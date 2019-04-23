鵬洛客。鵬洛客，到處都是！

火花之戰是個特殊的魔法風雲會系列。如果你密切關心劇情走勢，就能明白這系列會是重要篇章：諸般要素已於同一時刻匯聚一地。狡黠巨龍尼可波拉斯悉心規劃的龐大陰謀將在本系列中揭開全貌，把故事發展推向高潮。

這裡面有太多的東西可供發掘。整個系列都能讓你沉浸在故事背景與劇情發展當中。如果你之前緊追主角動向，本系列也會讓你應接不暇。

而就算你之前什麼都沒在關心，也完全沒有問題。現在不僅是複習故事的最佳時機，同時還有滿是新奇強力牌張的新系列在等你來探索～尤為值得一提的是，新牌中有許許多多的鵬洛客。每個補充包裡都會有一張鵬洛客。每。個。補。充。包。

我們之前從未有過這種嘗試。

那麼到哪裡可搶先體驗這一全新系列呢？當然是售前賽！

售前賽這一賽事適合新手老手齊聚一堂，共同歡慶全新系列發售。大家不僅能共度娛樂時光，還能先人一步用新牌對戰。

那麼售前賽到底是怎麼一回事呢？請繼續讀下去吧！

釋放火花

售前賽是一年中我最喜愛的魔法風雲會賽事。

無論我身處世界的哪個角落，也無論當地處於什麼季節，我總會找機會去當地的售前賽前去打探究竟。不止我一個人這麼做：許多魔法風雲會玩家，無論是經驗豐富的老將還是初出茅廬的新朋友，都和我一樣。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一。

為什麼？因為售前賽確實是最好玩的魔法風雲會賽事之一！

沒有什麼能比得上它。你會與其他人一樣，先找個座位坐下，然後拿起一些全新的牌張，研究該如何使用。大家能在一個休閒的環境之下進行公平的競爭，讓所有人都能感受魔法風雲會新系列中湧動的能量和精彩！

我第一次參加售前賽時才十一歲，立刻就愛上了這種賽事。十八年來都未曾變心，售前賽也變得越來越精彩了！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌的樂趣。無論是剛入門的新玩家，還是經驗豐富的老玩家，都能享受其中。

如果你是一名現開老手，你也許可以略過下面的文字，直接跳到後文，瞭解關於本地店家舉辦的火花之戰售前賽與過往比賽相異之處。但如果你是這個現開賽豐富世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：找到參加售前賽的地方！畢竟，如果你不知道能去哪兒玩，就別談什麼在比賽中好好表現了。怎麼才能參加呢？

如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的。那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。最好不要在你到達賽場時才知道參賽人數已滿，而你無法報名，所以務必提前計劃。

你找到店舖了嗎？太棒了！

是時候看遠一點，為賽事做好準備了。當你參賽時，會用發給你的牌來構組賽事用的套牌，不過除此之外，你還有許多事可準備。

請務必為你自己的火花之戰準備好所需的一切！比如，你還可以帶上一副標準賽套牌，在兩局之間的空閒時間進行娛樂。還可以帶上交換用的牌本，記錄生命的紙筆，甚至是一瓶水。

一場售前賽會進行4-5個小時，所以你要留出足夠的時間。你需要為戰鬥補充能量，所以你可以帶著能量棒、蘋果、龍肉乾，或者其他你喜歡的食物當零食吃。（你可以事先詢問店家～他們甚至可能在店裡出售食物！）

很好，讓我們繼續看下去。你找到了店家，也收拾好所需的一切。你甚至可能已經讀完最近刊登的魔法風雲會故事，將前情瞭然於心。你必定也看過火花之戰的牌圖集合。如果你想知道比賽是什麼樣子，不妨一讀我的文章「Your First Tournament」，它很有幫助。

一切準備就緒！現在該前去開幾包牌了！

準備開戰

好。現在你準備坐下開始比賽了。你會得到什麼呢？

雖然我們還在拉尼卡時空～但這個系列主題不是公會。而是關於火花之戰！如果你是最近才開始參加這類比賽，剛剛習慣之前兩次選公會的過程，那麼得提醒你一下，這次可能會更為傳統一些。

每人都會得到這樣的一個售前組合：

裡面有六包火花之戰補充包。以及一張印有日期的隨機稀有牌或秘稀牌閃卡～這就是你的售前賽紀念閃卡，可能是本系列任何一張稀有或秘稀牌！此外，還有一張印有日期的鵬洛客閃卡，可能是本系列任何一張鵬洛客牌（非普通、稀有或秘稀）！

當然裡面還有其他好東西～例如幫你記錄生命的Spindown生命計數器。我們打開一個售前組合來看看吧！

太棒了！許多有用的東西。

當然最重要的還是這些補充包。就讓我們來聊聊接下來要怎麼做！

首先，打開這些補充包！然後，你會獲得一堆牌。

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。同樣，和最小套牌數量為60張的普通構組賽套牌不同，這時你只需要用40張牌。

首先，你要想辦法選出你準備用的顏色。我推薦用兩種顏色。雖然有時可能會需要「混」一點第三種顏色，但總的來說，應該選擇兩個顏色作為你的核心。

決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌；

大量能「去除」對手生物的牌；

在某個顏色上有大量可用的牌；或是

在某種顏色上具有適當的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物。

最理想的狀況下，你所選的顏色會滿足上述所有條件。但如果只滿足兩到三項也算不錯。

無論你是怎麼挑選顏色，你都需要選出你會用的牌。如果你在售前賽上遇到瓶頸，向周圍的玩家求助即可。（你在售前賽可以這樣做～大家來這裡就是為了享受歡樂的賽事！）

好，現在你已經選定顏色。接下來，你怎麼才能從那麼多牌裡選出要加入套牌的那22或23張牌呢？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第二回合施放撲擊山貓，但通常不會急著在第二回合立刻施放神箭穿心。）

