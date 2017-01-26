鵬洛客是近代魔法風雲會中一個很重要的基石，也是遊戲從概念以來一個最大的改變。這個牌張類別現在已經十歲，也在遊戲裡站穩了根基。

鵬洛客們可以左右遊戲。一旦進到戰場，他就會成為眾人注目的焦點。適當地使用鵬洛客可能成為勝負之間的關鍵。

但跟如何使用他們同樣重要的，是你該如何對付他們。

不管是否使用，你都將會碰上很多鵬洛客－身為魔法風雲會裡唯一一個可以直接攻擊的牌張類別，知道何時該處理他，何時又該忽略他直擊對手的本體可能成為勝負之間的關鍵。

所以，策略是什麼？何時又該選擇哪一個？

今天就讓我們來看看。

鵬洛客的重要性

鵬洛客是會讓優勢持續增長的引擎。

我知道我知道，這跟他那「漫步在時空之間展開不可思議的魔法」的光環有些不同，但就結論來說確實是這樣。一張桌上的鵬洛客牌每回合都可以產生一些優勢。即使不是很大的優勢，累積起來依然可以要了你的命。

就用在乙太之亂裡最新的泰茲瑞來當做例子吧：

每回合做一個乙金源聽起來不是什麼威脅，一個犧牲可以產任意顏色魔法力的神器大概就是在數量上有所增長而已。

但隨著時間，如果泰茲瑞沒有受到干擾，或你選擇忽略那些乙金源讓它數量越來越多，你就會輸給它們－不管是因為所有的生物都被去除，或是被一些活化的5/5乙金源直接地問候。

任何微小的優勢都可能致命。

幾乎所有鵬洛客都有的「大絕招」異能使計畫變得更為複雜。除了持續增長優勢的引擎外，所有緩慢的優勢最終都可以帶來力量的大爆發。如果不處理，鵬洛客們就像是一個買二送一－附贈一個被擊倒的對手－的大特賣。

綜合以上這些，在對付鵬洛客時最基本的前提是：如果對局還會進行一段時間，你應該要攻擊鵬洛客；如果試圖要快點結束對局且對手的鵬洛客沒有辦法妨礙你（做衍生物或其他方式），你就應該直擊你的對手。

當然，這必然跟實際情況有些不同，但卻是一個很好能夠幫助你做決定的原則。

放眼未來

在魔法風雲會裡，預先思考永遠都是很重要的－尤其是在有鵬洛客的時候。

當對手有一隻鵬洛客時，你應該要試著預想後面幾個回合，考慮一下他可以產生哪些效應及你要如何阻止他。

假設對手有一張帶有6個忠誠指示物的反抗烈炬茜卓。

再一次起動+1的異能或許不是什麼立即的威脅，你也不特別擔心那張牌或那2點傷害。

但她的徽記卻值得高度警戒－你這回合必須要想想如何阻止它。

如果預先思考下個回合，你會發現對手很可能會起動+1，除非他們有很有力的理由決定不要如此做－這代表接下來的那個回合他就可以開大。如果你這回合選擇不叫生物，那在下回合最需要消減茜卓指示物時將無法攻擊。

甚至如果你的盤面已經有可以攻擊的生物，我依然會在這回合讓他攻擊茜卓（假設他可以穿得進去的話）。你會希望確保這裡可以削減茜卓的忠誠值，而非下回合對手用一些去除或掃場咒語控場後接著就可以開大。

甚至如果你剛削減了她的一些忠誠值，也得開始想辦法把她移除－一次攻擊來讓她無法開大是很關鍵的。

除非你認為你可以讓她沒有影響。

假設你的對手剩4，有一個忠誠6的茜卓，而雙方都沒有手牌。你抽到了厚皮禍害。

你該攻擊誰？

如果攻擊茜卓，你會讓她的忠誠值降到3；如果攻擊對手，你會讓他們只剩1點生命。

嗯，再往後想一點。

如果你攻擊茜卓，這會讓她的忠誠值降為3，你的對手也很有可能下回合要嘛用她-3的異能跟怪靈交換，或+1抽一張牌來迫使你多用兩個回合來打她。就結果來說可以接受，因為這依然代表了你不需要在施加威脅時擔心茜卓的大絕招。

而如果你攻擊對手，事情就會變得比較有趣。對手下回合可以-3，同樣用那3個本來你要打掉的忠誠指示物來拿下禍害。雖然你依然擺脫了那個3個忠誠指示物，現在卻少了一隻對付茜卓的生物。一般來說另一條路看來比較好，除非……

這裡你使用的是紅色套牌，很可能有許多燒殺咒語及具有敏捷異能的生物。（我們已經看到一隻了！）如果你認為在套牌解的密度下，把對手的血量降到剩1最有機會在下個抽牌步驟贏得對局，那應該就是正確的做法。有時這會依據你自身的血量，而有時則會依據你的套牌組成而定。

但不管怎麼樣，預先思考都是關鍵。你把厚皮禍害送到哪兒非常有可能決定比賽－而你必定希望它是被送往正確的地方。

值得記住的鵬洛客

我已經提供了一些對付鵬洛客的啟發、理由跟前提，但現在我要給你一個簡明扼要且容易記住的建議：

如果你有所猶豫，那就攻擊鵬洛客。

在我看過的對局中，因為不攻擊鵬洛客而輸掉的對局遠比攻擊鵬洛客所輸掉的對局來得多。你很容易就會很有信心地覺得鵬洛客不是一回事，選擇攻擊對手把他的血量降到5而非試圖處理－阿耶尼好了－身上大量的忠誠指示物，然後在之後被掃場後無力回天。如果你的對手還剩下11但阿耶尼卻不在戰場上的話，事情將會容易許多。

也就是說，要有計畫。了解你的計畫－以及接下來會發生的事。你可以選擇如果對手自摸掃場咒語你就會輸，所以應該要直擊本體。只要你預先知道在第一時間試圖要完成的是什麼。

而這確實是一個在任何情況下都適用的好建議。

希望這篇攻擊鵬洛客的文章對你有所幫助及啟發！如果你有任何問題我都很想知道。你永遠可以在推特、Tumblr上找我，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。我很喜歡聽到大家的回覆，也很想知道你們在想什麼！

我下週會再回來。在這之前，願你對手所有的鵬洛客都殞落。

Gavin

@Gavinverhey

GavInsight