你在一場卡拉德許/乙太之亂的限制賽中，還在第一盤的起手幾個回合。使用的是白綠套牌，而對手是黑白。你們戰場上都有五塊地。

你的對手小亞使用了兩點魔法力來消滅你的生物，然後用了另外三點以你為目標施放了心之衰。

這是你的手牌：

平原、捕食、精雅大天使和水濱虎

你會棄什麼？

先想一下，我等你。

是的，我知道理論上你需要更多資訊¬－套牌裡有什麼、有什麼被使用過、對手看起來自信與否等¬等－但先單獨考慮這個情境。透過你已知的東西，在這裡你會怎麼做？

當你有了答案，我們就繼續下去吧。

類似的情境你會在魔法風雲會的比賽中一而再再而三地碰到。從有這個遊戲開始，棄牌咒語就一直存在。不管你今天是屈服於對手揮之不去的限量版（第一版）擾亂權杖，或一直碰到時機正好的心之衰，找到可行的最佳解都是很關鍵的。

面臨棄牌的抉擇時，是否在手上保留了正確的牌通常會是贏得或輸掉這場比賽的分野。

所以，你該如何選擇留什麼跟丟什麼？

讓我們一步一步來看如何做出這個決定。

1. 評估每張牌的現在

第一件要做的事就是看你手上的每張牌，並獨立思考它們現在對你的價值。這些牌分別在現在這個時間點有多強？當然不僅僅是這樣（我們等下就會講到），但對每張牌分別的強度有一個基本認識是很重要的。

假設你沒抽到任何有幫助的東西，手上的每張牌現在有多強？

回頭看看手上的狀況，有一張現在就能可以確定產生影響的牌：水濱虎。你也可以下平原，但它並不會對你產生立即的幫助，而老虎則是下一回合確定可以施放它。

捕食沒有互鬥的對象，所以沒有立即的效果，大天使則還需要幾塊地才能叫。

這不代表你只需要用現在式思考¬－但這是一個必須要納入決定的因素。保留老虎代表你下回合將有很好的一步可以走。

2. 向前看

評估現在很容易：環顧四周，看看哪些是可能的選項，然後從那裡繼續下去。事情會開始變得奇怪的地方，在於評估所有可行事物的時候。

這些牌分別在遊戲的未來裡會為你做什麼？

為了了解這件事，你需要思考什麼將會對這盤遊戲整體產生影響，同時問一些關於你對自己套牌了解的問題。可能是什麼將會在這盤遊戲裡很強，或是什麼將會因為你的套牌而很強。

我們一張一張牌來看：

平原讓你施放任何抽到的六費牌。如果你的套牌在魔法力曲線高費的地方比重較重，你或許會需要這塊地。

水濱虎讓你可以持續攻擊，一回合接著一回合地給對手壓力。如果對手接下來沒辦法有效的回應，6/6老虎的攻擊看來將足以打穿任何對手黑白套牌可以召喚的東西。

假設你的對手將在某個時間點使用生物，那捕食－雖然現在什麼都無法做－將會是一個很棒的去除咒語。它可能能讓你的生物可以鬥掉大多數對手丟下來的生物。

最後，大天使有成為絕對終結者的潛力。身為一隻5/5的飛兵，如果對手沒有去除咒語，精雅大天使將很可能讓你贏得比賽的勝利。這裡當然有風險，風險在於你還需要兩塊地才能施放它。如果你沒有找到施放所需的地牌，它將會成為一張廢牌。然而，你實際上現在並沒有受到任何壓力。

3. 考慮各種組合

到這裡以前，我們大多在牌張本身上做評估。但當然，既然在棄牌咒語結算後，手上還會保有兩張或以上的牌，你應該永遠要考慮保留各組牌所帶來的協同作用或遊戲進行方式。

讓我們來看看這個例子裡的一些組合：

兩個馬上跳出來的組合是保留老虎跟捕食，或天使跟平原。

如果我們保留老虎跟捕食，這會給我們一隻可以搭配捕食使用的生物－一隻可以變得很大的生物。而雖然大天使也是同樣的情況，大天使還差了幾個回合，且當我們終於可以把他拍到桌上時，並不會有額外的魔法力來施放捕食。有了老虎，我們可以保證下回合施放他，並在重置步驟時有捕食在手¬－只要老虎還活著的話。

