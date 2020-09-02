大家好！

歡迎來到贊迪卡再起的產品總覽， 這個系列有一些我迫不及待想跟大家分享的很酷的焦點。另外做為額外的紅利，我能實地探索空境並帶回一些無比絕倫的寇族神器（來自神童 Jeff Carpenter）。作為一名看了很多讚賞舊東西電視劇的人，我將告訴你們它們（或許）分別是用來做什麼的。

進入產品！

系列補充包

雖然輪抽補充包對於輪抽來說是最完美的產品，我們仍想要創造一種讓打開這件事變得非常好玩的補充包—這為我們帶來了系列補充包，光是從頭看到尾就是一種享受。每包都被小心翼翼地打造，為了要帶你開始一小段旅程—內含至多共計四張的稀有或秘稀牌的組合，及保證的一張閃卡收尾。

更詳細的說明，你可以收看由Good Morning Magic 所製作的影片。或著，粗略的拆解是這樣的：

至多 4 張稀有牌

每包有 1 張閃卡

每 4 包就會有一張來自 精選列表 的牌（我們下週會全部展示給大家）

的牌（我們下週會全部展示給大家） 也會有一些很酷的異框牌（稍後在輪抽補充包的章節裡會有更多詳情）

1 張插畫牌（有 1/20 的機率會有閃的印章）

1 張衍生物或廣告卡

總共 12 張遊戲卡

系列補充包可以單個購買，或是一次購買一盒 30 包。每盒都會有一張遠探盒頂贈卡，且還可以獲得一張「買一盒」贈卡（送完為止）。下面將有更多細節！

我找到的第一個寶藏看來是一把摺疊刀。或許它被用在早期的寇族作品「等待奧札奇」—一部被遠古劇評評為「幾乎無法觀賞」的表演上？

輪抽補充包

輪抽補充包和過去沒什麼不同：它們依然是限制賽最好的選擇。這次秘稀出現的機率要比平常高一點，但除此之外，你所得到的東西將和過去一樣：10 張普通牌、3 張非普通牌、1 張稀有或秘稀牌、1 張全圖基本地，以及 1 張衍生物/廣告卡。大概會有三分之一的機會，其中一張普通牌會被一張任意稀有度的閃卡所取代。你也可能獲得一張特色牌框的牌，或是一張令人興奮的贊迪卡再起常規牌的異圖版本。

如同2021 核心系列一樣，你也可能在這個位置上看到無邊框版本的牌！

Turn Over

輪抽補充包可以單個購買，或是一次購買一盒 36 包。每盒都會有一張遠探盒頂贈卡，且還可以獲得一張「買一盒」贈卡（送完為止）。讓我們繼續看下去。

我想這或許是遠古的魔法武器。我找不到啟動鈕，但你所看到在「刀鋒」末端的薄片或許可以放射出某種類型的能量光線。

聚珍補充包

Turn Over

聚珍補充包依然是高端的補充包，包含了贊迪卡再起.裡那些最令人興奮的牌。這也是唯一一個可以開到閃的遠探牌的地方。讓我們快速地瀏覽一下：

聚珍補充包內容

閃的遠探牌、閃的特色牌框牌、閃的無邊框牌，或是閃的寬圖稀有或秘稀 1 閃的特色牌框普通或非普通牌 1 特色牌框或無邊框的稀有或秘稀牌 1 特色牌框的普通或非普通牌 2 閃的稀有或秘稀牌 1 寬圖的稀有或秘稀牌 1 閃的全圖基本地 1 閃的非普通牌 2 閃的普通牌 5 閃的衍生物 1 總和 保證有的稀有牌 4 保證有的閃卡 11 保證有的異框牌 7

好東西真不少！聚珍補充包可以單個購買，或是一次購買一盒 12 包。每盒都會有兩張遠探盒頂贈卡，且還可以獲得一張「買一盒」贈卡（送完為止）。資訊就在後面！

某種類型的長柄扒子？

盒頂贈卡及「買一盒」贈卡

好的！讓我們來聊聊購買整盒系列補充包、輪抽補充包和聚珍補充包時的額外紅利！

遠探盒頂贈卡

每張遠探盒頂贈卡都包含了 30 種魔法風雲會歷史上最令人興奮的地牌—沒錯，你可以在這裡找到全部十種的找地地。雖然盒頂贈卡不是閃卡，但它們都有經過特殊的上光處理。每張都有全新的插畫及絢爛的遠探牌框，以及屬於自己的系列符號—這些牌將 不能 在標準賽中使用。每一盒系列補充包或輪抽補充包裡都會有一張這種上光的盒頂贈卡，而每一盒聚珍補充包裡將會有兩張。（如果你想要閃卡的版本，它們將會只在聚珍補充包裡出現。）

