你預訂補充包盒並在售前賽上提貨，你能夠獲得本系列的「買一盒」贈卡。此外獲得一包全新的Collector Booster（聚珍補充包）！（欲知更多詳情，請閱讀Mark的文章。）這兩種促銷活動都是送完為止，所以請向你當地的店家查詢。

你也可以在售前賽當天購買鵬洛客套牌！無論是否參加現開決鬥，你都能隨時拿上套牌加入戰鬥！

艾卓機制

艾卓王權帶來了一些新機制。雖然我已經在上文簡略提到其中的部分機制，不過若要深入瞭解，還請閱讀機制文章（或者發佈釋疑），希望你的所有疑問都能在其中找到解答。

魔法聖地

依我看來，艾卓王權是我們製作過的最好系列之一。幾乎每張牌上都體現出本時空的美妙意境，對局體驗也不錯，加上還有「補充包添趣」計畫，你還能從補充包中開刀我們潛心設計的精緻牌張。

你在售前賽上就能親自去體驗這一切！

那麼，聯絡你當地的店家以查詢詳情，別忘了通覽一下牌圖集合，準備好盡享樂趣吧！

還有任何想法或問題嗎？請務必告訴我！我很希望收到各位的回音。你可以發推給我來與我取得聯繫，在Instagram上給我發訊息，到我的Tumblr上來向我提問，甚至傳送電子郵件給我。

希望你這次全新世界之旅玩得開心。享受艾卓時空！

～Gavin

電郵：BeyondBasicsMagic@gmail.com

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