另一方面，天使加上平原讓你離施放天使又更近了一步。如果你保留這兩張牌，你不一定在短期會有可以做的事，但如果你在未來兩個回合抽到了一塊地的話就可以施放他。

現在，我並非說你一定要保留這其中一組，但保留一組的額外幫助將在某些情況下讓你值得這麼做。本質上來說，保留一組較弱組合的協同作用需要能超越保留「最好」的兩張牌本身的強度，這麼做才會是正確的。

4. 其他外在的線索

接著，有一整層不在盤面上的事你需要思考，那些是你光看情境無法知道的事－但如果我在遊戲中，現在絕對會思考這些事。

第一，我會思考我的套牌。捕食當去除咒語使用時有多大的價值？在白綠裡，你通常不會有很多的去除咒語。如果這是整副套牌唯一殺生物的方式，我就或許會給它高一點的分數。我總共放了多少地？如果我有一個不尋常的低曲線，那就更不容易找到大天使所需要的地牌。

再來是你的對手。目前盤面上沒有任何東西的黑白，套牌裡有像心之衰這樣的東西¬－可能代表她使用的是一副慢速的套牌，遊戲也將還會進行一段時間。這讓你更沒有理由去保留平原，因為你需要更高密度的威脅來對付慢速的套牌，且遊戲也很可能會進行到你自然能抽到七塊地的時間點。這使你更傾向保留兩個威脅。

然後，當然還有你可以抽到的東西。

如果你的套牌包括了更多的能量牌，那老虎就更加吸引人；如果你的套牌包含了很多下回合可以施放的牌張，那保留老虎就沒有那麼急迫的必要性。把你對自己套牌的了解（還有對手的，如果你們連續進行了幾盤遊戲已經知道了更多他的牌）納入考慮可以帶來許多不可思議的信息。你不需要把基礎建立太多在什麼可能發生上，但這是一個很好可以包括在內的因素。

5. 把所有東西放在一起

最後，是時候把所有因素放在一起合併評估了。

來看看我們知道什麼。

你對手的盤面並沒有給你造成壓力，這讓我覺得如果保留了大天使也不需要急著使用－你總會找到另外兩塊地的。平原不管對捕食或老虎來說都不是必要的元件—這代表我們不需要平原。

於是我們剩下三張牌，並需要棄掉其中一張：水濱虎、精雅大天使或捕食。

這裡保留老虎是很誘人的，因為這是你馬上就可以做出並對盤面施加壓力的動作。它確保你不會在對上黑白套牌時落下風，黑白多半在長期的比賽中較為有利，且可以藉此來利用你在對局中所產生任何類型的延誤。

倘若我們要保留老虎，那另外哪張是我們想跟他搭配的牌？對我來說，這是這個問題的核心。

捕食跟老虎是天生一對。在一些狀況下我會保留這個組合，尤其是當我的對手準備要擊倒我的時候。

然而考慮到外在的因素，我會保留天使跟老虎。

你下回合就可以使用你的牌，施放老虎，並很有機會在接下來的兩張牌中找到一張咒語來持續施加壓力¬－且如果保留大天使，就算抽到兩張地也可以接受。另外，這盤遊戲看來還會進行一段時間，而你應該總會找到另外兩張地。

我的答案是：天使與老虎。

每次棄一張牌

這個過程或許在腦中只花費幾秒鐘的時間，但跟著步驟一步一步來並從各個軸來評估棄牌可以給你很好的基礎來應對¬－不管是被心之衰、賦格或甚至只是被迫要棄到手牌上限時。

這個問題還有很多有趣的變形。舉例來說，如果你只有四塊地而非五塊，你會想要保留平原跟老虎嗎？你會想要拼拼看嗎？大天使是否太遠了些？下次當你被迫要選擇棄一張牌時，記住你的選項，跟其他們人論看看。我也很想知道；寄給我吧！有太多東西可以討論，而這確實會造成很大的差別。

說到寄給我，你永遠可以在推特或Tumblr上找到我，或寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com給我。你可以無顧忌地寄給我你的問題，不管是跟棄牌有關的還是其他。

祝你有美好的一週，也希望你棄的都是正確的牌。說到棄牌，阿芒凱裡將會有很多棄牌的機會¬－它馬上就要來啦！下週阿芒凱就要開始預覽，千萬別錯過！你不會想錯過它們的。

我們下週見，

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight