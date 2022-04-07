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家業即功業

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資訊就是力量

秘聞幫

和秘聞幫一起打破規則，這個家族具有卓越的遠見，能在新卡佩納最幽暗的角落掌握全局。資訊就是力量，用盡一切手段得到資訊讓秘聞幫成為不可忽視的一股力量（儘管人們認為他們總是造謠生事）。為了維持現狀，這個家族會確定沒有任何勢力太過強大——或者問太多問題。不惜一切代價保持平衡。

機制
犯罪是門藝術

絕藝盟

絕藝盟在高檔貨上是一等一的專家。亡者有其法門。吸血鬼家族經營著舊卡佩納博物館。那裡是菁英聚集之地，經常舉辦晚會，而耀眼奪目的帷幕正好掩蓋了這些冷血殺手的本質。勝利有其代價，不過留給別人付吧。

機制
任務一定辦妥

勤工聯

勤工聯建立起了這座城市。所以為什麼不該由他們來掌管呢？勤工聯像釘子一樣強悍，以蠻力和恐嚇的手段統治著街道。這個家族是勤奮的工匠，擁有建造城市的技藝，也有匯聚財富的智識。

機制
歡樂誰說無價

樂舞會

歡樂又輕挑。樂舞會熱衷於和危險調情，陌生人也一樣。這個德魯伊家族以其喧鬧派對和魅力風情而聞名，他們極度重視追隨者的忠誠……不然就走著瞧。歡迎新人！歡樂誰說無價，但如果金錢不斷流淌，金圓也會源源不絕。

機制
魔鬼藏身細則

扶濟社

扶濟社藏身於新卡佩納的公共律師事務所，從未展現其手中的底牌......至少從未公開展現過。這個家族在堆積如山的文件和冗長惱人的法律瑣事中挖掘真相，經常神祕地出現在犯罪現場，來無影去無蹤。他們身穿俐落西裝，搭配銳利思緒，任何與他們打交道的人都必須牢記一點：魔鬼藏身細則。

機制

新卡佩納：喧囂黑街促銷活動

「買一盒」

在你當地的WPN店家預訂輪抽、系列或聚珍補充包盒，以獲得一張新卡佩納：喧囂黑街擴圖贈卡：鬧事人賈希絲。獲得你的贈卡，送完為止！

盒頂贈卡

以您的方式慶祝，每個現開、輪抽或聚珍補充盒中都有一張無邊框盒頂贈卡。具有區域專屬插畫的晚會招待！

新卡佩納：喧囂黑街產品陣容

售前組合

新手與老手都能盡享其樂！售前組合讓您首度見識到全新的系列，並讓您在當地遊戲店內暢玩賽事！

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套裝

這是終極的愛好者套件。步入充滿專屬物品的璀璨生活，包括一張閃贈卡和一個大型Spindown生命計數器。

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主題補充包 / 補充包展示盒

在行動中佔據一席之地！主題補充包提供六種獨特風格的選項，每個補充包內都有以新卡佩納家族之一為主題設計的35張牌。

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指揮官套牌

在最為風行的賽制之一中攫取屬於您的那份獎賞。這些套牌可以直接使用，或是用來構組套牌！現已與特殊聚珍補充包嘗鮮包一同上市。

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系列補充包 / 補充包展示盒

打開以新卡佩納：喧囂黑街為主題的補充包，透過稀有、秘稀，以及指揮官牌獲得全面的開包體驗。

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聚珍補充包 / 展示盒

經過提升的補充包內含大量令人興奮的牌張和特殊設計，包括黃金年代和璀璨插畫裝飾展示牌。

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輪抽補充包 / 補充包展示盒

限制賽最受歡迎的選擇。與您的朋友進行輪抽，直接利用補充包內的牌張構組您的套牌！每包均內含一張稀有或秘稀牌。

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*送完為止。請向您當地的店家查詢詳情。

牌張列表

瀏覽牌圖集合，查看系列中的其他牌張。

瀏覽牌張
預覽 4月8日 - 4月13日 牌張內容
指揮官預覽 4月18日 - 4月19日 牌張內容
售前賽 5月6日 - 5月12日 賽事
桌上版上市 5月6日 產品上市

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