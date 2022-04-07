「買一盒」
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和秘聞幫一起打破規則，這個家族具有卓越的遠見，能在新卡佩納最幽暗的角落掌握全局。資訊就是力量，用盡一切手段得到資訊讓秘聞幫成為不可忽視的一股力量（儘管人們認為他們總是造謠生事）。為了維持現狀，這個家族會確定沒有任何勢力太過強大——或者問太多問題。不惜一切代價保持平衡。
絕藝盟在高檔貨上是一等一的專家。亡者有其法門。吸血鬼家族經營著舊卡佩納博物館。那裡是菁英聚集之地，經常舉辦晚會，而耀眼奪目的帷幕正好掩蓋了這些冷血殺手的本質。勝利有其代價，不過留給別人付吧。
歡樂又輕挑。樂舞會熱衷於和危險調情，陌生人也一樣。這個德魯伊家族以其喧鬧派對和魅力風情而聞名，他們極度重視追隨者的忠誠……不然就走著瞧。歡迎新人！歡樂誰說無價，但如果金錢不斷流淌，金圓也會源源不絕。
扶濟社藏身於新卡佩納的公共律師事務所，從未展現其手中的底牌......至少從未公開展現過。這個家族在堆積如山的文件和冗長惱人的法律瑣事中挖掘真相，經常神祕地出現在犯罪現場，來無影去無蹤。他們身穿俐落西裝，搭配銳利思緒，任何與他們打交道的人都必須牢記一點：魔鬼藏身細則。
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以您的方式慶祝，每個現開、輪抽或聚珍補充盒中都有一張無邊框盒頂贈卡。具有區域專屬插畫的晚會招待！
新手與老手都能盡享其樂！售前組合讓您首度見識到全新的系列，並讓您在當地遊戲店內暢玩賽事！
在行動中佔據一席之地！主題補充包提供六種獨特風格的選項，每個補充包內都有以新卡佩納家族之一為主題設計的35張牌。