「買一盒」贈卡

如果你從本地的 WPN 店家購買了一盒補充包，你將會獲得異畫的空境法皇奧拉（送完為止）。這是關於他介紹的第一部份：

奧拉是一名寇族的僧侶，與遠古的寇族文明有很深的連結。他的生命滿懷對過去的敬畏，並透過多個遺跡瞭解了自己的能力。隨著時間，他成為僧侶中的大師，擠身贊迪卡中頂尖的行列。諷刺的是，過往奪走了所有屬於他的東西。當奧札奇回歸之時，他在鬥爭之中失去了家庭。

可憐的奧拉，持續關注DailyMTG.com 來瞭解更多與他有關的故事。

我想這就只是一條很時尚的皮帶，我需要一個寫著「人類」的耀眼扣環。

主題補充包

贊迪卡再起帶回了主題補充包！作為入門產品，它們提供了更休閒的玩家能一次獲得一些特定顏色或主題牌的機會。主題補充包將會有六種：每個顏色各一種再加上多色的冒險團主題補充包，其中包含了多張帶有新的冒險團機制或與其相關的牌。每個補充包都包含 33–34張普通牌及非普通牌，還有1–2 張稀有或秘稀牌。主題補充包也會包含有著特色牌框的普通牌。

遠古的寇族運動賽事有著比任何人想要或預期更多的刀鋒。旁觀者將戴著「治癒帽」以在刀鋒球的比賽中出現意外時能及時治療。

指揮官套牌

就像依克黎：巨獸時空一樣，贊迪卡再起也會發行配合主題的指揮官套牌。但和依克黎不同的是，這次只有兩副套牌，而它們同屬一個類似的位置—這個位置以前是鵬洛客套牌。這些指揮官套牌比起「每年發售」的那些有著較少的新牌，但依然包含了很多強力的牌張，售價也比過去來得低，是一個很好進入新賽制的門檻，或適合只想嘗試新東西的人。

在這部遠古巨著破損的頁面裡，記錄了一些有趣的軼事。你知道Ahira在暑假的時候親了Zenah嗎？！

售前組合

和每個主要系列的上市一樣，贊迪卡再起也有自己的售前組合。每個組合都含有6 包輪抽補充包，1張印有日期的閃卡，一份簡介以及一個 20 面骰子。在這個系列裡，我們調整了 20 面骰數字的位置，讓它變得更直觀且使用起來更容易。

要怎麼拿到售前組合？快去你的本地店家吧！依據你所住的地方，有些店會舉辦售前現開賽—一個超棒的、能體驗新系列並盡早摸到新牌的方式。如果你的本地店家現在並沒有舉辦活動，你依然可以拿一個回家玩。不管是哪一種，都可以用我們的店家搜尋器來找到離你最近的 WPN 店家。

我無法推測這樣的一個裝置是做什麼用的，或許只是個小朋友的玩具？

套裝和GIFT EDITION

我們來到了產品預覽旅程的最後一站：套裝。如果你只想要一些牌而不想購買整盒補充包，套裝將是最適合你的產品。每個套裝包含了：

10 包輪抽補充包

20 張閃的基本地（常規牌框）

20 張基本地（常規牌框）

1 (card preview coming soon!)

1 個大型20面骰子

1 個牌張的收藏盒

東西真不少！這絕對是一個很棒的起點來開始你贊迪卡再起的收藏。

GIFT EDITION

在我們去年發行艾卓的時候，我們也同時發行了套裝的「Gift Edition」，而現在看似又到了同樣的時間。贊迪卡再起套裝：Gift Edition將會包括所有一般套裝有的內容，但再加上一些額外的東西。每個Gift Edition會包含：

1 包聚珍補充包

10 包輪抽補充包

20 張閃的基本地（一般牌框）

20 張基本地（一般牌框）

1 (card preview coming soon!)

1 個不同樣色的大型20面骰子

1 個超級閃亮的牌張收藏盒

這絕對是一個很棒的禮物！

我相信這就是上古傳說裡的寶刀，遺憾的是利用它力量的秘密已經隨著時間遺失了。

總結

看來我們成功總結了空境裡的一切！我想你已經無可救藥。謝謝大家和我一起探索贊迪卡再起裡的秘密，我們下次見！