適當的生物「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。適當的混合搭配非常重要，這樣你就能在遊戲早期使用低費用咒語，後期使用高費用咒語。通常我會希望讓套牌如下分佈，這可以算是限制賽的一般原則：

1點魔法力：0–2張

2點魔法力：4–6張

3點魔法力：3–5張

4點魔法力：2–4張

5點魔法力：1–3張

6點及更多魔法力：0–2張

這規則並非不可改變，但卻是個不錯的起點。按照以上數量精心挑選你的生物，找出你最喜歡的牌。

現在，你已經規劃出了核心生物基礎，該添加其他咒語了！在你的顏色中選出你喜歡的其它咒語，讓你的套牌增加到22或23張，咒語也就安排好了！

你最需要的咒語俗稱「去除咒語」，即通過各類方法永久消除對手生物威脅的咒語，比如說造成傷害、持續橫置，或是直接消滅。魔法風雲會的現開套牌是圍繞生物構組的，所以你需要充分利用你顏色中能去除對手生物的牌。

如果你想瞭解更多有關魔法力曲線的內容，你也可以點擊這裡查看我先前寫過關於如何構建魔法力曲線的文章。

想要知道更多竅門嗎？這些事情是構組套牌時需要記住的：

你使用的牌張數可以超過40張，但是你真的應該盡可能限制在40張。每超過一張牌，就意味著你抽到套牌中強力稀有牌的機會便少了一分。

地牌的比例大約應是17張地牌、23張非地牌。這並非100%正確，但是大多數限制套牌最後都和這個差不多，我一般都會這麼選擇。

混合利用費用低的牌與費用高的牌。如果你都用低費小生物，那麼一個大生物就會讓你束手無策；如果你都用高費大生物，那麼你得冒著被對手快速擊潰的風險。最好混合選用施放費用為二、三、四以及五的生物。現開比賽大多數對局的勝利方都是從第二或第三回合開始，每回合都施放生物。

躲避式異能很重要！當現開賽雙方都有許多生物，卻都無法有效攻擊時，遊戲常常會陷入僵局。具有諸如飛行之類異能的生物能確保你打破這種生物僵局。

火花之戰有許多調色手段。如果你開到了合適牌張，便可以考慮混入第三種顏色。但是，若非身經百戰的老手，請盡量避免構組三色以上的套牌，雖說這麼做確實很有意思！

有別於大多數魔法風雲會賽制，現開賽的進程大致稍慢一點。如果你的套牌屬於慢速套牌，那麼你可以放棄先手並選擇後手，這樣就能多抽一張牌。

雙頭巨人

有些店家也舉辦一種稱為雙頭巨人的現開賽（經常縮寫為2HG），比賽中兩名玩家組隊和其他隊伍對戰。每個雙人隊伍都能獲得兩副售前組合，並用以構組套牌。（如果你玩過去年的Battlebond（火線齊心）系列，那麼你可能已經很熟悉這個賽制了！）

這是怎麼運作的？

簡而言之，你需要與你的隊友協力構組兩副40張的套牌。然後，你們會與另一組玩家來場一盤定勝負的對決。

這類多人遊戲如何運作？很簡單，你們各自的生物和地都會分開，但你們共享30點總生命，且會同時進行回合～外加你們還能為彼此進行阻擋！如果要達到最佳效果，你們必須攜手合作，攻克對手。

想要進一步瞭解雙頭巨人賽制的運作，以及精妙的牌張互動嗎？務必點擊此處仔細閱讀全部內容。

現開決鬥

如果花一天時間參加比賽不是你喜歡的魔法風雲會玩法，或你時間不多，只是想在有空時進行對局，你可以加入現開決鬥！

你會獲得一副60張、打開即玩的鵬洛客套牌，並用它和其他參加現開決鬥的玩家對戰，包括已打完一局、正等待下局開始的正賽玩家。如果你不確定售前賽符合你的口味，或者你無法為售前賽空出五個小時，那麼這是一個試水的好方法。你可以只在自己有空的時候進行現開決鬥。此外，它真的很好玩！

有關售前賽上現開決鬥的詳細情況，請詢問你當地的店家，準備披掛上陣！

節禮日

我說的不是拆禮物的那個節日。（但老實說，售前賽還真有點過節的感覺！）

本次售前賽相對新鮮之處在於，你可以在售前賽上將補充包盒帶回家！

你沒看錯：如果你提前預訂了補充包盒，你就能立刻將補充包盒帶回家（或當場打開！）。請向你當地的店家查詢更多詳情。

你也可以在售前賽當天購買鵬洛客套牌。無論是否參加現開決鬥，你都能隨時拿上套牌加入戰鬥！

火花之戰機制

火花之戰裡有一些全新和回歸的機制～外加大量鵬洛客！

如果你想瞭解這些機制的運作方式，請閱讀機制概覽。

終戰沉思

這一系列會給你帶來獨特的遊戲體驗。無論你是售前賽新人，還是已經參加過30場的老手，都值得親自參與其中一探究竟。

集結你的好友，重新瀏覽一遍牌圖集合，確定自己已在你當地的店家預先報名，準備享受歡樂吧！

有任何想法或問題？想知道有哪些值得期待的內容？我很希望聽到各位的意見回饋！請記得告訴我！你可以發推給我來與我取得聯繫、在Instagram上發送訊息給我、向我傳送電子郵件，或到Tumblr上來向我提問。我全部都會認真看過！

此系列是許多故事線的高潮，許多刻苦努力的結晶，……以及許多鵬洛客的舞台！祝大家玩得開心！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight