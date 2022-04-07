犯罪是門藝術

絕藝盟在高檔貨上是一等一的專家。亡者有其法門。吸血鬼家族經營著舊卡佩納博物館。那裡是菁英聚集之地，經常舉辦晚會，而耀眼奪目的帷幕正好掩蓋了這些冷血殺手的本質。勝利有其代價，不過留給別人付吧。